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Акцию у посольства РФ в Киеве прекратили неизвестные: сорвали и сожгли плакаты, разбили таблички. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Неизвестные, называющие себя "патриотически настроенными гражданами", сорвали акцию в поддержку Алексея Навального у посольства РФ в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Противники акции назвали себя "патриотами", выступающими против Навального, который по их мнению такой же "имперец" как и Путин.

Смотрите также: Парень на акции за Навального копирует рогатого "шамана" QAnon, штурмовавшего Капитолий США. ФОТО

В процессе перепалки между участниками акции и противниками возникла потасовка, которую пресекли правоохранители. На данный момент конфликт исчерпан, а его участники разошлись.

Акцию у посольства РФ в Киеве прекратили неизвестные: сорвали и сожгли плакаты, разбили таблички 01
Акцию у посольства РФ в Киеве прекратили неизвестные: сорвали и сожгли плакаты, разбили таблички 02
Акцию у посольства РФ в Киеве прекратили неизвестные: сорвали и сожгли плакаты, разбили таблички 03
Акцию у посольства РФ в Киеве прекратили неизвестные: сорвали и сожгли плакаты, разбили таблички 04
Акцию у посольства РФ в Киеве прекратили неизвестные: сорвали и сожгли плакаты, разбили таблички 05
Акцию у посольства РФ в Киеве прекратили неизвестные: сорвали и сожгли плакаты, разбили таблички 06
Акцию у посольства РФ в Киеве прекратили неизвестные: сорвали и сожгли плакаты, разбили таблички 07
Акцию у посольства РФ в Киеве прекратили неизвестные: сорвали и сожгли плакаты, разбили таблички 08
Акцию у посольства РФ в Киеве прекратили неизвестные: сорвали и сожгли плакаты, разбили таблички 09
Акцию у посольства РФ в Киеве прекратили неизвестные: сорвали и сожгли плакаты, разбили таблички 10
Акцию у посольства РФ в Киеве прекратили неизвестные: сорвали и сожгли плакаты, разбили таблички 11

Фото/видео - Олег Богачук

акция (2425) драка (2019) Киев (25518) посольство РФ (450) Навальный Алексей (855) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+62
В жопу идите со своим Навальным)
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23.01.2021 15:47
+60
Эти "неизвестные" в кепариках, давно должны быть известны уполномоченным органам, однако и дальше продолжают "работать". Очередные титушки, сегодня против Навального, завтра За русский язык, послезавтра за "малороссиии", а далее как заплатят
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23.01.2021 15:48
+36
Я вот против русского языка, против навального, ***** и прочих радостей?
А малоросы как раз бегают с плакатиками за навального
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23.01.2021 15:54
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Страница 3 из 3
Так вот через такие протесты пойдет цепная реакция и московия рухнет. Умный это понимает, а дурачье - нет.
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23.01.2021 18:02 Ответить
навальний - чмо! я можу лише підтримувати дестабілізацію політичної, економічної і будь якої іншої сфери життя на кацапщині - мені радісно від того
за нецензурщину летиш в спам
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23.01.2021 17:50 Ответить
ой, ледь на забувся... а як ти ставишся до протестів у Хабаровську, підставою для яких стала підтримка Фургала? фургал хороший кацап? лдпр його партєйка
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23.01.2021 17:53 Ответить
Дело не в Навальном. У нас есть только один шанс вернуть свои территории это когда начнется в России заворуха. И пока они там будут власть делить нужно забирать сколько успеем. Потому что как-только власть там поменяется сразу же никто больше забирать ничего не даст. Ни Навальный ни кто-либо другой. Это нужно понимать и готовиться к этому, чтобы армия в течении нескольких суток, а то и того меньше могла выйти на государственную границу. Никакими договоренностями мирно захваченные территории никто не отдаст. Потому все что в России сегодня происходит нам выгодно и нужно всецело этому способствовать. О титушках и говорить нечего, заплатили по паре сотен гривен так называемым футбольным ультрас, а они и рады покричать.
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23.01.2021 17:36 Ответить
Смішний, не в курсі що фсб готувало запасний варіант з навальним вже дуже давно?
путін - лайт у лиці навального Крим не збирається віддавати як і з Донбасу виводити війська.
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24.01.2021 00:03 Ответить
Патріоти **********.
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23.01.2021 17:37 Ответить
вор у вора табличку разбил
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23.01.2021 17:44 Ответить
Хотят посадить на бутылку педофила нарко-диллера путина, ты поддерживаешь?
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23.01.2021 18:00 Ответить
еще раз контрольный между рогов: московия распадется и будет уничтожена, а карлик-педофил путин будет повешен, все верно?
