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Участник акции за Навального в Краснодаре залез на памятник казачеству и показал краевой администрации зад. Возбуждено уголовное дело. ФОТО

Полиция Краснодара возбудила уголовное дело в отношении участника акции протеста "Свободу Навальному!", прошедшей в городе 23 января.

Расследование начали по статье о хулиганстве, совершенном по мотиву ненависти, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

В ходе акции мужчина залез на памятник Кубанскому казачеству, установленный возле администрации Краснодарского края, после чего, как сказано в постановлении о возбуждении уголовного дела, "надел трусы на копыто коня, затем снял с себя штаны, обнажив ягодицы, повернулся сначала в сторону административного здания, хлопнув себя по ним, чем грубо нарушил общественный порядок". 

Участник акции за Навального в Краснодаре залез на памятник казачеству и показал краевой администрации зад. Возбуждено уголовное дело 01

Смотрите также: "Сними шлем, п#дор #баный! Мусора - позор России!" - ОМОН не смог разогнать одну из групп протестующих. ВИДЕО

акция (2425) россия (95526) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+15
Это называется восстание обезьян, поэтому их надо всех оградить клеткой от цивилизованного Мира....
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25.01.2021 12:58
+10
Участник акции за Навального в Краснодаре залез на памятник казачеству и показал зад краевой администрации. Возбуждено уголовное дело - Цензор.НЕТ 4222
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25.01.2021 13:08
+6
а чего анус закрыли? Рабочий?
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25.01.2021 13:00
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Это называется восстание обезьян, поэтому их надо всех оградить клеткой от цивилизованного Мира....
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25.01.2021 12:58 Ответить
У них немає інших методів. Позажимали сз усіх кінців. Тому лише дупа залишилась.
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25.01.2021 13:10 Ответить
Нас теж намагалися затиснути у лещатах але ми дали промосковській владі гідну козацьку відсіч, ось, наприклад, таким чином https://www.youtube.com/watch?v=f7duBZFfTs4 https://www.youtube.com/watch?v=f7duBZFfTs4
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25.01.2021 13:17 Ответить
Какая страна, такие протесты.
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25.01.2021 13:15 Ответить
Смело!!!
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25.01.2021 19:26 Ответить
"ПОПЫТКА НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО БОМБОМЕТАНИЯ"...
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25.01.2021 13:42 Ответить
или "НА КОНЯ!"?
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25.01.2021 13:44 Ответить
а чего анус закрыли? Рабочий?
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25.01.2021 13:00 Ответить
сосэн краснодарский, рабочий .видишь,какой високий?
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25.01.2021 13:07 Ответить
анально-фекальний протест...

