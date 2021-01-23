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Фура сгорела на стоянке под Харьковом: в ней нашли труп водителя. ФОТО

В Харьковской области пожарные ликвидировали возгорание грузовика, в котором обнаружили труп водителя.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области, 23 января в 7:26 в Службу спасения "101" поступила информация о возгорании грузового автомобиля DAF, который стоял на парковке в поселке Песочин.

К месту происшествия прибыл дежурный караул 7-й Государственной пожарно-спасательной части и подразделение местной умноженной команды из поселка Песочин. На тот момент пламя успело распространиться по моторному отсеку и перекинулось на полуприцеп грузовика. Общая площадь пожара составляла около 20 кв.м.

С помощью воздушно-механической пены в 7:52 огонь удалось локализовать и в 8:27 ликвидировать. В сгоревшей дотла кабине было обнаружено обгоревшее тело водителя, личность которого устанавливается. Причина возникновения пожара устанавливается.

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Фура сгорела на стоянке под Харьковом: в ней нашли труп водителя 01
Фура сгорела на стоянке под Харьковом: в ней нашли труп водителя 02

пожар (5944) смерть (9222) Харьков (7479) ГСЧС (4966) машина (34)


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Топ комментарии
+6
может убили.
ибо так упороться, шо не свалить с кабины когда пластик горит - надо уметь.
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23.01.2021 12:23
+5
Так не заснеш. Був непритомний, або вже мертвий.
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23.01.2021 12:32
+5
В таких вантажівках є автономна система опалення, що працює без двигуна. Навряд таке могло статися.
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23.01.2021 12:36
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Заснув ?
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23.01.2021 12:21 Ответить
Так не заснеш. Був непритомний, або вже мертвий.
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23.01.2021 12:32 Ответить
Або навмисно підпалили.
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23.01.2021 12:22 Ответить
может убили.
ибо так упороться, шо не свалить с кабины когда пластик горит - надо уметь.
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23.01.2021 12:23 Ответить
Вероятно двигатель работал на обогрев кабины. Водитель мог спать в спальном отделении и во сне задохнуться угарным газом и дымом. Надеюсь он не мучился перед смертью...
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23.01.2021 12:28 Ответить
А загорелось чего?
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23.01.2021 12:36 Ответить
В таких вантажівках є автономна система опалення, що працює без двигуна. Навряд таке могло статися.
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23.01.2021 12:36 Ответить
Спал, работала автономка, может в пятницу вечером чуть выпил, автономка пыхнула и угорел.
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23.01.2021 12:27 Ответить
в Павлограде горит общага
https://youtu.be/T2K3RznuxBA

Фура сгорела на стоянке под Харьковом: в ней нашли труп водителя - Цензор.НЕТ 453

В Днепропетровской области в городе Павлоград пожар в общежитии. Людей срочно эвакуируют, некоторых спасателям приходится снимать с окон.
По предварительной информации возгорание произошло на 3 этаже общежития, которое находиться по адресу улица Заводская, 28. Огонь распространился по всему этажу и всех жильцов срочно эвакуируют.
Пожарные болгаркой срезали двери запасного выхода, чтобы все люди смогли выйти из горящего общежития по двум лестничным пролетам. Нескольких людей снимали с окон при помощи автолестницы.По данным СМИ, в общежитии в основном живут переселенцы из Донбасса.

Пострадавших, в том числе детей, доставили в больницу.
К месту происшествия прибыли 3 автомобиля и автовышка, 2 кареты скорой помощи, сотрудники РЭСа, полиции и газовой службы.
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23.01.2021 12:28 Ответить
в 7:52 огонь удалось локализовать и в 8:27 ликвидировать...

Какую-то сраную машину тушили целых полчаса????? Даже не полчаса, а почти час. 35 минут это только от локализации до ликвидации. Пипец.... Детским ведерком наверное быстрее можно было потушить...
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23.01.2021 12:30 Ответить
Тлело чегото там, дымило. Потому и долго. Иначе даже от маленького уголька всё по новой может загореться.
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23.01.2021 12:37 Ответить
спал, автономка
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23.01.2021 12:43 Ответить
А где ворой водитель?
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23.01.2021 12:44 Ответить
Второй
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23.01.2021 12:45 Ответить
Какой второй водитель? Ему же тоже зарплату надо платить, наверное...
ПС. Был бы второй водитель, было бы два трупа. Угарный газ дело серьезное.
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23.01.2021 14:25 Ответить
и газовый баллон рвонул
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23.01.2021 12:45 Ответить
Сериал Вещдок вечный. Может груз бандиты стырили, водителя грохнули, а для сокрытия преступления тупо сделали пожар.
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23.01.2021 13:06 Ответить
Фура згоріла на стоянці під Харковом: в ній знайшли труп водія - Цензор.НЕТ 9681 ****** там смердить,тому все й горить.
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23.01.2021 13:08 Ответить
а водій був в масці ?
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23.01.2021 15:10 Ответить
 
 