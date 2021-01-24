Николаевщина простилась с морпехом Александром Отрепьевым, убитым вражеским снайпером под Водяным. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Вчера, 23 января, в селе Приют Еланецкой объединенной территориальной общины Николаевской области состоялась церемония прощания с Александром Сергеевичем Отрепьевым, 28.07.1992 года рождения, старшим матросом, наводчиком 36-й отдельной бригады морской пехоты, который погиб 21 января около 20.00 в районе села Водяное Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.
Об этом говорится в материале "Суспільного", сообщает Цензор.НЕТ.
У погибшего военнослужащего остались мать и брат.
Александр Отрепьев был наводчиком отделения батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала М. Белинского, старшим матросом. По контракту служил более полутора лет. 21-го января в районе села Водяное Луганской области при исполнении служебных обязанностей погиб от огнестрельного пулевого сквозного ранения шеи, несовместимого с жизнью.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
..
Все інше то від лукавого та олігархів для дурнів ватних!!!!
В. А. Зєлєнскій. 31. 12. 20.
У нас ПЕРЕМИРИЕ!!!!!????
Почему наших мужчин расстреливают как зайцев в тире?????
А????вы зебилы конченный???война остановится??ссуки!!!кароче заканчивай те этот ******** цирк..а то у нас некоторые в рестораны не могут ходить..кароче
.сдаёмся..мир жвачка
..я посмотрю на всех этих *********..как их братишки по уму разуму отожмут у них все
.. идиоты...
Я устала читать сводки как наших воинов расстреливают..комбатов садят....
Это клоунада???это триллер и вы все соучастники...
Извиняюсь что сумбурно..накипело