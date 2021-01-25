На 70 тыс. грн обманула покупателей женщина на Одесчине, "продавая" им несуществующие товары, - Нацполиция. ФОТО

Злоумышленница размещала в социальных сетях фейковые объявления о продаже изделий для детей на условиях частичной предоплаты. И после получения денег от клиентов она блокировала их и не выполняла свои обязательства по пересылке вещей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По предварительным данным, злоумышленница обманула более 15-ти граждан, которым всего нанесла почти 70 тыс. гривен убытков.

В доме фигурантки полицейские провели обыски, в ходе которых изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и сим-карты, которые она использовала в преступной деятельности.

Женщине объявили о подозрении в мошенничестве по частям 1 и 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.

Сейчас правоохранители устанавливают круг потерпевших.

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