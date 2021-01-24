Священник не справился с управлением Volkswagen и врезался в отбойник на Виннитчине: его жена погибла, дочь госпитализирована, - полиция. ФОТОрепортаж

Полиция расследует обстоятельства аварии, в которой погибла женщина и травмировался ребенок.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области, 22 января в Гайсине водитель автомобиля Volkswagen Passat съехал с дороги и столкнулся с отбойником.

По предварительной информации следствия, 31-летний водитель Volkswagen Passat не избрал безопасную скорость движения.

В результате аварии 32-летняя женщина водителя с политравмой и 11-летняя дочь с травмой ноги каретой скорой помощи доставлены в районную больницу. Во время оказания медицинской помощи женщина умерла.

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У водителя взяты образцы крови для определения наличия или отсутствия в ней алкоголя.

Окончательные обстоятельства и причины ДТП будут установлены после проведения ряда экспертиз.

Следственным управлением полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

По данным Суспільне, за рулем находился местный священник.

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