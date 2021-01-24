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Священник не справился с управлением Volkswagen и врезался в отбойник на Виннитчине: его жена погибла, дочь госпитализирована, - полиция. ФОТОрепортаж

Полиция расследует обстоятельства аварии, в которой погибла женщина и травмировался ребенок.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области, 22 января в Гайсине водитель автомобиля Volkswagen Passat съехал с дороги и столкнулся с отбойником.

По предварительной информации следствия, 31-летний водитель Volkswagen Passat не избрал безопасную скорость движения.

В результате аварии 32-летняя женщина водителя с политравмой и 11-летняя дочь с травмой ноги каретой скорой помощи доставлены в районную больницу. Во время оказания медицинской помощи женщина умерла.

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У водителя взяты образцы крови для определения наличия или отсутствия в ней алкоголя.

Окончательные обстоятельства и причины ДТП будут установлены после проведения ряда экспертиз.

Следственным управлением полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

По данным Суспільне, за рулем находился местный священник.

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Священник не справился с управлением Volkswagen и врезался в отбойник на Виннитчине: его жена погибла, дочь госпитализирована, - полиция 01
Священник не справился с управлением Volkswagen и врезался в отбойник на Виннитчине: его жена погибла, дочь госпитализирована, - полиция 02
Священник не справился с управлением Volkswagen и врезался в отбойник на Виннитчине: его жена погибла, дочь госпитализирована, - полиция 03
Священник не справился с управлением Volkswagen и врезался в отбойник на Виннитчине: его жена погибла, дочь госпитализирована, - полиция 04

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Автор: 

Винницкая область (1034) ДТП (7673) Нацполиция (16463) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) смерть (9222)


