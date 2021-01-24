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Новости Фото Пьяные за рулем
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"Слышь, убери камеру, нах#й этот цирк", - Infinity протаранил 6 машин на светофоре в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Масштабная авария с участием семи автомобилей случилась в Киеве на площади Победы.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Так, водитель автомобиля Infinity протаранил три пары автомобилей в очереди перед светофором.

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По словам корреспондента, на место прибыла группа поддержки виновника, которая пыталась препятствовать съёмке и устроила потасовку.

"Интересная реакция полиции и шести водителей мужчин из разбитых автомобилей: никто даже не подумал вмешаться, зато водители потом с интересом спрашивали, где будет репортаж и чем я смогу помочь", - добавил автор материала.

Слышь, убери камеру, нах#й этот цирк, - Infinity протаранил 6 машин на светофоре в Киеве 01
Слышь, убери камеру, нах#й этот цирк, - Infinity протаранил 6 машин на светофоре в Киеве 02
Слышь, убери камеру, нах#й этот цирк, - Infinity протаранил 6 машин на светофоре в Киеве 03
Слышь, убери камеру, нах#й этот цирк, - Infinity протаранил 6 машин на светофоре в Киеве 04
Слышь, убери камеру, нах#й этот цирк, - Infinity протаранил 6 машин на светофоре в Киеве 05
Слышь, убери камеру, нах#й этот цирк, - Infinity протаранил 6 машин на светофоре в Киеве 06
Слышь, убери камеру, нах#й этот цирк, - Infinity протаранил 6 машин на светофоре в Киеве 07
Слышь, убери камеру, нах#й этот цирк, - Infinity протаранил 6 машин на светофоре в Киеве 08
Слышь, убери камеру, нах#й этот цирк, - Infinity протаранил 6 машин на светофоре в Киеве 09
Слышь, убери камеру, нах#й этот цирк, - Infinity протаранил 6 машин на светофоре в Киеве 10

ДТП (7673) Киев (25521)


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Топ комментарии
+22
Очередное быдло под бухлом или наркотой.....
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24.01.2021 13:24
+22
Интересно а как должны были вмешаться водители если на месте были полицаи, которые и должны были разруливать эту ситуацию. Судя по поведению слова водителей не разрешили бы конфликт а если бы дело дошло до применения силы то водители стали бы крайними. Так что поведение водителей вполне соответствует обстановки. А вот ушлепки из полиции в очередной раз доказали что они могут только пенсионеров кошмарить и подростков из машин вытаскивать и то если их не менее два экипажа.
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24.01.2021 13:27
+21
Можно конечно купить по цене вдвое дороже небитую китайскую Forza от Васадзе
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24.01.2021 12:57
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Правила форума Совет форумчан
не, ну вы че? на "инфинити" можно же. разве не?
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24.01.2021 12:54 Ответить
Судячи по ліхтарях - це пригнана бита тачка із США...
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24.01.2021 12:55 Ответить
Можно конечно купить по цене вдвое дороже небитую китайскую Forza от Васадзе
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24.01.2021 12:57 Ответить
Их разве ещё клепают? Это г..но Форца
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24.01.2021 13:07 Ответить
Это гавно уже не клепают....теперь они клепают другое гавно....говновазы...из паРаши...
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24.01.2021 13:12 Ответить
Цікаво,невже знаходять лохи,готові викласти 12000$ за відро з гайками під брендом лада?
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24.01.2021 13:36 Ответить
Васадзе зараз робить гірше, ніж Форза - кацапські лади...
Але я не про це, я про те, що інфініті бита - це 100% не мажори, та й вигляд у тіпочків, як у гопоти, а не як у мажорів!
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24.01.2021 13:20 Ответить
судя по номеру вряд ли это биток.
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24.01.2021 19:20 Ответить
Опендатабот каже:
Реєстрація тз привезеного з-за кордону по посвідченню митниці
Машина 2017 року, в Україні зареєстрована в 2019...

