РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5799 посетителей онлайн
Новости Фото
3 928 8

На 70 тыс. грн обманула покупателей женщина на Одесчине, "продавая" им несуществующие товары, - Нацполиция. ФОТО

Злоумышленница размещала в социальных сетях фейковые объявления о продаже изделий для детей на условиях частичной предоплаты. И после получения денег от клиентов она блокировала их и не выполняла свои обязательства по пересылке вещей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По предварительным данным, злоумышленница обманула более 15-ти граждан, которым всего нанесла почти 70 тыс. гривен убытков.

В доме фигурантки полицейские провели обыски, в ходе которых изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и сим-карты, которые она использовала в преступной деятельности.

Женщине объявили о подозрении в мошенничестве по частям 1 и 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.

Сейчас правоохранители устанавливают круг потерпевших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителя Харькова ударили по голове и пытались подорвать гранатой. ФОТО

На 70 тыс. грн обманула покупателей женщина на Одесчине, продавая им несуществующие товары, - Нацполиция 01
На 70 тыс. грн обманула покупателей женщина на Одесчине, продавая им несуществующие товары, - Нацполиция 02

Автор: 

мошенничество (1223) Одесская область (3571) Нацполиция (16463)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На Одесщине уже лето? Неплохо
показать весь комментарий
25.01.2021 13:35 Ответить
Это все последствия глобального отупления...
показать весь комментарий
25.01.2021 15:49 Ответить
Бу-га-га... У нас такие же безмозглые и рукожопые, как и те, шо Навального не дотравили.
показать весь комментарий
25.01.2021 13:39 Ответить
Гы, типо Герена не практикует пользоваться пару недель вашими деньгами, ссылаясь на поврежденную упаковку и ожидание с другого склада.
показать весь комментарий
25.01.2021 14:00 Ответить
а чому тут дивуватися.. все як в країні.. 73 відсоткам теж продали неіснуючий товар..
показать весь комментарий
25.01.2021 14:03 Ответить
Людей, которые ведутся на такие тупые разводы, даже не жалко. Эти вечные искатели халявы потом платят в 2 раза больше в итоге.
Поиск гугл по фото для кого придумали?
показать весь комментарий
25.01.2021 14:04 Ответить
олх забаньте то же мне это же время теребенья грабь награбленое робин гудами
показать весь комментарий
25.01.2021 14:47 Ответить
фигура ничотак
показать весь комментарий
25.01.2021 15:18 Ответить
 
 