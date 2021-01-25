РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4344 посетителя онлайн
Новости Фото
36 950 98

"Моряк не банкомат!": под Одессой моряки перекрыли трассу на Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 25 января, в Одессе и в нескольких городах Украины моряки собрались на мирные протесты против коррупции в сфере дипломирования моряков. В Одессе сейчас перекрыли трассу на Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент 048.ua с места событий.

В 9:30 протестующие собрались на улице Грушевского, и оттуда отправились на перекрытие трассы Одесса-Киев. Всего около 50 человек. Много журналистов.

"На сегодняшний день моряк не может получить ни один документ без взятки. Такая ситуация сложилась из-за заинтересованных лиц, которые получают по 6 миллионов в месяц. Их цель уничтожить морскую отрасль в Украине. Чтобы все моряки уехали работать в страну-агрессор,"- сказала организатор акции Кристина Король.

11:00. Митингующие перекрыли трассу Одесса-Киев. Хотят, чтобы на акцию приехал губернатор Одесской области, чтобы передать ему требования.

На трассе около сотни митингующих. Идет дождь. Плакаты намокли, участники протеста держат в руках тельняшки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале Киева

Они уверены, что министр инфраструктуры Владислав Криклий либо не может убрать коррупцию в структуре, либо он в доле. Скандируют: "Криклій брехун!", "Моряк не банкомат!"

Моряк не банкомат!: под Одессой моряки перекрыли трассу на Киев 01

"Моряки-протестующие выступают за:

- Отставку Министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, и.о. председателя Госслужбы морского и речного транспорта Украины Андрея Глазкова;

- Против коррупционного преступной группировки во главе с Виленом Шатворян и Игорем Щедровым, которые имеют большое влияние на Криклия и других функционеров морской отрасли;

- За рассмотрение и поддержку проекта приказа Министерства инфраструктуры Украины об упрощении системы дипломирования моряков от 2 ноября 2020г.

- За принятие ВРУ проекта Закона №3944, который вносит изменения в ст.51 Кодекса торгового мореплавания Украины, чтобы отменить экзамены для повторного подтверждения действительности дипломов моряков", - заявили организаторы.

Инициатором протестов в Одессе, Киеве, Херсоне, Николаеве, Измаиле, Мариуполе и Очакове выступает общественная организация "Украинское объединение моряков" (Ukrainian Seafarers Union).

К морякам также присоединятся представители Портофлот, которым, по словам организации, также перекрыли возможность получения необходимых документов и устроили массовые увольнения.

Моряк не банкомат!: под Одессой моряки перекрыли трассу на Киев 02
Моряк не банкомат!: под Одессой моряки перекрыли трассу на Киев 03
Моряк не банкомат!: под Одессой моряки перекрыли трассу на Киев 04
Моряк не банкомат!: под Одессой моряки перекрыли трассу на Киев 05
Моряк не банкомат!: под Одессой моряки перекрыли трассу на Киев 06
Моряк не банкомат!: под Одессой моряки перекрыли трассу на Киев 07
Моряк не банкомат!: под Одессой моряки перекрыли трассу на Киев 08
Моряк не банкомат!: под Одессой моряки перекрыли трассу на Киев 09
Фото: сайт города Одессы

