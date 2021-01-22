РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11622 посетителя онлайн
Новости Фото Взяточники
2 449 5

На Ривненщине сотрудница Института охраны грунтов попалась на взятке 21 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке должностное лицо Ривненского филиала государственного Института охраны грунтов Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Ривненщине сотрудница Института охраны грунтов попалась на взятке 21 тыс. грн, - Нацполиция 01

За выдачу свидетельств о качестве органических удобрений без проведения соответствующих исследований 36-летняя чиновница требовала 21 тыс. гривен взятки.

22 января при получении очередного "транша" она была задержана на рабочем месте в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

На Ривненщине сотрудница Института охраны грунтов попалась на взятке 21 тыс. грн, - Нацполиция 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Буковине чиновник Гоструда попался на взятке 1 тыс. евро, - Нацполиция. ФОТО

На Ривненщине сотрудница Института охраны грунтов попалась на взятке 21 тыс. грн, - Нацполиция 03

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Чиновник "Запорожгаза" попался на получении 41 тыс. грн отката, - Нацполиция. ФОТО

Автор: 

взятка (6158) Нацполиция (16459) чиновник (1560) Ровенская область (1233)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Доохраняла грунты, что в тюрьму сядет. Да и грунты скоро олигархи растянут и охранять будет нечего.
показать весь комментарий
22.01.2021 23:07 Ответить
Охрана грунта и 21 тысяча не то что в советское время быть инженером наконец начали ценить профессию
показать весь комментарий
22.01.2021 23:13 Ответить
да похрену, ещё никого не посадили. берите смело.
показать весь комментарий
23.01.2021 00:20 Ответить
Ніхрена сє інстітут і такий є
показать весь комментарий
23.01.2021 01:01 Ответить
Что так мелко-то?
показать весь комментарий
23.01.2021 09:39 Ответить
 
 