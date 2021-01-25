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В аэропорту "Борисполь" гражданка Казахстана пыталась ввезти 28 тыс. долл. наличными, - таможня. ФОТО

В зоне таможенного контроля киевского аэропорта "Борисполь" зафиксирована уже вторая в этом году попытка ввоза крупной партии валюты через "зеленый коридор" без письменного декларирования.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни.

В аэропорту Борисполь гражданка Казахстана пыталась ввезти 28 тыс. долл. наличными, - таможня 01

40 тыс. долларов США находилось в поясной сумочке у гражданки Казахстана, которая прилетела через аэропорт "Борисполь" авиарейсом из Алматы.

Для прохождения таможенного контроля авиапасажирка выбрала упрощенную систему "зеленый коридор", чем в частности показала, что перемещаемая ей валюта не превышает установленный украинским законодательством на авиационном транспорте лимит до 10 тыс. евро, на ввоз которых не нужно заполнять письменную таможенную декларацию.

Письменной декларации женщина не заполняла. До начала таможенного контроля за консультацией не обращалась. Согласно законодательству, гражданке пропустили разрешенную в "зеленом коридоре" сумму валюты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": $54 тыс. в сумочке: таможенники разоблачили в "Борисполе" гражданку Украины, пытавшуюся провезти наличку из ОАЭ. ФОТО

"Изъяты до вынесения судом решения по делу 27900 долларов, которые должны были быть задекларированы в письменном виде.
Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.471 Таможенного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Автор: 

Борисполь (767) валюта (3072) таможня (1959)


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Топ комментарии
+8
Не понимаю , почему низзя? Не рабыня местных олигархов, не вывозит, а завозит...На подрывную деятельность такие суммы и такими методами не заводят деньги в страну...
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25.01.2021 17:04
+6
Господи, квартиру наверное продала. Оставьте этих людей в покое. Миллиарды в оффшоры выводят уже 30 лет, а тут прямо озаботились.
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25.01.2021 17:08
+3
цифры не сходятся..ввезла 40 000, но арестовали 27900 а не всю сумму...10 000 признали фальшивыми и распихали по карманам?
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25.01.2021 17:07
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Не понимаю , почему низзя? Не рабыня местных олигархов, не вывозит, а завозит...На подрывную деятельность такие суммы и такими методами не заводят деньги в страну...
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25.01.2021 17:04 Ответить
Потрібно відмінити обмеження на ввезення валюти готівкою і відмінити обов'язкове декларування на кордоні, бо це може бути небезпечно. Потім людину можуть вбити по дорозі з аеропорту. Громадянин сам має піклуватись про те щоб задекларувати свої долари, щоб потім не давати пояснення податковій де він їх взяв.
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25.01.2021 17:10 Ответить
Погранцы доят сами...Потом наводки дают....Но это вид крепостного права....
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25.01.2021 17:43 Ответить
Какой кошмар! Автомобили шмонавших ее таможенников на местной парковке за углом стоят в 2 раза дороже.
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25.01.2021 21:47 Ответить
Правильно, нащо нам валюта, МВФ ще скажіть нехай гривнями дає.
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25.01.2021 17:04 Ответить
.. она гражданка Казахстана, а не Украины!!. Тупо задекларировала бы , заполнила таможенную декларацию и ввезла бы БЕЗБОЛЕЗНЕННО!!! И никто никаких вопросов бы не задавал!
2. При условии обязательного письменного декларирования в полном объеме (в случае, если сумма валюты превышает сумму, разрешенную для ввоза при условии устного декларирования):
А)Физическое лицо - резидент независимо от возраста имеет право ввозить в Украину наличность в сумме, превышающей в эквиваленте 10000 евро, при условии письменного декларирования таможенному органу в полном объеме и при наличии документов, подтверждающих снятие наличности со счетов в банках (финансовых учреждениях), исключительно на ту сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 евро. Срок действия таких документов 30 календарных дней, начиная со дня выдачи.
Б). Физическое лицо - нерезидент имеет право ввозить в Украину наличность в сумме, превышающей в эквиваленте 10000 евро, при условии письменного декларирования таможенному органу в полном объеме.