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Топ комментарии
+13
Отбойник должен работать как отбойник , а не гильотина
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24.01.2021 06:53
+12
На РАБссии БОГ ничего не дайот....ЧИНГИСХАН умер в 1226 году..., а Москву построил в 1272 году его братан наследник Хан Менгу-Тимур...,крысы Мавзолейные... откуда ваше православие?
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24.01.2021 00:45
+11
Эххх батюшка... Руль это не кадило...
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24.01.2021 00:17
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Эххх батюшка... Руль это не кадило...
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24.01.2021 00:17 Ответить
да да! чайник духовный! это не кадилом махать отец Федор!
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24.01.2021 07:44 Ответить
помолимся
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24.01.2021 00:23 Ответить
На віслюкові попам потрібно їхати. Або пішки ходити.
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24.01.2021 00:26 Ответить
Віталька, ти дурне з народження, чи пізніше отупіло?
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24.01.2021 01:08 Ответить
Где ж этот поп накосячил?
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24.01.2021 00:27 Ответить
Поп в гундяевской секте не может не накосячить.
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24.01.2021 13:48 Ответить
Возможно человеку плохо стало, вот и произошло такое.
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24.01.2021 00:30 Ответить
А может, наоборот, хорошо было.
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24.01.2021 00:31 Ответить
Половина этих "батюшок", бухают безбожно.
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24.01.2021 10:04 Ответить
Судячи з фото - там фрагмент конструкції відбійника прошив автомобіль майже повністю, по всій його довжині (із боку пасажира).
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24.01.2021 00:35 Ответить
Начальник за него не вписался...Значит,хреновый работник.
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24.01.2021 00:38 Ответить
Полковник КГБ Гундяев ну типа праваславный Хмырь всея РАБссии пришел к Брежневу и говорит...
товарищ генеАРАЛЬный секретарь...у меня чечены бунтуют,абхазы в рот дают,а калмыки хотят незалежности...,карочи Леня шо делать?
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24.01.2021 00:41 Ответить
Законы физики стОЯт все таки чуть выше законов божих
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24.01.2021 00:41 Ответить
Бог дав, Бог - забрав...
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24.01.2021 00:43 Ответить
На РАБссии БОГ ничего не дайот....ЧИНГИСХАН умер в 1226 году..., а Москву построил в 1272 году его братан наследник Хан Менгу-Тимур...,крысы Мавзолейные... откуда ваше православие?
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24.01.2021 00:45 Ответить
Так що, літописний запис від 4 квітня 1147 року вже визнали "видумкою"? "И шед Святослав и взя люди голядь верх Поротве. И тако ополонишася дружина Святославля, и прислав Гюрги (Юрий Долгорукий) рече: приди ко мне брате в Москов...". Я не прибічник кацапів, але треба ж, трохи, притримуваться об"єктивності... І який стосунок мають монголо-татари до християнства, якщо Русь (включаючи і "Залісся", тобто північні колонії Русі, на яких зараз розташоване Підмосков"я), була охрещена за сотню років до їх приходу?...
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24.01.2021 04:17 Ответить
Немає літописних оригіналів. Жодного (як немає і оригіналів Переяславських угод Хмельницького). Вся історія мокшів писалася за Катерину. Були звезені всі літописи з яких робили "копії", після чого оргигінали (всі) зникли. Попередній дописувач певно чітав дослідження В. Білінського і вам не завадило б ознайомитися.
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24.01.2021 06:34 Ответить
Я задав питання - "Чи визнані вигадкою дані літописні ствердження?". Якщо так - то де докази? Я з творчістю Білінського трішки знайомий... Однак, його сентенції, хоч і подобаються багатьом "українофілам" та тішать їх ЕГО, однак, не мають сер"йозної історичної наукової бази...
Нагадаю Вам відомий вислів експертів-криміналістів: "Правда - не те, що вам хочеться, а те, що ви змогли довести...".
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24.01.2021 06:48 Ответить
"Трішки знайомий з сентенціями"? Трішки бути знайомим з багатотомним дослідженням це рівень... В роботах Білінського тони посилань на безліч наукових досліджень, передусім саміх московських. Це фактично дисертація. А що до "ЕГО", то питання правди не належить до цієї категорії. Бажаю усьпіху. Продовжувати розмову не бачу сенсу.
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24.01.2021 09:19 Ответить
А про що можна з тобою розмовлять, якщо ти навіть не спробував довести, що приведена мною цитата з літопису - "придумана"... Наприклад, посиланнями на самого Білинського чи використані ним історичну джерела... А це означає тільки одне - ти щось лише чув про роботи Білинського, але серйозно їх не читав... І, крім його слів, ні з якими іншими джерелами, не знайомився. А це веде до викривлення знання по тому, чи іншому, питанню...Це, як у індійській притчі про сімох сліпців, які робили висновок про те, що таке "слон", помацавши одну з частин його тіла... Одному здалося, що слон схожий на дерево, бо він помацав його ногу, іншому - на вірьовку, бо він помацав хвіст, третьому - на листок, бо він помацав вухо... І так далі...
От ти і "спрацював" цілком прогнозованим варіантом - "Ти неправий, тому що думаєш не так, як я...". І "шаснув у кущі...".
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24.01.2021 12:23 Ответить
Крім Білінського є ще П.Штепа, Є.Гуцало, але я зрозумів, що тобі те не цікаво.
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24.01.2021 19:33 Ответить
Мені цікаво інше - коли ти перестанеш мене "лякать" прізвищами, які для мене можуть і не буть "авторитетами", і займаться "загальною тріпологією", та даси відповідь на питання стосовно доведеності чи надуманості дати заснування Москви?...
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24.01.2021 19:58 Ответить
Певно, і Горліс-Горський табі не авторитет. І з якого дідька, я мушу тобі безкоштовно проводити лікнеп? Тобі і так добре зі своїм багатослів'ям.
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24.01.2021 20:16 Ответить
Де відповідь на моє запитання?!...
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24.01.2021 20:23 Ответить
Чому зарозумілий яр має московську фальсифікацію за правду? Бо академічна наука так каже?
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24.01.2021 21:20 Ответить
Я нічого не "маю"... Я хочу отримать не "тріпологію "про все, ні про що", а чітку і ясну відповідь на поставлене мною запитанння!...І більш нічого...
