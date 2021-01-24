Священник не справился с управлением Volkswagen и врезался в отбойник на Виннитчине: его жена погибла, дочь госпитализирована, - полиция. ФОТОрепортаж
Полиция расследует обстоятельства аварии, в которой погибла женщина и травмировался ребенок.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области, 22 января в Гайсине водитель автомобиля Volkswagen Passat съехал с дороги и столкнулся с отбойником.
По предварительной информации следствия, 31-летний водитель Volkswagen Passat не избрал безопасную скорость движения.
В результате аварии 32-летняя женщина водителя с политравмой и 11-летняя дочь с травмой ноги каретой скорой помощи доставлены в районную больницу. Во время оказания медицинской помощи женщина умерла.
У водителя взяты образцы крови для определения наличия или отсутствия в ней алкоголя.
Окончательные обстоятельства и причины ДТП будут установлены после проведения ряда экспертиз.
Следственным управлением полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.
По данным Суспільне, за рулем находился местный священник.
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товарищ генеАРАЛЬный секретарь...у меня чечены бунтуют,абхазы в рот дают,а калмыки хотят незалежности...,карочи Леня шо делать?
Нагадаю Вам відомий вислів експертів-криміналістів: "Правда - не те, що вам хочеться, а те, що ви змогли довести...".
От ти і "спрацював" цілком прогнозованим варіантом - "Ти неправий, тому що думаєш не так, як я...". І "шаснув у кущі...".
Во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4 новгородского похода в https://ru.wikipedia.org/wiki/1569_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1569 году царь направил в монастырь к Филиппу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2 Малюту Скуратова попросить благословения на походhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_II_(%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)#cite_note-_b354f1f83f198ff6-60 [60] . По сообщению жития, 23 декабря Малюта задушил святителя Филиппа:
Вошедши в келью святого Филиппа, Малюта Скуратов с притворным благоговением припал к ногам святого и сказал:
- Владыка святой, дай благословение царю идти в Великий Новгород.
Но Святой отвечал Малюте:
- Делай, что хочешь, но дара Божиего не получают обманом.
Тогда бессердечный злодей задушил праведника подушкою.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Димитрий Ростовский . https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85_(%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/9#%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B0,_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Жития святых. 9 января
Чи ти хочеш сказать, що випускник Києво-Могилянської академії, українець Дмитро Туптало (якого кацапи називають "святим Диітрієм Ростовським") - БРЕХУН?
В заголовке одно, в тексте другое.
Надо бы уголовное дело завести и на того кто строил этот отбойник.
Особисто я так ненавиджу всіх цих служителів культа, що навіть з ними не здоровкаюся.