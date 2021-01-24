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Шесть лет назад террористы РФ обстреляли из "Градов" Мариуполь: 31 человек погиб, 117 - получили ранения. ФОТОрепортаж

24 января в Украине - День памяти погибших во время обстрела террористами микрорайона "Восточный" в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В этот день 2015 года террористы нанесли удар из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и "Ураган" по Орджоникидзевскому району Мариуполя (микрорайон "Восточный") и прилегающему к нему поселку Виноградное Волновахского района. Вследствие этого преступления погиб 31 человек, из них 2 детей, 117 - получили ранения, повреждены 30 жилых домов, 7 учебных заведений, объекты инфраструктуры и линию электропередач. Частично остановил работу металлургический комбинат "Азовсталь".

Читайте также: Такого никогда не должно случиться снова, - Зеленский про обстрел наемниками РФ Мариуполя из "Градов" в 2015 г.

Шесть лет назад террористы РФ обстреляли из Градов Мариуполь: 31 человек погиб, 117 - получили ранения 01
Шесть лет назад террористы РФ обстреляли из Градов Мариуполь: 31 человек погиб, 117 - получили ранения 02
Шесть лет назад террористы РФ обстреляли из Градов Мариуполь: 31 человек погиб, 117 - получили ранения 03
Шесть лет назад террористы РФ обстреляли из Градов Мариуполь: 31 человек погиб, 117 - получили ранения 04
Шесть лет назад террористы РФ обстреляли из Градов Мариуполь: 31 человек погиб, 117 - получили ранения 05

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ установила, что обстрел микрорайона "Восточный" был осуществлен именно террористами так называемой "ДНР". Служба безопасности Украины привела доказательства, что обстрел жилых кварталов Мариуполя осуществлялся из артиллерии РФ и по приказу офицеров российской армии.

Вечером 24 января Украина попросила срочно собрать Совбез ООН для принятия решений и заявления по ситуации на Донбассе. Однако российская сторона заблокировала это заявление.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Террористы обстреляли из "Градов" окраины Мариуполя. Разрушены жилые дома, есть раненые и погибшие. ФОТО+ВИДЕО (обновлено)

В связи с трагедией в Мариуполе, Указом Президента в Украине 25 января 2015 года было объявлено днем траура. В июне 2015 года в Мариуполе установили памятник жертвам обстрела микрорайона "Восточный".

