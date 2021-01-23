"Путин – вор": на акции за Навального в Екатеринбурге определились с кричалкой, полиция не мешает. ФОТОрепортаж
Массовая акция в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге проходит без задержаний.
Об этом сообщил в фейсбуке российский политик Евгений Ройзман, передает Цензор.НЕТ.
"Очень много людей вышло. Полиция не мешала. Ни одного инцидента. Молодцы. Основная кричалка, которую все подхватывали: "Путин - вор!" - рассказал он.
Акция "Свободу Навальному!" проходит сегодня по всей России, а в Москве намечена на 14:00.
Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.
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Они с кричалкой определились и это победа !
Нужна идея хотя бы, что б сплотила какое то количество людей, готовых на большее чем поорать , а не смотреть спокойно как рядом стоящего вынимают из толпы, и пакуют в каталажку
А так это детский лепет
Мабуть, слабо: голозаде вялічіє заважає.
Фокус в тому, що "насєлєніє смєхдєржави" з часу написання "Аеліти" далеко просунулося вперед у процесі деградації. Тому передбачити щось сьогодні навіть Бєляєв не ризикнув би.
Коли я влаштовувався на нову роботу, відразу попереджав колег, що буду деякий час плутати імена. А тому просив не ображатися. Про всяк випадок.
Для Украины он - лютый враг, т.к. участвует в проекте мемориала в Бабьем Яру (вы, наверное, в курсе что российский план мемориала имеет ярко выраженную анти-украинскую направленность, с целью обвинить украинцев в Холокосте).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://ru.wikipedia.org/wiki/Фридман,_Михаил_Маратович
В Екатеринбурге участники незаконной акции закидали ОМОН дымовыми шашками
короновали всей страной
на вора
теперь он в законе
навечно
Уроды укравшие Крым обвиняют в воровстве.Как там - дворец не бутерброд?