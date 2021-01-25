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Мемориальный центр "Бабий Яр" презентовал концепцию музея Холокоста. ФОТОрепортаж

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" представил художественную концепцию будущего музейного комплекса в Киеве, состоящего из синагоги, центра реабилитации, инсталляций и образовательных пространств.

Как сообщили в пресс-службе, над концепцией работала международная группа из более чем 20 авторов под руководством художественного директора Мемориального центра Ильи Хржановского, информирует Цензор.НЕТ. В состав авторской группы вошли архитекторы, историки, музейные кураторы, художники, исследователи Холокоста.

"Концепция охватывает всю территорию Бабьего Яра, который должен превратиться в место, которое не просто рассказывает историю, а которое позволяет увидеть и полюбить мир, которого больше нет. Понять причины трагедии. Пройти свой собственный путь познания", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с представителями "российского проекта мемориализации Бабьего Яра", - Зисельс

Будущий мемориальный комплекс будет состоять из:

- Музея трагедии Бабьего Яра 1941-1943;

- Музея Холокоста в Украине и Восточной Европе;

- Музея истории забвения трагедии Бабьего Яра;

- Музея истории места и Куреневской трагедии;

- Инсталляции, посвященной жертвам трагедии;

- Пространства для молитвы, в состав которого войдут синагога, церковь, мечеть и неконфессиональное пространство;

- Образовательного и научного центра, площадки для дискуссий;

- Медиатеки, библиотеки, архива и коллекции;

- Образовательно-игрового пространства для детей;

- Центра реабилитации последствий психологической травмы.

Также читайте: СБУ информировала Шмыгаля и Минкульт о возможном использования Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" для дискредитации Украины. ДОКУМЕНТ

Первым объектом, который будет построен в рамках концепции уже этой весной станет мемориальная синагога. Ее автором выступил архитектор Мануэль Герц, который спроектировал уникальную синагогу в немецком городе Майнц.

В центре отметили, что все пространства и здания будут возведены без подземных фундаментов, то есть будут "лежать на земле".

Мемориальный центр Бабий Яр презентовал концепцию музея Холокоста 01
Мемориальный центр Бабий Яр презентовал концепцию музея Холокоста 02
Мемориальный центр Бабий Яр презентовал концепцию музея Холокоста 03
Мемориальный центр Бабий Яр презентовал концепцию музея Холокоста 04

Читайте: Центр "Бабий Яр" и главные раввины Киева и Украины заявили о возведении мемориальной синагоги на месте трагедии

Мемориальный центр Бабий Яр презентовал концепцию музея Холокоста 05
Мемориальный центр Бабий Яр презентовал концепцию музея Холокоста 06
Мемориальный центр Бабий Яр презентовал концепцию музея Холокоста 07
Мемориальный центр Бабий Яр презентовал концепцию музея Холокоста 08

Также читайте: На месте, где 79 лет назад сожгли 22 тысячи одесских евреев, построен жилищный комплекс, - Ройтбурд

Мемориальный центр Бабий Яр презентовал концепцию музея Холокоста 09
Мемориальный центр Бабий Яр презентовал концепцию музея Холокоста 10
Мемориальный центр Бабий Яр презентовал концепцию музея Холокоста 11
Мемориальный центр Бабий Яр презентовал концепцию музея Холокоста 12

Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тотальными антисемитами.

Читайте: Проблема Бабьего Яра не в Хржановском. Какая разница, кто руководит проектом, заказчиками которого являются Путин и Сурков?, - Зисельс

В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Предполагается также создание Музея Холокоста.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием возводить в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йоханан Петровский Штерн. Позже, "как еврей к еврею" к Зеленскому обратился историк Виталий Нахманович.

Также читайте: Предложенная Хржановским художественная концепция мемориала в Бабьем Яре будет оценена научным советом, - заявление

Сотни украинских евреев обратились к гражданскому обществу с коллективным с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.

Позицию государства в первый год президентства Зеленского озвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.

28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". 29 сентября между украинским правительством и МЦХБЯ был подписан меморандум о сотрудничестве.

В окябре инициативная группа "1 декаря", выстапающая потив МЦХБЯ и настаивающая, что Бабий Яр является частью украинской памяти, заявила о том, что глава ОП Андрей Ермак сорвал их встречу с президентом Владимиром Зеленским.