Мариуполь (5712) обстрел (27151) россия (95526) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+62
И теперь жители Мариуполя большинством снова голосуют ща жоповцев!!! Видать первые грабли слабо дали по лбу!
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24.01.2021 11:03
+39
Альо журналисты, пишите правду. Не какими-то безымянными "террористами" был обстрелян Мариуполь. а российскими террористическими войсками РФ.
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24.01.2021 11:08
+21
И что с того?
Ватники Мариуполя, проголосовали за своих убийц!
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24.01.2021 11:11
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Твари поганые!
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24.01.2021 11:00 Ответить
И теперь жители Мариуполя большинством снова голосуют ща жоповцев!!! Видать первые грабли слабо дали по лбу!
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24.01.2021 11:03 Ответить
ща - х/з (хотя согласен с Вами), а до этого :
ТИО № 57 - Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь - "за" Зеленского - 90,78 %
ТИО № 58 - Приморский, Центральный районы города Мариуполь - "за" Зеленского - 89,70 %
и т.д
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24.01.2021 11:27 Ответить
будет теперь у нас международный день памяти, имени руССкого дупомира..
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24.01.2021 11:03 Ответить
Василь, правильно,в цей день,24 січня, Україні будемо пропонувати Визначати цей день, як ДЕНЬ РОСІЙСЬКОГО ДУПОМІРА В УКРАЇНІ. Годиться! І нагадаємо, що громадянство пропонує ще кожного року з 20 по 28-29 лютого і з 15 по 30 серпня відмічати ДНІ ГАНЬБИ Росії і її армії ЗА ПІДЛЕ і НАХАБНЕ ЗАХОПЛЕННЯ КРИМУ та ВТОРГНЕННЯ на сході в Україну З РОСТОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧЕРЕЗ КОРДОН, ЗА ОМАНУ І РОЗСТРІЛ НАШИХ ВІЙСЬКОВИХ В ЗЕЛЕНОМУ КРИВАВОМУ КОРИДОРІ під ДЕБАЛЬЦЕВИМ і ІЛОВАЙСЬКОМ. Способи відзнаки цього дня прості: жодний чиновник та військовий з Росії у світі повинен на собі відчути всю гниль політики цієї варварсткої країни,в якій царить міжнародне свавілля і нехтування усіма міжнародними законами,конвенціями та меморандумами. Згодні!?
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24.01.2021 14:36 Ответить
Доповнення. До Дня Російського Дупоміра на розгляд людлей треба внести ще ДАТУ ....21 квітня( день обранняЗеленського) та 7 лютого 2010 року ( дата другого туру обрання Яянуковича- Зрадливого). Ось так буде справедливо.
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24.01.2021 16:09 Ответить
Крысы Мавзолейные стреляли по Мариуполю...Тогда это был шок для всего Донбасса...рюсские мочат рюсских...
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24.01.2021 11:05 Ответить
"...рюсские мочат рюсских...", разве это впервые? Достаточно вспомнить первую чиченскую, тогда тоже кричали о спасении руцкагаварящих, и итог? Завалили практически всех руцких в чечляндии, о чем сами руцкии и волали из подвалов разрушенных своих домов. Руцкие валят руцких, это норма для руцких.
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24.01.2021 11:31 Ответить
Альо журналисты, пишите правду. Не какими-то безымянными "террористами" был обстрелян Мариуполь. а российскими террористическими войсками РФ.
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24.01.2021 11:08 Ответить
Спасибо, что поняли и в заголовке сразу исправили "террористов" на "террористов РФ"
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24.01.2021 11:17 Ответить
Все правильно. Вже відомо з яких військових частин Росії і хто давав накази і їх виконував. Чому МО України,Генсрань прокуратура,Генштаб і "явка Офіса" з РНБО України замовчали цю подію. Ще два роки тому були визначення і оголошено хто і чим бомбардував Маріуполь. Два роки "дєржиоргани мавчать", як риби.
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24.01.2021 14:55 Ответить
Обстрел деревушки Майнила 26 ноября 1939 года типа финскими фашистами...подохло несколько ккраснных армейцев...руки прочь от СССР! вопила Мавзолейная порнопаганда.. Сралина....разница в преступлениях всего 75 лет
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24.01.2021 11:09 Ответить
Финские историки, провели расследование и выяснили любопытный факт.
26 ноября 1939 года из частей советской армии, расположенных на границе с Финляндией, не поступило ни одного сообщения о каких либо потерях личного состава...
Кацапы настолько рукожопые, что даже провокацию не смогли организовать.
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24.01.2021 11:17 Ответить
И что с того?
Ватники Мариуполя, проголосовали за своих убийц!
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24.01.2021 11:11 Ответить
Вата прекрасно знает в чьих руках их жизни и что власти Украины ничего не будут делать для защиты своих граждан и наказания виновных, поэтому и лебезит перед своими хозяевами.
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24.01.2021 11:24 Ответить
І що ці обстріли багатьом любителям "гузьке міра" в Маріуполі мізки вправили???
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24.01.2021 11:11 Ответить
Головне, щоб маріупільці пам'ятали, ХТО їх обсипав "Градами"! А-то є такі, що блузку на собі рвуть і хотять в Донецьк, до рузькебраттів. То може, нехай і киздують із міста і не баламутять людей? А заодно не вивідують, де що у нас розташовано і у якій кількості.
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24.01.2021 11:12 Ответить
Шесть лет назад террористы РФ обстреляли из "Градов" Мариуполь: 30 человек погибли, 108 - получили ранения - Цензор.НЕТ 6632 чуваки я не Ватник,я крысятник Мавзолейный
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24.01.2021 11:14 Ответить
Какие на террористы? Давно известны и номера кацапских частей и фамилии и звания кацапотварей.
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24.01.2021 11:14 Ответить
Возможно после этого обстрела,ввели визовый режим с московией-нет,разорвали дип отношения-нет,прекратили торговлю-нет,каких вам блд ещё реформ не хватает?терпилы поплачте громче!
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24.01.2021 11:15 Ответить
тупые обезьяны случайно сбили Боинг и случайно обстреляли Мариуполь ..Какой был мотив или цель ?Дури немеряно куда ее применить руские не знают ,на благое дело пустить это не ихнее ..Просто спросить у россиянина зачем они это делают то мы услышим про - скрепы ,дедываивали ,колбаса по 2-20 ...Они полностью отморожены
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24.01.2021 11:16 Ответить
Нормальные знают что Боинг сбит по ошибке.
Планировали сбить пассажирский из Моксвы - его единственный пустили над Донбассом. И после начать полномасштабную воинскую операцию по оккупации Украины.
Пазл можно было сложить и по инфе из инета, и об этом официально рассказал Наливайченко - нач.СБУ.

