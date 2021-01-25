Новые дорожные знаки в Киеве предупреждают о смене дорожного покрытия и призывают притормозить. ФОТО
На столичных дорогах устанавливают новые дорожные знаки 1.40 "изменение покрытия".
Об этом сообщает КГГА в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Знаки, имеющие классификационный номер 1.40, уже появились на Подольском спуске, улицах Богомольца, Шелковичной и Большой Васильковской.
Они предупреждают водителей, что те въезжают на участок с разным дорожным покрытием и это аварийно опасно. Ведь такое покрытие имеет разный коэффициент сцепления и различную степень деформации. Это может привести к потере водителем контроля над автомобилем.
Согласно сообщению, эти знаки разработала и инициировала к включению в Правила дорожного движения киевская власть.
Увидев такой знак, водитель должен снизить скорость.
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Fjall_Raven
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