По номерам ж інфа у відкритому доступі!
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24.01.2021 20:24 Ответить
Оно стоит до 15 тысяч ничего там дорогого нет
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24.01.2021 13:23 Ответить
Як це не дорого,зараз тобі "нелохи" на литовських туарегах по 3000 розкажуть про непідйомне розмитнення
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24.01.2021 13:27 Ответить
От ні нада - не на туарегах, а на каєнах!)))
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24.01.2021 15:16 Ответить
не знаю сколько стоит б/у, новая Q50 стоит точно больше 30 штук. бесспорно машина рядового украинца
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24.01.2021 14:04 Ответить
Це американець, тому точно не нова...
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24.01.2021 15:16 Ответить
по чему видно, новая она, или из штатов пригнали? надписи на лобовом не заметно, копию документов тут тоже не показали.
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24.01.2021 17:41 Ответить
По номерах в опендатаботі показує: Реєстрація тз привезеного з-за кордону по посвідченню митниці
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24.01.2021 20:23 Ответить
Машина 2017 року, в Україні з серпня 2019... Ну блін, це ж відкриті дані, неважко перевірити!
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24.01.2021 20:25 Ответить
там нет ни слова о том, что он покупался в штатах и бэушным. есть только твои слова, которые ты хочешь выдать за действительность.
у меня товарищ покупал "додж" в Германии, новый. тут растаможил и оформил.
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24.01.2021 22:52 Ответить
Ще раз - машина випущена в 2017 році, а в Україну привезена в серпні 2019 - ну блін, явно не новою!
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24.01.2021 23:03 Ответить
еще раз: "додж" покупался в 2012-м году в автосалоне в Германии. в Украину владелец приехал в 2016-м, растаможил в 2017-м. глянув на открытые данные ты точно так же ляпнешь, что это б/у американец. но он ни к штатам, ни к б/у отношения не имеет. так понятно?
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25.01.2021 09:11 Ответить
У нас у автосалонах уже зараз в січні не лишилося майже машин 2020 року випуску, а ти хочеш, щоб у автосалонах нові тачки 2,5-річної давності продавали??
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24.01.2021 23:04 Ответить
Прога "Автономера" на телефоне - ставите и смотрите. Авто было на аукционе в Штатах.
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25.01.2021 13:56 Ответить
если это реклама, то неудачная. хрень она показывает в большинстве случаев, даже если заплатить.
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25.01.2021 14:13 Ответить
Якщо у відповідності з правдою, то винуватець ДТП сказав в оригіналі: -"Слышишь, убери камеру, нах # й этот цирк", а не "Чуєш, прибери камеру, нах#й цей цирк"
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24.01.2021 16:51 Ответить
но подразумевал именно то, что я выше написал.
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24.01.2021 17:42 Ответить
Группа поддержки..разборки...потасовка.. Что по этому поводу думает авакян? Или это его дружки?
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24.01.2021 12:57 Ответить
Дятел привез тачку с Copart, подремонтировал и решил это дело отметить.
Теперь будет повод отремонтировать еще шесть автомобилей!
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24.01.2021 12:58 Ответить
єто не будет для него проблемой, в отличии от хозяев разбитых машин
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24.01.2021 13:21 Ответить
Сомневаюсь что это нефтяной магнат или владелец агрохолдинга.
Этот Q50, если его брали на Copart, обошелся "под ключ" тысяч в 18 максимум.
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24.01.2021 13:31 Ответить
От зразу видно, що людина шарить))) Ну бо не тягнуть пацики на фото на мажорів!)))
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24.01.2021 15:19 Ответить
В сша на аукционы выбрасывают как правило Битые в хлам тачки по страховке- Тоесть страховая понимает что платить за ремонт дороже и тип повреждений не разрешает эксплуатацию в США.... А более менее норм тачки выхватывают местные латиносы которые как правило рулят бизнес с этих помоек.После закрытия Европы этого « хлама» из США навезли полный евротерминал....Для пост-совка коим является Украина этот хлам считается крутой.... Зе Санек до того как присосался к кормушке снимал репортажи с этих помоек и часть траффика с Дубом контролировали....ИХМО - копарт это была тема 5-10 лет назад .....Щас фирм как грязи....В Европе и США крутая тачка при голой жопе это не комильфо....
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24.01.2021 15:35 Ответить
Ерунда все... Разные тачки там есть. Просто у них ремонт дорогой, рихтовать - никто ничего не будет. Латиносы ваши - руко..опы, рядом с нашими мастерами. А у нас в стране не зазорно ездить на "копейке" 1970 года выпуска, "у бати в гараже 40 лет простояла - как новая!", так что машины ВСЕ у нас ремонтируют.
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24.01.2021 19:17 Ответить
«Голь на выдумки хитра»- вступать в полемику и рассказывать буквально буду. Если понимал бы эту тему то и не отвечал бы в этом плане. Интернет есть - зайди и посмотри тип повреждений у машин... То что везут в Украину- просто хлам...и тип повреждений в основном стойки и нарушение геометрии кузова...В нормальных странах эти повреждения считаются критическими и машина не подлежит эксплуатации... Там цивилизованное общество ....В Украине -Мамкины блогеры -говновозы с блатом на таможне-окучивают зумеров с деньгами. На площадке в США тебе не дадут даже при наличии « допуска» ограничено посмотреть.Эта сфера деятельности&зароботок - уровень латиносов рукожопых ... И машина в сша это просто расходник который ты можешь взять новый в кредит....и выкинуть как рваные джинсы если тебя ударят или иной случай страховки.... После менталитета совка где просто ничего небыло кроме «срисованного» Fiat 124 -первобытные люди просто дуреют как обезьяны от мало мальски приличной машины.... После 2000г автогиганты перешли на маркетинг и перестали делать надежные машины которые сделали имена японским автоконцернам.... Сейчас тачки штампуют как пивные банки улавливая сиюминутную тенденцию покупателя в надежде на рост продаж....