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В декабре Владимир Зеленский подписал Указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак определены сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден новый состав Организационного комитета. Кроме того, поддержана инициатива Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Автор: 

Бабий Яр (188) Холокост (189) Хржановский Илья (15)


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Топ комментарии
+25
Зачем идти на поводу у людей, которые не хотят признавать голодомор геноцидом украинского народа и которые называют Степана Бандеру преступником?
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25.01.2021 19:06
+25
Раз этот комплекс будет строится на российские деньги, то, без вариантов, он будет иметь яркий антиукраинский характер. Там не столько убитых евреев будут вспоминать, сколько хаять проклятых "бандеровцев". Вот увидите.
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25.01.2021 19:09
+20
Монополизация жертв.
В результате получается что там не место трагедии Украины где частично пострадали и украинские евреи , а место вины Украины перед евреями...

Плин - это какой то пипец - идёт уничтожение Украины по всем направлениям - затирают и память...
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25.01.2021 19:29
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Зачем идти на поводу у людей, которые не хотят признавать голодомор геноцидом украинского народа и которые называют Степана Бандеру преступником?
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25.01.2021 19:06 Ответить
Так то ж "боґоізбґанний нарот", а не якісь там селяни-гої.
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25.01.2021 19:38 Ответить
В центре отметили, что все пространства и здания будут возведены без подземных фундаментов, то есть будут "лежать на земле".

синагога, лежащая на православных костях
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25.01.2021 20:51 Ответить
Большой пиар за большие деньги.
Меньше всего их беспокоят жертвы этой трагедии.
А поскольку деньги из параши, то и Украину грязью постараются полить.
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25.01.2021 21:01 Ответить
С размахом. Забавно что евреи победнее пытаются все это остановить.
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25.01.2021 19:08 Ответить
Вот вообще не забавно, это крупнейший парк на Правом Берегу Киеве, и российская Альфа Групп которая будет строить эти непонятные комлпекса тупо захватила лакомую территорию. Там огромный массив деревьев, там где синагога намалевана дуб например стоит. Куда их всех денут? Куда тысячи детей девать которые в этом парке гуляют и кстати знают что это за место и почему тут так много памятников. А теперь вместо памятников лабиринты "образовательный" пространств, в которых раз в год пейсатые и носатые инострацы будут бродить , а так в основном собаки бегать, потому евреев почти никогда не видно в Бабином Яру. Им похоже Уманиь в тыщу раз интересней.
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26.01.2021 07:29 Ответить
Раз этот комплекс будет строится на российские деньги, то, без вариантов, он будет иметь яркий антиукраинский характер. Там не столько убитых евреев будут вспоминать, сколько хаять проклятых "бандеровцев". Вот увидите.
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25.01.2021 19:09 Ответить
ну що, катівня як вона є...

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARQ0gyxGWaaR6TFND7NFU-ucoFYQNJ4aP681uj8BA5JiPNJ-WAov9IKtsWWudPV3Emc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARD3vDJwjqYaUizy-qaFctd_-sTwK0U09KxlTOu5WOf7hUb1l2OT2vufxy4rp02S7PEyHNNnzcoUf-qYq-bPbkLY5vksIotEm8_zq-9gMEOF9X7Uz6EBAiKQpIfKvAitjU5-*****************************************************************************************************************************-15F53SGMwNUcAWoNUGrSr16QSJa03VvNSoyovTKVmx33Y&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158347012513953?__xts__%5B0%5D=68.ARD3vDJwjqYaUizy-qaFctd_-sTwK0U09KxlTOu5WOf7hUb1l2OT2vufxy4rp02S7PEyHNNnzcoUf-qYq-bPbkLY5vksIotEm8_zq-9gMEOF9X7Uz6EBAiKQpIfKvAitjU5-*****************************************************************************************************************************-15F53SGMwNUcAWoNUGrSr16QSJa03VvNSoyovTKVmx33Y&__tn__=-R 28 апреля 2020 г. ·

