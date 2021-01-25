Зеленский в день рождения похвастался хорошей формой: "43 по паспорту, 30 в душе". ФОТО
Сегодня, 25 января, Президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой день рождения.
Зеленскому исполнилось 43 года, и свой праздник он начал в 7 утра в спортзале. Об этом президент рассказал в своем аккаунте в Инстаграме, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский в майке сделал селфи и заявил, что чувствует себя на 30 лет.
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Вчителька
- Мало хто знає, але завдяки Володимиру Олександровичу Зеленському були відкриті від'ємні числа!
- А як це сталося?
- Вирішив якось Володимир Олександрович пройти тест на IQ...
А от хитрості - на весь Ієрусалим.
После каждого поднятия цен Зеленскому надо смыть народную "любовь".
Доречі, а де всі зебілки, чому не вітають свого бубочку?
на всем готовеньком, государственном сученыш живет !
Рад за вас 73%...
Мда ... что выросло, то выросло.
я его вижу за чем угодно, только не за работой.. лыжи, дачи, качалки и т.д..
не удивительно почему страна в турборежиме летит в *опу
От фирмы, активно сотрудничающий с МО РФ, поставляющей оборудование для тренировок зелёных спец.человечков! И эти люди запрещают покупать колбасу по-русски.
Доведеться повторити.
ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ГНИДА