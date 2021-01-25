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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Благодаря осадкам вода появилась в двух из четырех рек под оккупированным Севастополем. ФОТОрепортаж

В некоторых реках, протекающих в Байдарской долине под Севастополем, появилась вода.

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

После прошедших после Нового года дождей и обильных снегопадов в Крымских горах, появился сток реки Узунджа, которая проходит через село Родниковское. Сейчас Узунджа представляет из себя бурный поток. В начале осени эта река почти пересохла.

Благодаря осадкам вода появилась в двух из четырех рек под оккупированным Севастополем 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джемилев считает, что из-за недостатка воды в Крыму Россия нанесет ущерб экологии: "Испоганят весь полуостров"

Также небольшой сток появился на реке Арманка, впадающей в Чернореченское водохранилище между селами Подгорное и Павловка.

Благодаря осадкам вода появилась в двух из четырех рек под оккупированным Севастополем 02

В то же время река Боса у села Родниковское и река Бага у села Новобобровское остаются полностью сухими.

Благодаря осадкам вода появилась в двух из четырех рек под оккупированным Севастополем 03
Благодаря осадкам вода появилась в двух из четырех рек под оккупированным Севастополем 04

Ранее в крымском Гидрометцентре сообщили, что в декабре 2020 года приток воды в Партизанское и Чернореченское водохранилища полностью отсутствовал.

Также читайте: Оккупанты заявили, что выбрали земельный участок в Ялте для строительства опреснительной установки

Напомним, с 24 августа 2020 года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды..

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика. С 23 сентября ограничения ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты выкачали почти всю воду из Инкерманского карьера в Крыму. ФОТО

Автор: 

Крым (26384) город Севастополь (1760) водоснабжение (722) вода (918)


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Топ комментарии
+51
Благодаря осадкам вода появилась в двух из четырех рек под оккупированным Севастополем - Цензор.НЕТ 4760
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25.01.2021 00:53
+28
Как раз хватит катышки с жопы размочить
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25.01.2021 00:49
+19
Благодаря осадкам вода появилась в двух из четырех рек под оккупированным Севастополем - Цензор.НЕТ 7364
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25.01.2021 01:03
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Правила форума Совет форумчан
ничего страшного...наоборот,заострится внимание к недостатку воды...Ведь принёсшая воду аномалия-редкость,а не система и на неё нельзя стабильно полагаться...А варианта решения проблемы водоснабжения Крыма Москва так и не нашла..Вопрос бунтов только оттянулся на чуток
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25.01.2021 00:45 Ответить
"Бунты?" Ты точно о россии говоришь? Там же эти, как их ... камни с неба. Какие, нах, бунты ...
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25.01.2021 12:39 Ответить
Горе то какое!
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25.01.2021 00:45 Ответить
ты так не расстраивайся, это временно

"пройдет зима,
настанет лето,
х....,
мы скажем Путину за ЭТО !"
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25.01.2021 00:51 Ответить
У нас такие "реки" (а иногда и побольше), появляются после хороших осадков, на некоторых проблемных улицах, большинства городов... но обычно пропадают в течении суток
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25.01.2021 09:51 Ответить
В тазики и баклажки пускай запасаются, пока фартит, но боюсь туристов такая перспектива в этом году не устроит
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25.01.2021 00:46 Ответить
перекрыть все... пробурить и перекрыть... ВСЕ.
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25.01.2021 00:47 Ответить
Как раз хватит катышки с жопы размочить
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25.01.2021 00:49 Ответить
😁
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25.01.2021 02:15 Ответить
Навряд ли. Там уже как камни из неба.
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26.01.2021 06:30 Ответить
Такая погода, что к весне водохранилища могут будут полными.
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25.01.2021 00:51 Ответить
Не будут. Пусть натечёт немного.
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25.01.2021 01:16 Ответить
Говна?
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25.01.2021 08:13 Ответить
Благодаря осадкам вода появилась в двух из четырех рек под оккупированным Севастополем - Цензор.НЕТ 4760
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25.01.2021 00:53 Ответить
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25.01.2021 01:00 Ответить
вот так і буде відбуватись деокупація сонячного півострова
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25.01.2021 01:01 Ответить
ненасильницьким методом Махатми Ганді - за ковток теплої видички з чайника
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25.01.2021 01:02 Ответить
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25.01.2021 01:03 Ответить
Чайнички теж різні бувають...

