Жизнь города разделилась на "до" и "после", - память жертв террористического обстрела микрорайона "Восточный" почтили в Мариуполе. ФОТОрепортаж
Сегодня в Мариуполе чтят память погибших во время обстрела микрорайона "Восточный" 24 января 2015 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского горсовета.
Возле памятного знака "Погибшим в необъявленной войне" прошла панихида. С раннего утра к его подножию мариупольцы приносят цветы и лампадки. В 9:15 – время, когда произошел обстрел, в память о погибших прозвучали электросирены.
"31 смерть, 117 раненых и разрушенная инфраструктура – последствия тех страшных 30 секунд. Жизнь города разделилась на "до" и "после". Эту боль невозможно передать словами. Но этот день навсегда объединил каждого мариупольца. Мы осознали - самое ценное и хрупкое, что у нас есть – человеческая жизнь. Сегодня важно не забывать эту трагедию. Каждый из нас должен делать все, чтобы она никогда не повторилась",- отметил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.
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А деякі і пройдоху Арсения с Гиви героями вважають... А Шария- рупром народа Донбасса...
Але ... Щось людей малувато на панахиді ...
На самом деле стреляло }{уйло, парашная нечисть и их шестёрки.
Сейчас уже не так, попустило.
Проте, на жаль дуже багато маріупольців не вірять в те, що обстріл вели саме російські військові. Сестра двоюрідна одержала паспорт "днр" і російський (український не забрали!!!) і сказала, що скоро (коли не поточнила )вони будуть мешканцями Ростовської області.
Когда в армию с Мариуполя забирают, то на фронт только добровольно посылают и то не сразу. А так куда- нибудь в другую область Украины. А иначе могут быть проблемы.