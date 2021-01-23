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Парень на акции за Навального копирует рогатого "шамана" QAnon, штурмовавшего Капитолий США. ФОТО

На акцию в поддержку Алексея Навального в Москве пришел парень в образе "шамана" из американского конспирологического движения QAnon, члены которого являются сторонниками Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото опубликовал "Дождь".

Парень на акции за Навального копирует рогатого шамана QAnon, штурмовавшего Капитолий США 01

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Напомним, 33-летний житель Аризоны, участник конспирологического движения QAnon Джейкоб Энтони Ченсли, известный как Джейк Анджели или Q Shaman ворвался в Капитолий 6 января в меховой шапке с рогами, его лицо было раскрашено в цвета американского флага, а в руках он держал копье с прикрепленным флагом США. Джейку Анджели предъявили обвинения в хулиганстве и насильственном проникновении на территорию госучреждения.

акция (2425) США (26637) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+39
Смотря как "митинговать" Если так, то и "бунтовать" можно
Парень на акции за Навального копирует рогатого "шамана" QAnon, штурмовавшего Капитолий США - Цензор.НЕТ 6039
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23.01.2021 15:23
+32
Ничего и ни что, не изменит моего отношения к кацапам. Я их всех ненавижу!
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23.01.2021 15:28
+27
Парень на акции за Навального копирует рогатого "шамана" QAnon, штурмовавшего Капитолий США - Цензор.НЕТ 1101
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23.01.2021 15:39
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То его брат)
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23.01.2021 15:13 Ответить
Скорее это он сам - вернулся из командировки в Вашингтон...)
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23.01.2021 15:55 Ответить
Выходные, вещевой склад до понедельника закрыт, не успел спецуху сдать.
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23.01.2021 18:28 Ответить
брат-2, *****.
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23.01.2021 18:37 Ответить
Все, байдон добрался до расеюшки
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23.01.2021 15:13 Ответить
Снова все подьезды и лифты обоссаны
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23.01.2021 15:35 Ответить
Их ещё после Обамы не успели убрать..
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23.01.2021 15:49 Ответить
Хлопець на акції за Навального копіює рогатого "шамана" QAnon, який штурмував Капітолій США - Цензор.НЕТ 916
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23.01.2021 16:09 Ответить
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23.01.2021 15:15 Ответить
его уже повязали
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23.01.2021 15:16 Ответить
Там ему не Америка , там великая страна Баракия !
Быстро ему роги обломали . Рабам митинговать не разрешено .
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23.01.2021 15:16 Ответить
Смотря как "митинговать" Если так, то и "бунтовать" можно
Парень на акции за Навального копирует рогатого "шамана" QAnon, штурмовавшего Капитолий США - Цензор.НЕТ 6039
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23.01.2021 15:23 Ответить
А кто это ?
Наполнитель для комнаты грязи ?
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23.01.2021 15:24 Ответить
у этих на Рашке статус ниже, чем у грязи в обиталище путлера
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23.01.2021 15:27 Ответить
А для чого вони ходять на мітинги - селфі зробить і автозакі покататися...Білоруси ті хоч свої відбивають...Хай подивляться як у Франції, Іспанії, Бельгії мітинги проходять... А це в Росії - ні про що... Рабська психологія в крові
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23.01.2021 15:17 Ответить
Так пусть сразу в автозак очередь занимают, места может не хватить на всех
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23.01.2021 15:21 Ответить
_Ну да, первых повезут внутре, в кабине. А остальных цепью скуют за шеи друг с другом и автозаком, и бегом, с ветерком в плен к путлеровцам.
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23.01.2021 15:58 Ответить
Типа по хорошему..
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23.01.2021 16:11 Ответить
_Ну, такое. Кто-то знаниями, умениями, талантами выделяется, кто-то цветастой шкурой. Из той же категории татуировки и пирсинг.
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23.01.2021 15:17 Ответить
На рассии все рогатые
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23.01.2021 15:18 Ответить
так почему копирует это он и есть
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23.01.2021 15:18 Ответить
Вот и думайте, кто там фашист, кто антифашист, кто православный сатанист, кто нацист-антикоррупционер, кто трампист-антихуйлист.

