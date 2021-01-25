"Моряк не банкомат!": под Одессой моряки перекрыли трассу на Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 25 января, в Одессе и в нескольких городах Украины моряки собрались на мирные протесты против коррупции в сфере дипломирования моряков. В Одессе сейчас перекрыли трассу на Киев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент 048.ua с места событий.
В 9:30 протестующие собрались на улице Грушевского, и оттуда отправились на перекрытие трассы Одесса-Киев. Всего около 50 человек. Много журналистов.
"На сегодняшний день моряк не может получить ни один документ без взятки. Такая ситуация сложилась из-за заинтересованных лиц, которые получают по 6 миллионов в месяц. Их цель уничтожить морскую отрасль в Украине. Чтобы все моряки уехали работать в страну-агрессор,"- сказала организатор акции Кристина Король.
11:00. Митингующие перекрыли трассу Одесса-Киев. Хотят, чтобы на акцию приехал губернатор Одесской области, чтобы передать ему требования.
На трассе около сотни митингующих. Идет дождь. Плакаты намокли, участники протеста держат в руках тельняшки.
Они уверены, что министр инфраструктуры Владислав Криклий либо не может убрать коррупцию в структуре, либо он в доле. Скандируют: "Криклій брехун!", "Моряк не банкомат!"
"Моряки-протестующие выступают за:
- Отставку Министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, и.о. председателя Госслужбы морского и речного транспорта Украины Андрея Глазкова;
- Против коррупционного преступной группировки во главе с Виленом Шатворян и Игорем Щедровым, которые имеют большое влияние на Криклия и других функционеров морской отрасли;
- За рассмотрение и поддержку проекта приказа Министерства инфраструктуры Украины об упрощении системы дипломирования моряков от 2 ноября 2020г.
- За принятие ВРУ проекта Закона №3944, который вносит изменения в ст.51 Кодекса торгового мореплавания Украины, чтобы отменить экзамены для повторного подтверждения действительности дипломов моряков", - заявили организаторы.
Инициатором протестов в Одессе, Киеве, Херсоне, Николаеве, Измаиле, Мариуполе и Очакове выступает общественная организация "Украинское объединение моряков" (Ukrainian Seafarers Union).
К морякам также присоединятся представители Портофлот, которым, по словам организации, также перекрыли возможность получения необходимых документов и устроили массовые увольнения.
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Как будто он открыл пятьсот америк"©
Ничего, не обеднеют. С каждой америки всего-то по каких-то два бакса - вот уже голодному сиротинушке Криклию и "косая" бакинских обломится.
- должны сдавать экзамен для повторного подтверждения действительности дипломов моряков
- получать необходимые документы (какие непонятно)
- массовыми увольнениями
Т.е. по факту все что требуется - сменить Криклия на другого?
Коломойский хочет продвинуть министром своего человека?
Господин Бутусов, Вы ни разу не освещали данную проблему на цензоре!!!!! Может быть пора осветить это в схемах.
Украинское пароходство разворовано и продано Кравчуком от рыла кудюкина....
Ну ладно китобой убили по международно природоохранным нормам еще в совке....А где рыбка????..а где контейнеровозы, сухогрузы, танкеры Украины...АУ!!!!