Про Хржановського, або "Якщо це безумство, то в ньому є своя логіка", як казав Полоній у Шекспіра.
Як мінімум наївно було б уважати, ніби в Росії Путіна такий проект, як ДАУ, режисер зміг би здійснити без санкції ФСБ. Найбільше весь цей пекельний реконструкторський треш, оприлюднений УП, мені виглядає - на спробу під прикриттям музею Бабиного Яру леґально завести в Київ московську чекістську катівню, ФСБшний "підвал", порівняно з яким донецька "Ізоляція" ще здасться "с овчінку" Ось це було б - і логічно, і дуже "по-сурковськи": тоді всі пазли одним кліком сходяться докупи, і "поражает величие замысла" (с). Що ж легше, ніж, під виглядом реконструкції (серед потоку екскурсантських "реконструкцій"), непомітно й системно, з ночі в ніч, проводити СПРАВЖНЮ чекістську "работу с местным населением"? Тільки маючи в Києві СВОЮ, постійно діючу "Лубянку", Путін може розраховувати на "окончательное решение украинского вопроса" (sic!), і якщо подивитися на проект Хржановського під ЦИМ кутом, тоді все в ньому якраз виглядає дуже добре продуманим (і ще купа можливостей за таким "театром смерти" відкривається, - але всім цим мають зайнятись СБУ і міжнародні правоохоронні організації, рашизм Но пасаран!).
(І кримінальне провадження по харківських зйомках ДАУ теж відкривати, як на мене, пора - поки ФСБ не почала зачистку тих харківських свідків, що дали "підписку про нерозголошення".)
UPD: про те, що серед списку "потенційних авторів", буцім запрошених до участи в проекті Хржановського, стоїть і моє ім'я, я довідалася, як і всі, після публікації в УП, що й спричинило цей допис.
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25.01.2021 19:52 Ответить
А я то думаю.. чего нам в городе "не хватало", а оказывается - синагоги!
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25.01.2021 19:14 Ответить
И не просто синагоги, она в Киеве есть, а синагоги в Бабьем Яру не хватало киевлянам. И почему только синагога? Предлагаю рядом построить мечеть, кирху, молельный дом адвентистов, буддиский храм, и остальные культовые сооружиния. Представить все религии Мира. Даосизм, Конфуцианство, Синтоизм, Джайнизм, Сикхизм, Индуизм и т.д. Чем они хуже и докажите, что среди расстреляных там людей не было тех, кто исповедовал эти религии?
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25.01.2021 19:29 Ответить
Евреи оккупируют наши территории, в очень хитрый способ!
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25.01.2021 19:46 Ответить
Так они уже давно так окупируют-и США, и Францию, и Германию, и Росию з Украиной.
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25.01.2021 20:29 Ответить
Осторожно-€ !
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25.01.2021 20:26 Ответить
ПОЗОР! А цигане, украинцы что не люди ?? Почему только евреям (которые и превели Гитлера к власти) памьятник !???????????????????????????????????????????????
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25.01.2021 19:17 Ответить
Думаю, будет совершенно справедливо, и как это часто делается в цивилизованном мире! проведем раскопки, а останки, если они есть, передадим на перезахоронение на историческую Родину, поближе к родственникам, чтоб им было удобней оплакивать!
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25.01.2021 19:20 Ответить
помню лет 10 назад, в Мацкве, какая-то светская львица и "селебрити", а по сути, просто дура с силиконовыми губищами, в день Холокоста (27 января, ежегодно) разместила у себя на странице надпись: "поздравляю всех со светлым праздником Холокоста!"...
был жуткий шкандаль в сети!.. она естественно стерла потом эту запись, когда несколько тысяч человек ей в комментах сказали: "Ты тупая звИзда!!!"..
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25.01.2021 19:28 Ответить
стирання пам'яті це, в глобальному масштабі

...Тільки те, що написано пером − не вивезеш волом. Папір - останній чесний носій інформації.
Криптоамнезія - насправді дуже серйозна загроза для України. На початку нульових нас, в результаті так званої "медіареформи", по суті позбавили паперової преси - лишили тільки інтернет. Підозрюю, це була частина російського плану підготовки до війни. Інтернет-видання мають змогу постійно "переписувати архіви" - і тепер хапаєшся, от же недавно була публікація, точно пам'ятаєш, тепер би на неї послатися - гульк, а її вже зачистили! Не зробиш скрін - пропало.
От "плюси" розмагнітили свої плівки 90−х років - і все, не було в Україні телебачення! А вони ж тоді "прогресивним" каналом були, там всі провідні інтелектуали свої авторські програми вели, від Сергія Маслобойщикова до Вадима Скуратівського й Соломії Павличко… Все, не було такого - люди вже вчорашнього дня не пам'ятають, куди там історичні тенденції бачити… Словом, що казати - будь-який винахід за всіх цих технологічних інновацій може бути вжитий як во благо, так і во зло. Як тільки щось нове з'являється, одразу треба думати, як убезпечити себе від можливого зловмисника. - https://news.obozrevatel.com/ukr/society/spivchuvati-zelenskomu-pizno-za-odnu-tilki-zhahlivu-zagibel-morpiha-zhuravlya-jogo-vzhe-treba-suditi-zabuzhko.htm
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25.01.2021 20:03 Ответить
Монополизация жертв.
В результате получается что там не место трагедии Украины где частично пострадали и украинские евреи , а место вины Украины перед евреями...

