В Киеве нетрезвый водитель маршрутки сбил велосипедиста, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

В Киеве нетрезвый водитель маршрутного транспортного средства сбил велосипедиста.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

Вчера ночью патрульные получили вызов на улицу Газопроводную, где произошла авария с участием маршрутки "Богдан" и велосипедиста. Предварительно инспекторы выяснили, что водитель автомобиля Богдан, не заметив велосипедиста, совершил наезд на него, после чего не справившись с управлением съехал с дороги.





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Патрульные сразу заметили у 36-летнего водителя явные признаки опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте, результат проверки прибором Драгер - 2,38 промилле.





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Пострадавший велосипедист получил травмы и был госпитализирован.