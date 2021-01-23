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Полковник "Альфы" СБУ Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Наумова. ФОТОрепортаж

В заказе убийства подозревают бывшего зампреда СБУ Дмитрия Нескоромного, он объявлен в розыск.

Об этом в своей статье "Полковник "Альфы" СБУ задержан по подозрению в подготовке убийства бригадного генерала СБУ, начальника Главка ВБ Андрея Наумова!"  написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов

Он отметил: "Небывалое событие в истории СБУ. По данным источников Цензор.НЕТ в СБУ, сегодня по подозрению в организации заказного убийства задержан сотрудник управления по борьбе с терроризмом СБУ ("Альфа") полковник Юрий Расюк. Он якобы собирался передать деньги за убийство, ни много ни мало, начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова".

Бутусов продолжил: "Наумов - "правая рука" и друг председателя СБУ Ивана Баканова. Бывший прокурор и чиновник, которому президент Владимир Зеленский всего после года службы в СБУ присвоил звание бригадного генерала.

Не менее потрясает, что, по версии СБУ, заказчиком убийства Наумова выступал... Дмитрий Нескоромный - полковник СБУ, который с 1 июля по 8 ноября 2019-го по назначению Зеленского занимал должность заместителя председателя СБУ, а с 8 ноября по 13 марта 2020-го был первым зампредом СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ. Сейчас он находится в составе СБУ без должности.

Нескоромный объявлен в розыск, ему запрещен выезд из Украины.

Трудно подобрать слова. По сути, сегодня руководство СБУ заявило, что в окружении Баканова начались открытые криминальные разборки между группами влияния".

Главред Цензор.НЕТ отметил: "Предпосылки для таких "бригадных" разборок возникли уже давно. Каждый предприниматель, который занимается экспортом-импортом товаров народного потребления, знает, что экономические подразделения СБУ в большом масштабе осуществляют рэкет и вымогательство, по сути, "крышуют" теневой бизнес. В начале 2020-го года главным "решалой" был Нескоромный. Но за последний год все сферы теневого бизнеса СБУ подмял под себя правая рука и ближайший друг председателя СБУ Ивана Баканова Андрей Наумов. Так что подоплека скандала очевидна!".

"Наумов сделал в СБУ просто головокружительную карьеру. Бывший прокурор, всего за год службы он впервые в истории СБУ сделал свое скромное управление внутренней безопасности Главным управлением - по сути, самой влиятельной структурой в СБУ. Теперь любые вопросы по таможне, по закрытию уголовных дел, все, что нужно "порешать", Баканов делает через Наумова. Наумов, по сути, стал символом коррупции и вседозволенности приближенных к Зеленскому и Баканову сотрудников СБУ. Это теперь очень богатый человек, который по своему коррупционному влиянию намного превзошел и Демчину, и Семочко при прошлой власти", - подчеркнул Бутусов.

Полковник Альфы СБУ Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Наумова 01
Полковник Альфы СБУ Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Наумова 02Полковник Альфы СБУ Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Наумова 03
Полковник Альфы СБУ Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Наумова 04
Полковник Альфы СБУ Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Наумова 05
Полковник Альфы СБУ Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Наумова 06

Автор: 

Альфа (2760) СБУ (19893) Бутусов Юрий (4358) Нескоромный Дмитрий (32) Наумов Андрей (58) Расюк Юрий (13)


