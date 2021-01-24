Били и унижали: полиция разыскала на Кировоградщине похищенного харьковчанина и задержала его надзирателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохранители нашли 26-летнего харьковчанина в подвале в Кировоградской области и задержали двух мужчин, которые сторожили его.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Мужчину нашли 23 января живым. Пострадавший был связан веревками, его постоянно избивали и унижали. Никаких требований к похищенному злоумышленники не выдвигали.
"Следователям мужчина сообщил, что днем 21 января он приехал в отделение почты, чтобы отправить посылку. Неожиданно к нему подошли трое неизвестных, один из которых начал руками душить потерпевшего. Применяя силу, похитители заставили его сесть в автомобиль Mercedes-Benz черного цвета, натянули на глаза шапку, а руки связали", - сообщают правоохранители.
Уже в Кировоградской области мужчину пересадили в другой автомобиль, в котором и привезли к дому, где удерживали.
Из показаний родственников харьковчанина, он временно был без работы, семья не имела кредитных и долговых обязательств. Друзья подтвердили, что мужчине никто не угрожал.
Следствие продолжается.
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А якщо дочка спитає тебе що таке пєстік і тичинка, то ти зовсім свідомість втратиш ???
по встрече видно,что не русский он,и не украинец..