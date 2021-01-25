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Новые дорожные знаки в Киеве предупреждают о смене дорожного покрытия и призывают притормозить. ФОТО

На столичных дорогах устанавливают новые дорожные знаки 1.40 "изменение покрытия".

Об этом сообщает КГГА в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Знаки, имеющие классификационный номер 1.40, уже появились на Подольском спуске, улицах Богомольца, Шелковичной и Большой Васильковской.

Новые дорожные знаки в Киеве предупреждают о смене дорожного покрытия и призывают притормозить 01

Они предупреждают водителей, что те въезжают на участок с разным дорожным покрытием и это аварийно опасно. Ведь такое покрытие имеет разный коэффициент сцепления и различную степень деформации. Это может привести к потере водителем контроля над автомобилем.

Согласно сообщению, эти знаки разработала и инициировала к включению в Правила дорожного движения киевская власть.

Увидев такой знак, водитель должен снизить скорость.

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Новые дорожные знаки в Киеве предупреждают о смене дорожного покрытия и призывают притормозить 02

КГГА (2982) Киев (25521) дорожные знаки (20)


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грунтовка переходит в сошу ))
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25.01.2021 13:13 Ответить
А у меня в педеде про чтото должен ничего не написано. Надаже.
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25.01.2021 13:23 Ответить
А может надо покрытие сменить? Знаки конечно легче ставить.
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25.01.2021 13:25 Ответить
брусчатку выколупать? или в асфальт её закатать?
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25.01.2021 13:31 Ответить
Може хто переплутає...
Новые дорожные знаки в Киеве предупреждают о смене дорожного покрытия и призывают притормозить - Цензор.НЕТ 5402
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25.01.2021 13:28 Ответить
 
 