Пьяный водитель без прав протаранил автомобиль, пролетев на красный под Киевом: чудом не пострадали две женщины и ребенок. ВИДЕО+ФОТО

Возле Киева пьяный водитель Subaru проигнорировал красный сигнал светофора и устроил ДТП.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

"Оказалось, что водитель Subaru (AA8841KM), который промчался на красный сигнал светофора, едва не сбил пешеходов и взял на таран другое авто в Крюковщине - был бухой. Довольно нехитрыми махинациями удалось выяснить, что зовут водителя Хропатый Евгений, 1996 года рождения. Ранее в этом Бухары уже останавливали правоохранители и выписали ему протокол по ст 130 КоАП. Суд он проиграл, но затем подал апелляцию, которую он также проиграл", - говорится в заметке.

Смотрите также: "Слышь, убери камеру, нах#й этот цирк", - Infinity протаранил 6 машин на светофоре в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж



