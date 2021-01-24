База отдыха горела ночью на Одесчине: уничтожена треть построек. ФОТОрепортаж

В Одесской области бойцы ГСЧС ликвидировали пожар на базе отдыха "Южная", которая уже 10 лет не функционирует.

Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

23 января в 21:39 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании на территории недействующей базы отдыха "Южная", по адресу: Лиманский район, с. Сычавка.

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По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание 7-ми деревянных домов на территории не работающей около 10 лет базы отдыха. В 23:35 пожар локализовали и в 00:08 ликвидировали.

В результате пожара уничтожены 7 и повреждены 2 домика, не допущено распространение огня на 13 (всего на территории 22 домика).

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Отмечается, что своевременное тушение пожара осложняли порывы ветра, большое расстояние до ближайшего водоисточника и отсутствие путей подъезда. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.







