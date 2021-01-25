22-летний военнослужащий до смерти избил сослуживца на Одесчине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Военнослужащий на Одесчине сильно избил сослуживца, после этого последний умер в больнице. Суд поддержал ходатайство следователя Подольского районного управления полиции и арестовал подозреваемого на шестьдесят суток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

О происшествии в правоохранительные органы сообщили сослуживцы потерпевшего, которые не сразу обратили внимание, что тот находится в бессознательном состоянии.

Как установили правоохранители, 32-летний контрактник получил телесные повреждения во время драки с 22-летним соседом по общежитию, с которым распивал спиртные напитки. Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии комы был госпитализирован в военный госпиталь, где через несколько дней умер.

Полицейские во время проведения первоочередных следственных действий собрали достаточно доказательств, чтобы фигуранту сообщить о подозрении в правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. За совершенное парню грозит заключение на срок от семи до пятнадцати лет.

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