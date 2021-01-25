Пьяный гражданин Украины в Польше влетел в ограждение кладбища и снес 9 надгробий. ФОТОрепортаж

21-летний украинец на Volkswagen Passat влетел в кладбище и повредил 9 могил в Польше.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает полиция Шамотульского повета.

Водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и влетел в ограждение кладбища, повердив 9 надгробий.

За рулем находился 21-летний гражданин Украины, при этом он был пьян, драгер показал 1,2 промилле.

Полицейские опросили свидетелей, изъяли транспортное средство, а мужчину арестовали.

Также читайте: Пьяный водитель без прав протаранил автомобиль, пролетев на красный под Киевом: чудом не пострадали две женщины и ребенок. ВИДЕО+ФОТО