Плин - это какой то пипец - идёт уничтожение Украины по всем направлениям - затирают и память...
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25.01.2021 19:29 Ответить
Матеріал з Вікіпедії:
Бабин Яр став братською могилою понад сто тисяч людей, розстріляних нацистами протягом 1941-1943 років: євреї, цигани, військовополонені, моряки Дніпровського загону, радянські підпільники, активісти ОУН та інші, кого Третійhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85 рейх мав за ворогів.
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25.01.2021 19:56 Ответить
Ну и... ?
Там расстреливать начали коммунисты и очень давно.

Зачем ты рашистскую пропаганду запулил?
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25.01.2021 20:15 Ответить
Боюсь, что без тщательных дополнительных исследований - вообще какая-либо (любая) «мемориализация Бабьего Яра» - является крайне поспешной и несвоевременной!
Какие факты являются основанием для подобного мнения? Попробую ответить.

1. Сама официальная версия событий в Бабьем Яру - вызывает, к сожалению, очень много (!!!) сомнений. И "закрывать глаза", игнорировать эти сомнения - уже - невозможно! Потому что официальная версия событий в Бабьем Яру, как и вся версия (!!!) Холокоста (особенно - их размеры) - базируются на сомнительных/противоречивых показаниях свидетелей, голословных/необоснованных утверждениях, алогичных умозаключениях/выводах и практически не имеют никаких материальных подтверждений! (например - Герберт Тидеманн.«Загадка Бабьего Яра: Критические вопросы и замечания» http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/10/blog-post_08.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/10/blog-post_08.html )
Как бы не случилось так, что через некоторое время - придется "стыдливо" очищать территории от необоснованно сооруженных памятников/мемориалов несуществующим (!!!) жертвам!
На эту тему уже писано-переписано "видимо-невидимо"! Все желающие могут для начала - самостоятельно ознакомиться в Интернете: "Библиотека Холокоста"https://sites.google.com/site/lohocoust/system/app/pages/sitemap/hierarchy#_blank https://sites.google.com/site/lohocoust/system/app/pages/sitemap/hierarchy . Это - вообще. А дополнительно советую украинцам читать - Герберта Тидемана, Юргена Графа, Григория Мусиенко, Михаила Никифорука…

