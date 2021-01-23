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"Путин боится Навального", - под посольство РФ в Киеве принесли трусы и туалетный ершик. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В субботу, 23 января, активисты провели под посольством России в Киеве акцию в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Митингующие принесли семейные трусы для президента РФ Владимира Путина, намекая на то, что яд "Новичок", которым отравили Навального, нанесли на его трусы.

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Также один из участников акции стоял с "противопутинскими" туалетными ершиками.

Активисты держали плакаты "Хватит врать", "Свободу Навальному", "Путин боится Навального" и другие.

Порядок возле посольства охраняли сотрудники полиции и Нацгвардии.

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Путин боится Навального, - под посольство РФ в Киеве принесли трусы и туалетный ершик 01
Путин боится Навального, - под посольство РФ в Киеве принесли трусы и туалетный ершик 02
Путин боится Навального, - под посольство РФ в Киеве принесли трусы и туалетный ершик 03
Путин боится Навального, - под посольство РФ в Киеве принесли трусы и туалетный ершик 04

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Путин боится Навального, - под посольство РФ в Киеве принесли трусы и туалетный ершик 05
Путин боится Навального, - под посольство РФ в Киеве принесли трусы и туалетный ершик 06
Путин боится Навального, - под посольство РФ в Киеве принесли трусы и туалетный ершик 07
Путин боится Навального, - под посольство РФ в Киеве принесли трусы и туалетный ершик 08
Путин боится Навального, - под посольство РФ в Киеве принесли трусы и туалетный ершик 09
Путин боится Навального, - под посольство РФ в Киеве принесли трусы и туалетный ершик 10
Путин боится Навального, - под посольство РФ в Киеве принесли трусы и туалетный ершик 11
Путин боится Навального, - под посольство РФ в Киеве принесли трусы и туалетный ершик 12

Фото/видео - Олег Богачук

Киев (25518) посольство РФ (450) путин владимир (31260) Навальный Алексей (855) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+29
**** ору
"Путин боится Навального", - под посольство РФ в Киеве принесли трусы и туалетный ершик - Цензор.НЕТ 7980
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23.01.2021 14:53
+24
-Хочу стоять на берегу реки и смотреть как по реке плывут гробы и в гробах кацапы!
-так среди кацапов есть и хорошие люди
-Хорошие кацапы в хороших гробах плохие - в плохих!
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23.01.2021 14:57
+20
Навальный такой же гондон как и пыня!!!
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23.01.2021 14:54
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Говорити, що навальний свисток и не заважає путлеру, можуть тільки хворі ідіоти.
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24.01.2021 02:57 Ответить
Навальний не свисток, а падлюка...
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24.01.2021 11:50 Ответить
Пох.
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24.01.2021 19:48 Ответить
"Путин боится Навального", - под посольство РФ в Киеве принесли трусы и туалетный ершик - Цензор.НЕТ 6349
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23.01.2021 15:16 Ответить
"Путин - вор": на акциях за Россию без Путина определились с кричалкой.
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23.01.2021 15:25 Ответить
А ёршик зачем принесли?

"Путин боится Навального", - под посольство РФ в Киеве принесли трусы и туалетный ершик - Цензор.НЕТ 4186
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23.01.2021 15:28 Ответить
Як то навіщо? А коли газета вже... дочитана, що робити?
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23.01.2021 16:38 Ответить
посольство России с которой 7-й год воюем о как "Путін боїться Навального", - під посольство РФ у Києві принесли труси і туалетний йоржик - Цензор.НЕТ 7360
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23.01.2021 15:32 Ответить
"Путін боїться Навального", - під посольство РФ у Києві принесли труси і туалетний йоржик - Цензор.НЕТ 6421
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23.01.2021 16:00 Ответить
Ну давайте трішки це все розберемо.От дивіться,припустімо ***** йде спокійно у відставку,приходить Навальний,Захід починає знову з москалями співпрацювати і знімає хоча би частину санкцій,тим самим починає наповнювати максимально їх бюджет.Яка в них політика буде після збагачення,до сусідніх країн? Ви що думаєте,.що після сотень років,вони стануть поважати сусідів? Чи ви думаєте,що вони стануть добрими?Звісно там є відсоток нормальних людей,але більшість там неадекватів.Єдиний прийнятний варіант для України і інших сусідів,це розвал москальщини.А це можливо,якщо в них буде громадянська війна і в москві будуть танки стріляти.
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23.01.2021 15:39 Ответить
Кацапня двуличная мразь - когда воровали Крым воровство не мешало.

А когда ***** украло уже у них то вдруг вскипело. Нахер идите)
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23.01.2021 15:40 Ответить
Дохрєна ще тут промоскальських виродків. Нерізаних...
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23.01.2021 15:43 Ответить
Навальний набагато небезпечніший за х...ла! Ідіоти або вороги України ті,хто його підтримує! Мета українців-ОСТАТОЧНИЙ РОЗВАЛ ТЮРМИ НАРОДІВ,а не ремонт її!!!
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23.01.2021 15:47 Ответить
та рашка після фуйла загнеться.
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23.01.2021 16:09 Ответить
_Сколько он таких навальных уже убил? Сколько тысяч людей убито этим паскудным животным? Так что нет, боится он не Навального - боится единства народа, что, сплотившись, способен уничтожить бандитский режим!
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23.01.2021 15:51 Ответить
пусте потрясіння повітря! Походять, як в хабарівську і заглохнуть. Побродять, як в мінську і потухнуть. Не перший і не останній раз....
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23.01.2021 16:14 Ответить
Глупци не понимают, что путлер власть просто не отдаст, будет смута, которая на пользу Украине.
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23.01.2021 18:26 Ответить
Больные на голову люди...
В параше нет оппозиции: навальный такое же кацапское д-мо как и *****.
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23.01.2021 19:42 Ответить
Сегодня шарийковы подрабатывают бутербродными.
Просто очень кушать хочется. )
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23.01.2021 20:29 Ответить
это здание нужно сжечь! Это расзсадник заразы!
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23.01.2021 21:00 Ответить
Шо це за довбоЗЕби повиходили з плакатами на рузком ізикє? Повбивала би!
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24.01.2021 23:54 Ответить
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