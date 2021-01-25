Сотрудник ГФС, вымогавший 18 тыс. грн ежемесячной "дани", задержан в Мелитополе, - прокуратура. ФОТО
Правоохранители задержали на взятке оперуполномоченного отдела по борьбе с незаконным оборотом подакцизных товаров ГУ ГФС в Запорожской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
По данным следствия, сотрудник ГФС требовал денежные средства от частного предпринимателя в размере 18 тыс грн ежемесячной "дани", за которую гарантировал не создавать проблем в ведении предпринимательской деятельности и не привлекать к уголовной ответственности за незаконное изготовление и сбыт фальсифицированной алкогольной и табачной продукции.
Чиновник задержан на одной из улиц Мелитополя во время получения очередной суммы взятки.
Сейчас задержанному объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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