моряки (1079) Одесса (7885) протест (5858)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
корупція при зеленському? при найвеличнішому ***********? мабуть то порохоботи якісь
показать весь комментарий
25.01.2021 12:51
+14
а шо такоє хужє нє будєт ! єслі пайдьот шота нє так сматьом !
показать весь комментарий
25.01.2021 12:51
+14
Пусть поднимут копыто те, кто голосовал за "зэ"
показать весь комментарий
25.01.2021 12:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А поліцаї і далі будуть мовчати. Там для переведення на "смачнішу" посаду потрібно занести не менш "смачний" хабар. Як вважаєте, буде чесно працювати той, хто віддав ххххх$ для переведення?
показать весь комментарий
25.01.2021 12:50 Ответить
Українські морські документи взагалі втрачають сенс, їх скоро перестануть визнавати у світі і всі українські морякі стануть безробітними і змушені будуть їхати в росію і там отримувати морські документи. Це проблема яку ніхто не хоче вирішувати! А на додачу до цього з моряків тягнуть хабарі за кожен документ і медичні документи і за влаштування на судно! Мафія доїться моряків десятиліттями і тепер ситуація дійшла до абсурду, бо українські документи втрачають будь яку легітимність.
показать весь комментарий
25.01.2021 14:09 Ответить
Ви будете мабуть в шоці але при Порошенко цю проблему намагалися вирішити. Для цього навіть були виділені кошти від ЕС. Розробка контролювалась представниками з ЕС. Було створено систему для сертифікації моряків(для унеможливлення корупції). І вона запрацювала. Але прийшли "молодые лица" з регіОналів. Та помножили цю систему на 0...
показать весь комментарий
25.01.2021 14:31 Ответить
Ну мля, 5 років виявилось мало порошенку, щоб реформувати звичайну видачу справок та папірців. Ну нічо, ми дамо поршенку другий шанс, оберемо його царем, і він за 50 років цю проблему вирішить, може.
показать весь комментарий
25.01.2021 14:38 Ответить
Реформували. Просто проффесіонали все знищіли. Я не кажу його ще раз обирати чи обирати його царем(у нас взагалі то гетьман, то на ерефії цар). Не фантазуйте те чого я не казав... Я констатую факт. Було зроблено. Було знищено...
показать весь комментарий
25.01.2021 15:21 Ответить
Знищено, что?
показать весь комментарий
25.01.2021 15:55 Ответить
Не было и нет проблем выдачи документов.
показать весь комментарий
25.01.2021 15:54 Ответить
Українські морські документи взагалі втрачають сенс, їх скоро перестануть визнавати у світі і всі українські морякі стануть безробітними і змушені будуть їхати в росію і там отримувати морські документи
А можно поподробнее?
показать весь комментарий
25.01.2021 15:52 Ответить
Ты, идиот, опять здесь свои пять копеек всовываешь.
показать весь комментарий
25.01.2021 17:57 Ответить
корупція при зеленському? при найвеличнішому ***********? мабуть то порохоботи якісь
показать весь комментарий
25.01.2021 12:51 Ответить
"Моряки не банкомат!": Під Одесою моряки перекрили трасу на Київ - Цензор.НЕТ 6007
показать весь комментарий
25.01.2021 14:31 Ответить
а шо такоє хужє нє будєт ! єслі пайдьот шота нє так сматьом !
показать весь комментарий
25.01.2021 12:51 Ответить
"Моряки не банкомат!": Під Одесою моряки перекрили трасу на Київ - Цензор.НЕТ 5389
показать весь комментарий
25.01.2021 13:18 Ответить
Пусть поднимут копыто те, кто голосовал за "зэ"
показать весь комментарий
25.01.2021 12:52 Ответить
а причем тут бубочка?они про него не говорят...во всем криклий виноват
показать весь комментарий
25.01.2021 12:56 Ответить
"Моряки не банкомат!": Під Одесою моряки перекрили трасу на Київ - Цензор.НЕТ 6088
показать весь комментарий
25.01.2021 13:19 Ответить
Вся країна в полоні корупції куди не глянь і ніхто навіть не намагається щось зробити.
