Тайник с ручными гранатами Ф-1 и РПГ-18 выявлен в Станице Луганской, - ГПСУ. ФОТО

Вчера в ходе проведения оперативных мероприятий пограничники Луганского отряда совместно с работниками взрыво-технической службы ГУ Нацполиции в Луганской области и сотрудниками СБУ провели обыски по месту жительства одного из жителей пгт Станица Луганская.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

В результате обыска, в подвальном помещении, в деревянном ящике, обнаружен пакет с боеприпасами. Из него правоохранители достали почти 30 ручных гранат Ф-1, а также три запала УЗРГМ и один РПГ-18.

По данному факту на адрес Станично-Луганского ГУ Нацполиции направлено уведомление об обнаружении уголовного преступления по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Боеприпасы в установленном порядке изъяты сотрудниками Национальной полиции.

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