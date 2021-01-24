Жизнь города разделилась на "до" и "после", - память жертв террористического обстрела микрорайона "Восточный" почтили в Мариуполе. ФОТОрепортаж

Сегодня в Мариуполе чтят память погибших во время обстрела микрорайона "Восточный" 24 января 2015 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского горсовета.

Возле памятного знака "Погибшим в необъявленной войне" прошла панихида. С раннего утра к его подножию мариупольцы приносят цветы и лампадки. В 9:15 – время, когда произошел обстрел, в память о погибших прозвучали электросирены.

"31 смерть, 117 раненых и разрушенная инфраструктура – последствия тех страшных 30 секунд. Жизнь города разделилась на "до" и "после". Эту боль невозможно передать словами. Но этот день навсегда объединил каждого мариупольца. Мы осознали - самое ценное и хрупкое, что у нас есть – человеческая жизнь. Сегодня важно не забывать эту трагедию. Каждый из нас должен делать все, чтобы она никогда не повторилась",- отметил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

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