Проблема для граждан Украины!!! Никаких проблем для иностранцев!!!
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25.01.2021 22:08 Ответить
А государство может дать гарантию безопасности человеку задекларирюющему свои деньги . однозначно-нет . вот это самое и заставляет людей так сказать не" светится". Откуда кто знает кто с кем в паре работает. Вот проблема с вывозом. выводом милиардов с Украины . схемы уже давно отработаны и всё окей вот это зло . а ввоз это хорошо для Украины. . а налоги сымутся даже при том-же обмене на грывню . а да. ввозят простые людишки их можно и надо обдирать . а вывозят всевозможные прихлебатели они под себя и для себя и Законы подогнали, у них все законно. всё нормально. даже без всяких проблем и целый самолёт загрузить.
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26.01.2021 08:18 Ответить
Как по государственному то чем больше валюты тем стабильнее государство это и выплата по долгам МВФ. это совремённые технологии и стабилизация финансовой. народно-хозяйственной деятельности. а вот вывоз в офшоры это подрыв государственных институтов и это действительно зло для Украины и увы не слышно чтоб кого за это осудили . а из этого можно сделать вывод . что в Украине что-то поставленно с ног на голову.
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26.01.2021 08:45 Ответить
Немножко смешновато читать, то что пишет резидент совсем другой страны. А у Вас в Казахстане есть гарантии , что гражданин Украины , задекларировавший подобную сумму будет в безопасности? Нет! Или Вы думаете, я не в курсе..как работают Ваши таможенники в паре с пограничниками? Или Вы думаете, что мы не летаем в Ваши Актау и Атырау и НурСултаны? Украинским таможенникам до Ваших ...как Вам до полёта на Марс. Выворачивают карманы даже у членов экипажа, роются в сумках с мечтою...что нибудь найти! А уж полазить по самолёту с открытием всех возможных лючков и отсеков.... тут даже гадать не стоит. И если я задекларирую у Вас какие то большие суммы... то также не уверен...что всё будет хорошо. И кроме того, такого хамства и высокомерия , что у Ваших узкоглазых погранцов в фуражках-аэродромах надо ещё поискать. И не стоит Вам рассказывать про Украину. Ройтесь лучше сами в своём дерьме под названием Тайожный союз. Так как..может ваше государство с названием Казахстан дать гарантии человеку задекларировавшему свои деньги!!!??? Однозначно НЕТ!
И Вам в догонку! Не стоит распинаться здесь с детскими понятиями о экономике! Достаточно бреда.... о гарантия...что Вы сюда выложили. И знайте. Десятки тысяч иностранцев прилетает в Киев и декларирует суммы , значительно выше, чем у пострадавшей. И не слышно о массовых ограблениях. И к тому...же нормальные люди если так боятся... пользуются карточками... и вообще никаких вопросов. Так чего ж Ваша пострадавшая не положила деньги на карточку...? Наверное потому...что в Казахстане ёё вывернут наизнанку ..!!??? Да и есть ли смысл Вам что то объяснять? Вы же не видите, как у Вас в Казахстане всё стоит давно на голове... А в Украине видите.!!!??? Ещё раз повторю . Задекларируй она эти деньги..и свободно бы пользовалась. Кстати..оцените порядочность таможенников.)))) Изъята НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННАЯ сумма свыше 10 тысяч евро. У Вас у казахов изымут ВСЮ сумму. Хотя Вам то какое дело?!! Главное казаху рассказать украинцам как надо экономически правильно действовать!!!)))))))
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26.01.2021 12:52 Ответить
паук таможенный как ручонками в деньжата вцепился!
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25.01.2021 17:07 Ответить
цифры не сходятся..ввезла 40 000, но арестовали 27900 а не всю сумму...10 000 признали фальшивыми и распихали по карманам?
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25.01.2021 17:07 Ответить
они пропустили разрешенную к ввозу сумму.
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25.01.2021 17:11 Ответить
27900 В БАКСАХ А ЛИМИТ В ЕВРО -ТЫ ПЕРЕД ТЕМ КАК ПИСАТЬ ДУМАЙ...
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25.01.2021 17:17 Ответить
не принимай так близко к сердцу - ты, наверное один из героев задержания бедняжки из Казахстана и ждешь премии ))
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25.01.2021 17:25 Ответить
..так бедняжка сама себя и подставила. Незнание законов не освобождают от наказания!!
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25.01.2021 22:10 Ответить
Господи, квартиру наверное продала. Оставьте этих людей в покое. Миллиарды в оффшоры выводят уже 30 лет, а тут прямо озаботились.
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25.01.2021 17:08 Ответить
Тю ! То ж перший транш від знаменитого інвестора Сейсембаєва прибув !
В аеропорту "Бориспіль" громадянка Казахстану намагалася ввезти 28 тис. дол. готівкою, - митниця - Цензор.НЕТ 3104
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25.01.2021 17:35 Ответить
деньгов сколько а в животе урчит(
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25.01.2021 19:12 Ответить
Не зрозумів. Було 40 т.б. Дозволено 10 т.б. А ізьялі 27900. Де ще 2100 баксів?
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25.01.2021 20:26 Ответить
10 тисяч євро дозволено...це 12100 доларів.... Тепер арифметика...))))
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25.01.2021 22:14 Ответить
Ааааааа...
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25.01.2021 22:51 Ответить
.. це не Ви...шановний наш *бізнесмен* платите по 600 гривень військового сбору зі своєї платні за місяць?))))
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25.01.2021 22:16 Ответить
 
 