РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10542 посетителя онлайн
Новости Фото Взяточники
3 136 4

На Черкасщине помощник судьи задержан при получении 10 тыс. грн и 200 долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали при получении взятки помощника судьи Тальновского района Черкасской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

На Черкасщине помощник судьи задержан при получении 10 тыс. грн и 200 долл. взятки, - прокуратура 01

Помощник судьи требовал и получил от гражданина 10 тыс. грн и 200 долларов за влияние на принятие в пользу последнего решения судьей Тальновского районного суда.

На Черкасщине помощник судьи задержан при получении 10 тыс. грн и 200 долл. взятки, - прокуратура 02

Также смотрите: На Сумщине офицер полиции задержан на взятке 15 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

На Черкасщине помощник судьи задержан при получении 10 тыс. грн и 200 долл. взятки, - прокуратура 03

Должностное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины, принимаются меры по уведомлению лицу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

Автор: 

взятка (6158) прокуратура (5012) суд (25093) Черниговская область (1134)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо за гуматинатка? Он побирается?
показать весь комментарий
22.01.2021 15:49 Ответить
Затримано за хабар і буде відпущено за хабар.Реалії сьогодення, схема Венідіктової.
показать весь комментарий
22.01.2021 16:19 Ответить
10 тис. грн і 200 доларів- це означає, що хабар мав двох адресантів...
Вангую, суддя буде ні при чому- це все ініціатива помічника.
показать весь комментарий
22.01.2021 16:28 Ответить
Секрет Полішинеля.
показать весь комментарий
22.01.2021 16:36 Ответить
 
 