Участник акции за Навального в Краснодаре залез на памятник казачеству и показал краевой администрации зад. Возбуждено уголовное дело. ФОТО
Полиция Краснодара возбудила уголовное дело в отношении участника акции протеста "Свободу Навальному!", прошедшей в городе 23 января.
Расследование начали по статье о хулиганстве, совершенном по мотиву ненависти, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".
В ходе акции мужчина залез на памятник Кубанскому казачеству, установленный возле администрации Краснодарского края, после чего, как сказано в постановлении о возбуждении уголовного дела, "надел трусы на копыто коня, затем снял с себя штаны, обнажив ягодицы, повернулся сначала в сторону административного здания, хлопнув себя по ним, чем грубо нарушил общественный порядок".
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