показать весь комментарий
25.01.2021 12:53 Ответить
Ну здрасте! Бурштынову мафию побороли! Вырубку Карпат остановили! Даже борщевой набор уже почти даром можно на хлеб намазать!
показать весь комментарий
25.01.2021 13:00 Ответить
Это типа отсылка к ЕС не банкомат?
показать весь комментарий
25.01.2021 12:54 Ответить
Да Клована вам хлопці треба, під офіс...
показать весь комментарий
25.01.2021 12:54 Ответить
У ментов в Одесской ментовской академии тоже самое, ничего не сдашь без взятки, только менты молчат, потому что гнилые внутри. Видимо все украинское государство так устроено.
показать весь комментарий
25.01.2021 12:56 Ответить
Да криклий падлбка везде лапу наложил на дань... чего только стоит сертификация газабалонного оборудования, доят народ со всех щелей
показать весь комментарий
25.01.2021 12:57 Ответить
Думаю,що протестуючі були в числ 73%. То хавайте своє лайно . Хотя і підтримую їхні вимоги.
показать весь комментарий
25.01.2021 13:04 Ответить
Думаю, они вообще не голосовали, потому что в рейсе были. Их работа сейчас как у заробитчан. Раньше украинские корабли были, на которых они могли работать. Сейчас таких нет. Вот и приходится на иностранных работать.
показать весь комментарий
25.01.2021 14:41 Ответить
Конгитивный диссонанс: зебилы вышли против зебилов, но хотят говорить с главзебилом.
"Моряки не банкомат!": Під Одесою моряки перекрили трасу на Київ - Цензор.НЕТ 8353
показать весь комментарий
25.01.2021 13:12 Ответить
Они думали, что моряков не каснется.
показать весь комментарий
25.01.2021 15:56 Ответить
Т.е. они думали, что Беня будет стричь овец выборочно?
показать весь комментарий
25.01.2021 17:14 Ответить
Смєтуни штолє?
показать весь комментарий
25.01.2021 13:14 Ответить
"Моряк вразвалочку сошел на берег
Как будто он открыл пятьсот америк"©
Ничего, не обеднеют. С каждой америки всего-то по каких-то два бакса - вот уже голодному сиротинушке Криклию и "косая" бакинских обломится.
показать весь комментарий
25.01.2021 13:15 Ответить
Бери больше - документы для работы им обходятся от 4000 до 8000 долларов. https://www.0629.com.ua/news/3003906/200-tysac-celovek-mogut-ostatsa-bez-raboty-v-mariupole-mitinguut-moraki-fotoreportaz 200 тысяч человек могут остаться без работы. В Мариуполе митингуют моряки, - ФОТОРЕПОРТАЖ
показать весь комментарий
25.01.2021 14:31 Ответить
Та то зеленый сметун. В его мире,моряк это тот который только пьет ром и кричит:"аррррррр".
показать весь комментарий
25.01.2021 16:00 Ответить
Уже от 5000, и при этом гарантий не дают что сделают
показать весь комментарий
25.01.2021 16:07 Ответить
так если хабарники не дают гарантий, получается шо недоколыханные за деньги слезно их просят взять взятку?
показать весь комментарий
25.01.2021 17:36 Ответить
Борис( Пастернак) , - вы?
показать весь комментарий
25.01.2021 17:48 Ответить
Да и не говорите, пробухивают намного больше, дык недоколыханные бедных из себя корчат, а окромя 6000-14000 USD зарплатой в месяц , утаивают нетрудовые доходы в месячный (еще один)оклад + к основной зарплатие, через манкей бизнес.
показать весь комментарий
25.01.2021 17:44 Ответить
Безобразие! Насмотрятся ТВ и начинают права качать!? Совсем одурели сукины дети....Как правильным пацанам собрать на отдых на Мальдивах? Или дворец для старушки -матери отгрохать ? А этим только бунтовать!??
показать весь комментарий
25.01.2021 13:16 Ответить
Прикинь нет бланкофф шоьб болячку закрыть в Польтафе ониб Ворьё
показать весь комментарий
25.01.2021 13:22 Ответить
Написали бы в самом начале из-за чего протестуют. А то приходится прямо выискивать по тексту нужные места. А недовольны они тем, что:

