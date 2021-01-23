Фура сгорела на стоянке под Харьковом: в ней нашли труп водителя. ФОТО

В Харьковской области пожарные ликвидировали возгорание грузовика, в котором обнаружили труп водителя.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области, 23 января в 7:26 в Службу спасения "101" поступила информация о возгорании грузового автомобиля DAF, который стоял на парковке в поселке Песочин.

К месту происшествия прибыл дежурный караул 7-й Государственной пожарно-спасательной части и подразделение местной умноженной команды из поселка Песочин. На тот момент пламя успело распространиться по моторному отсеку и перекинулось на полуприцеп грузовика. Общая площадь пожара составляла около 20 кв.м.

С помощью воздушно-механической пены в 7:52 огонь удалось локализовать и в 8:27 ликвидировать. В сгоревшей дотла кабине было обнаружено обгоревшее тело водителя, личность которого устанавливается. Причина возникновения пожара устанавливается.

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