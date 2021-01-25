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Новости Фото ДТП
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Рекорд пьяного вождения зафиксирован в Киеве - более чем 5 промилле. ФОТОрепортаж

В Киеве патрульные полицейские зафиксировали у водителя рекордный показатель опьянения в более чем 5 промилле.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Около трех ночи патрульные получили вызов по поводу ДТП на улице Смелянской. Водитель автомобиля Geely совершил наезд на припаркованный транспортное средство Ssang Yong.

Инспекторы сразу увидели, что водитель был с явными признаками алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование на месте с помощью прибора "Драгер".

Результат поразил всех - прибор показал три стрелочки. Согласно технической документации, это означает, что водитель управлял с показателем более 5 промилле, с допустимым показателем 0,2.

Рекорд пьяного вождения зафиксирован в Киеве - более чем 5 промилле 01

Водитель объяснил, что пил водку, чувствовал себя хорошо, только все время пытался заснуть в служебном автомобиле.

Инспекторы составили на мужчину административные материалы: протоколы по ст. 130 (Управление автомобилем в состоянии опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и постановление по ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) КоАП.

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Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

Рекорд пьяного вождения зафиксирован в Киеве - более чем 5 промилле 02
Рекорд пьяного вождения зафиксирован в Киеве - более чем 5 промилле 03
Рекорд пьяного вождения зафиксирован в Киеве - более чем 5 промилле 04
Фото: патрульная полиция

Рекорд пьяного вождения зафиксирован в Киеве - более чем 5 промилле 05

ДТП (7673) ПДД (532) пьянство (867) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+17
Его надо в поликлинику сдать! Для опытов....(с)..
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25.01.2021 14:07
+16
Адекватное наказание - пожизненное лишение вождения транспортных средств + условное лишение свободы сроком на 2 года. Для потенциального убийцы, самое то.Поддерживаете?
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25.01.2021 14:11
+11
Богатир!
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25.01.2021 14:06
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Богатир!
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25.01.2021 14:06 Ответить
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25.01.2021 14:35 Ответить
Рекорд п'яного водіння зафіксовано в Києві - більш ніж 5 проміле - Цензор.НЕТ 919
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25.01.2021 17:55 Ответить
кондиція порушника "труп"...
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25.01.2021 14:06 Ответить
Его надо в поликлинику сдать! Для опытов....(с)..
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25.01.2021 14:07 Ответить
Это ж смертельная концентрация.
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25.01.2021 14:08 Ответить
сейчас можно хоть ведро водки выпить и ехать .. ничего не будет.. дашь мусору двухсотку на опохмелку и езжай дальше !
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25.01.2021 14:09 Ответить
Ну так він пропив все. Не було чого дати...
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25.01.2021 14:36 Ответить
Адекватное наказание - пожизненное лишение вождения транспортных средств + условное лишение свободы сроком на 2 года. Для потенциального убийцы, самое то.Поддерживаете?
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25.01.2021 14:11 Ответить
+должен быть посажен на бутылку
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25.01.2021 19:36 Ответить
Скажет - Ваш прибор был сломан. Я не был пьян. Доказательств нет.
И будет дальше бухать.
Анализ должен быть лабораторный. А там вряд ли такой будет.
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25.01.2021 14:16 Ответить
Якщо не згоден то зразу тебе везуть в лабораторію на аналіз крові, а якщо підписався,то потім не буде.
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25.01.2021 14:32 Ответить
Так вся хитрость в этом. Подписался, но потом отказался. Данных то нет. Стрелочки для суда не катят. Доза смертельная, нереальная. Значит выкрутить, что прибор сломан - раз плюнуть. А если сразу не отвезли на анализ, то установить степень опьянения уже не получится.
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25.01.2021 14:50 Ответить
орден надо вручить и личное именное оружие. он себя еще покажет...
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25.01.2021 14:19 Ответить
Во-первых, прибор неисправный или погрешность велика,
во-вторых, рекорд уже был, более 6 с копейками,
в-третьих, железное алиби: праздновал и сопереживал в День рождения гаранта
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25.01.2021 14:30 Ответить
та он ковидник - ни вкуса ни запаха не ощущал - понять и простить
(а если серьезно - ненавижу пьянь за рулем! до тошноты ненавижу!!! твари!!)
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25.01.2021 14:36 Ответить
пил наверно коктейль тормозуха керосин бензин иначе как тогда
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25.01.2021 14:44 Ответить
Гы! да это же зомби!