- должны сдавать экзамен для повторного подтверждения действительности дипломов моряков
- получать необходимые документы (какие непонятно)

- массовыми увольнениями
показать весь комментарий
25.01.2021 13:22 Ответить
ушлёпок тебе прихобилось пройти чезез дармоедов чиновникофф РАДИ РОБОТЫ ублюдок
показать весь комментарий
25.01.2021 13:26 Ответить
Зачем кормите дармоедов? Еще и хныкать.
показать весь комментарий
25.01.2021 17:29 Ответить
Вы сами поняли, что написали?
показать весь комментарий
25.01.2021 16:02 Ответить
Памятку для себя и читателей.
показать весь комментарий
25.01.2021 22:52 Ответить
Ви вибрали ті пункти, які більше всього кинулись в очі. Перейдіть по посиланню , тут дуже добре описано, чому мітингують морякию http://news.crewmarket.net/2019/03/moryak-obvinil-centr-po-podgotovke-moryakov-v-korrupcii.html
показать весь комментарий
26.01.2021 03:43 Ответить
Это уже устаревшие данные. Сейчас 8000 долларов официально платишь без гарантии, что документы будут сделаны.
показать весь комментарий
26.01.2021 08:34 Ответить
У вас данные двухлетней давности 2019 год.
показать весь комментарий
26.01.2021 08:44 Ответить
Дисонанс мы поколение ушудячили наследие
показать весь комментарий
25.01.2021 13:23 Ответить
Киев отдельно,а коррупция и мафия неистребимы!
показать весь комментарий
25.01.2021 13:27 Ответить
какой на отдельно я я живу в городе где на душу населения самый высокий бюджет
показать весь комментарий
25.01.2021 13:29 Ответить
Комсомольск на Днепре ..и шо Феодалы нами будут Править
показать весь комментарий
25.01.2021 13:31 Ответить
тяжелее пиписьки в рукаж ничего не держал
показать весь комментарий
25.01.2021 13:27 Ответить
Зелесрань скоро за воздух драть три шкуры будет !
показать весь комментарий
25.01.2021 13:27 Ответить
Нам Труба
показать весь комментарий
25.01.2021 13:33 Ответить
Так какого хрена вы даёте бабло? Не давайте и не скулите.
показать весь комментарий
25.01.2021 13:38 Ответить
И сидеть им без работы?
показать весь комментарий
25.01.2021 14:27 Ответить
Вот где парадокс, да? Не заплатишь, не уйдёшь. Так платите! Кто больше? **** вышли? Вы же сами платите!!! Несёте торбы денег. Приезжают с сёл, вместо того, что бы свою землю пахать - лезут в моря.
показать весь комментарий
25.01.2021 14:33 Ответить
Дык, если ты не дурбентий, подтверди свои знания в любой морской стране Европе.
показать весь комментарий
25.01.2021 17:31 Ответить
В "любой" не получится по законам.
показать весь комментарий
25.01.2021 18:05 Ответить
и шо, в Болгарии ниЗЗя?
показать весь комментарий
25.01.2021 19:34 Ответить
ЗЫ... многие на каазлабаде делают документы, говорят , шо дешевле... Правда некоторые недоколыханные и на хутинских галерах рабами пашут. Так тока безпринципные предатели-приспособленцы делают...
показать весь комментарий
25.01.2021 19:45 Ответить
Украинцы НЕ делают, я тебя расстрою
показать весь комментарий
25.01.2021 21:11 Ответить
не говорите за всех. в аэропорту слышал как друг перед другом капитаны хвастают, то как скрысятничали и на корабляЦком питании приподнялись, то рассказывают, шо в Ленинграде документы делают, бо дешевле.
показать весь комментарий
25.01.2021 21:54 Ответить
К сожалению ниЗЗя....
показать весь комментарий
25.01.2021 21:10 Ответить
говорят в Польше можно, так шо не теряйтесь...
показать весь комментарий
25.01.2021 21:56 Ответить
Говорят в Мацкве кур доят.... Доверчивый.....
показать весь комментарий
25.01.2021 22:37 Ответить
меня терзают смутные сомнения. Взятки требуют местные чиновники, а уволить хотят Криклия. Криклий уйдет, местное ворье останется...
Т.е. по факту все что требуется - сменить Криклия на другого?
Коломойский хочет продвинуть министром своего человека?
показать весь комментарий
25.01.2021 13:42 Ответить
подождите. Ща ермар все разрулит и скажет моне что Вы живете лучше чем моряки в Монако
показать весь комментарий
25.01.2021 13:44 Ответить
"мы этим не занимаемся"(с)
показать весь комментарий
25.01.2021 13:45 Ответить
К кому только не залезли в карман - это сволочная Зе власть. Начиная от плательщиков за энергоносители, заканчивая ФОПами и моряками. Твари.
показать весь комментарий
25.01.2021 13:50 Ответить
Не сторонник зеленой мрази, но в данном случае они ничего нового не внесли в данный вопрос - там все идет по давно, годами утоптанной колее.
показать весь комментарий
25.01.2021 16:05 Ответить
Украина в плане коррупции задних не пасёт... хоть тут мы с рашкой за первое место боремся...
показать весь комментарий
25.01.2021 13:58 Ответить
В причинах корупції в Україні немає ніякої політики. Просто корупціонерам треба ще й платити за свої хлібні місця керівництву.
показать весь комментарий
25.01.2021 14:16 Ответить
Вот тебе поздравления с днем рождения, вовчик-коррупционер!
показать весь комментарий
25.01.2021 14:32 Ответить
сбушники валят друг друга ради потоков... им пох на моряков, пока те не докажут что с ними можно считаться
показать весь комментарий
