Пьяный гражданин Украины в Польше влетел в ограждение кладбища и снес 9 надгробий. ФОТОрепортаж
21-летний украинец на Volkswagen Passat влетел в кладбище и повредил 9 могил в Польше.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает полиция Шамотульского повета.
Водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и влетел в ограждение кладбища, повердив 9 надгробий.
За рулем находился 21-летний гражданин Украины, при этом он был пьян, драгер показал 1,2 промилле.
Полицейские опросили свидетелей, изъяли транспортное средство, а мужчину арестовали.
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+6 Tat Prut
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Співчуваю полякам!
але ж він був принаймі без ножа і не кричав "Аллах Акбар!"
Тож нехай терплять 😂
Добре що хоч до нас ту євробляху не пригнав.
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