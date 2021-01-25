Спутниковый мониторинг показал, что в большинстве водоемов оккупированного Крыма уровень воды снизился ниже "мертвого объема". ФОТО

Национальный центр управления и испытаний космических средств Украины (НЦУИКСУ) провел спутниковый мониторинг изменений площади водных зеркал водохранилищ оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесского филиала НЦУИКСУ, исследовалось состояние Симферопольского, Альминского, Партизанского, Аянского, Загорского и Бахчисарайского водохранилищ. Анализ проводился по фото, которые были сделаны 16 февраля 2020 года и 6 января 2021 года.

Согласно данным мониторинга, площадь объектов за последний год "существенно уменьшилась".

"Проведенный анализ результатов спутникового мониторинга изменений площади зеркал вод водохранилищ в южной части АР Крым свидетельствует, что в большинстве водоемов уровень воды снизился ниже "мертвого объема" (то есть менее 30% от первоначального объема). Снижение наполненности водоемов несет угрозу экологическому балансу (гибель фауны, зарастанию водоемов травой и кустарником, угрозу опасности гидротехнических сооружений и т.п.)", - говорится в сообщении.

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