Скандальный таможенник Пудрик обзавелся еще одной квартирой - за 2 миллиона на побережье Черного моря. ВИДЕО

Заместителя руководителя Одесской таможни Дениса Пудрика заметили в элитном ЖК "Пространство на Донского, 59", расположенном в Одессе возле моря.







Как выяснилось, накануне нового года на жену скандального топ-чиновника Наталью в доме бизнес-класса оформили двухкомнатную квартиру.

На видео, которое появилось в сети, таможенник Денис Пудрик в рабочее время посещает один из домов элитного ЖК (по адресу Донского 59/1). В холле он говорит с группой людей, после чего на лифте поднимается в квартиру.



Таможенник Денис Пудрик в рабочее время посещает элитный ЖК



Как свидетельствует выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, жена чиновника - Наталья Пудрик - 23 декабря 2020 стала владелицей квартиры именно в этом доме. Теперь ей принадлежит помещение №49 общей площадью 55.8 кв. м.





На жену чиновника оформлено помещение №49 общей площадью 55.8 кв. м.



Стоимость аналогичной квартиры при покупке "от застройщика" составляет 60-70 тысяч долларов, то есть почти 2 миллиона гривен (при наличии ремонта и террасы).

На вторичном рынке аналогичные квартиры продаются еще дороже, поскольку комплекс находится у моря и позиционируется как "самый зеленый жилой квартал на Фонтане".



Напомним, Денис Пудрик работает на госслужбе с 1998 года, кроме элитных автомобилей и ценных часов он является владельцем недвижимого имущества в Киеве, Донецке, Крыму и даже квартир в Турции.

Во времена Виктора Януковича Пудрика возглавлял Крымскую таможню. Он был люстрирован, несмотря на это в конце августа 2020 года Пудрика назначили на должность и.о. руководителя Одесской таможни, что вывало скандал в СМИ. За два месяца, после аудита Одесской таможни, в ноябре Пудрика освободили от должности руководителя "за негативные результаты работы". Впрочем он остался работать заместителем нового главы Одесской таможни и фактически продолжает управлять ею.