Сотрудник ГФС, вымогавший 18 тыс. грн ежемесячной "дани", задержан в Мелитополе, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке оперуполномоченного отдела по борьбе с незаконным оборотом подакцизных товаров ГУ ГФС в Запорожской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По данным следствия, сотрудник ГФС требовал денежные средства от частного предпринимателя в размере 18 тыс грн ежемесячной "дани", за которую гарантировал не создавать проблем в ведении предпринимательской деятельности и не привлекать к уголовной ответственности за незаконное изготовление и сбыт фальсифицированной алкогольной и табачной продукции.

Чиновник задержан на одной из улиц Мелитополя во время получения очередной суммы взятки.

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Сейчас задержанному объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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