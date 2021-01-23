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Тайник с ручными гранатами Ф-1 и РПГ-18 выявлен в Станице Луганской, - ГПСУ. ФОТО

Вчера в ходе проведения оперативных мероприятий пограничники Луганского отряда совместно с работниками взрыво-технической службы ГУ Нацполиции в Луганской области и сотрудниками СБУ провели обыски по месту жительства одного из жителей пгт Станица Луганская.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

В результате обыска, в подвальном помещении, в деревянном ящике, обнаружен пакет с боеприпасами. Из него правоохранители достали почти 30 ручных гранат Ф-1, а также три запала УЗРГМ и один РПГ-18.

По данному факту на адрес Станично-Луганского ГУ Нацполиции направлено уведомление об обнаружении уголовного преступления по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Боеприпасы в установленном порядке изъяты сотрудниками Национальной полиции.

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Тайник с ручными гранатами Ф-1 и РПГ-18 выявлен в Станице Луганской, - ГПСУ 01
Тайник с ручными гранатами Ф-1 и РПГ-18 выявлен в Станице Луганской, - ГПСУ 02

Автор: 

боеприпасы (2336) Госпогранслужба (6425) Станица Луганская (189) Луганская область (6496)


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Удивили, в любую хату заходите, и везде найдете эхо войны.
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23.01.2021 12:13 Ответить
Там такого добра як грязі.
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23.01.2021 12:16 Ответить
На фото 29 гранат...
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23.01.2021 12:47 Ответить
на 30 гранат 3 запала
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23.01.2021 12:53 Ответить
І одне полотенце...
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23.01.2021 13:57 Ответить
Затихарилась сепарня, но в случае наступления рашистов будут стрелять в спину украинских воинов.
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23.01.2021 20:30 Ответить
 
 