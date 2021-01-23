"Путин боится Навального", - под посольство РФ в Киеве принесли трусы и туалетный ершик. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В субботу, 23 января, активисты провели под посольством России в Киеве акцию в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Митингующие принесли семейные трусы для президента РФ Владимира Путина, намекая на то, что яд "Новичок", которым отравили Навального, нанесли на его трусы.

Смотрите также: "Путин – вор": на акции за Навального в Екатеринбурге определились с кричалкой, полиция не мешает. ФОТОрепортаж

Также один из участников акции стоял с "противопутинскими" туалетными ершиками.

Активисты держали плакаты "Хватит врать", "Свободу Навальному", "Путин боится Навального" и другие.

Порядок возле посольства охраняли сотрудники полиции и Нацгвардии.

Читайте также: Жена Навального задержана на акции в Москве









Смотрите также: "Долой царя!" - студенты на акции за Навального в Петербурге повторяют слова, которым более века. ВИДЕО

















Фото/видео - Олег Богачук