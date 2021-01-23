"Путин – вор": на акции за Навального в Екатеринбурге определились с кричалкой, полиция не мешает. ФОТОрепортаж

Массовая акция в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге проходит без задержаний.

Об этом сообщил в фейсбуке российский политик Евгений Ройзман, передает Цензор.НЕТ.

"Очень много людей вышло. Полиция не мешала. Ни одного инцидента. Молодцы. Основная кричалка, которую все подхватывали: "Путин - вор!" - рассказал он.















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Акция "Свободу Навальному!" проходит сегодня по всей России, а в Москве намечена на 14:00.

Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.