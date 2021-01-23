Тайник с ручными гранатами Ф-1 и РПГ-18 выявлен в Станице Луганской, - ГПСУ. ФОТО
Вчера в ходе проведения оперативных мероприятий пограничники Луганского отряда совместно с работниками взрыво-технической службы ГУ Нацполиции в Луганской области и сотрудниками СБУ провели обыски по месту жительства одного из жителей пгт Станица Луганская.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
В результате обыска, в подвальном помещении, в деревянном ящике, обнаружен пакет с боеприпасами. Из него правоохранители достали почти 30 ручных гранат Ф-1, а также три запала УЗРГМ и один РПГ-18.
По данному факту на адрес Станично-Луганского ГУ Нацполиции направлено уведомление об обнаружении уголовного преступления по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Боеприпасы в установленном порядке изъяты сотрудниками Национальной полиции.
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