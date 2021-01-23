Фура сгорела на стоянке под Харьковом: в ней нашли труп водителя. ФОТО
В Харьковской области пожарные ликвидировали возгорание грузовика, в котором обнаружили труп водителя.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области, 23 января в 7:26 в Службу спасения "101" поступила информация о возгорании грузового автомобиля DAF, который стоял на парковке в поселке Песочин.
К месту происшествия прибыл дежурный караул 7-й Государственной пожарно-спасательной части и подразделение местной умноженной команды из поселка Песочин. На тот момент пламя успело распространиться по моторному отсеку и перекинулось на полуприцеп грузовика. Общая площадь пожара составляла около 20 кв.м.
С помощью воздушно-механической пены в 7:52 огонь удалось локализовать и в 8:27 ликвидировать. В сгоревшей дотла кабине было обнаружено обгоревшее тело водителя, личность которого устанавливается. Причина возникновения пожара устанавливается.
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ибо так упороться, шо не свалить с кабины когда пластик горит - надо уметь.
https://youtu.be/T2K3RznuxBA
В Днепропетровской области в городе Павлоград пожар в общежитии. Людей срочно эвакуируют, некоторых спасателям приходится снимать с окон.
По предварительной информации возгорание произошло на 3 этаже общежития, которое находиться по адресу улица Заводская, 28. Огонь распространился по всему этажу и всех жильцов срочно эвакуируют.
Пожарные болгаркой срезали двери запасного выхода, чтобы все люди смогли выйти из горящего общежития по двум лестничным пролетам. Нескольких людей снимали с окон при помощи автолестницы.По данным СМИ, в общежитии в основном живут переселенцы из Донбасса.
Пострадавших, в том числе детей, доставили в больницу.
К месту происшествия прибыли 3 автомобиля и автовышка, 2 кареты скорой помощи, сотрудники РЭСа, полиции и газовой службы.
Какую-то сраную машину тушили целых полчаса????? Даже не полчаса, а почти час. 35 минут это только от локализации до ликвидации. Пипец.... Детским ведерком наверное быстрее можно было потушить...
ПС. Был бы второй водитель, было бы два трупа. Угарный газ дело серьезное.