Благодаря осадкам вода появилась в двух из четырех рек под оккупированным Севастополем - Цензор.НЕТ 5224
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25.01.2021 01:31 Ответить
пусть пьют... пока...
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25.01.2021 00:55 Ответить
Опадам - ганьба!
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25.01.2021 00:59 Ответить
не переживай - закінчаться.
і знову засяє сонечко .....
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25.01.2021 01:03 Ответить
Благодаря осадкам вода появилась в двух из четырех рек под оккупированным Севастополем - Цензор.НЕТ 7364
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25.01.2021 01:03 Ответить
Благодаря осадкам вода появилась в двух из четырех рек под оккупированным Севастополем - Цензор.НЕТ 7212
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25.01.2021 01:40 Ответить
Крысюки - концервируйте на лето воду с камнями - лето будет очень жарк-ОЕ
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25.01.2021 01:07 Ответить
Нужна отсрочка вторжения рашистов за водой. Мы не готовы! Не при предательской власти.
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25.01.2021 01:08 Ответить
На Водохреща у Партеніті навіть обіцяли на вимикати воду вночі. Цікаво, стримали обіцянку чи ніт? Я навіть через цю новину подивилась кілька відео про санаторій «Крим», колись він був самим козирний військовим санаторієм. Там величезна територія парку, великий пляж, сам санаторій знаходиться у підніжжя гори Ведмідь. Чудове було місце для відпочинку колись, зараз там майже все зруйновано та розграбовано. Працюють лише два корпуси і судячи з відгуків санаторій перетворився у гадюшник. Саме так про нього і пишуть відпочивальникі. Це вам такий Кримнаш, шо ви вдавились.
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25.01.2021 01:16 Ответить
Риториический вопрос - если все украинцы дружно пописают, хватит ли парашеуродам жидкости в крыму?
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25.01.2021 01:27 Ответить
если писать в парашенский открытый рот - жидкости попадёт больше чем если писать просто на лиццо.
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25.01.2021 02:00 Ответить
Золотий дощ )))

Благодаря осадкам вода появилась в двух из четырех рек под оккупированным Севастополем - Цензор.НЕТ 9499
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25.01.2021 02:05 Ответить
... Єслі в кранє єсть вада , знай , -- кацап нас..л туда .
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25.01.2021 05:39 Ответить
Якщо Салгір пустий - то це не вода.
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25.01.2021 02:21 Ответить
Мощные реки. Мощные.)
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25.01.2021 03:11 Ответить
Опреснители? ну-ну...
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25.01.2021 06:40 Ответить
Річка Боса продовжує підтверджувати свою назву.
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25.01.2021 07:04 Ответить
Благодаря осадкам вода появилась в двух из четырех рек под оккупированным Севастополем - Цензор.НЕТ 6795
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25.01.2021 07:36 Ответить
ну вот... а они стонут, что воды нет
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25.01.2021 08:10 Ответить
Проблемы предателей не должны никого волновать - пусть подыхают.
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25.01.2021 08:44 Ответить
Но постепенно, не все сразу.
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25.01.2021 08:56 Ответить
Ну вот и славненько))!! Попейте криСчане пока дождики идут))!!
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25.01.2021 08:46 Ответить
Завдяки опадам вода з'явилася у двох із чотирьох річок під окупованим Севастополем - Цензор.НЕТ 2319
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25.01.2021 09:11 Ответить
Слони, - животниє полєзниє. Не то, шо кацапи...

Завдяки опадам вода з'явилася у двох із чотирьох річок під окупованим Севастополем - Цензор.НЕТ 7300
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25.01.2021 10:08 Ответить
"краплі у очі теплі немов любов.." (2020 - ЦЕ ТИ! Концерт-вітання)
https://www.youtube.com/watch?v=7I4IcmqvdAg
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25.01.2021 09:38 Ответить
Думаю,стоило-бы тщательнее "выверять" текст. Нет там "Родниковского",но есть "Родниковое"...
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25.01.2021 09:46 Ответить
Хороший знак с Навальным)
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25.01.2021 09:55 Ответить
Ну вот же, есть вода, а то шум подняли, паникёры.
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25.01.2021 12:13 Ответить
Вода в реке появилась! Чудо-то какое!
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25.01.2021 12:52 Ответить
крысяне, айда мыться - Расиюшка воду прислала!
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25.01.2021 13:34 Ответить
Сςутся они много последнее время, а зима, высыхать не успевает. Вот и вода в речках.
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25.01.2021 18:08 Ответить
 
 