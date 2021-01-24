"Слышь, убери камеру, нах#й этот цирк", - Infinity протаранил 6 машин на светофоре в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Масштабная авария с участием семи автомобилей случилась в Киеве на площади Победы.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Так, водитель автомобиля Infinity протаранил три пары автомобилей в очереди перед светофором.

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По словам корреспондента, на место прибыла группа поддержки виновника, которая пыталась препятствовать съёмке и устроила потасовку.

"Интересная реакция полиции и шести водителей мужчин из разбитых автомобилей: никто даже не подумал вмешаться, зато водители потом с интересом спрашивали, где будет репортаж и чем я смогу помочь", - добавил автор материала.



















