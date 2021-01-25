Участник акции за Навального в Краснодаре залез на памятник казачеству и показал краевой администрации зад. Возбуждено уголовное дело. ФОТО

Полиция Краснодара возбудила уголовное дело в отношении участника акции протеста "Свободу Навальному!", прошедшей в городе 23 января.

Расследование начали по статье о хулиганстве, совершенном по мотиву ненависти, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

В ходе акции мужчина залез на памятник Кубанскому казачеству, установленный возле администрации Краснодарского края, после чего, как сказано в постановлении о возбуждении уголовного дела, "надел трусы на копыто коня, затем снял с себя штаны, обнажив ягодицы, повернулся сначала в сторону административного здания, хлопнув себя по ним, чем грубо нарушил общественный порядок".

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