Но ВСЕ прикидываются дураками - типа никто об этом не знает. Так же как прикидываются дураками о взрываемых домах со спящими людьми, о Смоленском самолёте и уничтоженном правительстве страны НАТО, о Беслане и многое многое...

Это мешает им сосать у путена.
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24.01.2021 11:32 Ответить
ну че-то "полномасштабную воинскую операцию" все равно начали. и без повода. или артиллерийские обстрелы с территорий бывшей рф это не "полномасштабная воинская операция", а так, кот чихнул? так же и с "боингом" - хотели сбить - сбили. какой мотив - это уже нужно спрашивать у Х#йла.
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24.01.2021 12:15 Ответить
"полномасштабную воинскую операцию" - неофициальная уже шла.
А планировали вести официальную...
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24.01.2021 12:22 Ответить
неофициально - это начало оккупации Крыма. "официально" - когда Х#йло (через неделю?) подписал\запросил совфед или хз как там у оккупантов "ввести войска", или вы ждете когда он "официально" объявит войну, Зеленскому, Порошенку и т.п. типа, "иду на вы"? это же кацапы откуда у них такое? с Чечней, Грузией, "зеленым коридором" кстати - то же самое, с чего бы иначе?
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24.01.2021 14:44 Ответить
По Крыму там отмазка про якобы "референдум".
А Донбасс - "их там нет".
Для гейРопейцев паРашка не ведёт боевых действий. Ну немного оказывает "гуманитарную помощь". А войска и авиация - "их там нет".
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24.01.2021 17:57 Ответить
"референдум" был уже после оккупации. да и вообще, у преступников "отмазки" всегда есть. то там не так посмотрел, то не так оделась, то еще что-то, только их почему-то ловят, судят и садят, как правило, а не слушают отмазки. а те, кто слушает\помогает - называются соучастниками.
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24.01.2021 18:30 Ответить
На Дамбассе орудуют жулики,мошенники и воры...Даже Письков прозрел усами... Путлера.Забавный вы народец РАБссиянцы...
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24.01.2021 11:18 Ответить
Увы, некоторые Мариупольцы до сих пор верят, что то были хитрые снаряды с изменяемой траекторией, выпущенные "укроповцами" со стороны Украины(((
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24.01.2021 11:19 Ответить
Таким особам,які не вірять у правду події, треба брати осиновий кол і показувати куди його забивати замість антени до мізків...
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24.01.2021 15:56 Ответить
Але більш проукраїнським те місто не стало. Вати не поменшало.
Дивина...
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24.01.2021 11:24 Ответить
Обстрел их ничему не научил!! 40% голосуют за Бойка и ЖопоБлок!!
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24.01.2021 11:26 Ответить
Это люди или приехали из Раши или дети внуки приехавших из Раши на большие заводы Азовсталь, завод Ильича и немного в Азовское морское пароходство и порт. В семидесятые годы было большое количество присланных со всего совка работающих «химиков», которые после окончания срока оставались на этих же предприятия. Зарплаты хорошие, море, пляжи. Мало кто возвращался в свои родные **@ня в Рашку. В то время каждый четвёртый мужчина в Мариуполе сидел или привлекался. Была гремучая смесь. Дружинники ходили по вечерам в количестве 25 человек!!! И ещё трое милиционеров с оружием. А села вокруг Мариуполя практически все украинские и немного греческих. До Первой Мировой войны в Мариуполе была только одна русская Школа все остальные были украинские и немного греческие. Потом все репрессировали и поломали через колено. Все школы стали русские. Надо ситуацию исправлять. Мягко, но твёрдо.
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24.01.2021 11:53 Ответить
Подивіться фільм "Маленькая Вера"! Дуже вірно все показано. Фільм знімався в Маріуполі.
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24.01.2021 13:17 Ответить
Россия не страна россия -особый вид говна!
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24.01.2021 11:37 Ответить
А в ответ так и не был нанесен прицельный удар авиацией или Точками .Безнаказанность порождает еще большую наглость и самоуверенность врага .И эта безнаказанность потом вылезла боком в Дебальцево и в ДАП .
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24.01.2021 11:38 Ответить
В Мариуполе не всё так однозначно - но город реальное прибежище Ваты, проросийский имперцев ,обиженных на биндеру и просто обиженных

