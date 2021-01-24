Skoda на Житомирщине влетела в дерево и загорелась: трое погибших. ФОТО

Вблизи поселка Песчаница Житомирской области произошла смертельная дорожная авария. Автомобиль Skoda Octavia столкнулся с деревом и загорелся.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт областного управления ГСЧС, происшествие случилось на автодороге Овруч-Словечно.

В происшествии погибли три человека. Спасатели ликвидировали пожар автомобиля, а затем с помощью специального оборудования извлекли тела погибших.

На месте работали сотрудники Нацполиции.

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