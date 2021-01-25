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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Спутниковый мониторинг показал, что в большинстве водоемов оккупированного Крыма уровень воды снизился ниже "мертвого объема". ФОТО

Национальный центр управления и испытаний космических средств Украины (НЦУИКСУ) провел спутниковый мониторинг изменений площади водных зеркал водохранилищ оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесского филиала НЦУИКСУ, исследовалось состояние Симферопольского, Альминского, Партизанского, Аянского, Загорского и Бахчисарайского водохранилищ. Анализ проводился по фото, которые были сделаны 16 февраля 2020 года и 6 января 2021 года.

Согласно данным мониторинга, площадь объектов за последний год "существенно уменьшилась".

"Проведенный анализ результатов спутникового мониторинга изменений площади зеркал вод водохранилищ в южной части АР Крым свидетельствует, что в большинстве водоемов уровень воды снизился ниже "мертвого объема" (то есть менее 30% от первоначального объема). Снижение наполненности водоемов несет угрозу экологическому балансу (гибель фауны, зарастанию водоемов травой и кустарником, угрозу опасности гидротехнических сооружений и т.п.)", - говорится в сообщении.

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Спутниковый мониторинг показал, что в большинстве водоемов оккупированного Крыма уровень воды снизился ниже мертвого объема 01

Автор: 

Крым (26384) мониторинг (184) вода (918)


