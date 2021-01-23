Пьяный водитель разъезжал по Киеву без резины на колесе и устроил ДТП. ВИДЕО+ФОТО

Вчера вечером, 22 января, на Сырце пьяный водитель катался на голом диске.

Об этом пишет dtp.kiev.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Очевидцы заметили автомобиль Dewoo Lanos не только из-за искр, которые летели на дорогу от "голого" колеса, но и из-за неправильной езды. Водитель ехал неровно, выезжал на встречную полосу, притормаживал и вилял на дороге.

В конце концов поездка закончилась аварией. Водитель не справился с управлением из-за своего состояния и врезался в припаркованный автомобиль на улице Вавиловых, 13а. К счастью, пострадавших в аварии нет.

На место приехали патрульные, которые задержали водителя. Теперь полиция будет выяснять детали происшествия.





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