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23.01.2021 18:04 Ответить
псина ватная, я тот, кто крепит вату здесь на сайте уже 8 лет) Видишь, тебя вскрыл, написав всего два поста)
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23.01.2021 18:09 Ответить
щось від тебе тільки тою ватою й несе
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23.01.2021 18:17 Ответить
Шо попало,***.... Ну я маю на увазі,коли протестуючі пиз#дять (разгаварівают), на кацапській мові. А мєнти чомусь знову винні...
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23.01.2021 17:52 Ответить
Навальный такое же *уйло, только помоложе
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23.01.2021 17:58 Ответить
Видимо, генетическая память работает. Кулачные бои, стенка на стенку, как раз зимою, предки всегда проводили.
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23.01.2021 18:00 Ответить
Єта титушня понимаєт, что сейчас они тянут за фсб? Хотя понимание у людей избравших зебила отсутствуєт в принципе.
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23.01.2021 18:15 Ответить
пох, кацап он и навальный кацап...
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23.01.2021 18:19 Ответить
Какая трогательная забота зе-ушлёпков о Путине.
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23.01.2021 18:20 Ответить
тітушня фсбшна
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23.01.2021 18:31 Ответить
Навальный не есть тот человек которого желала бы Украина во главе Раши. Но это "камень в ботинке", " гвоздик" там же, больной мозоль Путина . Так что Навальный вперед, мочи бункерного, а там как карта ляжет. Может хоть тут настоящие санкции " обеспокоенный Запад" введет ненароком, или закопаете неожиданно плешивого, а новый "дракоша" захочет хоть немного изменить внутреннюю и внешнюю политику, хоть для вида, кто его знает. А вообще как там у " Статского советника" СДД, СДД вам товарищи.. СДД, Украина уже вполне осознала сущность Раши, тут по факту без вариантов.
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23.01.2021 18:35 Ответить
Да и правильно сделали. Толку от "леши не бутерброда" только в том, что России могут за него еще "полезных санкций " подкинуть. А так Навальный такой же урод как и Путин
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23.01.2021 18:38 Ответить
Да Навальный преступно ошибался,по поводу аннексии части Грузии и Крыма.Сейчас он говорит по другому.Нам украинцам надо его за это простить и поддержать,он наш союзник в борьбе с главным злом ,не только Украины ,но и всего мира ******.А медведчуковские титушки слишком распоясались при зеле.
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23.01.2021 18:42 Ответить
зебилы и фаны х.й.ла разгоняли))) по шмоткам сразу видно))
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23.01.2021 18:45 Ответить
Просто дебіли. Фактично виступили на захисті рашинського посольства спокою ****.. Кончені 3.14дараси..
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23.01.2021 18:46 Ответить
А что навальный? Отсидится 3-4 дня и выпустят. Как обычно! И стройка "СП-2", полным ходом! Цель достигнута!!!
Боюсь что "навальный", проект *****. Сколько митингов и протестов отсиделся в стороне? Я уже и про отравление засомневался! Ну и про "будерброд" (Крым), комментарии излишни...
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23.01.2021 18:48 Ответить
вы очень проницательны. Те безмозглые айфонщики шо митингарят обычные актеры марлезонского балета
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23.01.2021 19:07 Ответить
А вот я не сомневаюсь, что ты просто - бычок.
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23.01.2021 19:20 Ответить
І ще він спеціально чуть не отруїв сам себе, але все одно за *****
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24.01.2021 04:49 Ответить
Бычек,а ты бы сгонял в Германию,в Шарите.Уточнил бы по отравлению.Ты тоже "патриот"?
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24.01.2021 10:41 Ответить
Навальний такий же імперець як і Путін -ху..
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23.01.2021 19:06 Ответить
Интересно, сколько щас за мининги платят?
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23.01.2021 19:36 Ответить
Сеціально для корисних ідіотів,що в Україні підтримують льоху-бутерброда. Льоха з ґіркіним обговорюють,як краще знищити Україну: https://www.youtube.com/watch?v=JvNnCcBxZx8
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23.01.2021 19:20 Ответить
Я так понимаю, что кроме посадки анального другие проблемы в Украине закончились.
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23.01.2021 19:43 Ответить
придурки, повалення пуйла об'єктивно вигідне Україні.
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23.01.2021 19:53 Ответить
Треба проводити акції проти путіна, а не за навального.
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23.01.2021 19:59 Ответить
Хочу сказать не по теме статьи. Очень много в комментариях ольгинского (парашенского) гавна. Научились падлы ср...ть в сетях. Вроде бы и за Украину, но тут же выкладывают вонючие высе..ы. Извините за пошлость.
Если цензор удалит меня (может и правильно сделает за пошлые слова), но я своего мнения не изменю.