Учасник акції за Навального в Краснодарі заліз на пам'ятник козацтву і показав крайовій адміністрації дупу. Порушено кримінальну справу - Цензор.НЕТ 8813
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25.01.2021 14:05 Ответить
Бо немитий, воняв
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25.01.2021 13:07 Ответить
не.крестьянский
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25.01.2021 13:46 Ответить
Чтобы чеченцы не возбуждались на кубанского кизяка
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25.01.2021 19:27 Ответить
В тюрьме с засвеченной на весь мир задницей ему будет не очень уютно.)
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25.01.2021 13:01 Ответить
з власного досвіду пишете ?
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25.01.2021 13:03 Ответить
А тебе на бутылке каково?
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25.01.2021 13:46 Ответить
напомнило как на футб. матче козьемордые задами светили.. рабы, голым задом революции не делаются
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25.01.2021 13:02 Ответить
шоб було все по закону, треба показувати не сраку, а попу
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25.01.2021 13:05 Ответить
та он попать не умеет,только срать
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25.01.2021 13:08 Ответить
На большее, чем показывание оголенного зада, фантазии не хватает?
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25.01.2021 13:05 Ответить
У него там внутри самая главная скрепа. Он ее и хотел показать.
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25.01.2021 13:15 Ответить
Ну шо тут сказати... Примати є примати... Правда ще й кацапсячі, це гібрид
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25.01.2021 13:06 Ответить
Человек понимал уровень умственного развития оппонентов и выбрал наиболее понятный для них способ....
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25.01.2021 13:07 Ответить
Участник акции за Навального в Краснодаре залез на памятник казачеству и показал зад краевой администрации. Возбуждено уголовное дело - Цензор.НЕТ 4222
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25.01.2021 13:08 Ответить
мир символов. краснодарское казачество даёт в зад чеченскому купечеству )))
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25.01.2021 13:10 Ответить
Вставил бы лучше ёршик за 700 евро в портрет кацапского царя.....
Нет креатива, нет.....
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25.01.2021 13:11 Ответить
а статья какая--------------------------- поркапоказание террористам..
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25.01.2021 13:12 Ответить
Санкціонований фсб двіжнячок смакуємо третій день.Мужик жопу показав.Це комусь цікаво ?
Краще потриндіти про трансформацію Юльки в Королевську.
Участник акции за Навального в Краснодаре залез на памятник казачеству и показал зад краевой администрации. Возбуждено уголовное дело - Цензор.НЕТ 3251
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25.01.2021 13:12 Ответить
Чим би Юлька не тішилась,- аби не плакала про зубожіння
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25.01.2021 13:34 Ответить
У вас явно некомпенсована психологічна травма.
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25.01.2021 14:25 Ответить
Так.Травмує те,що я старію,а хтось молодильні яблука їсть.Ось справжня Юля півтора роки тому:
Учасник акції за Навального в Краснодарі заліз на пам'ятник козацтву і показав крайовій адміністрації дупу. Порушено кримінальну справу - Цензор.НЕТ 1126
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25.01.2021 14:58 Ответить
от жЮлю перекосило вiд ботоксу...майже, як пуйло...
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25.01.2021 16:11 Ответить
Казалось бы при чем тут Юлька?стареешь но все равно подрачиваешь на бабку
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25.01.2021 19:30 Ответить
Тобі цікавіше дивитись на кацапську жопу ?
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25.01.2021 19:35 Ответить
Не съезжай.Ты на бабе Юле кукухой поехал,тулишь ее в любой новости.думаешь о ней даже смотря на кацапскую жопу.
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25.01.2021 21:40 Ответить
Бачу,що цікавіше.
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25.01.2021 21:44 Ответить
ты болезный зашел сюда не о кацапской жопе почитать,а серануть на Юльку? Давай уже колись,в 2010 за Яныка голосовал?
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25.01.2021 22:26 Ответить
Учасник акції за Навального в Краснодарі заліз на пам'ятник козацтву і показав крайовій адміністрації дупу. Порушено кримінальну справу - Цензор.НЕТ 6173
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25.01.2021 22:30 Ответить
во во. в очко тебе затолкает
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25.01.2021 22:39 Ответить
Прорубил Петруха окно в Европу и уже 300 лет Европа видит - то пьяную рожу, то голую задницу !
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25.01.2021 13:13 Ответить
"мимо тёщиного дома я без шуток не хожу..." (с) Сектор Газа
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25.01.2021 13:36 Ответить
А я за! Тамошней админисрации ничего другого и показывать низя....
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25.01.2021 13:20 Ответить
Ну, якщо більше немає чого показувати то, може й так. Але в давнину воїни бувало демонстрували інші срамні місця, якими вони пишалися. Хоча, англійські лучники були скромніше і демонстрували два пальці це, мало означати що, їх ще не здолали. Бо, захопленим в полон лучникам щонайменше відрубували два пальця, а бувало і голову.
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25.01.2021 14:23 Ответить
В композиции не хватает ежа. Незачет.
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25.01.2021 13:22 Ответить
Ерша
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25.01.2021 19:31 Ответить
Коктель Молотова сатрапам Путіна треба показувати в дії!
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25.01.2021 13:59 Ответить
Учасник акції за Навального в Краснодарі заліз на пам'ятник козацтву і показав крайовій адміністрації дупу. Порушено кримінальну справу - Цензор.НЕТ 9846
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25.01.2021 14:16 Ответить
яка героїчна форм протесту... а якщо ще б пустив гази, його, напевно, на місці б розстріляли
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25.01.2021 14:54 Ответить
"надел трусы на копыто коня, затем снял с себя штаны" - не зрозумів послідовність дій. https://censor.net/ru/p3243841
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25.01.2021 21:11 Ответить
 
 