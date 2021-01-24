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"Слышь, убери камеру, нах#й этот цирк", - Infinity протаранил 6 машин на светофоре в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Масштабная авария с участием семи автомобилей случилась в Киеве на площади Победы.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua, информирует Цензор.НЕТ.
Так, водитель автомобиля Infinity протаранил три пары автомобилей в очереди перед светофором.
По словам корреспондента, на место прибыла группа поддержки виновника, которая пыталась препятствовать съёмке и устроила потасовку.
"Интересная реакция полиции и шести водителей мужчин из разбитых автомобилей: никто даже не подумал вмешаться, зато водители потом с интересом спрашивали, где будет репортаж и чем я смогу помочь", - добавил автор материала.
Топ комментарии
+22 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий24.01.2021 13:24
+22 Tat Prut
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+21 Макс Полиграф
показать весь комментарий24.01.2021 12:57
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Але я не про це, я про те, що інфініті бита - це 100% не мажори, та й вигляд у тіпочків, як у гопоти, а не як у мажорів!
Реєстрація тз привезеного з-за кордону по посвідченню митниці
Машина 2017 року, в Україні зареєстрована в 2019...
По номерам ж інфа у відкритому доступі!
у меня товарищ покупал "додж" в Германии, новый. тут растаможил и оформил.
Теперь будет повод отремонтировать еще шесть автомобилей!
Этот Q50, если его брали на Copart, обошелся "под ключ" тысяч в 18 максимум.
У меня знакомый повесился спустя СЕМЬ лет, после того как за рулем уснул, и пассажирку-девушку любимую убил... (((
семён отвлекшись на мобилу
и бьёт в зад ниссан а тот илью
мать говорит илья печально
твою
Автомобіль: Білий INFINITI Q50 (бензин), 2017 року випуску.
Номер: АА1001КМ
Операція: реєстрація тз привезеного з-за кордону по посвідченню митниці
Дата: 23.08.2019
Орган: ТСЦ 8046
Тип: ЛЕГКОВИЙ
Кузов: СЕДАН-B
Призначення: ЗАГАЛЬНИЙ
Власна вага: 1817
Загальна вага: 2170
Об'єм двигуна: 1991