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Топ комментарии
+13
Супутниковий моніторинг показав, що в більшості водойм окупованого Криму рівень води опустився нижче за "мертвий об'єм" - Цензор.НЕТ 520
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25.01.2021 15:49
+12
Пусть мочу пьют(с)
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25.01.2021 15:38
+12
Все можливо, я буду пишатись нарешті , що ти особисто з Гриценком підеш захищати Україну від *****.
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25.01.2021 15:40
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Айяяяяяй! Шо дєлать,шо дєлать, ума нє прілажу!
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25.01.2021 15:36 Ответить
Це означає що путін піде у наступ на Нову Каховку, звідки йде водний канал в Крим.
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25.01.2021 15:38 Ответить
Все можливо, я буду пишатись нарешті , що ти особисто з Гриценком підеш захищати Україну від *****.
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25.01.2021 15:40 Ответить
Ага, то він і з цензора всім тут буде керувать... "Вдруг слабым манием руки на русских двинул он полки..." (с)
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25.01.2021 16:03 Ответить
Не дуже допоможе. Щоб відновити канал та водопостачання потрібно декілька років. Це за умови, що воєнні дії не знищать інфраструктуру каналу: електропідстанції, насосні станції, водозабір з Дніпра, тощо.
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25.01.2021 19:04 Ответить
Свою частину каналу по Криму путін вже відремонтував, отже лишиться відновити тільки ту частину яка йде до Нової Каховки, а російські раби-війскові будуть цілодобово штукатурити цей канал навіть взимку і воду пустять вже за кілька тижнів.
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25.01.2021 19:13 Ответить
Відремонтувати замало, Канал повинен бути заповнений водою що найменше пів року, треба вирівняти гідрогеологічний режим каналу та навколишніх грунтів. Ідеально герметичний канал зробити неможливо і вода з нього буде уходити в сухі грунти.
А звідки інфа, що росія канал відремонтувала? Доречі. Канал не забезпечує водою південу частину Криму, тільки північну та частково центральну. Криму також не щастить з кліматов, який для них став сухішим.
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25.01.2021 19:21 Ответить
Супутниковий моніторинг показав, що в більшості водойм окупованого Криму рівень води опустився нижче за "мертвий об'єм" - Цензор.НЕТ 520
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25.01.2021 15:49 Ответить
Пусть мочу пьют(с)
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25.01.2021 15:38 Ответить
"Мочу пусть пьють" (с)
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25.01.2021 15:39 Ответить
Блин, у нас на Оболони уже сутки воды вообще нет!
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25.01.2021 15:41 Ответить
Хіба дощь не йде? )))
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25.01.2021 19:05 Ответить
Засыпать те лужи камнями, чтоб глаза не малыши и все дела.
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25.01.2021 15:42 Ответить
А зачем постоянно эту новость подавать, пусть они там хоть в верблюдов превращаются.
Писать по перекрытия дорог в Украине из за цен на энергоносители слабо ?
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25.01.2021 15:42 Ответить
_Затем, дурачок, что из этой новости вытекают чрезвычайно важные следствия. Угроза, понимаешь, тормоз?
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25.01.2021 15:51 Ответить
Это новость для отвлечения таких Баранов как ты от тех проблем которые внутри страны.
Ну а так как ты общаешься с людьми, понятно какое ты дерьмо в жизни )))
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25.01.2021 16:19 Ответить
во імя росії
при Україні вода була.
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25.01.2021 15:45 Ответить
скоро на странице NASA можно будет найти инфу типо "была ли жизнь в крыму? один из спутников, обнаружил в крымской пустыне камней присутствие следов водяного пара, а также следы древних водоемов. планируется высадка в район одного из предполагаемых в прошлом озёр "крымохода" типо "персеверанс" для исследования этого района на наличие следов жизни в прошлой истории этого района" )))
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25.01.2021 15:45 Ответить
Канал - це тільки частина проблеми. Останні роки в Криму посуха, води не вистачає з кліматичних причин теж.
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25.01.2021 19:13 Ответить
ниже дна
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25.01.2021 15:47 Ответить
Супутниковий моніторинг показав, що в більшості водойм окупованого Криму рівень води опустився нижче за "мертвий об'єм" - Цензор.НЕТ 8323
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25.01.2021 15:47 Ответить
Та им там пох - замок-то в геленжике )) А там военная база главное есть. Собственно этот Крым наверное этому параноику только и нужен был чтоб замое в геленжике охранять )
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25.01.2021 15:48 Ответить
Предлагаю продавать воду в бутылках.По две бутылки на человека.Гражданам сохранившим украинские паспорта - три бутылки со скидкой 50 %.
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25.01.2021 15:49 Ответить
Супутниковий моніторинг показав, що в більшості водойм окупованого Криму рівень води опустився нижче за "мертвий об'єм" - Цензор.НЕТ 2836
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25.01.2021 15:50 Ответить
На юге Украины тоже проблемы с водой, особенно летом. Что поделаешь-против природы не попрёшь-засуха.
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25.01.2021 16:01 Ответить
и шо??
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25.01.2021 16:06 Ответить
А то что нечего крысчанам продавать воду, даже в бутылках-самим надо
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25.01.2021 16:22 Ответить
Северному Крыму по ходу писец будет,мертвая зона.
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25.01.2021 16:33 Ответить
Вообще похрен , что там у крысчан . Татары думаю выстоят , вода для них меньшая из проблем .
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25.01.2021 16:35 Ответить
Не прикрывайтесь одним Крымом. Это глобальная проблема всей планеты.
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25.01.2021 17:54 Ответить
По СКК подавалась вода для промышленности и с/х Крыма. А воды естественного стока в Крыму, с запасом для населения! А как там оккупант делит воду?... поровну или по справедливости - нас это не волнует, это его проблемы.
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25.01.2021 20:59 Ответить
До тепер дивуюсь, як кримчани в той страшний 14-й не могли доперти своїм скудним розумом, що пилять під собою не просто гілку, а вирубують увесь сад.
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26.01.2021 00:46 Ответить
Знайома (з інету) лікарка з Севастополя ще тоді заявила: в окупації не бачу майбутнього. За її ж словами колеги, що були ніби друзями стали зразу мразями. Її, російськомовну, звинуватили у фашизмі. Вона доробила термін контракту і виїхала у Вінницю до чоловікої родини. Навіть я (!) у 2014 не побачив всіх "переваг" кримнашу. Бо воду і електрику не зразу вирубили. І проблеми з громадянством не зразу були очевидні (крмчанам не продають в кредит навіть мобіли - прописка ж на українській території).
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26.01.2021 16:55 Ответить
 
 