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Топ комментарии
+96
Это говорит лишь о том что Зеленский заигрался и доигрался,а самое главное не контролирует ситуацию.Это жопа.
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23.01.2021 01:17
+87
Полковник Альфы СБУ Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Наумова - Цензор.НЕТ 6775
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23.01.2021 01:20
+62
А тем временем кацапня чувствует себя в Украине как у себя дома. А как иначе,если СБУ разложена и сгнила. Дно.
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23.01.2021 01:26
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Страница 4 из 4
Все до відбувається то є наслідком олігархічної системи, яку створив ще Кучма, а всі наступні президенти і парламенти її закріплювали.
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23.01.2021 16:05 Ответить
Типовий бандюк з 90-х. Не вийшло виграти боротьбу чесно - пристрели опонента
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23.01.2021 16:31 Ответить
а где вы там видели "честную борьбу" вообще, особенно при нынешнем *********** и говнокомандующем.
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23.01.2021 19:11 Ответить
-оце все зовнішнє управління. Коли СБУ "зовні керують мертві американські президенти", а не деревяний рубль, тоді і наступають часи Аль Капоне- "ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА" перший зам замовив швагра. Видно, хтось з них крисятничав, забирав "львіную долю", так тримати хлопці. йде боротьба за перехідний прапор переможця в соцзмаганні світової корупції. Та зменшіть в кінці кінців ставку ввізного (вивізного) мита на суму хабарів.
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23.01.2021 16:41 Ответить
Краще пізно, ніж ніколи. Від зрадників та корупціонерів СБУ має звільнятися самотужки.
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23.01.2021 16:50 Ответить
Певно Наумов добряче допік москалям, раз його так прибрати закортілося
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23.01.2021 16:59 Ответить
Полковника "Альфи" СБУ Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Наумова - Цензор.НЕТ 8701
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23.01.2021 17:15 Ответить
Существует утверждение, что каждый народ заслуживает власть, которую имеет и здесь кое-кто ведёт такую линию. В основном это правильно. Но есть исключения. К украинскому народу это не относится. Все знают, что наша власть это не те, кто выбился из народа, а бывшая номенклатура СССР, их дети и внуки, жестокими методами сформированная для нас Москвой из всяких выродков. А СБУ это бывший КГБ (НКВД) недореформированный. Здесь все должно быть всем ясно.
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23.01.2021 17:20 Ответить
И ещё. А то что мы "их выбираем", то к сожалению наши выборы никак не есть демократичными, притом,что нам внушают, что наши выборы одни из самых демократичных в мире. Демократия не только в том, что пришли и проголосовали. Очень важно то, как те фамилии оказались в бюллетене.
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23.01.2021 17:52 Ответить
Фамилий было достаточное количество, было из кого выбирать, как бы ни оказались они в бюллетене. Просто до выборов каждому лично надо напрячься и внимательно прочесть все биографии, послушать выступления - а это же время, мыслительные процессы. Люди своими мозгами шевелить не хотят, не привыкли, лучше побухать.
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24.01.2021 01:36 Ответить
https://lenta.ru/news/2021/01/23/polkovnik/ Обвиненный в заказе убийства генерала полковник СБУ сбежал в наручниках Лента пишет, что основной фигурант в бегах.
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23.01.2021 18:05 Ответить
Есть другая сторона этого события: аж целый полковник СБУ, альфа.. нихрена даже паршивого убийства не смог организовать... Что говорит о полной некомпетентности работников. Если тренер по шахматам сам не умеет играть в шахматы - это уже дно.
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23.01.2021 18:08 Ответить
Антикор жжот. Читать заметку до конца. https://antikor.com.ua/articles/433050-naumov_naehal_na_rjabikina._budet_li_otvetka Наумов наехал на Рябикина. Будет ли "ответка"?
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23.01.2021 18:13 Ответить
Председатель службы баканов не служил ни где и ни когда, не имел военной кафедры, присвоено звание лейтенант запаса, от зеленского.
Второй деятель наумов, хозяйственник прокуратуры, присвоено звавние генерал-майор, от зеленского.
Скоро на службе будет техничка зеленского, садовник зеленсого, повар зеленского.
Увольте эту пару, и только будет лучше.
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23.01.2021 18:16 Ответить
При цій владі і довготривалої СИСТЕМИ ПРАВЛІННЯ ще довго передаватимуть із рук в руки свої кінці!!!:- засудіть за ГОНГАДЗЕ - потім буде розмова!!!- поки- одні двійки навчання:- хоч ти ГАРАНТ, не видно чого, хоч ... собачий!!!
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23.01.2021 18:26 Ответить
Прокурорам, судьям поднимают зарплату, пенсию, военным болт.
Кто защищает Украину, кто отдаёт жизнь на передовой, судьи?, прокуроры?
Так для чего эта хитро*опая власть так поступает.
Пособники кремля.
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23.01.2021 18:29 Ответить
З ГРЯЗІ У .... У ГРЯЗЬ З бруду у бруд ))
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23.01.2021 18:49 Ответить
сдается Зеленский перевыполнил
план по нахождению в кресле президента раза в два..
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23.01.2021 20:15 Ответить
Странно как то смотрится ...в годы войны Украины с оккупантом Расией, задерживают полковника СБУ, который целился на генерала СБУ. Такое впечатление что "немцы" уже в Киеве
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23.01.2021 20:28 Ответить
Полковника "Альфи" СБУ Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Наумова - Цензор.НЕТ 4558Таких людей як Нескромний треба карати суворо і виключно публічно
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23.01.2021 21:26 Ответить
Расюка следует привлечь к ответственности также и за нарушение масочного режима:

в момент ареста он был без маски.

