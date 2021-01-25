Рекорд пьяного вождения зафиксирован в Киеве - более чем 5 промилле. ФОТОрепортаж

В Киеве патрульные полицейские зафиксировали у водителя рекордный показатель опьянения в более чем 5 промилле.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Около трех ночи патрульные получили вызов по поводу ДТП на улице Смелянской. Водитель автомобиля Geely совершил наезд на припаркованный транспортное средство Ssang Yong.

Инспекторы сразу увидели, что водитель был с явными признаками алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование на месте с помощью прибора "Драгер".

Результат поразил всех - прибор показал три стрелочки. Согласно технической документации, это означает, что водитель управлял с показателем более 5 промилле, с допустимым показателем 0,2.

Водитель объяснил, что пил водку, чувствовал себя хорошо, только все время пытался заснуть в служебном автомобиле.

Инспекторы составили на мужчину административные материалы: протоколы по ст. 130 (Управление автомобилем в состоянии опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и постановление по ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) КоАП.

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Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.







Фото: патрульная полиция