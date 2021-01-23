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Новости Фото Пьяные за рулем
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Пьяный водитель разъезжал по Киеву без резины на колесе и устроил ДТП. ВИДЕО+ФОТО

Вчера вечером, 22 января, на Сырце пьяный водитель катался на голом диске.

Об этом пишет dtp.kiev.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Очевидцы заметили автомобиль Dewoo Lanos не только из-за искр, которые летели на дорогу от "голого" колеса, но и из-за неправильной езды. Водитель ехал неровно, выезжал на встречную полосу, притормаживал и вилял на дороге.

В конце концов поездка закончилась аварией. Водитель не справился с управлением из-за своего состояния и врезался в припаркованный автомобиль на улице Вавиловых, 13а. К счастью, пострадавших в аварии нет.

На место приехали патрульные, которые задержали водителя. Теперь полиция будет выяснять детали происшествия.

Пьяный водитель разъезжал по Киеву без резины на колесе и устроил ДТП 01
Пьяный водитель разъезжал по Киеву без резины на колесе и устроил ДТП 02

Смотрите также: Я виноват. Выпил, сел за руль, - уволенный замминистра Немилостивый сознается патрульным в содеянном. ВИДЕО

ДТП (7673) Киев (25518)


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Топ комментарии
+9
Чуть не дотянув до московії. Там і без одного колеса їздють....а взагалі надто багато серед українців всякого роду біомусору
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23.01.2021 11:57
+5
Мені більше подобаються новини про кацапських протестантів (навольнопітеки проти ************).
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23.01.2021 12:12
+4
Шкода лише, що бетонна стіна перед тим бидляком не виникла.
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23.01.2021 12:08
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безумовно, це краща з новин цього ранку
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23.01.2021 11:54 Ответить
Не не *********** мєнтофкі адназначна ф топє
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23.01.2021 11:58 Ответить
Мені більше подобаються новини про кацапських протестантів (навольнопітеки проти ************).
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23.01.2021 12:12 Ответить
Все нормально. Фары не пострадали. Расходимся)
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24.01.2021 12:33 Ответить
Чуть не дотянув до московії. Там і без одного колеса їздють....а взагалі надто багато серед українців всякого роду біомусору
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23.01.2021 11:57 Ответить
Щось обличчя "хероя" нагадує образ Гройсмана... Не до добра....
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23.01.2021 13:27 Ответить
При чем тут московия , чуавак к успеху шёл ))
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24.01.2021 01:13 Ответить
Канечна носило - без резины ездить неудобно

ЗЫ: и аффтара видосика надо оштрафовать за мобилу за рулём
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23.01.2021 11:58 Ответить
Аж іскри летять.
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23.01.2021 11:58 Ответить
Надо было со всех колес резину снять и по рельсам ехать, никто бы и внимание не обратил.
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23.01.2021 12:01 Ответить
чувак на светофоре когда плровнялся передок был еще целый на Ланосе
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23.01.2021 12:02 Ответить
Шкода лише, що бетонна стіна перед тим бидляком не виникла.
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23.01.2021 12:08 Ответить
Яскрава демонстрація надійності і міцності вершини вітчизняного автомобілебудування: Ел-аноса. Може їздити на диску, має встроєний автопілот.
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23.01.2021 12:30 Ответить
От суд повинен і спитати в грошовому вимірі, чому п'яний, і чому без гуми. І поповнити бюджет.
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23.01.2021 13:02 Ответить
Это чтобы не докопались, что на летней. Нет резины, нет проблем))
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24.01.2021 12:34 Ответить
Мегановость!
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23.01.2021 13:05 Ответить
гавно на говне ехало..
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23.01.2021 14:03 Ответить
а гівно про це написало
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23.01.2021 18:50 Ответить
Гарно накрохмалив воротнік, одне добре відра здихався.
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23.01.2021 20:07 Ответить
Да не скажи. Сейчас пару десятков кг. шпакла и на рынок. "Жена ребенка в школу возила. Не бита не крашена"
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24.01.2021 12:35 Ответить
Отстреливать ублюдков. Пару-тройку случаев дисциплинируют даже обезьяну.
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23.01.2021 20:28 Ответить
Таких идиотов, штрафы не научат.
Вот если бы оно зацепило на своем утиле какой нибудь агрегат, тысяч за 100 долларов, то быстро бы поняло, что пить за рулем это очень плохо.
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24.01.2021 12:42 Ответить
 
 