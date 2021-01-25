В Киеве нетрезвый водитель маршрутки сбил велосипедиста, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж
В Киеве нетрезвый водитель маршрутного транспортного средства сбил велосипедиста.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
Вчера ночью патрульные получили вызов на улицу Газопроводную, где произошла авария с участием маршрутки "Богдан" и велосипедиста. Предварительно инспекторы выяснили, что водитель автомобиля Богдан, не заметив велосипедиста, совершил наезд на него, после чего не справившись с управлением съехал с дороги.
Патрульные сразу заметили у 36-летнего водителя явные признаки опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте, результат проверки прибором Драгер - 2,38 промилле.
Пострадавший велосипедист получил травмы и был госпитализирован.
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Зато голосуют за боксера, "лишь бы другой был не хуже", а хуже уже некуда.
Отсутствие мозгов и совести не компенсируешь спортивными титулами.
Никто не видит, СБУ занято разборками, все остальные на прикорме. Так и живем.
А що в головах велосипедистів, котрі вночі на мокру дорогу виїзджають?
Про що ця публіка взагалі думає?
ПиСи: не приписуйте мені виправдання п'яниці водія - я про нього взагалі не писав та не пишу.
Ублюдочная киевская власть не знает, сколько владельцы маршруток "заносят" ежемесячно в КГГА ? Сколько должно погибнуть людей в Украине от "маршруток" чтобы ублюдочная киевская власть начала ценить жизнь граждан Украины?
2.Називати так обрану киянами владу може лише пацак.
3. Маєте факти хабарництва йдіть з ними в НАПК.