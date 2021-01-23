Парень на акции за Навального копирует рогатого "шамана" QAnon, штурмовавшего Капитолий США. ФОТО

На акцию в поддержку Алексея Навального в Москве пришел парень в образе "шамана" из американского конспирологического движения QAnon, члены которого являются сторонниками Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото опубликовал "Дождь".

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Напомним, 33-летний житель Аризоны, участник конспирологического движения QAnon Джейкоб Энтони Ченсли, известный как Джейк Анджели или Q Shaman ворвался в Капитолий 6 января в меховой шапке с рогами, его лицо было раскрашено в цвета американского флага, а в руках он держал копье с прикрепленным флагом США. Джейку Анджели предъявили обвинения в хулиганстве и насильственном проникновении на территорию госучреждения.