Спутниковый мониторинг показал, что в большинстве водоемов оккупированного Крыма уровень воды снизился ниже "мертвого объема". ФОТО
Национальный центр управления и испытаний космических средств Украины (НЦУИКСУ) провел спутниковый мониторинг изменений площади водных зеркал водохранилищ оккупированного Крыма.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесского филиала НЦУИКСУ, исследовалось состояние Симферопольского, Альминского, Партизанского, Аянского, Загорского и Бахчисарайского водохранилищ. Анализ проводился по фото, которые были сделаны 16 февраля 2020 года и 6 января 2021 года.
Согласно данным мониторинга, площадь объектов за последний год "существенно уменьшилась".
"Проведенный анализ результатов спутникового мониторинга изменений площади зеркал вод водохранилищ в южной части АР Крым свидетельствует, что в большинстве водоемов уровень воды снизился ниже "мертвого объема" (то есть менее 30% от первоначального объема). Снижение наполненности водоемов несет угрозу экологическому балансу (гибель фауны, зарастанию водоемов травой и кустарником, угрозу опасности гидротехнических сооружений и т.п.)", - говорится в сообщении.
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А звідки інфа, що росія канал відремонтувала? Доречі. Канал не забезпечує водою південу частину Криму, тільки північну та частково центральну. Криму також не щастить з кліматов, який для них став сухішим.
Писать по перекрытия дорог в Украине из за цен на энергоносители слабо ?
Ну а так как ты общаешься с людьми, понятно какое ты дерьмо в жизни )))
при Україні вода була.