На выборах в городской совет Мариуполя «партия Шария» набрала более 6% и заняла третье место
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24.01.2021 11:41 Ответить
"не всё так однозначно" - в головах ваты
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24.01.2021 11:46 Ответить
ждем активистов из посольства рфии с акцией поддержки Украины. А то наши вчера были в поддержку лехи-бутерброда, надо ж теперь алаверды
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24.01.2021 11:45 Ответить
Специальная рашистская мониторинговая миссия ОБСЕ установила, что обстрел микрорайона "Восточный" был осуществлен именно террористами так называемой "ДНР"
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24.01.2021 11:46 Ответить
Та там хоч половину Маріка градами змести вони все одно любитимуть рускай нарот
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24.01.2021 11:48 Ответить
"Одиннарод" и "нас поссорил госдеп и хитрые олигархи" - это постоянный ватнический ответ на любые факты и события.
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24.01.2021 11:59 Ответить
Росіяни вбили російськомовних українців... Новина ні про що. Росіяни так кожен день роблять на Донбасі і в Криму.
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24.01.2021 11:53 Ответить
Это не новость, это напоминание для тугих умом, но похоже не всем доходит с первого раза.
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24.01.2021 11:57 Ответить
Но даже погибшие от обстрела никак не повлияли на преференции жителей Мариуполя: не просто за "бубочку" и ОПЗЖ голосуют массово, а даже за Шария, за партию Шария, у которой нет программы!

Тут подумала я, а сколько можно будет вате украинской обвинять во всех своих бедах Порошенко? А ответ пришел с youtube, после просмотра док. фильма о Южной Африке, в которой апартеид закончился в 1994 году (то есть 26 лет назад), независимым государством Южная Африка стала в 1961 году (то есть 59 лет назад), но во всех бедах африканцевпо прежнему виновата Британская империя (давно уже покойная).
Вот так: 59 лет прошло - а все Британская империя виноватая, даже в том, что из-за засухи в Кейптауне норма воды в одни руки была 30 литров в день, ведь это именно покойная Британская Империя с того света не давала африканцам опреснительный завод построить.

