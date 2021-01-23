"Путин боится Навального", - под посольство РФ в Киеве принесли трусы и туалетный ершик. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В субботу, 23 января, активисты провели под посольством России в Киеве акцию в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Митингующие принесли семейные трусы для президента РФ Владимира Путина, намекая на то, что яд "Новичок", которым отравили Навального, нанесли на его трусы.
Также один из участников акции стоял с "противопутинскими" туалетными ершиками.
Активисты держали плакаты "Хватит врать", "Свободу Навальному", "Путин боится Навального" и другие.
Порядок возле посольства охраняли сотрудники полиции и Нацгвардии.
Фото/видео - Олег Богачук
Топ комментарии
+29 Глеб123
показать весь комментарий23.01.2021 14:53
+24 Владимир Пономаренко #471653
показать весь комментарий23.01.2021 14:57
+20 ватник любит стекломой
показать весь комментарий23.01.2021 14:54
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А когда ***** украло уже у них то вдруг вскипело. Нахер идите)
В параше нет оппозиции: навальный такое же кацапское д-мо как и *****.
Просто очень кушать хочется. )