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24.01.2021 19:46 Ответить
Ну, нет у водилы желания быть звездой Ютюба... Можно его понять, свою машину разбил, за чужие тоже выплачивать... Если трезвый - не справился с управлением, с каждым может случится...
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24.01.2021 12:58 Ответить
Если трезвый - не справился с управлением, убил человека - с каждым может случится...
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24.01.2021 13:08 Ответить
Да! именно с каждым может. И тебе не нужно зарекаться.
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24.01.2021 13:33 Ответить
К сожалению, это тоже правда. Перед моей машиной малой у мамки-клуши вырвался - и на дорогу, а та с подружкой лясы точила... Я тогда был помоложе, реакция - как у шахматиста, не тормозил, просто вильнул рулем, хорошо на встречке никого, асфальт сухой... Повезло тогда нам с тем пацаном обоим... А так бы грех на всю жизнь... Живи - и думай...
У меня знакомый повесился спустя СЕМЬ лет, после того как за рулем уснул, и пассажирку-девушку любимую убил... (((
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24.01.2021 19:13 Ответить
Судячи по номерному знаку і по поведінці - мажорик!
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24.01.2021 13:03 Ответить
Та не, на здачу от покупки штатовского битка купил номерки за 4800 грн. (ну может еще на лапу дал немножко)
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25.01.2021 14:00 Ответить
Относительно фразы : "Интересная реакция полиции и шести водителей мужчин из разбитых автомобилей: никто даже не подумал вмешаться..." будет ли проведено служебное расследование по нежеланию полицейских препятствовать нарушению Законодательства о свободе прав?
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24.01.2021 13:04 Ответить
О свободе прав ПРЕССЫ? Или группы поддержки, при осмотре места ДТП?
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24.01.2021 13:10 Ответить
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=456
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24.01.2021 13:07 Ответить
Все и так видно... в шашечки решил поиграть... таких козло мордых на метелить прямо в авто ДО приезда полиции. Обычно это быстрее помогает избавиться от плохих привычек...
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24.01.2021 13:13 Ответить
тут не шашки...не чувствуя габаритов думал между двух рядов пролететь...забыл что не на мопеде
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24.01.2021 13:22 Ответить
Очередное быдло под бухлом или наркотой.....
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24.01.2021 13:24 Ответить
Интересно а как должны были вмешаться водители если на месте были полицаи, которые и должны были разруливать эту ситуацию. Судя по поведению слова водителей не разрешили бы конфликт а если бы дело дошло до применения силы то водители стали бы крайними. Так что поведение водителей вполне соответствует обстановки. А вот ушлепки из полиции в очередной раз доказали что они могут только пенсионеров кошмарить и подростков из машин вытаскивать и то если их не менее два экипажа.
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24.01.2021 13:27 Ответить
Бидлом поляки росіян називають.
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24.01.2021 13:39 Ответить
Узбагойся пацанчик. А ты небось, в Карабахе, до последнего патрона отстреливался? Такой смелый, шо ой.
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24.01.2021 14:07 Ответить
***
семён отвлекшись на мобилу
и бьёт в зад ниссан а тот илью
мать говорит илья печально
твою
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24.01.2021 13:32 Ответить
росіянськоязикість оператора в критичні моменти перша ознака можливого обісьтюна
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24.01.2021 13:51 Ответить
А шо вы хотели от феодального государства ,кто сильнее машина круче тот и прав 🙄🤔🤫🤣🤣🤣🤣🤣
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24.01.2021 14:20 Ответить
это недофеодаоьное государство- в феодальных государствах иерархия была грамотнее выстроена.... Сомали
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24.01.2021 15:37 Ответить
Как всегда журналист один и без подмоги, и без второй камеры, снимающей всё со стороны. Кто мешал другому оператору молча заснять это рыло ?
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24.01.2021 14:47 Ответить
Журналіст мігби тому борзому, перцю в ноздрі задути
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24.01.2021 15:51 Ответить
Група паддєржкі...мда...феодальний улус якийсь. В кожного уважающего сєбя феодального князька має бути своя армія шоп всякі холопи під ногами не плуталися...
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24.01.2021 15:58 Ответить
Организмы на лексусе. Всех отмажут не переживайте. Бутет как в анекдоте " грузчикам *уй сосать, а водиле деньги"
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24.01.2021 16:23 Ответить
записать номер. потом коктель молотова под капот и пусть быкует дальше
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24.01.2021 20:34 Ответить
Банальные всё те же *кацюки* дурь развозившие, сами при этом обдолбаные в хлам учинили очередную корриду на дорожке. На радость ментикам. Вспомним название старой кинухи, *Авария---дочь мента*. На манеже всё те же. Только закон об огнестреле поможет. Навскидку от пояса---с трёх метров!
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24.01.2021 21:30 Ответить
Ось що є по цим номерам:
Автомобіль: Білий INFINITI Q50 (бензин), 2017 року випуску.
Номер: АА1001КМ
Операція: реєстрація тз привезеного з-за кордону по посвідченню митниці
Дата: 23.08.2019
Орган: ТСЦ 8046
Тип: ЛЕГКОВИЙ
Кузов: СЕДАН-B
Призначення: ЗАГАЛЬНИЙ
Власна вага: 1817
Загальна вага: 2170
Об'єм двигуна: 1991
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25.01.2021 11:45 Ответить
Ось більше. Там і про США теж є. https://ua.carplates.app/number/AA1001KM
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25.01.2021 14:09 Ответить
 
 