Итак:
Во всех бедах Крыма всегда будут виноваты украинцы.
Во всех бедах жителей ЛДНР всегда будет виноват Киев.
Во всех бедах ваты всегда будет виноват Порошенко, и по прошествии 100 лет...
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24.01.2021 12:09 Ответить
Это типа Наполеон сжег Москву до тла в 1812 году,хвашыст и изверг...
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24.01.2021 12:13 Ответить
Москву спалили москалі за наказом Фёдора Ростопчина. Французи намагались завадити підпалам та мародерству.
Шість років тому терористи РФ обстріляли з "Градів" Маріуполь: 30 осіб загинуло, 108 - зазнали поранень - Цензор.НЕТ 131
В.В. Верещагин "Поджигатели. Расстрел в Кремле"
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24.01.2021 14:02 Ответить
Отжали бизнес у миллиардеров Дамбасса,а Калбасс-Арена Ахметова превращена в мусорник...,чисто рюсский мир...,
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24.01.2021 12:16 Ответить
Терористи мають вже Гради? Цікава позиція української влади все ще збройні сили РФ навивають, терористами, сепаратистами, міфічними бойовиками.
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24.01.2021 12:17 Ответить
Только за 2014 год из Донецка и Макеевки перегнали на РАБссию 50 000 автомашин донецкой братвы,козачки Ростова и области знают у кого отбирать
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24.01.2021 12:18 Ответить
Уточнення. В Ргсії не має КОЗАКІВ. В Росії є тільки.....КІЗЯКИ. Визначення підтверджено дійсними козацькими старшинами Війська Запоріжського.
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24.01.2021 15:10 Ответить
А впереди Иск Польши по самолету Качинского,за малазийский Боинг...,впереди РАБссию ждут много сюрпризов...,за Крым,Донбасс...все это впереди...
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24.01.2021 12:29 Ответить
Малоросы любят тех, кто их унижает и убивает. Мазохизм и рабство - єто краеугольньій камень их мировоззрения. братушки с кацапами, позор на лице земли
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24.01.2021 12:58 Ответить
24 января в Украине - День памяти погибших во время обстрела террористами микрорайона "Восточный" в Мариуполе. Источник: https://censor.net/ru/p3243676

Бажаю кацапам того що вони зробили на Донбасі у СТОКРАТНОМУ РОЗМІРІ
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24.01.2021 13:27 Ответить
Шість років тому терористи РФ обстріляли з "Градів" Маріуполь: 30 осіб загинуло, 108 - зазнали поранень - Цензор.НЕТ 8017
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24.01.2021 13:32 Ответить
Класний колаж!
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24.01.2021 14:59 Ответить
Згоден, класний класний. хоч і не я робив.
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24.01.2021 15:45 Ответить
Шість років тому терористи РФ обстріляли з "Градів" Маріуполь: 30 осіб загинуло, 108 - зазнали поранень - Цензор.НЕТ 1406
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24.01.2021 13:33 Ответить
Ватный город! Вам на каждом рынке в нём расскажут, что те обстрелы были с другой стороны...
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24.01.2021 13:35 Ответить
В Мареуполе вата до сих пор считае ,что их обстреляло ВСУ 🤫😠
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24.01.2021 13:36 Ответить
Не всі,а лиш неконституційне громадянство. По нашому....Зрадливі Тварі!
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24.01.2021 15:01 Ответить
І в Харкові від одного ватного чув таку муйню, а те що всі удари з Градів були з північно східного напрямку де були тоді (і зараз) війська Московії, то вата ігнорує. Коротше кажучи, що це не кончені люди сказати не можу, все на те схоже. Це наскільки треба ненавидити країну в якою живеш щоб прислуговувати кацапам.
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24.01.2021 15:51 Ответить
Такие публикации надо делать под рубрикой -Никто не забыт, ничто не забыто! Возмездие придет!...
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24.01.2021 15:14 Ответить
ПРОПОНУЮ ВВЕСТИ В КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ СТАТТЮ "НЕНАВИСТЬ ДО УКРАЇНИ", І ПОКАРАННЯ ЗА ЦІЄЮ СТАТЕЮ ВІД ПОЖИТТЄВОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ГРОМАДНЯСТВА І ДО ПОЖИТТЄВОГО ЯК ЗА ЦЕ КОРЕКТУВАННЯ ОБСТРІЛОМ ГРАДІВ МАРІУПОЛЯ.
До речі сепар який наводив Гради на Маріупіль вже вийшов з тюрми по закону курви - Савченко, відсидивши 4 роки
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24.01.2021 15:57 Ответить
ПОКАЗОВО,ЩО нинішній президент і його команда не помянули події в Маріуполі цього дня 2015р
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24.01.2021 20:15 Ответить
нету у нас президента .
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24.01.2021 20:46 Ответить
я так до сих пор и не понял кто же всетаки на самом деле тогда обстрелял мариуполь
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24.01.2021 21:22 Ответить
Русская свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся Россия - русская свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Русская свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Русский, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
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24.01.2021 22:42 Ответить
 
 