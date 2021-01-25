В аэропорту "Борисполь" гражданка Казахстана пыталась ввезти 28 тыс. долл. наличными, - таможня. ФОТО

В зоне таможенного контроля киевского аэропорта "Борисполь" зафиксирована уже вторая в этом году попытка ввоза крупной партии валюты через "зеленый коридор" без письменного декларирования.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни.

40 тыс. долларов США находилось в поясной сумочке у гражданки Казахстана, которая прилетела через аэропорт "Борисполь" авиарейсом из Алматы.

Для прохождения таможенного контроля авиапасажирка выбрала упрощенную систему "зеленый коридор", чем в частности показала, что перемещаемая ей валюта не превышает установленный украинским законодательством на авиационном транспорте лимит до 10 тыс. евро, на ввоз которых не нужно заполнять письменную таможенную декларацию.

Письменной декларации женщина не заполняла. До начала таможенного контроля за консультацией не обращалась. Согласно законодательству, гражданке пропустили разрешенную в "зеленом коридоре" сумму валюты.

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"Изъяты до вынесения судом решения по делу 27900 долларов, которые должны были быть задекларированы в письменном виде.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.471 Таможенного кодекса Украины", - говорится в сообщении.