Били и унижали: полиция разыскала на Кировоградщине похищенного харьковчанина и задержала его надзирателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители нашли 26-летнего харьковчанина в подвале в Кировоградской области и задержали двух мужчин, которые сторожили его.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Мужчину нашли 23 января живым. Пострадавший был связан веревками, его постоянно избивали и унижали. Никаких требований к похищенному злоумышленники не выдвигали.

"Следователям мужчина сообщил, что днем ​​21 января он приехал в отделение почты, чтобы отправить посылку. Неожиданно к нему подошли трое неизвестных, один из которых начал руками душить потерпевшего. Применяя силу, похитители заставили его сесть в автомобиль Mercedes-Benz черного цвета, натянули на глаза шапку, а руки связали", - сообщают правоохранители.









Уже в Кировоградской области мужчину пересадили в другой автомобиль, в котором и привезли к дому, где удерживали.

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Из показаний родственников харьковчанина, он временно был без работы, семья не имела кредитных и долговых обязательств. Друзья подтвердили, что мужчине никто не угрожал.

Следствие продолжается.