Благодаря осадкам вода появилась в двух из четырех рек под оккупированным Севастополем. ФОТОрепортаж

В некоторых реках, протекающих в Байдарской долине под Севастополем, появилась вода.

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

После прошедших после Нового года дождей и обильных снегопадов в Крымских горах, появился сток реки Узунджа, которая проходит через село Родниковское. Сейчас Узунджа представляет из себя бурный поток. В начале осени эта река почти пересохла.

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Также небольшой сток появился на реке Арманка, впадающей в Чернореченское водохранилище между селами Подгорное и Павловка.

В то же время река Боса у села Родниковское и река Бага у села Новобобровское остаются полностью сухими.





Ранее в крымском Гидрометцентре сообщили, что в декабре 2020 года приток воды в Партизанское и Чернореченское водохранилища полностью отсутствовал.

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Напомним, с 24 августа 2020 года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды..

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика. С 23 сентября ограничения ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

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