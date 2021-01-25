Зеленский в день рождения похвастался хорошей формой: "43 по паспорту, 30 в душе". ФОТО

Сегодня, 25 января, Президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой день рождения.

Зеленскому исполнилось 43 года, и свой праздник он начал в 7 утра в спортзале. Об этом президент рассказал в своем аккаунте в Инстаграме, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский в майке сделал селфи и заявил, что чувствует себя на 30 лет.

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