На Ривненщине сотрудница Института охраны грунтов попалась на взятке 21 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО
Правоохранители задержали на взятке должностное лицо Ривненского филиала государственного Института охраны грунтов Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
За выдачу свидетельств о качестве органических удобрений без проведения соответствующих исследований 36-летняя чиновница требовала 21 тыс. гривен взятки.
22 января при получении очередного "транша" она была задержана на рабочем месте в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль