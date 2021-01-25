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В Киеве нетрезвый водитель маршрутки сбил велосипедиста, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

В Киеве нетрезвый водитель маршрутного транспортного средства сбил велосипедиста.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

В Киеве нетрезвый водитель маршрутки сбил велосипедиста, - патрульная полиция 01

Вчера ночью патрульные получили вызов на улицу Газопроводную, где произошла авария с участием маршрутки "Богдан" и велосипедиста. Предварительно инспекторы выяснили, что водитель автомобиля Богдан, не заметив велосипедиста, совершил наезд на него, после чего не справившись с управлением съехал с дороги.

В Киеве нетрезвый водитель маршрутки сбил велосипедиста, - патрульная полиция 02
В Киеве нетрезвый водитель маршрутки сбил велосипедиста, - патрульная полиция 03

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Патрульные сразу заметили у 36-летнего водителя явные признаки опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте, результат проверки прибором Драгер - 2,38 промилле.

В Киеве нетрезвый водитель маршрутки сбил велосипедиста, - патрульная полиция 04
В Киеве нетрезвый водитель маршрутки сбил велосипедиста, - патрульная полиция 05

Также смотрите: Патрульные в Киеве задержали водителя маршрутки, без маски и под кайфом перевозившего пассажиров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве нетрезвый водитель маршрутки сбил велосипедиста, - патрульная полиция 06

Пострадавший велосипедист получил травмы и был госпитализирован.

Автор: 

ДТП (7673) Киев (25521) маршрутки (546) велосипедисты (138)


