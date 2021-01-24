Шесть лет назад террористы РФ обстреляли из "Градов" Мариуполь: 31 человек погиб, 117 - получили ранения. ФОТОрепортаж
24 января в Украине - День памяти погибших во время обстрела террористами микрорайона "Восточный" в Мариуполе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В этот день 2015 года террористы нанесли удар из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и "Ураган" по Орджоникидзевскому району Мариуполя (микрорайон "Восточный") и прилегающему к нему поселку Виноградное Волновахского района. Вследствие этого преступления погиб 31 человек, из них 2 детей, 117 - получили ранения, повреждены 30 жилых домов, 7 учебных заведений, объекты инфраструктуры и линию электропередач. Частично остановил работу металлургический комбинат "Азовсталь".
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ установила, что обстрел микрорайона "Восточный" был осуществлен именно террористами так называемой "ДНР". Служба безопасности Украины привела доказательства, что обстрел жилых кварталов Мариуполя осуществлялся из артиллерии РФ и по приказу офицеров российской армии.
Вечером 24 января Украина попросила срочно собрать Совбез ООН для принятия решений и заявления по ситуации на Донбассе. Однако российская сторона заблокировала это заявление.
В связи с трагедией в Мариуполе, Указом Президента в Украине 25 января 2015 года было объявлено днем траура. В июне 2015 года в Мариуполе установили памятник жертвам обстрела микрорайона "Восточный".
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ТИО № 57 - Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь - "за" Зеленского - 90,78 %
ТИО № 58 - Приморский, Центральный районы города Мариуполь - "за" Зеленского - 89,70 %
и т.д
26 ноября 1939 года из частей советской армии, расположенных на границе с Финляндией, не поступило ни одного сообщения о каких либо потерях личного состава...
Кацапы настолько рукожопые, что даже провокацию не смогли организовать.
Ватники Мариуполя, проголосовали за своих убийц!
Планировали сбить пассажирский из Моксвы - его единственный пустили над Донбассом. И после начать полномасштабную воинскую операцию по оккупации Украины.
Пазл можно было сложить и по инфе из инета, и об этом официально рассказал Наливайченко - нач.СБУ.
Но ВСЕ прикидываются дураками - типа никто об этом не знает. Так же как прикидываются дураками о взрываемых домах со спящими людьми, о Смоленском самолёте и уничтоженном правительстве страны НАТО, о Беслане и многое многое...
Это мешает им сосать у путена.
А планировали вести официальную...
А Донбасс - "их там нет".
Для гейРопейцев паРашка не ведёт боевых действий. Ну немного оказывает "гуманитарную помощь". А войска и авиация - "их там нет".
Дивина...
На выборах в городской совет Мариуполя «партия Шария» набрала более 6% и заняла третье место
Тут подумала я, а сколько можно будет вате украинской обвинять во всех своих бедах Порошенко? А ответ пришел с youtube, после просмотра док. фильма о Южной Африке, в которой апартеид закончился в 1994 году (то есть 26 лет назад), независимым государством Южная Африка стала в 1961 году (то есть 59 лет назад), но во всех бедах африканцевпо прежнему виновата Британская империя (давно уже покойная).
Вот так: 59 лет прошло - а все Британская империя виноватая, даже в том, что из-за засухи в Кейптауне норма воды в одни руки была 30 литров в день, ведь это именно покойная Британская Империя с того света не давала африканцам опреснительный завод построить.
Итак:
Во всех бедах Крыма всегда будут виноваты украинцы.
Во всех бедах жителей ЛДНР всегда будет виноват Киев.
Во всех бедах ваты всегда будет виноват Порошенко, и по прошествии 100 лет...
В.В. Верещагин "Поджигатели. Расстрел в Кремле"
Бажаю кацапам того що вони зробили на Донбасі у СТОКРАТНОМУ РОЗМІРІ
До речі сепар який наводив Гради на Маріупіль вже вийшов з тюрми по закону курви - Савченко, відсидивши 4 роки
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся Россия - русская свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Русская свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Русский, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!