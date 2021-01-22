На Ривненщине сотрудница Института охраны грунтов попалась на взятке 21 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке должностное лицо Ривненского филиала государственного Института охраны грунтов Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

За выдачу свидетельств о качестве органических удобрений без проведения соответствующих исследований 36-летняя чиновница требовала 21 тыс. гривен взятки.

22 января при получении очередного "транша" она была задержана на рабочем месте в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Буковине чиновник Гоструда попался на взятке 1 тыс. евро, - Нацполиция. ФОТО

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Чиновник "Запорожгаза" попался на получении 41 тыс. грн отката, - Нацполиция. ФОТО