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Пьяный водитель без прав протаранил автомобиль, пролетев на красный под Киевом: чудом не пострадали две женщины и ребенок. ВИДЕО+ФОТО
Возле Киева пьяный водитель Subaru проигнорировал красный сигнал светофора и устроил ДТП.
Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.
"Оказалось, что водитель Subaru (AA8841KM), который промчался на красный сигнал светофора, едва не сбил пешеходов и взял на таран другое авто в Крюковщине - был бухой. Довольно нехитрыми махинациями удалось выяснить, что зовут водителя Хропатый Евгений, 1996 года рождения. Ранее в этом Бухары уже останавливали правоохранители и выписали ему протокол по ст 130 КоАП. Суд он проиграл, но затем подал апелляцию, которую он также проиграл", - говорится в заметке.
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+9 Вова Кис
показать весь комментарий25.01.2021 16:21
+8 Scorpman Y
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+4 Ksenia VB
показать весь комментарий25.01.2021 16:40
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А от водійське посвідчення ні.
Не прав не було, а посвідчення.
а так - переходят дорогу (хоть и на зеленный) - но смотреть по сторонам же нужно!
зуб за зуб , и никак иначе
Зебра не защитит от летающих идиото Бетменов .Просто чудо...
У него должно быть изъято водительское удостоверение.
А он гоняет и ни разу не был остановлен?
Страна чудес - Украина.
???