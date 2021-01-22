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Подполковник полиции задержан на Харьковщине на взятке 40 тыс. грн за "крышевание" лесозаготовки, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали на взятке начальника территориального отдела полиции Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Подполковник полиции задержан на Харьковщине на взятке 40 тыс. грн за крышевание лесозаготовки, - ГБР 01

Оперативными работниками ГБР установлено, что подполковник полиции вымогал у местного гражданина, который занимался лесозаготовкой, переработкой и продажей древесины, 40 тыс грн взятки за непрепятствование его предпринимательской деятельности и помощь в проблемных вопросах, которые могли возникать у предпринимателя.

Подполковник полиции задержан на Харьковщине на взятке 40 тыс. грн за крышевание лесозаготовки, - ГБР 02

9 января 2021 по требованию полицейского, в его служебном кабинете, потерпевший передал первую часть взятки в сумме 20 тыс. гривен.

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21 января работники ГБР задержали взяточника в порядке ст. 208 УПК Украины, после получения им второй части определенных денежных средств в сумме 20 000 гривен.

Подполковник полиции задержан на Харьковщине на взятке 40 тыс. грн за крышевание лесозаготовки, - ГБР 03
Подполковник полиции задержан на Харьковщине на взятке 40 тыс. грн за крышевание лесозаготовки, - ГБР 04

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении, избрании в отношении него меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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Автор: 

взятка (6158) Нацполиция (16459) Харьковщина (5577) ГБР (2988)


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КАк резали так и режут ,как крышевали менты так и крышуют...и тут Бубочка у тебя ничего не вышло
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22.01.2021 17:10 Ответить
В Мариуполе, где застрелили человека наверное аналогичная ситуация.
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22.01.2021 17:17 Ответить
Яке відношення ця поліційна тварина має до лісозаготівлі? Чому цим козлам не вишку присуджують, як найвищу міру соціального захисту, для ощищення суспільства від лайна в погонах.
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22.01.2021 17:19 Ответить
а почему мордой в пол7
он что, оказал сопротивление?
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22.01.2021 18:46 Ответить
а мог за нападение на копа каких то спецназовцев космо десанта
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22.01.2021 22:33 Ответить
Сумская область г. Глухов мусор по фамилии Буханистый Сергей тоже крышует всех лесорубов и наркотрафик..
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22.01.2021 21:46 Ответить
спецназ гбр как космо нано войны из игр а всу в шапочках колобки и в гомноформе..
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22.01.2021 22:32 Ответить
 
 