У кацапов такое говнище в головах, что абсолютно бесполезно пытаться их понять и уж, тем более, глупо поддерживать кого-то их них.
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23.01.2021 15:19 Ответить
Они сами даже с бутылкой разобраться не могут!
Пускай хоть перебьються между собой! Меньше за пределы балалайленда лаптестана лезть будет!
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23.01.2021 15:25 Ответить
закрыли уже кью-анона!
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23.01.2021 15:19 Ответить
Как лапти хотят царя-батюшку поменять! Даже липового шамана позвали. Подождите,уже на коне(кобыле?) скачет к вам потомственный!
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23.01.2021 15:21 Ответить
ну дык...американец же не оспаривает авторство...и ваще,може у него франшиза с лубянки
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23.01.2021 15:22 Ответить
А где сам плешивый ?
В погребе сидит с Письковым , нежно его теребя ?
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23.01.2021 15:23 Ответить
Парень на акции за Навального копирует рогатого "шамана" QAnon, штурмовавшего Капитолий США - Цензор.НЕТ 7745
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23.01.2021 15:26 Ответить
Ничего и ни что, не изменит моего отношения к кацапам. Я их всех ненавижу!
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23.01.2021 15:28 Ответить
А это и не обсуждается...ПХИ...
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23.01.2021 15:31 Ответить
+
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23.01.2021 16:09 Ответить
Нічого свого не можуть вигадати, тільки інших копіюють!
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23.01.2021 15:28 Ответить
"Дебіл,б###дь". (с)
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23.01.2021 15:33 Ответить
***
похожа свиня на коня... тільки хвіст на такий )))
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23.01.2021 15:33 Ответить
Парень на акции за Навального копирует рогатого "шамана" QAnon, штурмовавшего Капитолий США - Цензор.НЕТ 1530
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23.01.2021 15:34 Ответить
я так понимаю какой то рузький власовец без грима вышел и рога не подпилил себе.
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23.01.2021 15:34 Ответить
дешевая копия в стиле ************, оригинал был круче.
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23.01.2021 15:36 Ответить
У них даже копипаста рукожопая))
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23.01.2021 15:37 Ответить
Правосеков дебилы копируйте - быстрее ***** сбежит
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23.01.2021 15:37 Ответить
Парень на акции за Навального копирует рогатого "шамана" QAnon, штурмовавшего Капитолий США - Цензор.НЕТ 6667
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23.01.2021 15:38 Ответить
История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй - в виде фарса.Штурм Капитолия трагедия американской демократии, а это действие в России -не более чем плагиат действий шамана Александра Габышева
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23.01.2021 15:39 Ответить
Парень на акции за Навального копирует рогатого "шамана" QAnon, штурмовавшего Капитолий США - Цензор.НЕТ 1101
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23.01.2021 15:39 Ответить
там 10 подземных этажей
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23.01.2021 16:35 Ответить
жаль что не сожгли
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23.01.2021 18:57 Ответить
Надо Россиянам кричать: Зеленский, введи войска!
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23.01.2021 15:43 Ответить
Байден 3 дня как президент США, а московию аж трясет.
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23.01.2021 15:52 Ответить
-51°-49°-49°-51°-49°-50°-52°-51это погода в течении дня. как они там живут???
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23.01.2021 16:48 Ответить
******* сер. Тому їм війна за щастя. Світ подивитись, погрітися.
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23.01.2021 17:45 Ответить
Тобто Навального відпустити і все? Їм більше нічого не треба? ))))))))))))))))))
Страна чюдєс.
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23.01.2021 15:56 Ответить
Это обитель Бога- Сна Отец=ЮхуАта(на одэри=азэри)=ЯКУТИЯ. Он взвился в высь 20 ноября 2010г.когда Кремль-убийца нанес удар искусственного землятресения по Баку(почти 7балов,) И накрыл половину России.Она оказалась замороженна до 57 градусов.И длилось это несколько дней.
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23.01.2021 16:28 Ответить
Нерусское правительство скрыло огромное количество замороженных и умерших россиян.Обитель Бога сна Якутия-всегда ждет приказа из Кавказа.
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23.01.2021 17:39 Ответить
возле кровати кнопка должна быть. нажми ее, прийдет медсестра, поможет
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23.01.2021 18:58 Ответить
У них все скопированное, своего ничего нет.
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23.01.2021 15:56 Ответить
Копируют кетайцы, что-то лучше, что-то пока хуже. А у этих - карикатуры.
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23.01.2021 16:08 Ответить
гусскіє люді завжди щось копіюють, бо свого нічого вигадати не спроможні
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23.01.2021 16:28 Ответить
И у кого "скульптор" из Якутии скопировал свои творения?Кто еще ваяеет из говна?Самтакой,не надо делать таких вселенских обобщений...Скульптуры,сталагмиты в подъездах из того же материала,вся суть "рузькаго мира".
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24.01.2021 10:55 Ответить
Як я міг забути ці оргінальні шедеври кацапського містетства
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24.01.2021 19:46 Ответить
Та не, рога натуральные природные ) На расии 90% таких , только в париках)
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23.01.2021 16:28 Ответить
В Белорусии не прошла революция гидности,теперь В Росии пытаются,да все один сценарий,что в Росии,что в Ливии,Украине,что штурм капиталия- одна доктрина,от гад этот Путин.
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23.01.2021 16:29 Ответить
Хлопець на акції за Навального копіює рогатого "шамана" QAnon, який штурмував Капітолій США - Цензор.НЕТ 3158
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23.01.2021 16:54 Ответить
А кто это у него на голове сдох?
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24.01.2021 01:43 Ответить
цирк от фсб.
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24.01.2021 11:46 Ответить
 
 