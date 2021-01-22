Синие лица в зеленой команде, конец эпохи юмора, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Как вариант...
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Без слов...
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Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден стал 46-м президентом США (обновлено). ФОТОрепортаж
Однозначно
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Квартал-95" продал франшизу на "Лигу смеха" российской компании, на которую Зеленский в прошлом году наложил санкции
Читайте на "Цензор.НЕТ": О чем шутят команды из ОРДО, заявившиеся на российскую "Лигу смеха": Трудолюбивые люди Донецка и отдых с макеевскими типами
Куда подевались борцы с липецкими фабриками?
Продолжение следует...
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Догадайтесь
Конец эпохи бедности
Синие лица в зеленой команде
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Еготамнет!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о "дворце Путина": Это "лохотрон". Подумайте перед тем, как переводить деньги жуликам
... у мережу злили інформацію навіщо у палаці Путіна кімната з жердиною
Трудности перевода
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