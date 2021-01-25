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Зеленский в день рождения похвастался хорошей формой: "43 по паспорту, 30 в душе". ФОТО

Сегодня, 25 января, Президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой день рождения.

Зеленскому исполнилось 43 года, и свой праздник он начал в 7 утра в спортзале. Об этом президент рассказал в своем аккаунте в Инстаграме, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский в майке сделал селфи и заявил, что чувствует себя на 30 лет.

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Зеленский в день рождения похвастался хорошей формой: 43 по паспорту, 30 в душе 01
Зеленский в день рождения похвастался хорошей формой: 43 по паспорту, 30 в душе 02

Автор: 

день рождения (396) Зеленский Владимир (20362)


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Топ комментарии
+105
Зеленский в день рождения похвастался голыми бицепсами: "43 по паспорту, 30 в душе" - Цензор.НЕТ 8180
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25.01.2021 10:34
+61
А чем ему хвастаться??? Умом? Совестью? Порядочностью? Любовью к Украине? Компетенцией? Самопожертвованием во имя людей и страны? Мои тапочки смеются в захлеб.
Этот ..... юк может похвастаться только отменной брехней всегда и везде, продажностью, сволочизмом, воровством во вселенских масштабах, тупизмом с наркоманией и уничтожением Украины. Чем еще- люди добрые!- добавьте еще! Список открыт!)))
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25.01.2021 10:40
+53
43 по паспорту, 30 в душе, умом и до 7 не дотянуло чучело инфантильное.
А вообще бить тебя будут не по паспорту. Классика...
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25.01.2021 10:35
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Влади́мир Семёнович Высо́цкий (25 января 1938, Москва - 25 июля 1980, там же) - советский поэт, актёр театра и кино, автор-исполнитель песен (бард); автор прозаических произведений и сценариев.
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25.01.2021 12:32 Ответить
Біжи блаЗЕнь, біжи подалі! ти ганебний випадок для всіх .. ти - це той, хто вкрав у нас розвиток країни.
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25.01.2021 12:33 Ответить
Тварина.
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25.01.2021 12:45 Ответить
Десь в Криворізькый школі ...
Вчителька
- Мало хто знає, але завдяки Володимиру Олександровичу Зеленському були відкриті від'ємні числа!
- А як це сталося?
- Вирішив якось Володимир Олександрович пройти тест на IQ...
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25.01.2021 12:45 Ответить
43 за паспортом, 30 в душі, 17 в туалеті. Подовжив зелогічний ряд.
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25.01.2021 12:47 Ответить
Ні ну точно баран..Зеленський...Ідіот у більшості громадян Ні часу ні грошей на спорт зали не має.... бо пахать треба ..щоб дітей виростити батькам дпомогти та і самому хоч вело на старості купить...а воно ще й на мозги капає що він у формі.. А ти баран не хочешь на будівництві повкалувать чи десь в комунальній структурі чи навіть на базарчику барижкой постоять трусики по продовати...Може тоді ти баран поймеш як воно дається життя...Чи ти думаєшь що ви бідолашні артисти і клоуни...так пашете що аж мозолі понатирали..тільки ваші мозолі в дупі ви понатирали... Баран засунся і роби ту справу за яку падло взявся... Що ж ти за баран такий ні ума ні розуміння... Ти ще баран ягодиці свої сфотографуй і розішли..всім...А ягодичкам то по паспорту 43 а навигляд 30 ... не боїшся баран?????
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25.01.2021 12:52 Ответить
Ну мабуть ви виразили всі мої думки з цього приводу
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25.01.2021 20:41 Ответить
Давай 44 уже без нас.Твои 30 в душе,за наш счет,нам в душу засунули писец,глубоко и надолго.Тебя 6 мы будем помнить вечно.
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25.01.2021 12:53 Ответить
конченный гандон !!!!!!!!!!
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25.01.2021 15:58 Ответить
.. нет ...лучше мы без него... !!!
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25.01.2021 20:41 Ответить
43 за паспортом, 30 у душі і 12 за розумом...
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25.01.2021 13:02 Ответить
Розуму там і на 12 немає.
А от хитрості - на весь Ієрусалим.
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25.01.2021 14:31 Ответить
Яка різниця скільки років олігофрену-нікчемі, він і в 50 залишиться таким - це не виліковно, інше питання - чи доживе? За державу обідно. Та не проходить огида від тих, хто обрав цього кремлівського агента...
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25.01.2021 13:06 Ответить
30 в душе? Надо же - какой омолаживающий у Зеленского душ.
После каждого поднятия цен Зеленскому надо смыть народную "любовь".
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25.01.2021 13:40 Ответить
Мама Рима! Яку ж ти нам подлянку підсунула.

Доречі, а де всі зебілки, чому не вітають свого бубочку?
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25.01.2021 13:51 Ответить
.. так на Фейсбук... Там отряды придурковатых старушенций ** За Зе!!** испражняются в любви к Зенелохууже43!! Точно как в рашке дурноватые отряды **За *******.. деменциозных старушенций. Меня забанили в три секунды на неделю...!!))) Успел только одну букву и три слова написать... *** С днём рождения.... падло!!**))
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25.01.2021 20:46 Ответить
43 по паспорту, 30 в душе... в кровати - 20, под кроватью - 10... за столом на банковой - 5...в ВР - 0!
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25.01.2021 14:03 Ответить
Ну фсе, старые кошелки голосовавшие за него теперича обкончаются и повесят светлый лик вместо икон.А если серьезно,то в толковом словаре напротив слова "пошлость" нужно печатать эту фотку и фотку из дома с родителями.
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25.01.2021 14:09 Ответить
спортзал такой, что многие с двушкой позавидуют....

