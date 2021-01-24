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Били и унижали: полиция разыскала на Кировоградщине похищенного харьковчанина и задержала его надзирателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители нашли 26-летнего харьковчанина в подвале в Кировоградской области и задержали двух мужчин, которые сторожили его.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Мужчину нашли 23 января живым. Пострадавший был связан веревками, его постоянно избивали и унижали. Никаких требований к похищенному злоумышленники не выдвигали.

"Следователям мужчина сообщил, что днем ​​21 января он приехал в отделение почты, чтобы отправить посылку. Неожиданно к нему подошли трое неизвестных, один из которых начал руками душить потерпевшего. Применяя силу, похитители заставили его сесть в автомобиль Mercedes-Benz черного цвета, натянули на глаза шапку, а руки связали", - сообщают правоохранители.

Били и унижали: полиция разыскала на Кировоградщине похищенного харьковчанина и задержала его надзирателей 01
Били и унижали: полиция разыскала на Кировоградщине похищенного харьковчанина и задержала его надзирателей 02
Били и унижали: полиция разыскала на Кировоградщине похищенного харьковчанина и задержала его надзирателей 03
Били и унижали: полиция разыскала на Кировоградщине похищенного харьковчанина и задержала его надзирателей 04

Уже в Кировоградской области мужчину пересадили в другой автомобиль, в котором и привезли к дому, где удерживали.

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Из показаний родственников харьковчанина, он временно был без работы, семья не имела кредитных и долговых обязательств. Друзья подтвердили, что мужчине никто не угрожал.

Следствие продолжается.

похищение (1686) Харьков (7479) Кировоградская область (630)


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Топ комментарии
+7
Мабуть бандюки перепутали з кимось. За таке треба садити років на десять. Де гарантія, що його потім ці покидьки не вбили?
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24.01.2021 11:49
+5
Державна мова (у поліції також) не зафіксована.
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24.01.2021 12:07
+4
Черные трансплантологи,потом на исраиль в диппочте отправят.
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24.01.2021 12:01
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Мабуть бандюки перепутали з кимось. За таке треба садити років на десять. Де гарантія, що його потім ці покидьки не вбили?
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24.01.2021 11:49 Ответить
Ясно же написано ,имел кредитные обязательства ,кому светить не стали. Всегда все дело в деньгах.
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24.01.2021 16:49 Ответить
Дублювання під шмурдяком робили.
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24.01.2021 12:04 Ответить
Це дублювання точно розраховане на дітей?

===
А якщо дочка спитає тебе що таке пєстік і тичинка, то ти зовсім свідомість втратиш ???
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24.01.2021 16:13 Ответить
может продать хотели?
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24.01.2021 11:56 Ответить
Черные трансплантологи,потом на исраиль в диппочте отправят.
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24.01.2021 12:01 Ответить
Судя по видео-из этнической группировки похитили,армянина-азера. Возможно как заложника - борьба за ларьки в Харькове.
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24.01.2021 12:06 Ответить
Короста ,в Харькове ,кроме рынков ,ларьков нет ,не то что за паребриком.
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24.01.2021 16:50 Ответить
Державна мова (у поліції також) не зафіксована.
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24.01.2021 12:07 Ответить
что-то мне подсказывает,что спасённый по-украински не очень понимает..
по встрече видно,что не русский он,и не украинец..
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24.01.2021 13:32 Ответить
да и фейс у него не славянский - 100%
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24.01.2021 13:33 Ответить
Просто так похитили? С Харькова в Кировоград повезли? А там пересаживали с машины в другую машину просто так? История для толпо**пов.
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24.01.2021 12:42 Ответить
счас модно стало снимать унижения на камеру и за бабки транслировать все это в интернет извращенцам. Думаю, это из этой оперы....
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24.01.2021 12:47 Ответить
Просто так не похищают.
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24.01.2021 13:22 Ответить
Это у них учения наверное были.
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24.01.2021 14:23 Ответить
Бреше як троцький,хто буде підставляти шию під статью , просто так.
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24.01.2021 16:01 Ответить
Для бандитів і хапуг потрібно орендувати кусок землі на Шпіцбергені ...
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24.01.2021 18:34 Ответить
Какой то чес он не знал за что похители. Может его так женить хотели а что они же баб воруют чтобы жениться
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24.01.2021 20:57 Ответить
 
 