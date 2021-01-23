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Пьяный водитель разъезжал по Киеву без резины на колесе и устроил ДТП. ВИДЕО+ФОТО
Вчера вечером, 22 января, на Сырце пьяный водитель катался на голом диске.
Об этом пишет dtp.kiev.ua, информирует Цензор.НЕТ.
Очевидцы заметили автомобиль Dewoo Lanos не только из-за искр, которые летели на дорогу от "голого" колеса, но и из-за неправильной езды. Водитель ехал неровно, выезжал на встречную полосу, притормаживал и вилял на дороге.
В конце концов поездка закончилась аварией. Водитель не справился с управлением из-за своего состояния и врезался в припаркованный автомобиль на улице Вавиловых, 13а. К счастью, пострадавших в аварии нет.
На место приехали патрульные, которые задержали водителя. Теперь полиция будет выяснять детали происшествия.
Топ комментарии
+9 Ivan Pidbujpata
показать весь комментарий23.01.2021 11:57
+5 Ex perd
показать весь комментарий23.01.2021 12:12
+4 Michal Woronowsky
показать весь комментарий23.01.2021 12:08
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ЗЫ: и аффтара видосика надо оштрафовать за мобилу за рулём
Вот если бы оно зацепило на своем утиле какой нибудь агрегат, тысяч за 100 долларов, то быстро бы поняло, что пить за рулем это очень плохо.