Skoda на Житомирщине влетела в дерево и загорелась: трое погибших. ФОТО
Вблизи поселка Песчаница Житомирской области произошла смертельная дорожная авария. Автомобиль Skoda Octavia столкнулся с деревом и загорелся.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт областного управления ГСЧС, происшествие случилось на автодороге Овруч-Словечно.
В происшествии погибли три человека. Спасатели ликвидировали пожар автомобиля, а затем с помощью специального оборудования извлекли тела погибших.
На месте работали сотрудники Нацполиции.
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