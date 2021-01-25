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Новости Фото Пьяные за рулем
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Пьяный водитель без прав протаранил автомобиль, пролетев на красный под Киевом: чудом не пострадали две женщины и ребенок. ВИДЕО+ФОТО

Возле Киева пьяный водитель Subaru проигнорировал красный сигнал светофора и устроил ДТП.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

"Оказалось, что водитель Subaru (AA8841KM), который промчался на красный сигнал светофора, едва не сбил пешеходов и взял на таран другое авто в Крюковщине - был бухой. Довольно нехитрыми махинациями удалось выяснить, что зовут водителя Хропатый Евгений, 1996 года рождения. Ранее в этом Бухары уже останавливали правоохранители и выписали ему протокол по ст 130 КоАП. Суд он проиграл, но затем подал апелляцию, которую он также проиграл", - говорится в заметке.

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Пьяный водитель без прав протаранил автомобиль, пролетев на красный под Киевом: чудом не пострадали две женщины и ребенок 01
Пьяный водитель без прав протаранил автомобиль, пролетев на красный под Киевом: чудом не пострадали две женщины и ребенок 02

Пьяный водитель без прав протаранил автомобиль, пролетев на красный под Киевом: чудом не пострадали две женщины и ребенок 03

Пьяный водитель без прав протаранил автомобиль, пролетев на красный под Киевом: чудом не пострадали две женщины и ребенок 04

ДТП (7673) Киев (25521)