У некоторых людей симптомы опьянения наступают быстрее и легче, чем у других. Есть и люди, у которых уже образовалась https://alkoinfo.ee/ru/umerennost/za-predelami-umerennosti/zloupotreblenie-i-zavisimost/tolerantnost/ толерантность , из-за чего они не способны почувствовать, насколько пьяны.
В общих чертах все же можно определить, как меняется настроение и поведение при разных степенях опьянения.
0,2-0,3 промилле Вы можете чувствовать себя слегка расслабленным, внутренние ограничения несколько ослабляются. После приема алкоголя настроение начинает подниматься.
0,4-0,6 промилле Вы чувствуете тепло и расслабленность. Ваше поведение может быть более вызывающим: речь становится смелее и быстрее, а голос громче, чем обычно. Усиливаются эмоции - хорошее настроение становится еще лучше и точно так же усиливаются отрицательные эмоции. Вы можете ощущать легкую эйфорию. Мыслительные способности и память могут слегка нарушиться, делая вас неосмотрительным.
0,7-0,9 промилле При этой степени опьянения начинаются нарушения равновесия, двигательных функций, четкости речи, скорости реакции, зрения и слуха. Нарушается самоконтроль и способность рассуждать, вы считаете, что действуете лучше обычного и вам трудно не продолжить пить. Вы можете чувствовать эйфорию.
1,0-1,2 промилле У вас эйфория, хотя моторные функции, координация, скорость реакции и равновесие уже сильно нарушены. То же со способностью рассуждать и с памятью. В действительности вы не помните, сколько порций уже выпили. Ваши эмоции усиливаются. Некоторые люди становятся очень шумными и агрессивными.
1,3-1,5 промилле Отсутствует равновесие, зрение затуманено, возникают трудности с передвижением и с речью. Мышление, восприятие и способность к принятию решений сильно нарушены. Эйфория понемногу проходит и сменяется неприятными чувствами, такими как тревожность, беспокойство, гнев и подавленность.
1,6-1,9 промилле Вас наполняют сильные отрицательные эмоции, в результате вы можете стать агрессивным - и ненамеренно причинить вред себе или другим. На этой стадии могут образоваться т.н. провалы памяти - мозг больше не фиксирует происходящее. Моторные функции сильно нарушены.
более 2 промилле Вам не скрыть спутанности сознания, бестолковости и неспособности понимать происходящее. Вам нужна помощь, чтобы встать или ходить. Если вы нанесете себе травму, то скорее всего не осознаете этого, поскольку не чувствуете боли. Вас тошнит или рвет (у некоторых эти симптомы могут возникнуть раньше). Поскольку рвотный рефлекс нарушен, есть опасность захлебнуться собственной рвотой. На этой стадии часты провалы памяти, поэтому вы, очевидно, на следующее утро ничего не вспомните.
более 2,5 промилле Сильно нарушены все психические и физические функции, в том числе восприятие. Наступает эмоциональная бесчувственность. Повышен риск захлебнуться собственной рвотой, упасть и нанести себе серьезную травму или стать жертвой другого несчастного случая.
более 3 промилле Вы в полубессознательном состоянии. Вы не понимаете, где находитесь. Вы можете внезапно потерять сознание, вас трудно привести в чувство.
более 3,5 промилле Такая доза алкоголя действует как наркоз, используемый при операциях. Возможно, вы впадете в кому. Дыхание может стать прерывистым.
более 4 промилле Нарушается работа сердца и дыхание. Фактически, вы в коме или уже мертвы.
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25.01.2021 14:45 Ответить
Недаром на Geely менты сразу сняли номера. Своих покрывают. Потому что все в стране знают, что пьяными за рулем у нас ездят только депутаты, судьи и прокуроры и эти, как их... мажоры. На Geely, естественно.
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25.01.2021 14:47 Ответить
Geely-китайское дерьмо.шо машина популярна в Украине? На такой ездить-себя не уважать.
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25.01.2021 17:28 Ответить
понять и простить
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25.01.2021 15:04 Ответить
Я считаю что обязательно должна быть градация как в случае с рецидивистами, пойманными на пьянке - если с первого раза не дошло - то значит мало дали, надо добавить. Так и градация по состоянию опьянения. Человек, выпивший 2 бутылки пива на порядок менее опасен на дороге чем человек выпивший 2 бутылки водки. Первый безусловно достоин 17 тыщ штрафа и лишения на полгода - просто для прочистки мозгов. Тогда как второй - это пожизненное лишение прав и конфискация авто. Ну а зачем ему машина если прав нет?
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25.01.2021 15:10 Ответить
Пожиттєве позбавлення прав, без альтернативи. Тоді навіть будуть обходити вино-горілчані магазини.
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25.01.2021 15:10 Ответить
Іти не міг мусив їхати
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25.01.2021 15:17 Ответить
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ- ЩОДНЯ 10 СМЕРТЕЙ !!!!!!!! 100 ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ . ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ. РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
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25.01.2021 16:33 Ответить
в гівно(
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25.01.2021 17:16 Ответить
В его водке крови не обнаружено
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25.01.2021 17:54 Ответить
голова уже не соображает... руки всё помнят и сами делают.
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25.01.2021 18:51 Ответить
Устал уже писать как бывший полицейский.... каждый раз одно и тоже. Есть определенные дырки в законодательстве и есть определенные "категории граждан", которым административные меры абслютно до фени, от слова совсем. Исключительно введение уголовной отвественности с реальными посадками - способ, способный изменить ситуацию в лучшую сторону.
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25.01.2021 21:45 Ответить
как бывший бывшего хочу спросить - взятки брал? Я знаю абсолютно точно - нет таких милиционеров, сбушников, прокуроров которые за время службы не совершили ни одного преступления...
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25.01.2021 22:58 Ответить
Отвечу. Могу поклясться чем угодно, что будучи командиром роты новой патрульной полиции, ни я ни напарник и одной гривны не взяли. Пришёл в полицию по убеждению, имея семейный бизнес. Проработал 2.5 года и как все скатилось к обычной мусарке, написал по собственному, хотя предлагали должность выше
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26.01.2021 00:07 Ответить
ну вот, вы уволились, остались те, кто берут...
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26.01.2021 11:13 Ответить
тачка такая зачётная... и водила под стать
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25.01.2021 22:56 Ответить
 
 