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24.01.2021 21:45 Ответить
нет бы написать!! на раритетном автомобиле!!эти фольксвагены только в музее увидеть можно и то не факт что в каждом!!
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24.01.2021 00:54 Ответить
Товарищ Штирлиц,привлеките профессора Плейшнера и Пастора Шлага,рюсскае быдло не справится с заданием... Все эти Навальные и прочие Бошировы Петровы давно обосра....
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24.01.2021 00:56 Ответить
зачем священникам эта повозка... дебилы мля
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24.01.2021 01:01 Ответить
В священники в основном идут одни лентяи и проходимцы. Знал одного такого, разгильдяя. Работал у меня этот чел лаборантом, а потом смотрю - уже бегает в рясе и стал такой правильный. Машину крутую прикупил, дань собирает с бабушек. Нахер таких посредников.
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24.01.2021 01:05 Ответить
Чтобы убить к примеру патриарха всея РАБссии ума много не надо...,Митрополита Филиппа сожгли в Твери в 1569 году вместе с прихожанами в церкви....,а патриарха Алексия забили бейсбольными битами в декабре 2008 года...,это РАБссия...страна чудес...
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24.01.2021 01:11 Ответить
Митрополи́т Фили́пп II (в миру Фёдор Степа́нович Колычёв; 11 февраля 1507, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва -23 декабря 1569, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C Тверь ) - епископ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C Русской церкви ,https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82 митрополит https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8 Московский и всея Руси с https://ru.wikipedia.org/wiki/1566 1566 по https://ru.wikipedia.org/wiki/1568_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1568 год , известный обличением злодейств https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0 опричников царя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9 Ивана Грозного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_II_(%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)#cite_note-1 [1] .
Во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4 новгородского похода в https://ru.wikipedia.org/wiki/1569_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1569 году царь направил в монастырь к Филиппу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2 Малюту Скуратова попросить благословения на походhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_II_(%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)#cite_note-_b354f1f83f198ff6-60 [60] . По сообщению жития, 23 декабря Малюта задушил святителя Филиппа:
Вошедши в келью святого Филиппа, Малюта Скуратов с притворным благоговением припал к ногам святого и сказал:
- Владыка святой, дай благословение царю идти в Великий Новгород.
Но Святой отвечал Малюте:
- Делай, что хочешь, но дара Божиего не получают обманом.
Тогда бессердечный злодей задушил праведника подушкою.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Димитрий Ростовский . https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85_(%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/9#%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B0,_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Жития святых. 9 января
Чи ти хочеш сказать, що випускник Києво-Могилянської академії, українець Дмитро Туптало (якого кацапи називають "святим Диітрієм Ростовським") - БРЕХУН?
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24.01.2021 04:25 Ответить
Про що ви, чоловіче? Українець Феофан Прокопович "святий" випускник Могилянки, взагалі був духовним надхненником створення російської імперії. В московській історії (в тому числі і РПЦ) немає ні слова правди.Бо диявол - то батько брехні.
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24.01.2021 06:46 Ответить
Я тобі вже відповів, афоризмом криміналістів...
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24.01.2021 06:53 Ответить
На все воля Божа
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24.01.2021 01:55 Ответить
Отбойник должен работать как отбойник , а не гильотина
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24.01.2021 06:53 Ответить
... в гости к богу не бывает опозданий...
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24.01.2021 07:08 Ответить
- Так что же там ангелы поют такими злыми голосами?... (с)
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24.01.2021 07:22 Ответить
Жена или женщина священника?
В заголовке одно, в тексте другое.
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24.01.2021 09:16 Ответить
Комментаторы, блин.. Развели религиозные рассуждения...Злорадствуете по поводу чужой беды, радуетесь, что не ваши близкие пострадали... Тошно от таких как вы. Если бы был не священник, было бы как-то иначе? Разве важно это? Жаль его близких, Погибла жена пострадал ребенок. А ему с этим жить... Люди, будьте человечнее. Берегите себя и других бОльше
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24.01.2021 10:03 Ответить
Полностью согласен с Натали.Относись к людям,всем людям,так,как бы хотел,чтобы относились к тебе.Не беру в кавычки,так как не помню это выражение дословно из первоисточника."И прости нам грехи наши,как и мы прощаем должникам нашим".Аминь.
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24.01.2021 10:22 Ответить
Может, он машину не освятил? Там же такие цены! Или иконка в салне была поддельная?
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24.01.2021 10:29 Ответить
интересно, с какой скоростью он ехал, если нанизал машину на отбойник, как жука на иголку? машина прошита насквозь, от движка до багажника.
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24.01.2021 10:41 Ответить
Я думал отбойники предназначены сохранять жизнь, а не забирать.....

Надо бы уголовное дело завести и на того кто строил этот отбойник.
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24.01.2021 11:02 Ответить
Как любят говорить попы " баг дал-бог взял "!
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24.01.2021 13:34 Ответить
Це куди ж треба послати Бога, щоб відбійник заліз в машину і покрошив на його очах двох рідних йому людей...
Особисто я так ненавиджу всіх цих служителів культа, що навіть з ними не здоровкаюся.
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24.01.2021 14:08 Ответить
а ехал бы на ослике все было бы хорошо!
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24.01.2021 17:34 Ответить
на якому саме із коментаторів статті?
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24.01.2021 21:23 Ответить
можна з тебе почати ))))
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25.01.2021 23:02 Ответить
 
 