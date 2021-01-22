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Синие лица в зеленой команде, конец эпохи юмора, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Синие лица в зеленой команде, конец эпохи юмора, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Как вариант...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов солгал: китайцы не требовали продавать вакцину через "Лекхим", - СМИ. ВИДЕО

Синие лица в зеленой команде, конец эпохи юмора, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Без слов...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украину при Байдене может ожидать "новый уровень внимания", - Волкер

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден стал 46-м президентом США (обновлено). ФОТОрепортаж

Синие лица в зеленой команде, конец эпохи юмора, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Однозначно

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Квартал-95" продал франшизу на "Лигу смеха" российской компании, на которую Зеленский в прошлом году наложил санкции

Читайте на "Цензор.НЕТ": О чем шутят команды из ОРДО, заявившиеся на российскую "Лигу смеха": Трудолюбивые люди Донецка и отдых с макеевскими типами

Синие лица в зеленой команде, конец эпохи юмора, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Куда подевались борцы с липецкими фабриками?

Синие лица в зеленой команде, конец эпохи юмора, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Продолжение следует...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тупицкого вновь не пустили в КС, он пообещал вернуться завтра. ВИДЕО

Синие лица в зеленой команде, конец эпохи юмора, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Догадайтесь

Синие лица в зеленой команде, конец эпохи юмора, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Конец эпохи бедности

Синие лица в зеленой команде, конец эпохи юмора, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Синие лица в зеленой команде

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Он синий наглухо", - замминистра Немилостивый дрался с полицейскими, сегодня его уволят. ВИДЕО

Синие лица в зеленой команде, конец эпохи юмора, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Еготамнет!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о "дворце Путина": Это "лохотрон". Подумайте перед тем, как переводить деньги жуликам

Синие лица в зеленой команде, конец эпохи юмора, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

... у мережу злили інформацію навіщо у палаці Путіна кімната з жердиною

Синие лица в зеленой команде, конец эпохи юмора, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Трудности перевода

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Песков Дмитрий (1869) политика (6966) путин владимир (31260) фотожаба (14383) Трамп Дональд (5204) Степанов Максим (2062) Тупицкий Александр (234) Немилостивый Виталий (11)


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Топ комментарии
+68
Синие лица в зеленой команде, конец эпохи юмора, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9573
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22.01.2021 23:24
+48
Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6365
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23.01.2021 00:04
+47
Синие лица в зеленой команде, конец эпохи юмора, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8036
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22.01.2021 23:46
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Синие лица в зеленой команде, конец эпохи юмора, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9573
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22.01.2021 23:24 Ответить
Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6135
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23.01.2021 13:04 Ответить
"Болівар двоіх чєтирьох нє видєржит." ©
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25.01.2021 09:23 Ответить
Синие лица в зеленой команде, конец эпохи юмора, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 289
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22.01.2021 23:28 Ответить
Синие лица в зеленой команде, конец эпохи юмора, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3753
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22.01.2021 23:43 Ответить
Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6365
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23.01.2021 00:04 Ответить
и зе зарплат...
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23.01.2021 00:07 Ответить
Та який там голова РДА! Беріть вище. - завгосп з ОПУ!
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23.01.2021 07:18 Ответить
Синие лица в зеленой команде, конец эпохи юмора, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8036
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22.01.2021 23:46 Ответить
Краща дорога йому в тюрму!
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23.01.2021 09:22 Ответить
Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2447
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22.01.2021 23:54 Ответить
Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2560
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22.01.2021 23:54 Ответить
Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8852
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22.01.2021 23:58 Ответить
Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3615
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23.01.2021 00:00 Ответить
Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3066
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23.01.2021 00:03 Ответить
В этой рубрике веселее фотожаб только ваша зебильная попоболь.
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23.01.2021 00:26 Ответить
ти від дзеркала то відійди
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23.01.2021 00:34 Ответить
Там, где "... требование МВФ" - вообще, великолепно!
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23.01.2021 01:15 Ответить
Так вже всім давно зрозуміло що:Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8764
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23.01.2021 07:11 Ответить
Моніка, це ти тут "вчьоний" намалювався?
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23.01.2021 08:08 Ответить
Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9214
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23.01.2021 08:34 Ответить
Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2956
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23.01.2021 08:47 Ответить
Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9538
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23.01.2021 12:46 Ответить
Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6031
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23.01.2021 13:22 Ответить
Фейсбук заблокував акаунт при розміщенні картинки (див нижче) з приписом: заборонено демонструвати статеві органи і оголені сідниці!!!
(https://durdom.in.ua/uk/main/photo/photo_id/83638.phtml )

Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 755
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24.01.2021 00:18 Ответить
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24.01.2021 05:21 Ответить
У клоунів траур.

Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 422
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25.01.2021 09:26 Ответить
 
 