2. При этом считаю необходимым специально подчеркнуть (для некоторых "особо нервных и непонятливых") - идеи ревизионизма холокоста не имеют ничего общего с антисемитизмом (!), поскольку речь идет не о евреях - как конкретной этнической группе и ее (их) действиях - а о деятельности самой мощной религиозно-финансово-политической группы (фактически - это "мафия" в пределах многомиллионного народа), которая действует крайне отвратительными и преступными средствами и которая сама, - в первую очередь, - "подставляет" евреев "под удар"
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25.01.2021 19:47 Ответить
3. Предлагаю всем "обратить внимание" на:
а) Бредни советского прокурора на Нюрнбергском трибунале относительно Бабьего Яра судьи (причем - евреи!) даже не приняли к рассмотрению и не включили в обоснование обвинительного приговора!
б) На другом процессе Международного военного трибунала в 1948 г в Нюрнберге по так называемому "делу айнзатцкоманд", Паулю Блобелю - командиру айнзатцокамды N4, которому евреи нагло приписывают расстрелы в Бабьем Яру, в обвинительном приговоре даже словом (!) не упомянули Бабий Яр!
в) В течение нескольких десятилетий после ВМВ тема Бабьего Яра не привлекала никакого (!) внимания еврейской интеллигенции города Киева… по одной причине: врать можно только потомкам, но не современникам.
г) Но - в 1966 г. в журнале "Юность" агент КГБ А. Кузнецов опубликовал украинофобский "роман-документ» "Бабий Яр", в котором, кстати, впервые был указан "украинский след". Кузнецов "творчески развил" (наврав с три короба) "воспоминания" еврейки Проничевой. Эта книга писалась именно ради "украинских полицаев в украинских вышиванках", которые - якобы - играли активную роль во время казней и которые описаны в крайне неприглядном виде. Считаю, что целью этой лживой книги, - на которую евреи ссылаются как на документ, - является возбуждение ненависти к украинцам. Зачем КГБ через Кузнецова в то время запустил эту версию - это другой/отдельный вопрос. Но я и хочу разоблачить наглую еврейскую ложь, которая оскорбляет мой народ.
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25.01.2021 19:48 Ответить
Верно, нужно подтвердить хотя бы раскопками, а не рассказами одной еврейской бабушки!
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25.01.2021 20:07 Ответить
4. А в качестве «информации к размышлению» осмелюсь предложить:
а) Татьяна Тур. «ПРАВДА О БАБЬЕМ ЯРЕ. Документальное исследование» 1)"ВечірнійКиїв", 16 березня 1996 р. 2) http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_06.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_06.html ;
б) 13.10.2009."Чрезвычайная комиссия не нашла доказательств расстрела в Бабьем Яре и эксгумировала могилы умерших в Сырецком лагере" http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/11/blog-post_13.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/11/blog-post_13.html ;
в) 15.12.2010. "Фотодокументы чрезвычайной комиссии доказывают, что в Бабьем Яру массовые расстрелы не совершались" (http://babiyarkiev.blogspot.com/2010/12/blog-post.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.com/2010/12/blog-post.html );
г) 29.06.2011. «Эвакуация евреев из Киева» http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_29.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_29.html ;
д) 18.06.2013. «Знаменитые фотографии Иоганнеса Хэле не подтверждают расстрел евреев в Бабьем Яре» (http://babiyarkiev.blogspot.nl/2013/06/blog-post_18.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2013/06/blog-post_18.html );
е) 20.09.2013. Юрий Когут "Бабий Яр: дезинформационная операция для прикрытия преступлений большевиков" http://babiyarkiev.blogspot.com/2013/09/blog-post.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.com/2013/09/blog-post.html ;
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25.01.2021 19:50 Ответить
Очередная колаборантская мина замедленного дейсвия от солнцеликого Зеленского-миротворца. Разгребать эти плоды братской дружбы с рашей будут украинцы ещё многие поколения
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25.01.2021 20:08 Ответить
Вкладені у це расєйські гроші потім приїдуть захищати расєйські танки. Від українських націонал-фашистів. Нахєра було взагалі там щось будувати
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25.01.2021 20:16 Ответить
Може спершу меморіал Голодомору потрібен?
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25.01.2021 20:38 Ответить
В Украине есть дела поважнее мемориалов Бабьего Яра! Вы в своем уме?
7й год войны! Коронавирус! Люди от не обеспечены кислородом в больницах!
Старики выживают на 1770 грн пенсии! Субсидии зажимают, а тарифы ...
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25.01.2021 21:22 Ответить
Я не до кінця уявляю собі, як це виглядатиме, але там точно загубиться і пам"ять про Олену Телігу, і про О. Ольжича, і про вбитих в яру циган...
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25.01.2021 21:47 Ответить
краще б вони вулиці замітали
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25.01.2021 21:50 Ответить
В англійській мові слово звучить як "голокост", а не "холокост". Але кацапи настільки тупі що в своєму алфавіті не змогли придумати букви "г".
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25.01.2021 21:57 Ответить
Вот по этому участку депутат Свободы Левчеко не раз баллотировался, вот посмотрим хватит духу нынешней Свободе выйти против беспредельного захвата еврейско-российской финансовой группой национального достояния комплекса Бабин Яр. Как местный уверен, если наши жители поймут, что ждет их любимый парк массовая поддержка обеспечена.
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26.01.2021 07:38 Ответить
В этом и разница между хохлами и евреями: те отстаивают свое любой ценой. Хохлы продают свое за любую цену. Из хохлов готовят новых евреев: не удивлюсь, если они, как евреи когда-то, будут изгнаны из своей земли. Дал Б-г народу богатую землю, лишил Б-г народ разума.
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26.01.2021 16:05 Ответить
 
 