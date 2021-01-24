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База отдыха горела ночью на Одесчине: уничтожена треть построек. ФОТОрепортаж

В Одесской области бойцы ГСЧС ликвидировали пожар на базе отдыха "Южная", которая уже 10 лет не функционирует.

Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

23 января в 21:39 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании на территории недействующей базы отдыха "Южная", по адресу: Лиманский район, с. Сычавка.

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По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание 7-ми деревянных домов на территории не работающей около 10 лет базы отдыха. В 23:35 пожар локализовали и в 00:08 ликвидировали.

В результате пожара уничтожены 7 и повреждены 2 домика, не допущено распространение огня на 13 (всего на территории 22 домика).

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Отмечается, что своевременное тушение пожара осложняли порывы ветра, большое расстояние до ближайшего водоисточника и отсутствие путей подъезда. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.

База отдыха горела ночью на Одесчине: уничтожена треть построек 01
База отдыха горела ночью на Одесчине: уничтожена треть построек 02
База отдыха горела ночью на Одесчине: уничтожена треть построек 03
База отдыха горела ночью на Одесчине: уничтожена треть построек 04

База отдыха горела ночью на Одесчине: уничтожена треть построек 05

Одесская область (3567) пожар (5944) ГСЧС (4966)


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Топ комментарии
+7
Зачистка территории, перед грядущей стройкой или рейдерским захватом земельки
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24.01.2021 13:23
+4
принуждают к продаже землицы....
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24.01.2021 12:27
+3
Щось забагато останнім часом "випадкових" пожеж стало траплятись! Можливо, замало КПВВ вілчинили? А може кваліфікація вузькопрофільних спеціалістів "зашкалює"?
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24.01.2021 12:34
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принуждают к продаже землицы....
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24.01.2021 12:27 Ответить
Усі ознаки типового рейдерства.
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24.01.2021 12:30 Ответить
може бомжи зимовали?
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24.01.2021 12:31 Ответить
Сколько ещё нужно сгореть базам, гостиницам, домам престарелых и главное людей что бы начали что то делать а не пиарится???! Сдаётся мне пока Банковая и ВР не сгорит, дела не будет...
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24.01.2021 12:32 Ответить
Щось забагато останнім часом "випадкових" пожеж стало траплятись! Можливо, замало КПВВ вілчинили? А може кваліфікація вузькопрофільних спеціалістів "зашкалює"?
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24.01.2021 12:34 Ответить
Гепський дерибан ще довго там буде процвітати...
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24.01.2021 12:45 Ответить
Что та на Одессчине постоянно какие то пожары и другие беды, туда случайно Зеленский не приезжал.
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24.01.2021 12:54 Ответить
Может подожгли?
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24.01.2021 13:07 Ответить
Зачистка территории, перед грядущей стройкой или рейдерским захватом земельки
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24.01.2021 13:23 Ответить
просто нужно подождать что бы увидеть кто начнет стройку.
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24.01.2021 13:42 Ответить
Одеська і харківська обісьцяна вата змагаються в кого більше згорить.
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24.01.2021 13:57 Ответить
Одесса скоро выгорит дотла...
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24.01.2021 14:06 Ответить
Таки да, бо Одесса

горячий город ! 😟
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24.01.2021 15:11 Ответить
похоже местная теплосеть Одесчины халтурит с подачей тепла и вот результат- народ весь месяц греется как может ?? )))
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24.01.2021 15:49 Ответить
 
 