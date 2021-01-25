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22-летний военнослужащий до смерти избил сослуживца на Одесчине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Военнослужащий на Одесчине сильно избил сослуживца, после этого последний умер в больнице. Суд поддержал ходатайство следователя Подольского районного управления полиции и арестовал подозреваемого на шестьдесят суток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

О происшествии в правоохранительные органы сообщили сослуживцы потерпевшего, которые не сразу обратили внимание, что тот находится в бессознательном состоянии.

Как установили правоохранители, 32-летний контрактник получил телесные повреждения во время драки с 22-летним соседом по общежитию, с которым распивал спиртные напитки. Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии комы был госпитализирован в военный госпиталь, где через несколько дней умер.

Полицейские во время проведения первоочередных следственных действий собрали достаточно доказательств, чтобы фигуранту сообщить о подозрении в правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. За совершенное парню грозит заключение на срок от семи до пятнадцати лет.

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22-летний военнослужащий до смерти избил сослуживца на Одесчине, - Нацполиция 01
22-летний военнослужащий до смерти избил сослуживца на Одесчине, - Нацполиция 02
22-летний военнослужащий до смерти избил сослуживца на Одесчине, - Нацполиция 03

Автор: 

избиение (9798) Одесская область (3571) Нацполиция (16463) убийство (6484) военнослужащие (6137)


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Топ комментарии
+24
В советской поживи когда в -23 снег залетает ..в казарме +9 и 100 рыл набздели и вонют портянками...
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25.01.2021 17:51
+14
Обстановка в комнате располагает к чтению стихов и слушанию классической музыки....
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25.01.2021 17:45
+13
Больше похоже на новости запоребрика...сближаемся братский народ, братские привычки, взаимопонимание
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25.01.2021 17:52
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Обстановка в комнате располагает к чтению стихов и слушанию классической музыки....
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25.01.2021 17:45 Ответить
В советской поживи когда в -23 снег залетает ..в казарме +9 и 100 рыл набздели и вонют портянками...
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25.01.2021 17:51 Ответить
когда-то неадертальцы и в пещерах жили? так и продолжать?
кого интересует, что было в совковых казармах?
сейчас должно быть лучше и цивилизованнее...
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25.01.2021 17:54 Ответить
Це порошенківські казарми а-ля НАТО, тільки вони на казарми НАТО трохи не схожі.
22-річний військовослужбовець до смерті побив товариша по службі на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 286
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25.01.2021 18:31 Ответить
...тебе привычнее такое?
22-річний військовослужбовець до смерті побив товариша по службі на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7449
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25.01.2021 18:35 Ответить
А Генштаб ЗСУ та міноборони ніяк не реагують на п'яні драки в казармах та смерть солдат від нестатуних відносин! Хомчак та Таран обидва в святковому коматозі.
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25.01.2021 18:40 Ответить
Військові розпивають спиртні напої, скорше за все всі разом, потім починається драка між двома пияками, їх ніхто не рознімає, в процесі драки один військовий отримує тяжкі ушкодження, але сусіди не поспішають йому надавати допомогу і викликати швидку, бо всі п'яні і це зальот. Сусіди чекають що потерпілий сам оговтається, але навіть не надають невідкладної допомоги і не визначають важкість ушкоджень, щоб зрозуміти що потрібно робити! По результату цієї п'яної драки військова частина має бути розформована, командири арештовані та засуджені, всі хто знав про п'янку і драку і не зупинив і не викликав медиків - арештовані та засуджені, сусіди по кімнаті арештовані та засуджені, з позбавленням військового звання та пенсії.
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25.01.2021 18:38 Ответить
що за драка, недолуге? геть кацапiзми з мови!
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25.01.2021 18:40 Ответить
Це саме галіма драка двух биків, бо бійкою це назвати не можна. Два молдавана напились та побились в казармі біля придністровського кордону.
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25.01.2021 18:41 Ответить
22-річний військовослужбовець до смерті побив товариша по службі на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8444
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25.01.2021 18:42 Ответить
Офіцери частини скорше за все були проінформовані про бійку але вирішили не втручатись і не помічати постраждалого в надії на те що з ним нічого страшного не станеться. За це оперативний черговий та командири мають бути притягнуті до суворої кримінальної відповідальності - за приховування злочину!
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25.01.2021 19:23 Ответить
22-річний військовослужбовець до смерті побив товариша по службі на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5229
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25.01.2021 19:33 Ответить
А хіба він мало дурні намолов?)))
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25.01.2021 19:38 Ответить
Ага приблизно так і було з 91 по 14.
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25.01.2021 20:20 Ответить
Де було? Там де ви служили?
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25.01.2021 20:22 Ответить
В Україні.
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25.01.2021 20:26 Ответить
при -23 никакие нендертальцы никогда не жили дикий человек мрёт при температуре окружающей среды ниже +14.
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09.02.2021 12:30 Ответить
в - 48 тоже нормуль..жах..
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25.01.2021 17:55 Ответить
Не застал...-38 был предел...
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25.01.2021 19:38 Ответить
У нас 170 рыл было вонь страшная)))
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25.01.2021 18:17 Ответить
А тут теж вонь бо немає вентиляції і приміщення маленьке.
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25.01.2021 18:31 Ответить
...это ты о своей больничке, игарешка? Что, теперь всем форумом жалеть тебя?
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25.01.2021 18:34 Ответить
Да нормально було в радянській казармі. Шо тобі в 19 років треба, живий та й добре.
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26.01.2021 14:44 Ответить
Кстати о стихах и музыке...Евгений онегин переделка, Утехи императрицы, лука мудищев....
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25.01.2021 19:41 Ответить
ну нормально скрасили досуг...командирам премию...
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25.01.2021 17:45 Ответить
добре, що то не був комбат
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25.01.2021 17:46 Ответить
аватары бессмертны в армии
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25.01.2021 17:49 Ответить
...бедная Польша
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25.01.2021 18:17 Ответить
Больше похоже на новости запоребрика...сближаемся братский народ, братские привычки, взаимопонимание
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25.01.2021 17:52 Ответить
ВСУ стремительно возвращаются к состоянию, как при Януковиче.
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25.01.2021 17:53 Ответить
СБУ взагалі ще далі пішло.
Лишилось армію доламати і скласти лапки.
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25.01.2021 17:54 Ответить
При Порохе с этим стали бороться и почти изжили.
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25.01.2021 18:11 Ответить
как в ссср
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25.01.2021 19:42 Ответить
Да нет. В совке армия хотя бы вооружена была до зубов.
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25.01.2021 19:47 Ответить
Да но только автомобильное имущество все оказалось в ближлежащих колхозах...и соляру не воровали..еее сливали в посадках соместно с гражданскими которые не хотели делать лишний рейс ))))
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25.01.2021 19:56 Ответить
Я служил сразу после развала совка. Так что еще помню, как оно было.