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Топ комментарии
+11
Я велосипедист. И приходится ездить и ночью (почитайте о таком деле, как бревет, например). И что - это повод давить? Судя по велосипеду породистому - серьёзный чел был в седле. Или велосипедист не человек? ****...е мусора - пока от них откупаются, до тех пор будут давить всякие выб--ки. Эхххххх
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25.01.2021 19:42
+9
Водитель был пьяный... Мокрая дорога. Это оправдание?
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25.01.2021 19:34
+6
В 133 миллионной Японии, с переизбытоком авто ,за 20Й год-около 2900 смертей.А у нас?.Каждый день волосы дыба от ужасающей статистики.
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25.01.2021 19:33
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мля,алё...новый год уже прошел
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25.01.2021 19:31 Ответить
У маршрутчиков "на работу как на праздник". А шо за праздник без бухла и ширева?
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25.01.2021 19:33 Ответить
Кстати, там реально кадровый голод и доходит до того, что не увольняют только потому, что на его место придет персонаж еще хуже...
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25.01.2021 19:43 Ответить
Борьба за сверхприбыль, владельцы маршруток считают, что водителям и платить не надо, типа, они и так "у краника" сидят. Ублюдочная киевская власть не замечает, что почти все водители маршруток на минимальной зпл, а есть много и "по контракту", т.е. вообще БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ. Вот кому киевляне доверяют свою жизнь по дороге на работу и с работу.
Зато голосуют за боксера, "лишь бы другой был не хуже", а хуже уже некуда.
Отсутствие мозгов и совести не компенсируешь спортивными титулами.
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25.01.2021 19:53 Ответить
Нормальные водители свалили за границу или работают в менее напряжных и более хлебных местах. Остались те, что остались. Ну и коррупция, конечно, отсутствие контроля. Те же терминалы оплаты на маршрутках откладывают тоже ж не просто так... Что касается боксёра, то альтернатива ему была пальчевский - он лучше?
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25.01.2021 19:58 Ответить
Важно другое: заставить работать того, кого выбрали. При чем тут альтернативы？ Хотел пролезть боксер, пролез. Теперь работай, раз тебя избрали.
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25.01.2021 20:07 Ответить
Так пальчевский тоже хотел пролезть. Но сомневаюсь, что для того, чтоб работать...
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25.01.2021 20:08 Ответить
А при Омеле или Попове было как-то по другому?
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25.01.2021 19:58 Ответить
Что мне до них？ Они в прошлом. За СЕГОДНЯ в ответе сегодняшние подонки. Только отвечают карманами бабла за сотни киевских маршруток. Миллион в месяц - цена заноса в КГГА.
Никто не видит, СБУ занято разборками, все остальные на прикорме. Так и живем.
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25.01.2021 20:05 Ответить
По сути ты прав,но меня бесит слово "боксер",эдак презрительно.Да,боксер,чемпион мира в прошлом,На позапрошлых выборах я за него не голосовал,а на последних голосовал,потому что он справился,и неплохо.Такое же мнение у большинства киевлян.
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25.01.2021 20:25 Ответить
Тут "боксер" как идентификатор. Мэра с него все равно не вышло и не выйдет, как и политика. "Пирожки должен печь пирожник, сапоги тачать сапожник", для Киева - он ноль, что есть, что нет. Незаконной торговли в Киеве стало меньше, но ее много, даже там, где по щелчку пальцев можно убрать. А там, где рынки, там взятки полиции, там криминал.
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25.01.2021 21:30 Ответить
Да, боксёр, да, наглухо отбитый, но даже такой лучше, чем эта зеленая ненасытная, ни на что не годная, кроме воровства в турборежиме - мерзкая зеленая падаль
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25.01.2021 21:53 Ответить
Наслідки локдауна..антисептик приймають вже замисть...чаю
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25.01.2021 20:28 Ответить
Водій був п'яний...
А що в головах велосипедистів, котрі вночі на мокру дорогу виїзджають?
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25.01.2021 19:33 Ответить
Водитель был пьяный... Мокрая дорога. Это оправдание?
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25.01.2021 19:34 Ответить
Та при чому тут це? Я за сьогодні за вечір (дощ на вулиці) з десяток велосипедистів об'їзджав на дорозі прямуючи додому.
Про що ця публіка взагалі думає?
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25.01.2021 19:39 Ответить
Учасник дорожнього руху. Перечитайте ПДД!
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25.01.2021 19:47 Ответить
Я це добре знаю! Але чи знають ці особи, що в дощову погоду вечором та вночі їх фактично не видно?
ПиСи: не приписуйте мені виправдання п'яниці водія - я про нього взагалі не писав та не пишу.
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25.01.2021 19:50 Ответить
Я не приписую нічого. Велосипедисти, які не перший день катаються, мають габаритні ліхтарі "моргалки", мають світловідбиваючі стрічки та інші світловідбиваючі елементи. Але тут навіть педалі повідлетали, вже не кажу про моргалки та ліхтарі.
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25.01.2021 19:58 Ответить
Смертники вони, а не учасники. Як і абсолютна більшість пішоходів.
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25.01.2021 19:51 Ответить
Ну так, один на той світ, а інший в тюрму. Тільки першому вже байдуже, а другому ще "срок мотать"
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25.01.2021 20:02 Ответить
Я велосипедист. И приходится ездить и ночью (почитайте о таком деле, как бревет, например). И что - это повод давить? Судя по велосипеду породистому - серьёзный чел был в седле. Или велосипедист не человек? ****...е мусора - пока от них откупаются, до тех пор будут давить всякие выб--ки. Эхххххх
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25.01.2021 19:42 Ответить
серьёзный чел на породистом велосипеде - должен был светиться на ночной дороге как рожденственская ёлка, минимум жилет на нём должен был быть, так, что даже напрочь угашенный водила маршрутки должен был его заметить
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25.01.2021 21:56 Ответить
а так конечно, велосипед по цене Рено Меган - однозначно 3,14да маршрутчику
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25.01.2021 22:10 Ответить
А про що думають інші водії, які на мокру дорогу вночі виїжджають? Тут же може бути п'яний водій маршрутки! Про що вони думають? Хай сидять по домівках вночі, бо може п'яний водій маршрутки їхати. І пішоходи хай дороги не переходять.
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25.01.2021 19:46 Ответить
В 133 миллионной Японии, с переизбытоком авто ,за 20Й год-около 2900 смертей.А у нас?.Каждый день волосы дыба от ужасающей статистики.
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25.01.2021 19:33 Ответить
Как говорится, в этой заметке "прекрасно все: 1. в европейской столице МАРШРУТКИ (=скотовозы), а не современный транспорт. 2. Водитель быль пьян. 3. Водитель сбил человека на велосипеде (сзади) 4. Водитель не справился с управлением.
Ублюдочная киевская власть не знает, сколько владельцы маршруток "заносят" ежемесячно в КГГА ? Сколько должно погибнуть людей в Украине от "маршруток" чтобы ублюдочная киевская власть начала ценить жизнь граждан Украины?
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25.01.2021 19:33 Ответить
1. Не факт, що це київська маршрутка.
2.Називати так обрану киянами владу може лише пацак.
3. Маєте факти хабарництва йдіть з ними в НАПК.
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25.01.2021 19:47 Ответить
Тьфу на тебя. Иди в адвокаты к проходимцим и всякой сволочи, там такие нужны.
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25.01.2021 19:54 Ответить
Тобто про суть роботи адвоката ти теж нічого не розумієш.
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25.01.2021 19:57 Ответить
Лишь бы понимал, ублюдки и проходимцы без совести твои клиенты.
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25.01.2021 19:59 Ответить
Дивних ти клієнтів інженеру-будівельнику пропонуєш, тому краще розповідай про свою мотивацію психіатру- він має допомогти.)))
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25.01.2021 20:14 Ответить
Судя по фото, полностью деградировавшее существо.
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25.01.2021 19:43 Ответить
Это в 36-то лет??? Это существо таковым вылупилось, поверьте учителю с бАААльшим стажем. Это всё с утра, там нечему было деградировать
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25.01.2021 19:48 Ответить
Верю.
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25.01.2021 19:54 Ответить
Їзда на велосипеді в темну частину доби це гра зі Смертю. Це не виправдовує водія маршрутки, це констатація факту.
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25.01.2021 19:45 Ответить
Хорошо, что жив велосипедист. А потроха "автомобиля"... как такое уё-ще можно выпускать в принципе, не говоря про перевоз людей? Там всё ясно по салону, если это салон, конечно. Тьфу, власть и деньги = ...
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25.01.2021 19:47 Ответить
На фото нема салону, там кабіна. Яку ця свиня могла засрати під час зміни. До чого тут "выпускать"?
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25.01.2021 19:50 Ответить
в салоне у гребаного алкаша все культурненько, как в мусорнике.
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25.01.2021 20:08 Ответить
Владельцев парков маршруток поднож!
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25.01.2021 20:22 Ответить
и жодного катафота на лісапєдє цього придурка
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25.01.2021 20:25 Ответить
за спешелаайзд ему кадык вгрызть(
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25.01.2021 20:36 Ответить
У маршрутчика еще и руки в крови. У, садюга, потрошитель ночных велосипедистов
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25.01.2021 20:49 Ответить
январь месяц , что эти велосипидисты забыли на дороге ))) если хотят быть полноценными участниками дорожного движения , то тогда надо получать права на вождение , регистрировать транспортное средство , платить дорожный сбор , переводить велосипеды в руках через пешехоные перехода , а не ехать по ним , ну и там по мелочи еще ))))
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25.01.2021 22:02 Ответить
я не думаю, что водила маршрутки сделал это специально, хоть и был пьян, профессионализм не пропьешь; скажу вам, что велосипедисты ещё та гопота, хоть на дорогих великах, хоть на дешевых, лично был свидетелем как в ночном парке два велосипедиста парень и девушка ехали по пешеходной дорожке и нанесли телесные повреждения мужику, который просто шел по дорожке, после чего, вместо того, чтобы извиниться начали кидать ему предъявы, пока он им чуть не дал 3,14ды
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25.01.2021 22:03 Ответить
Доки ж будемо терпіти пянь за кермом. Лишати прав довічно , суворо карати !!!
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26.01.2021 16:08 Ответить
 
 