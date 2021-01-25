22-летний военнослужащий до смерти избил сослуживца на Одесчине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Военнослужащий на Одесчине сильно избил сослуживца, после этого последний умер в больнице. Суд поддержал ходатайство следователя Подольского районного управления полиции и арестовал подозреваемого на шестьдесят суток.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.
О происшествии в правоохранительные органы сообщили сослуживцы потерпевшего, которые не сразу обратили внимание, что тот находится в бессознательном состоянии.
Как установили правоохранители, 32-летний контрактник получил телесные повреждения во время драки с 22-летним соседом по общежитию, с которым распивал спиртные напитки. Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии комы был госпитализирован в военный госпиталь, где через несколько дней умер.
Полицейские во время проведения первоочередных следственных действий собрали достаточно доказательств, чтобы фигуранту сообщить о подозрении в правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. За совершенное парню грозит заключение на срок от семи до пятнадцати лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
кого интересует, что было в совковых казармах?
сейчас должно быть лучше и цивилизованнее...
Лишилось армію доламати і скласти лапки.
Правда соляру в 93-м уже не сливали, а продавали или меняли на бухло, как и боеприпасы со складов.
Вот примерно к этому состоянию ******* и ведет ВСУ.
Солдати повинні або воюватися або тренуватися.
При чому тренуватись так, щоб сил вистачало лише до ліжка доповзти. А не пиячити і пригод шукати
А оформление боевого листка для красного уголка вместо распития водки вообще свело бы драки и убийства к нулю. Надо петицию составлять президенту.
Це я вам про те, що ви тут зазвичай маєте, як аксіому: ветеран АТО-ООС - це свята людина, котра на злочин не здатна. Саме так ви тут пишите в новинах, де йде мова, що там то й там колишній боєць АТО здійснив злочин. Люди всі різні і що в кожного в голові відомо лише богу.
ПиСи: тільки не треба мені відразу клеймо"агент кримля" ставити - кримінал в армії був і є, це відображення нашого суспільства.
Я ніколи не стверджувала, що це святі люди.
Але поливати їх зайвий раз брудом, як ви це практикуєте, не раджу.
Інакше прийдеться вам зайняти їхнє місце в окопі.
Джерело: https://censor.net/ru/v3243950
Ви давно в цьому участь приймаєте.
им разрешается выходить на улицу и даже заходить в магазины
Голова (укр.) - председатель колхоза.
Поэтому, во всех цивилизованных странах армия - контрактная.