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23.01.2021 20:02 Ответить
Ты не Владимир. Ты вася. Те, кого ты считаешь порохоботами, с самого первого дня появления ольгинских троллей дробили им кости. Только в твоей Беней засранной черепушке порохоботы вдруг сравнялись с ольгинскими. Ты идиот, вася? Зря я вопросительный знак ставлю. Ты идиот, вася! Когда до тебя уже дойдет, что ты не против Пороха, ты за Беню глотку дерешь. А Бене нужно одно: подальше задвинуть Пороха, чтобы вернуть себе грандиозный инструмент давления на экономику и политику Украины - Приватбанк. Фактов - вагон! Но ты же только "соевого барыгу" видишь. Когда вдруг из каждой розетки зашипело "лишь бы не Порошенко"? Когда национализировали Приватбанк. Ты не изменишь своего мнения? Да и хер с тобой, ты все равно не способен понимать события и давать им оценку. Твой предел - телевизор. Он тебе все расскажет, ага. Особенно Г+Г смотри внимательно. Кто владельцы этого анала, знаешь? Беня с Медведчуком. И Суркис, главный патриот Украины. Не, не главный? А какаяразница, да? Интересно, как ты взвоешь, когда США потребует экстрадиции Бени...
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24.01.2021 10:19 Ответить
Боже... Скільки тут мордорської ботви,місцевих кретинів та відвертих ворогів України зі штанів за льоху вистрибує... Не треба бути генієм,щоб розуміти,нащо еуропа так опікується цим кацапом. Санкції додаткові,зупинення нордстріму з-за арешту льохи. Ні,не з-за вбивства українців,не з-за анексованих територій. Еуропі дуже потрібен льоха,який очоливши мордор,виведе війська з Донбасу,втюхавши нам під контролем обсє ці гнидники з сєпарським кодлом. Еуропа оголосить це перемогою,зніме санкції і буде барижити з «демакратіческой расієй». Ну а Крим-нє бутєрброд. Проведуть лєґітімний рєфєрєндум під моніторингом обсє,де завезена кацапня скажєт свойо слово. І все. Мір,дружба,жвачка,ліґа смєха. Щоб розуміти,хто такий навальний,спробуйте дати собі відповідь,чому Нємцова та решту правозахисників чи просто порядних людей вбили з першої спроби,а льоху ніяк недоотруять-недопосадять? Для кожного українця має бути зрозуміло: Поки існує тюрма народів ,Україні спокою не буде! Або ми,або вони!!! І цю тюрму треба розвалити,а не ремонтувати,що намагається робити льоха,який був не згодний з ґіркіним на дебатах лише в методах знищення Української державності. Навальний для України набагато небезпечніший за ху..ла. Це знають всі,хто бачить далі свого носа!
https://www.youtube.com/watch?v=JvNnCcBxZx8
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23.01.2021 20:09 Ответить
Навальній - имперец похлеще пу. Вспомните его комментарии и речи в дни нападения рашки на Грузию. Как он сетовал, что рашисты остановили наступление на Тбилиси..
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23.01.2021 20:23 Ответить
Провокатор Мертвечука онаніст і наркоман Ківа "розважається" із своїми бандюками, ніяким патріотизмом там і не тхне. Цікаво інше - Ківу досі "кришує" Авакян, тож хто тут ГОЛОВНИЙ провокатор є питанням риторичним - їх двоє, Мертвечук і Авакян.
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23.01.2021 20:28 Ответить
Будь ласкавий, виклади факти кришування Ківи Аваковим. Або завали хайло. Я не захищаю Авакова, але так нахабно брехати не треба.
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24.01.2021 10:21 Ответить
Неизвестные - очень известные. Титушки Медведчука, работающие за щедрые антиукраинские деньги Путина. Валить надо Путина, а Навальный еще неизвестно, что скажет по поводу Крыма.
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23.01.2021 21:30 Ответить
Да ты чертов гений! Никто не догадался про "валить Путина", а ты вот скумекал. Ну, раз ты один такой сообразительный, так и вали Путина. Давай, народ ждет!
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24.01.2021 10:23 Ответить
НЕ ЗНАЮ ОТКУДА ИХ ЗАНЕСЛО НО В МОЗГАХ ТОЧНО ПОПАХИВАЕТ РУССКИМ МИРОМ
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23.01.2021 21:39 Ответить
понятно. это не ""патриотически настроенные гражданане", а "бутербробные" актывисты.
у них извилин нет, там только слово "бутерброд" с детства помещается.
они ничего не знают, ничего не читают о ситуации в рф.
помешав сегодня акции поддержки Навального играю на руку кремлю.
Кстати , местные боты комментируют точно, как пригожинские, только добавляют слово "бутерброд".
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23.01.2021 21:40 Ответить
Чий Крим?
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23.01.2021 22:47 Ответить
обов'язково заберемо,кацапе. Коли мордор сипатись почне,а ми свою ватну нечисть знищимо. Ти ще побачиш це на власні оченята.
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24.01.2021 01:00 Ответить
"Трамписты украинского разлива " в действии.