25.01.2021 15:02 Ответить
СБУшникам пох на всех, там деньги и только деньги в почете.
показать весь комментарий
25.01.2021 16:02 Ответить
Система уже и так упростилась дальше некуда - платишь зеленые бумажки и получаешь свой диплом.
показать весь комментарий
25.01.2021 16:01 Ответить
Да около 10 000 дол за то, что раньше меняли и обновляли бесплатно.
показать весь комментарий
25.01.2021 20:54 Ответить
Каарочи, недоколыханые взбунтовались... А нефиг было покупать диплом за сало, не были бы дураками - взятки не давали бы.
показать весь комментарий
25.01.2021 16:16 Ответить
Чмо иди ка на па-рашу!!!!
показать весь комментарий
25.01.2021 17:01 Ответить
Развал системы дипломирования начался при порохе мусором лавренюком не без участия собакова. Инспекцию по дипломированию моряков возглавлял бывший сбушник, а замом был бывший мусор из Запорожья. Ни один ни другой не имели прфильного образования. Инспекцию успешно развалили, создали схемы...эи пошла жара. В мордоре цена дипломирования - 600 дол. В Украине 8000 дол. Создание такой ситуации- это прямая угроза независимости Украины. В Украине насчитывается примерно 300000 моряков, и90% из них проживают на юге Украины.... И вот в случае очередной попытки мордора захватить юг Украины эти 300000 + семьи проголосуют за мордор, т.к. там цены на услуги дипломирования гораздо ниже и работает закон о 120 сутках и моряки не платят налоги.
Господин Бутусов, Вы ни разу не освещали данную проблему на цензоре!!!!! Может быть пора осветить это в схемах.
показать весь комментарий
25.01.2021 17:00 Ответить
Памятка взяткодателю: если вы такой разумный , дупу в горсть и - туда, где более дешевое дипломирование, освободите Украину от коррупционных потоков .... Понятно,это если вы еще не обрели статус недопереколыханого взяткодавателя...
показать весь комментарий
25.01.2021 17:08 Ответить
ЗЫ... А ваапше-та, вы - брехло звичайне. Можно подумать, шо за царя гороха, если не вы, дык, ваши старшие таавариСЧи-малайцы взятки не впихивали...ХЕХ...
показать весь комментарий
25.01.2021 17:13 Ответить
Слыш, *****, тебя кто-то сюда звал? Брысь на па-рашу!!!!
показать весь комментарий
25.01.2021 17:51 Ответить
Вот и вся культура недоколыханых, ко всему - неврастеники.
показать весь комментарий
25.01.2021 20:25 Ответить
НЕДОКОЛЫХАНЫЕ ХОТЯТ СУДЬБУ НАКАЗАТЬ, хотят сесть на долларовые потоки с зарплатой в 6- 14 000 USD зарплаты в месяц... Карл, слышишь, недоколыханый уплотил определенную мзду и может пять лет огребать деньги лопатой, безпошлинно... Ан инет.... взбунтовались против системы , которую сами возлелеяли... АТУ их.
показать весь комментарий
25.01.2021 17:21 Ответить
Краïна-аресор такая агрессивная, что миллионы гiдних революционеров уже поехали туда за длинным агрессивным рублём, теперь и моряки за ними, гiднi чиновники довели, кровь сосут, пиявки антикоррупционные.
показать весь комментарий
25.01.2021 18:14 Ответить
из за зеле..х ***...ов ребята едут к кацапам и румьінам-там на полпорядка дешевле документьі.но нах..ра у нас прокуратура и мусора7ШОБ ПО ТРИ КВАРТИРЬІ ЗА 5 ЛЕТ НА ШАРУ!?.......... .
показать весь комментарий
25.01.2021 19:29 Ответить
Двічі продовжував документи 1 розряду в Києві без хабарів та будь-яких проблем. В Одессі останній раз був у 2011 році. Співбесіди, контракти та квитки - все оформляється через інтернет від роботодавця.
показать весь комментарий
25.01.2021 19:29 Ответить
Треть одесских моряков ездили в Киев и сдавали экзамены без взяток, знаю не по наслышке.
показать весь комментарий
25.01.2021 19:33 Ответить
А Украина уже (уже слово ключевое) здесь причем???? разбирайтесь с международной мафией куда вы налоги платите....
Украинское пароходство разворовано и продано Кравчуком от рыла кудюкина....
Ну ладно китобой убили по международно природоохранным нормам еще в совке....А где рыбка????..а где контейнеровозы, сухогрузы, танкеры Украины...АУ!!!!
показать весь комментарий
25.01.2021 19:50 Ответить
сколько моряки в бюджет налогов заплатили? что мы за них все должны переживать
показать весь комментарий
25.01.2021 20:09 Ответить
нисколько
показать весь комментарий
25.01.2021 21:47 Ответить
моряки валюту в бюджет приносят
показать весь комментарий
26.01.2021 14:18 Ответить
а сколько ты валюты в Украину ввез?
показать весь комментарий
26.01.2021 14:20 Ответить
Шмаркля решил развалить всё в стране и выгнать из неё моряков. Моряки будут оформлять теперь документы или в Московии или в Польше.
показать весь комментарий
25.01.2021 20:49 Ответить
каазлабад не в счет: пыня ласты склеит, лаптестан на лоскутки порежут...
показать весь комментарий
25.01.2021 21:48 Ответить
Морячки одесские, а за кого вы голосовали? Как не сепар или бандит, так шмаркля малоросская..
показать весь комментарий
26.01.2021 08:44 Ответить
привет чмошникам-одесситам любителям россии которым путин введи! Кушайте дерьмо ставленника россии - зебила !
показать весь комментарий
26.01.2021 14:16 Ответить
 
 