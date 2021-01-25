В аэропорту "Борисполь" гражданка Казахстана пыталась ввезти 28 тыс. долл. наличными, - таможня. ФОТО
В зоне таможенного контроля киевского аэропорта "Борисполь" зафиксирована уже вторая в этом году попытка ввоза крупной партии валюты через "зеленый коридор" без письменного декларирования.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни.
40 тыс. долларов США находилось в поясной сумочке у гражданки Казахстана, которая прилетела через аэропорт "Борисполь" авиарейсом из Алматы.
Для прохождения таможенного контроля авиапасажирка выбрала упрощенную систему "зеленый коридор", чем в частности показала, что перемещаемая ей валюта не превышает установленный украинским законодательством на авиационном транспорте лимит до 10 тыс. евро, на ввоз которых не нужно заполнять письменную таможенную декларацию.
Письменной декларации женщина не заполняла. До начала таможенного контроля за консультацией не обращалась. Согласно законодательству, гражданке пропустили разрешенную в "зеленом коридоре" сумму валюты.
"Изъяты до вынесения судом решения по делу 27900 долларов, которые должны были быть задекларированы в письменном виде.
Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.471 Таможенного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
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2. При условии обязательного письменного декларирования в полном объеме (в случае, если сумма валюты превышает сумму, разрешенную для ввоза при условии устного декларирования):
А)Физическое лицо - резидент независимо от возраста имеет право ввозить в Украину наличность в сумме, превышающей в эквиваленте 10000 евро, при условии письменного декларирования таможенному органу в полном объеме и при наличии документов, подтверждающих снятие наличности со счетов в банках (финансовых учреждениях), исключительно на ту сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 евро. Срок действия таких документов 30 календарных дней, начиная со дня выдачи.
Б). Физическое лицо - нерезидент имеет право ввозить в Украину наличность в сумме, превышающей в эквиваленте 10000 евро, при условии письменного декларирования таможенному органу в полном объеме.
Проблема для граждан Украины!!! Никаких проблем для иностранцев!!!
И Вам в догонку! Не стоит распинаться здесь с детскими понятиями о экономике! Достаточно бреда.... о гарантия...что Вы сюда выложили. И знайте. Десятки тысяч иностранцев прилетает в Киев и декларирует суммы , значительно выше, чем у пострадавшей. И не слышно о массовых ограблениях. И к тому...же нормальные люди если так боятся... пользуются карточками... и вообще никаких вопросов. Так чего ж Ваша пострадавшая не положила деньги на карточку...? Наверное потому...что в Казахстане ёё вывернут наизнанку ..!!??? Да и есть ли смысл Вам что то объяснять? Вы же не видите, как у Вас в Казахстане всё стоит давно на голове... А в Украине видите.!!!??? Ещё раз повторю . Задекларируй она эти деньги..и свободно бы пользовалась. Кстати..оцените порядочность таможенников.)))) Изъята НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННАЯ сумма свыше 10 тысяч евро. У Вас у казахов изымут ВСЮ сумму. Хотя Вам то какое дело?!! Главное казаху рассказать украинцам как надо экономически правильно действовать!!!)))))))