А вот сотрудники СБУ, которые его задерживали, имели противоковидные маски: дисциплинированные и сознательные граждане.
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24.01.2021 00:55 Ответить
Служба для Бандитов Украины !
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23.01.2021 21:47 Ответить
Полковника "Альфи" СБУ Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Наумова - Цензор.НЕТ 9902
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23.01.2021 22:16 Ответить
це полкан сбу, якого замовив інший сбушник, вважає шмарія журналістом.
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23.01.2021 22:17 Ответить
В сообщениях в Telegram-канале, который ведется от имени Дмитрия Нескоромного, говорится о предстоящей пресс-конференции в одной из европейских стран, во время которой прозвучит разоблачительная информация.
В одном из сообщений говорится, что Дмитрий Нескоромный находится на территории Германии. В подтверждение этого он опубликовал соответствующее фото.
Кроме компромата на главу СБУ Баканова и голову ОПУ Ермака, в Telegram-канале Нескоромный обещает сенсационную информацию о президентском проекте "Большая стройка". Также он обещал рассказать, как именно происходил срыв сделки по обмену пленными.
В сообщении человек, который называет себя Дмитрием Нескоромная, пообещал сделать громкие разоблачения на пресс-конференции, которую планирует провести в одной из европейских стран.
Дмитрий Нескоромный также обещал опубликовать информацию о "женщине Баканова, проживающей в Москве, по которой он тоскует, и которая является инструментом шантажа со стороны ФСБ".
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24.01.2021 08:46 Ответить
Ну и кадры подбирает зелень, просто офигеть, как раз под стать себе.
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24.01.2021 00:39 Ответить
Вся страна превращается в балаган под названием "Квартал -95"
Чем дальше, тем все смешнее и страшнее.
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24.01.2021 01:53 Ответить
Борьба мордехаев за хлебные места в конторе с магическим названием СБУ.
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24.01.2021 08:27 Ответить
Надю Савченко пригласите, она спец по этим делам.😀
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24.01.2021 08:30 Ответить
Ах сбу, сбу, сбу... долари, влада, інтриги та вбивства... Цей водевіль за рахунок платників податків
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24.01.2021 09:44 Ответить
Исходя из статьи , всю контору разогнать и под суд надо бы....Или автора статьи за клевету....
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24.01.2021 14:37 Ответить
Ужас что твориться! Зеленожопые клоуны, скоро совсем страну под откос пустят!...(((
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24.01.2021 15:08 Ответить
Я так зрозумів шо боротьба зелених покидьків переросла в кланові війни , незалежність України під натиском лаптеногих імперців цехерня ! Видебіли всі загубете всеколи рашка буде в Київі но дебіли зелених на це не реагують бо рейтінги не утішни і тут грабуй все,в Україні війна а ці виродки бабло ділять паскуди ! все сбу зеленого повинно бути покарено , акраще посаженоччи розтриляно нахер , строго покарено !!
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24.01.2021 15:13 Ответить
В результате блестяще проведенной операции СБУ вышла на сама себе, задержала сама себя, в процессе задержания преступник скрылся сам от себя! Сценарий нового супер-пупер боевика для Квартала готов. Артисты все те же
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24.01.2021 15:36 Ответить
Согласно законодательству Украины непосредственное решение всех кадровых вопросов в СБУ - личная прерогатива президента Украины.
За период своего правления с мая 2019 года Зеленский издал свыше 250 указов касающихся кадровых вопросов в деятельности СБУ.

В некоторых управлениях и региональных подразделениях руководители менялись два и более раз за эти полтора года.


Количество сотрудников СБУ имеющих генеральские звания возросло почти вдвое.

Зеленский по должности несет личную ответственность за кадровые провалы в работе СБУ.
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25.01.2021 03:41 Ответить
"Полковник "Альфы" СБУ Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Наумова."

НЕ ПО РАНГУ замахнулся.
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25.01.2021 05:35 Ответить
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