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Топ комментарии
+9
Так это пешеходы виноваты что бухое чмо, у которого уже забрали права за вождение в состоянии алкогольного опьянения, село за руль и ехало, превышая скорость, на запрещенный сигнал стетлофора? Тогда и водитель другого авто виноват, какого он по сторонам не смотрел... Или он не вкурсе о идиотах на колесах?...
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25.01.2021 16:21
+8
мля.. две телки идут как.. телки. Ну реально - повезло.
а так - переходят дорогу (хоть и на зеленный) - но смотреть по сторонам же нужно!
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25.01.2021 16:12
+4
такому лише куля в сідниці зарадить
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25.01.2021 16:40
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Без прав - какой же он "водитель"?
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25.01.2021 16:10 Ответить
Безправный...
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25.01.2021 16:25 Ответить
Права є у всіх від народження.
А от водійське посвідчення ні.
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25.01.2021 16:32 Ответить
Тут как раз парадокс - без удостоверения нет права на вождение.
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25.01.2021 16:35 Ответить
Так я ж і кажу - не правильно написано.
Не прав не було, а посвідчення.
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25.01.2021 16:36 Ответить
"Нет ножек - нет мультиков" (с).
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25.01.2021 16:37 Ответить
мля.. две телки идут как.. телки. Ну реально - повезло.
а так - переходят дорогу (хоть и на зеленный) - но смотреть по сторонам же нужно!
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25.01.2021 16:12 Ответить
или они не в курсе о идиотах на колесах.. во всех смыслах.
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25.01.2021 16:13 Ответить
Так это пешеходы виноваты что бухое чмо, у которого уже забрали права за вождение в состоянии алкогольного опьянения, село за руль и ехало, превышая скорость, на запрещенный сигнал стетлофора? Тогда и водитель другого авто виноват, какого он по сторонам не смотрел... Или он не вкурсе о идиотах на колесах?...
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25.01.2021 16:21 Ответить
Дітей своїх вчила і всім раджу дивитися в усі боки по декілька разів за перехід, навіть на зелене світло світлофора для пішоходів - придурків достатньо!
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25.01.2021 17:02 Ответить
Дело не в том кто виноват, а в том, что пешеход переходя по пешеходному переходу должен убедится, что водители остановились. Это вопрос ответственности за свою жизни! А курица с ребенком даже башню не повернула. Хорошо, что так все закончилось. Надпись на могиле "Они были правы!" никого бы не утешила. Бухой мрази ездит много, человеку за рулем может стать плохо, могут отказать тормоза и т.д. - уйма возможностей быть сбитым переходя на разрешающий сигнал светофора, пешеходу нужно не забывать об этом никогда.
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25.01.2021 17:05 Ответить
если больной - то за руль не садись , тормоза отказали - ТО проходи почаще , а если совершил дтп - то закрывать надо по полной , волына должна быть у каждого , чеб водятел знал - маслина может прилететь с любой стороны , без постановы
зуб за зуб , и никак иначе
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25.01.2021 18:54 Ответить
Там бус став, їм не видно довбня було.
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25.01.2021 16:58 Ответить
Это что, у скотовозки крыша битумом латаная?
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25.01.2021 16:13 Ответить
солнечные панели установлены, чтоб питать этот чудесный электромобиль!
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25.01.2021 16:24 Ответить
все ждем, что это чмо кого-нибудь все-таки убьет..., но конечно, не факт, что его и после этого закроют...
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25.01.2021 16:20 Ответить
Ну все...капец ему...теперь вкатают штраф гривен 100.
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25.01.2021 16:23 Ответить
Лишь бы не евробляхер. А так значаит всьо законно
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25.01.2021 16:24 Ответить
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ- ЩОДНЯ 10 СМЕРТЕЙ !!!!!!!! 100 ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ . ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ. РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
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25.01.2021 16:28 Ответить
Поки не з'явиться система невідворотності покарання-нічого на українських автошляхах не зміниться. Нажаль
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25.01.2021 16:44 Ответить
И что дальше? Поцелуй в попу?
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25.01.2021 16:31 Ответить
такому лише куля в сідниці зарадить
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25.01.2021 16:40 Ответить
Мажорчик, 25 років. Тому й не садять. Бабло пабєждаєт...
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25.01.2021 16:32 Ответить
Шаги агронома можно по убавить , приостановись глянь на дорогу ....
Зебра не защитит от летающих идиото Бетменов .Просто чудо...
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25.01.2021 16:36 Ответить
летело это чмо пару дней назад по Подолу
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25.01.2021 16:46 Ответить
Как он психиатра проходит?
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25.01.2021 18:11 Ответить
так а шо только по 130-ой?или проезд на красный это не нарушение?и создания аварийной обстановки не было?
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25.01.2021 18:32 Ответить
У него запрет на вождение истекает только 11.09.21г. Согласно решению суда (см. в тексте).
У него должно быть изъято водительское удостоверение.
А он гоняет и ни разу не был остановлен?
Страна чудес - Украина.
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25.01.2021 18:32 Ответить
Ранее в этом Бухары...(с)
???
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25.01.2021 18:33 Ответить
Узбек наверно новость писал
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25.01.2021 19:47 Ответить
Взагалі то все робиться просто -- затримали п"яним, відібрали посвідчення, впаяли штраф в еквіваленті річної зарплати і місяць примусових робіт. Затримали другий раз на протязі року, коли вже "особа" без посвідчення (навіть тверезого) -- конфіскація авто + п"ять років в колонії рукавиці шити. Все ! Порядок ! Але в нашій державі такого не буде, бо --- замміністра любить п"яним їздити, депутати всіх рівнів, мусора теж і судді та прокурори і їхні діти і дружини, та й інші "круті" і "недоторкані". Що ж вони самі собі вирок влаштують ?! А так все просто можна було б вирішити... Але це десь в іншій країні...
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25.01.2021 19:15 Ответить
пешеходы обрадуются, если их собьют на красный. вы же в Украине Зеленского живёте, хоть идёте по пешеходному переходу на зеленый свет - смотреть по сторонам нужно. А вдруг бы это ехал судья, а не пьяное чмо? и что тогда? сели бы за то, что без светоотражающих жилетов дорогу переходите... а вдруг бы это ехали полицаи? а вдруг бы это ехал сам Каломойский? будьте аккуратней, ведь вы пока еще живете в Украине зеленского, правды и справедливости в этой Украине нет
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25.01.2021 22:53 Ответить
 
 