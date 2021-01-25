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Новости Фото ДТП
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Пьяный гражданин Украины в Польше влетел в ограждение кладбища и снес 9 надгробий. ФОТОрепортаж

21-летний украинец на Volkswagen Passat влетел в кладбище и повредил 9 могил в Польше.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает полиция Шамотульского повета.

Водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и влетел в ограждение кладбища, повердив 9 надгробий.

За рулем находился 21-летний гражданин Украины, при этом он был пьян, драгер показал 1,2 промилле.

Полицейские опросили свидетелей, изъяли транспортное средство, а мужчину арестовали.

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Пьяный гражданин Украины в Польше влетел в ограждение кладбища и снес 9 надгробий 01
Пьяный гражданин Украины в Польше влетел в ограждение кладбища и снес 9 надгробий 02
Пьяный гражданин Украины в Польше влетел в ограждение кладбища и снес 9 надгробий 03

Автор: 

алкоголь (1666) ДТП (7673) Польша (8410) украинцы (3863)


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Топ комментарии
+6
Лучше бы ты на кацапию на заработки поехал!
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25.01.2021 16:45
+6
встрянет на очель большие деньги, бухому страховая ничего не вьіплатит
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25.01.2021 16:46
+3
Могут и вандализм с осквернением могил припаять если родственники тех кто там лежит в суд подадут.
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25.01.2021 16:51
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25.01.2021 16:44 Ответить
"Туда" йому і дорога....
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25.01.2021 20:48 Ответить
Лучше бы ты на кацапию на заработки поехал!
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25.01.2021 16:45 Ответить
Скоро поїде якщо продовжить в такому репертуарі.
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25.01.2021 17:19 Ответить
+
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25.01.2021 20:53 Ответить
встрянет на очель большие деньги, бухому страховая ничего не вьіплатит
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25.01.2021 16:46 Ответить
Могут и вандализм с осквернением могил припаять если родственники тех кто там лежит в суд подадут.
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25.01.2021 16:51 Ответить
Соромно за наше бидло.
Співчуваю полякам!

але ж він був принаймі без ножа і не кричав "Аллах Акбар!"

Тож нехай терплять 😂
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25.01.2021 17:00 Ответить
Якщо б кричав то ще б соцдопомоги отримав ще,житло безплатно. Але в Польщі не гарантовано))
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25.01.2021 17:21 Ответить
Хуже только живых сбить а надгробиям уже всё равно
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25.01.2021 17:01 Ответить
точнее мёртвым всё равно, если не верить в загробный мир)
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25.01.2021 17:02 Ответить
Заробив....
Добре що хоч до нас ту євробляху не пригнав.
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25.01.2021 17:13 Ответить
Пшекам до відкриття кордонів жилося сумно, поки українців не запустили.Скоро і пшеки будуть бухими за кермом їздити. З ким поведеся, того і набереся.
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25.01.2021 18:20 Ответить
Це що тут виробляють земляки просто жах, живу в малому містечку, немає тижня щоб не було пригод з п'яним бидлом. Найгіше що думка перекидається на всіх.
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25.01.2021 18:29 Ответить
Полицейские... изъяли транспортное средство, а мужчину арестовали.Источник: https://censor.net/ru/p3243929

В регулярную последнее время на Цензоре рубрику "Геноцид украинцев в Польше"
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25.01.2021 18:41 Ответить
бляхер во всей красе
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25.01.2021 21:02 Ответить
торопился и попал на кладбище.
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26.01.2021 05:24 Ответить
 
 