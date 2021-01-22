Подполковник полиции задержан на Харьковщине на взятке 40 тыс. грн за "крышевание" лесозаготовки, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали на взятке начальника территориального отдела полиции Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Оперативными работниками ГБР установлено, что подполковник полиции вымогал у местного гражданина, который занимался лесозаготовкой, переработкой и продажей древесины, 40 тыс грн взятки за непрепятствование его предпринимательской деятельности и помощь в проблемных вопросах, которые могли возникать у предпринимателя.

9 января 2021 по требованию полицейского, в его служебном кабинете, потерпевший передал первую часть взятки в сумме 20 тыс. гривен.

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21 января работники ГБР задержали взяточника в порядке ст. 208 УПК Украины, после получения им второй части определенных денежных средств в сумме 20 000 гривен.





Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении, избрании в отношении него меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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