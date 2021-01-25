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Скандальный таможенник Пудрик обзавелся еще одной квартирой - за 2 миллиона на побережье Черного моря. ВИДЕО

Заместителя руководителя Одесской таможни Дениса Пудрика заметили в элитном ЖК "Пространство на Донского, 59", расположенном в Одессе возле моря.

Скандальный таможенник Пудрик обзавелся еще одной квартирой - за 2 миллиона на побережье Черного моря 01
Скандальный таможенник Пудрик обзавелся еще одной квартирой - за 2 миллиона на побережье Черного моря 02

Скандальный таможенник Пудрик обзавелся еще одной квартирой - за 2 миллиона на побережье Черного моря 03
Как выяснилось, накануне нового года на жену скандального топ-чиновника Наталью в доме бизнес-класса оформили двухкомнатную квартиру.
На видео, которое появилось в сети, таможенник Денис Пудрик в рабочее время посещает один из домов элитного ЖК (по адресу Донского 59/1). В холле он говорит с группой людей, после чего на лифте поднимается в квартиру.


Таможенник Денис Пудрик в рабочее время посещает элитный ЖК


Как свидетельствует выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, жена чиновника - Наталья Пудрик - 23 декабря 2020 стала владелицей квартиры именно в этом доме. Теперь ей принадлежит помещение №49 общей площадью 55.8 кв. м.
Скандальный таможенник Пудрик обзавелся еще одной квартирой - за 2 миллиона на побережье Черного моря 04


На жену чиновника оформлено помещение №49 общей площадью 55.8 кв. м.


Стоимость аналогичной квартиры при покупке "от застройщика" составляет 60-70 тысяч долларов, то есть почти 2 миллиона гривен (при наличии ремонта и террасы).
На вторичном рынке аналогичные квартиры продаются еще дороже, поскольку комплекс находится у моря и позиционируется как "самый зеленый жилой квартал на Фонтане".


Напомним, Денис Пудрик работает на госслужбе с 1998 года, кроме элитных автомобилей и ценных часов он является владельцем недвижимого имущества в Киеве, Донецке, Крыму и даже квартир в Турции.
Во времена Виктора Януковича Пудрика возглавлял Крымскую таможню. Он был люстрирован, несмотря на это в конце августа 2020 года Пудрика назначили на должность и.о. руководителя Одесской таможни, что вывало скандал в СМИ. За два месяца, после аудита Одесской таможни, в ноябре Пудрика освободили от должности руководителя "за негативные результаты работы". Впрочем он остался работать заместителем нового главы Одесской таможни и фактически продолжает управлять ею.

Автор: 

недвижимость (817) Пудрик Денис (15)


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Топ комментарии
+17
Скандальный таможенник Пудрик обзавелся еще одной квартирой - за 2 миллиона на побережье Черного моря - Цензор.НЕТ 9308
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25.01.2021 14:28
+17
Скандальный таможенник Пудрик обзавелся еще одной квартирой - за 2 миллиона на побережье Черного моря - Цензор.НЕТ 4655
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25.01.2021 14:32
+11
Бабусин пиріжечок))) ну як можна пожаліти йому хабарика?))) Як можна позбавити його чергового маєточку чи машинки?))
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25.01.2021 14:28
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Скандальный таможенник Пудрик обзавелся еще одной квартирой - за 2 миллиона на побережье Черного моря - Цензор.НЕТ 9308
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25.01.2021 14:28 Ответить
Цей будинок на Дмітрія Донського в приватному секторі побудовано з порушеннями законодавства. Там одноповерхова забудова і ніяких багатоповерхівок там не може бути, бо там з часів СРСР підводні озера - активна ерозія грунтів на різній глибині і не можна нічого будувати! Але за хабарі можна все! А потім корупціонери прийдуть і куплять квартири в цих незаконних будинках! Пропоную цей будинок розібрати як незаконно збудований по фальсифікованих документах з фальсифікованими результатами геології.
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25.01.2021 14:31 Ответить
"там з часів СРСР підводні озера - активна ерозія грунтів на різній глибині" - это ли не прекрасно!
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25.01.2021 14:33 Ответить
Господиии! Опять этот идиот....
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25.01.2021 16:11 Ответить
Бабусин пиріжечок))) ну як можна пожаліти йому хабарика?))) Як можна позбавити його чергового маєточку чи машинки?))
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25.01.2021 14:28 Ответить
все понятно - мозги пудрит
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25.01.2021 14:29 Ответить
в Украине правоохренительные органы и борцуны с коррупцией такой мелочью не интересуются. они "конвертцентры" закрывают вместе с СБУ и прокурватурой...
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25.01.2021 14:29 Ответить
У "правоохранительных органов" и "борцов с коррупцией" у самих такой недвижки по десятку на рыло. Пчелы против меда не бывают.
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25.01.2021 14:56 Ответить
Большие сиськи требуют просторного жилья. В обычное жилье уже не помещаются.
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25.01.2021 14:30 Ответить
Большая морда а не сиськи. Это "новое литсо зеко манды".
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25.01.2021 14:35 Ответить
Лица, не обезображенные интеллектом