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23.01.2021 21:59 Ответить
Медведчуковские наймиты. Путин обосрался, медведчук как путин. Боятся перемен эти чувачки. Привыкли уже один царствовать а другой прислуживать. Ведь отберут потом у медведчука всё, денег нет и посадить могут а в ростов не возьмут, и яныка пикнами погонят на батькивщину, тут его ждёт уютная камера
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23.01.2021 23:05 Ответить
Путинская ГЭБНЯ руками ОПА-ЖОПАвских СУК действует в Украине, как у себя дома.
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24.01.2021 00:48 Ответить
Скільки тут мордорської ботви,місцевих кретинів та відвертих ворогів України зі штанів за льоху вистрибує... Не треба бути генієм,щоб розуміти,нащо еуропа так опікується цим кацапом. Санкції додаткові,зупинення нордстріму з-за арешту льохи. Ні,не з-за вбивства українців,не з-за анексованих територій. Еуропі дуже потрібен льоха,який очоливши мордор,виведе війська з Донбасу,втюхавши нам під контролем обсє ці гнидники з сєпарським кодлом. Еуропа оголосить це перемогою,зніме санкції і буде барижити з «демакратіческой расієй». Ну а Крим-нє бутєрброд. Проведуть лєґітімний рєфєрєндум під моніторингом обсє,де завезена кацапня скажєт свойо слово. І все. Мір,дружба,жвачка,ліґа смєха. Щоб розуміти,хто такий навальний,спробуйте дати собі відповідь,чому Нємцова та решту правозахисників чи просто порядних людей вбили з першої спроби,а льоху ніяк недоотруять-недопосадять? Для кожного українця має бути зрозуміло: Поки існує тюрма народів ,Україні спокою не буде! Або ми,або вони!!! І цю тюрму треба розвалити,а не ремонтувати,що намагається робити льоха,який був не згодний з ґіркіним на дебатах лише в методах знищення Української державності. Навальний для України набагато небезпечніший за ху..ла. Це знають всі,хто бачить далі свого носа!
https://www.youtube.com/watch?v=JvNnCcBxZx8
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24.01.2021 01:04 Ответить
Якщо Анального можна використати,щоб завдати Московії збитків і втрат,то його треба використати.Україна повинна бути готова,щоб зачистити свою землю від російських терористів та їх колаборантів жорстко і невідворотньо.
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24.01.2021 02:08 Ответить
Нда...тут сложно комментировать кто прав ,а кто нет в данном случае .С одной стороны навальный бореться против путина ,развязавшего войну против нашей страны и своими расследованиями и действиями пытаеться дискредитировать режим путина в глазах российского населения и мировой общественности(хотя перед последними у пуйла это само неплохо получаеться ),что само по себе играет на нашу пользу , а с другой стороны он не бутерброд
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24.01.2021 03:22 Ответить
Одні стояли біля посольства росії за навального інші прийшли з незрозумілими гаслами проти Навального. Невже не зрозуміло що біля посольства росії можно постійно стояти тільки за повалення імперського ладу?
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24.01.2021 04:47 Ответить
Ха війшли проти Навального, через йово слово про бутерьрод. А це нічо що в нас половина населення латентні сепаратисти, а за той самий бутерброд навіть не згадає про свою Україну
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24.01.2021 04:55 Ответить
Я так і не зрозумів кого конструктиву хотіли ті хто прийшов зривати гасла? ЗА що вони взагалі?
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24.01.2021 05:09 Ответить
правильно сделали, что разогнали прокацапский митинг... единственное, что они сделали неправильно - надо было потом поймать каждого участника этого "протеста", заставить написать объяснительную кто их на это позорище собрал, а потом тихи-тихо отмудохать так, чтобы месяца два те дышать не могли...
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24.01.2021 09:06 Ответить
Это пришли провокаторы -оппожопники , патриоты кивы.
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24.01.2021 10:03 Ответить
А не ті, які "рожевих свинок" розкидували? Бо щось схоже на "рвать і мєтать".
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24.01.2021 11:05 Ответить
жены сАбакова отработали очередную тарелку щей.
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24.01.2021 11:45 Ответить
медведчуків опзж посланци працюють тітушки
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24.01.2021 11:50 Ответить
Імперець Навальний чи ні? В цьому питанні особисто я дотримуюся підходу, аналогічного тому, що колись приписували Черчілю: якщо перемагатиме Путін (а так є зараз), то ми маємо підтримувати Навального (нехай він 10 разів "імперець") і навпаки, якщо перемагатиме Навальний, тоді підтримуватимемо когось, хто буде в опозиції до нього -- і нехай "мочать" один одного найжорсткіше.
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24.01.2021 12:17 Ответить
Каждый идиот искренне уверен, что прав он только один.
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24.01.2021 12:18 Ответить
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