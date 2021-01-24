Николаевщина простилась с морпехом Александром Отрепьевым, убитым вражеским снайпером под Водяным. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера, 23 января, в селе Приют Еланецкой объединенной территориальной общины Николаевской области состоялась церемония прощания с Александром Сергеевичем Отрепьевым, 28.07.1992 года рождения, старшим матросом, наводчиком 36-й отдельной бригады морской пехоты, который погиб 21 января около 20.00 в районе села Водяное Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Об этом говорится в материале "Суспільного", сообщает Цензор.НЕТ.

У погибшего военнослужащего остались мать и брат.

Александр Отрепьев был наводчиком отделения батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала М. Белинского, старшим матросом. По контракту служил более полутора лет. 21-го января в районе села Водяное Луганской области при исполнении служебных обязанностей погиб от огнестрельного пулевого сквозного ранения шеи, несовместимого с жизнью.

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