на всем готовеньком, государственном сученыш живет !
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25.01.2021 14:42 Ответить
А я навалив до унітазу о сьомій ранку. Вдало навалив. Теж гарна новина.
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25.01.2021 15:00 Ответить
Мне интересно Зеленский кто?: а) шмуль, б)шлемазл, в) шлепер....
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25.01.2021 15:06 Ответить
Шлёцик
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26.01.2021 07:39 Ответить
И 3е0 в голове
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25.01.2021 15:10 Ответить
а в делах 15,
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25.01.2021 15:13 Ответить
И тут спистел... Скачайте фото, загляните в метаданные, файл создан в 15:47...
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25.01.2021 15:51 Ответить
Не перетрудился, тварь, ничего кроме собственного члена в руках не держал!
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25.01.2021 15:53 Ответить
А, она есть душа? Чего тридцать? Там - потемки.
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25.01.2021 16:32 Ответить
43 по паспорту, 30 в душе, 15 по умственному развитию
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25.01.2021 16:33 Ответить
урод
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25.01.2021 16:34 Ответить
Дурник.
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25.01.2021 16:35 Ответить
Відразу видно людину, яка у воюючій країні, з безліччю проблем , не досипає, не доїдає і не має часу на зайняття спортом, відпочинок і т.п...
Рад за вас 73%...
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25.01.2021 17:08 Ответить
14 лет в голове.
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25.01.2021 17:49 Ответить
И это поросенок рос рос и выросла большая, лживая,жадная, нахальная ....
Мда ... что выросло, то выросло.
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25.01.2021 17:49 Ответить
Кроме самолюбования в его душе ничего нет - ни совести, ни ответственности, ни патриотизма!
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25.01.2021 17:55 Ответить
Він так зразу і сказав. Які претензії : бачили очі що купляли так їжте щоб вам повилазило, дорогий мудрий наріде.
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26.01.2021 11:36 Ответить
А 13 В УМЕ !)
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25.01.2021 18:35 Ответить
в 13 лет еще человека можно сделать. а этого зе исправит могила
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25.01.2021 20:58 Ответить
он работает когда нибудь?

я его вижу за чем угодно, только не за работой.. лыжи, дачи, качалки и т.д..
не удивительно почему страна в турборежиме летит в *опу
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25.01.2021 18:53 Ответить
ТАМ ЕГО И АРЕСТУЮТ ЗА ТО ЧТО БРАЛ ДЕНЬГИ ОТ ЯНУКОВИЧА В ТОМ ЧИСЛЕ !)
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25.01.2021 20:26 Ответить
А в голове на 12-ть лет отсилы!
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25.01.2021 19:43 Ответить
Скорее все 90, осложненные старческим маразмом.
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25.01.2021 21:15 Ответить
Худеющий
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25.01.2021 20:23 Ответить
ІнстаЧіка?
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25.01.2021 20:31 Ответить
Було прислів"я, що б"ють не по "пачпорту", а по ....!
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25.01.2021 20:35 Ответить
Молодчина Зеленский, всё правильно. А кто против - жалкие завистливые ничтожества.
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25.01.2021 21:14 Ответить
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25.01.2021 22:31 Ответить
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26.01.2021 03:34 Ответить
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26.01.2021 11:32 Ответить
Как ни странно,лучше всего полшестого поздравил,,тупой собачий рот,,-послал к бениной маме
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25.01.2021 22:31 Ответить
а мозгов на 2 как двухмесячного!
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25.01.2021 23:09 Ответить
Жизнь удалась у чувака - спортзал, айфон (то ли 11, то ли 12) и как небольшой бонус - президентство.
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25.01.2021 23:19 Ответить
То шо железки ваши - то полбеды.
От фирмы, активно сотрудничающий с МО РФ, поставляющей оборудование для тренировок зелёных спец.человечков! И эти люди запрещают покупать колбасу по-русски.
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26.01.2021 01:46 Ответить
Кто этот мальчик в трусиках и маечке?
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26.01.2021 07:08 Ответить
а в голове сколько?
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26.01.2021 07:27 Ответить
Где это наркоманское ******* в хорошей форме? Вы видели как оно обдолбленное усралось в маруполе при звуке сирены?!
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26.01.2021 08:14 Ответить
Мы вси вас витаемо,владимир алексанДРЫЩЬ,спасибо за всё владимир алексанДРЫЩЬ.
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26.01.2021 09:01 Ответить
А по уму детский сад.
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26.01.2021 09:59 Ответить
Цензор чомусь видалив мій комментар.
Доведеться повторити.
ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ГНИДА
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26.01.2021 10:54 Ответить
звичайно, це оціноче судження
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26.01.2021 10:54 Ответить
Я б дав ще менше: самозакоханий 12-річний хлопцик.
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26.01.2021 11:29 Ответить
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