Правда соляру в 93-м уже не сливали, а продавали или меняли на бухло, как и боеприпасы со складов.

Вот примерно к этому состоянию ******* и ведет ВСУ.
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25.01.2021 19:58 Ответить
Солдат без роботи потенційний злодій. Аксиома написана кровю.
Солдати повинні або воюватися або тренуватися.
При чому тренуватись так, щоб сил вистачало лише до ліжка доповзти. А не пиячити і пригод шукати
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25.01.2021 21:49 Ответить
А чого це вони бухали, а ніхто їх не контролював ?
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25.01.2021 17:54 Ответить
Досуг не организован.
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25.01.2021 18:01 Ответить
...точно, почему-то хороводы на плацу не водили, верно?
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25.01.2021 18:03 Ответить
Подготовку к утреннему осмотру,вечерняя прогулка, вечерняя поверка очень снижают риск подобных инцидентов.
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25.01.2021 18:12 Ответить
...желаю тебе и твоим детенышам развлекаться так всю оставшуюся недолгую жизнь, вася... Или лучше позвонить в милицию и вызвать тебе отдеоение аниматоров?
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25.01.2021 18:15 Ответить
...отделение*
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25.01.2021 18:15 Ответить
Та не говорите.
А оформление боевого листка для красного уголка вместо распития водки вообще свело бы драки и убийства к нулю. Надо петицию составлять президенту.
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25.01.2021 18:40 Ответить
І ось вам доказ того, що не кожен, хто має посвідчення УБД, є святою людиною не здатною до злочину.
Це я вам про те, що ви тут зазвичай маєте, як аксіому: ветеран АТО-ООС - це свята людина, котра на злочин не здатна. Саме так ви тут пишите в новинах, де йде мова, що там то й там колишній боєць АТО здійснив злочин. Люди всі різні і що в кожного в голові відомо лише богу.
ПиСи: тільки не треба мені відразу клеймо"агент кримля" ставити - кримінал в армії був і є, це відображення нашого суспільства.
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25.01.2021 18:09 Ответить
А в них є посвідчення УБД ?
Я ніколи не стверджувала, що це святі люди.
Але поливати їх зайвий раз брудом, як ви це практикуєте, не раджу.
Інакше прийдеться вам зайняти їхнє місце в окопі.
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25.01.2021 18:13 Ответить
Про посвідчення - це , як за приклад. Просто всі негаразди виховання в армії нікуди не зникають.
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25.01.2021 18:14 Ответить
По данным свидетелей и знакомых военного, полиция совершенно не принимает во внимание "гражданского" молодого человека, они даже не рассматривают его как виновника. То есть, кто-то пытается уже "порешать", чего в нашем случае допускать нельзя. Параллельно идет "негласная" травля военных.
Джерело: https://censor.net/ru/v3243950

