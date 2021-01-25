РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10038 посетителей онлайн
Новости Фото Взяточники
7 170 9

Сотрудник ГФС, вымогавший 18 тыс. грн ежемесячной "дани", задержан в Мелитополе, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке оперуполномоченного отдела по борьбе с незаконным оборотом подакцизных товаров ГУ ГФС в Запорожской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Сотрудник ГФС, вымогавший 18 тыс. грн ежемесячной дани, задержан в Мелитополе, - прокуратура 01

По данным следствия, сотрудник ГФС требовал денежные средства от частного предпринимателя в размере 18 тыс грн ежемесячной "дани", за которую гарантировал не создавать проблем в ведении предпринимательской деятельности и не привлекать к уголовной ответственности за незаконное изготовление и сбыт фальсифицированной алкогольной и табачной продукции.

Чиновник задержан на одной из улиц Мелитополя во время получения очередной суммы взятки.

Сотрудник ГФС, вымогавший 18 тыс. грн ежемесячной дани, задержан в Мелитополе, - прокуратура 02

Смотрите: Подполковник полиции задержан на Харьковщине на взятке 40 тыс. грн за "крышевание" лесозаготовки, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудник ГФС, вымогавший 18 тыс. грн ежемесячной дани, задержан в Мелитополе, - прокуратура 03

Сейчас задержанному объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также читайте: Руководитель управления Государственной налоговой службы на Полтавщине задержан при получении взятки, - СБУ. ФОТО

Автор: 

взятка (6159) Запорожская область (3083) ГФС (3598)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
18 тыс? Он у бомжей побирался?
показать весь комментарий
25.01.2021 20:48 Ответить
Ну почему у бомжей побирался, 18 тыс. не плохая сумма для ежемесячного дохода...
показать весь комментарий
25.01.2021 20:53 Ответить
У подакцизников? Это бухло и сигареты, считай, законная наркота.
показать весь комментарий
25.01.2021 20:56 Ответить
за такі гроші не купиш джипа ні квартири в Києві! Начинающий....
показать весь комментарий
25.01.2021 21:31 Ответить
А зачем ему квартира в этом гадюшнике? Совсем ни к чему.
показать весь комментарий
25.01.2021 21:41 Ответить
скромно так .на тазике .))
показать весь комментарий
25.01.2021 21:15 Ответить
скрепно
показать весь комментарий
26.01.2021 02:28 Ответить
Раніше будували, вирощували...., а тепер крадуть з усіх боків! Риба з голови гниє (народна мудрість)!
показать весь комментарий
25.01.2021 21:30 Ответить
 
 