Скандальний митник Денис Пудрик обзавівся іще однією квартирою – за 2 мільйони на узбережжі Чорного моря - Цензор.НЕТ 2390
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25.01.2021 15:10 Ответить
А сивуха что лицом не вышел, обыдно да.
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25.01.2021 16:48 Ответить
Сильно быстро пробежал в даль. Хотя фейс уж очень подходящий.
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25.01.2021 18:31 Ответить
новые лица. акакже. и Бубочка такой пуся. мне кажется Бубочка такой милый, что его будут любить везде. даже на зоне.
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25.01.2021 23:14 Ответить
Однушка??
Во лошара!
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25.01.2021 14:32 Ответить
Вот это Зельц! Ай да молодец! 73% одобряют!
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25.01.2021 14:32 Ответить
Скандальный таможенник Пудрик обзавелся еще одной квартирой - за 2 миллиона на побережье Черного моря - Цензор.НЕТ 4655
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25.01.2021 14:32 Ответить
еле влез в свою новую квартиру ))))
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25.01.2021 14:33 Ответить
Що,зелебобскиіє-не по вилазило?!То тепер черпайте за свій вибір повною мірою!!!Хоча про що це я?Хіба в "наріда",що вибрав "оце"є хоч грам виваженості,хоч якоїсь відповідальності?Одне слово -чернь!!!Без стиду,та совісті...
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25.01.2021 14:35 Ответить
"Где взял, где взял... Купил!"(с)
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25.01.2021 14:35 Ответить
Какой милый толстячок. Прям как из сказки про трёх поросят.
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25.01.2021 14:36 Ответить
Скандальний митник Денис Пудрик обзавівся іще однією квартирою – за 2 мільйони на узбережжі Чорного моря - Цензор.НЕТ 8636
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25.01.2021 14:36 Ответить
О, який лапуля- улюблений внучок для будь-якої бабусі.)
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25.01.2021 14:44 Ответить
он же щас лопнет как колобок
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25.01.2021 14:45 Ответить
Погано платять на митниці, люди з голоду пухнуть.
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25.01.2021 14:50 Ответить
да там 150кило живого веса)))
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25.01.2021 14:55 Ответить
Если в стране массово строят "элитные ЖК", значит их хорошо покупают.
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25.01.2021 14:51 Ответить
В Одессе не успевают строить, все почти расходится еще на стадии котлована. Да и не только в Одессе.
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25.01.2021 18:24 Ответить
Премию этому молодому человеку.
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25.01.2021 14:53 Ответить
а что же наш дорогой гарант... ножками тупотел, голос на таможенников повышал, изволил гневаться и что? и ничто...
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25.01.2021 14:55 Ответить
Навіть коментувати немає шо. Гнида на гниді і гнидою поганяє... Голосуйте зебіли далі...
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25.01.2021 14:59 Ответить
Да, одесская таможня всем таможням таможня.
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25.01.2021 15:06 Ответить
Ну, прочитали мы про это и шо?
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25.01.2021 15:07 Ответить
Такие кадры - бесценны для Зеленского. В стране - кадровый голод. Тяжело найти слугу народа, у которого в резюме написано:»Могу брать, могу давать, могу начальству сраку подлизать». Вот у Пудрика такая запись есть - а, у вас?
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25.01.2021 15:08 Ответить
Таких кадрів було немало і при минулих владах.Розенблати,кононенки ,свинарчуки,грановські,тож ****** не новина.
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25.01.2021 15:29 Ответить
ВОТ ТВАРЬ !!!
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25.01.2021 18:30 Ответить
Пудрик - гандон, мерзавец и коррупционер. И должен сидеть в тюрьме, но с каких это пор Дмитрия Донского находится на берегу моря???
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25.01.2021 19:41 Ответить
 
 