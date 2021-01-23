Акцию у посольства РФ в Киеве прекратили неизвестные: сорвали и сожгли плакаты, разбили таблички. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Неизвестные, называющие себя "патриотически настроенными гражданами", сорвали акцию в поддержку Алексея Навального у посольства РФ в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Противники акции назвали себя "патриотами", выступающими против Навального, который по их мнению такой же "имперец" как и Путин.

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В процессе перепалки между участниками акции и противниками возникла потасовка, которую пресекли правоохранители. На данный момент конфликт исчерпан, а его участники разошлись.























Фото/видео - Олег Богачук