Ви давно в цьому участь приймаєте.
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25.01.2021 18:18 Ответить
а ты хочешь шобы офицер срать в туалет водил как при Шмарове...и срали тоже строем? во избежании энтероколитов и дедовщины?
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25.01.2021 19:44 Ответить
Бухать не надо, и вжарить кто продает бухло в общежитии.
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25.01.2021 17:54 Ответить
Пасаны взяли себе и занесли комвзводу, а дальше по эстафете заносят наверх комроты, комбату, комполка, комдиву... и так до министра ЗЕленой обороны, которому еще нужны квартиры для беременного губернатора.
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25.01.2021 18:14 Ответить
это не тюрьма.

им разрешается выходить на улицу и даже заходить в магазины
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25.01.2021 18:16 Ответить
Куди дивилося ВСП?
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25.01.2021 18:03 Ответить
теж бухав.
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25.01.2021 18:05 Ответить
они не бухают..они как мусора собирают дань..
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25.01.2021 19:45 Ответить
всё зло - от водки
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25.01.2021 18:03 Ответить
Надо пить с умом.
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25.01.2021 18:25 Ответить
Пити можно тільки з головою*
Голова (укр.) - председатель колхоза.
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25.01.2021 19:02 Ответить
для общества главное тут, чтобы человек - дипила, а не дипил - человека..
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25.01.2021 18:10 Ответить
журналюки как напишут ,после работы взяли бутылку ,а дальше по накатанной .Слово за слово и в морду ,падая ударился об что то или случай но по мозгам попал ,и где тут умышленное убийство.
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25.01.2021 18:12 Ответить
армия эпохи гавнокомандующей Зели развлекается как может, как ********* приколисты
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25.01.2021 19:04 Ответить
Эхх... Допиливают последние звездолеты оставшиеся от попередников)!
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25.01.2021 20:12 Ответить
Как банально: пили вместе собутыльники, добавить нечего!
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25.01.2021 19:41 Ответить
а кроватки еще совдепия..... вроде и ремонт, но выглядит как барак ....
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25.01.2021 20:08 Ответить
Там, до лета 2019 года, было супер современное жилье, солдаты НАТО завидовали! На следующий день, как Зелински стал президентом - в один миг все снесли и поставили совковые бараки.
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25.01.2021 20:15 Ответить
Призывная армия это - тюрьма!
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25.01.2021 20:10 Ответить
В армию должны идти не по принуждению а по своей воле, кто хочет там служить.
Поэтому, во всех цивилизованных странах армия - контрактная.
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25.01.2021 20:17 Ответить
І чим то бидло відрізняється від кацапні ??Нажертися дешевого пойла , набити морду братану що ще 5 хвилин назад лобизався з ним , а потім просто забити до смерті !... Слава Украіні
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25.01.2021 20:36 Ответить
При чем здесь УКРАИНА????если в ней нет УКРАИНЦЕВ....я ничего не понимаю вАРМИ...но я думала...ЧТО В АРМИИ КАЖДАЯ МИНУТА РАСПИСАНА
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25.01.2021 21:18 Ответить
Це грьобана ганьба.
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26.01.2021 03:00 Ответить
 
 