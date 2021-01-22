На Черкасщине помощник судьи задержан при получении 10 тыс. грн и 200 долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали при получении взятки помощника судьи Тальновского района Черкасской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Помощник судьи требовал и получил от гражданина 10 тыс. грн и 200 долларов за влияние на принятие в пользу последнего решения судьей Тальновского районного суда.

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Должностное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины, принимаются меры по уведомлению лицу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.