Мемориальный центр "Бабий Яр" презентовал концепцию музея Холокоста. ФОТОрепортаж

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" представил художественную концепцию будущего музейного комплекса в Киеве, состоящего из синагоги, центра реабилитации, инсталляций и образовательных пространств.

Как сообщили в пресс-службе, над концепцией работала международная группа из более чем 20 авторов под руководством художественного директора Мемориального центра Ильи Хржановского, информирует Цензор.НЕТ. В состав авторской группы вошли архитекторы, историки, музейные кураторы, художники, исследователи Холокоста.

"Концепция охватывает всю территорию Бабьего Яра, который должен превратиться в место, которое не просто рассказывает историю, а которое позволяет увидеть и полюбить мир, которого больше нет. Понять причины трагедии. Пройти свой собственный путь познания", - говорится в сообщении.

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Будущий мемориальный комплекс будет состоять из:

- Музея трагедии Бабьего Яра 1941-1943;

- Музея Холокоста в Украине и Восточной Европе;

- Музея истории забвения трагедии Бабьего Яра;

- Музея истории места и Куреневской трагедии;

- Инсталляции, посвященной жертвам трагедии;

- Пространства для молитвы, в состав которого войдут синагога, церковь, мечеть и неконфессиональное пространство;

- Образовательного и научного центра, площадки для дискуссий;

- Медиатеки, библиотеки, архива и коллекции;

- Образовательно-игрового пространства для детей;

- Центра реабилитации последствий психологической травмы.

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Первым объектом, который будет построен в рамках концепции уже этой весной станет мемориальная синагога. Ее автором выступил архитектор Мануэль Герц, который спроектировал уникальную синагогу в немецком городе Майнц.

В центре отметили, что все пространства и здания будут возведены без подземных фундаментов, то есть будут "лежать на земле".









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Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тотальными антисемитами.

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В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Предполагается также создание Музея Холокоста.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием возводить в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йоханан Петровский Штерн. Позже, "как еврей к еврею" к Зеленскому обратился историк Виталий Нахманович.

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Сотни украинских евреев обратились к гражданскому обществу с коллективным с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.

Позицию государства в первый год президентства Зеленского озвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.

28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". 29 сентября между украинским правительством и МЦХБЯ был подписан меморандум о сотрудничестве.

В окябре инициативная группа "1 декаря", выстапающая потив МЦХБЯ и настаивающая, что Бабий Яр является частью украинской памяти, заявила о том, что глава ОП Андрей Ермак сорвал их встречу с президентом Владимиром Зеленским.

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В декабре Владимир Зеленский подписал Указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак определены сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден новый состав Организационного комитета. Кроме того, поддержана инициатива Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".