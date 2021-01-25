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Новости Фото Евромайдан
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В Киеве почтили память первых погибших участников Революции Достоинства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве прошла акция памяти первых погибших участников Революции Достоинства - Героев Небесной Сотни: Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника, Юрия Вербицкого и Александра Бадеры.

Как сообщили Цензор.НЕТ организаторы, акцию в 2015 году начала Третья сотня Самообороны Майдана, в которую входил Сергей Нигоян - первая жертва во время событий Майдана.

Обычно шествие происходило 22 января - в день, когда появились первые погибшие. В этом году из-за локдауна дата сместилась на 25 января.

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Колонна шла от Лядских ворот (где находился блокпост, на котором дежурил Нигоян) по Крещатику в сторону Европейской площади, через улицу Михаила Грушевского до стадиона "Динамо" и Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого.

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В Киеве почтили память первых погибших участников Революции Достоинства 02
В Киеве почтили память первых погибших участников Революции Достоинства 03
В Киеве почтили память первых погибших участников Революции Достоинства 04

Также читайте: Убийства Нигояна, Жизневского и Сеника до сих пор не раскрыты, - прокурор Донской

В Киеве почтили память первых погибших участников Революции Достоинства 05
В Киеве почтили память первых погибших участников Революции Достоинства 06
В Киеве почтили память первых погибших участников Революции Достоинства 07
В Киеве почтили память первых погибших участников Революции Достоинства 08

Также смотрите: В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве почтили память первых погибших участников Революции Достоинства 09
В Киеве почтили память первых погибших участников Революции Достоинства 10


В Киеве почтили память первых погибших участников Революции Достоинства 11
В Киеве почтили память первых погибших участников Революции Достоинства 12

Смотрите также: Зеленский, Разумков, Шмыгаль и Ермак по случаю Дня Соборности возложили цветы к памятнику Грушевскому. ФОТОрепортаж

Участники шествия зажгли лампадки и возложили цветы к мемориальным доскам майдановцев на Грушевского, потом прошло богослужение.

В Киеве почтили память первых погибших участников Революции Достоинства 13
В Киеве почтили память первых погибших участников Революции Достоинства 14
В Киеве почтили память первых погибших участников Революции Достоинства 15
В Киеве почтили память первых погибших участников Революции Достоинства 16

Смотрите: В память о героях Небесной Сотни Нигояне и Жизневском были возложены цветы к местам их гибели, - ОП. ФОТО

В Киеве почтили память первых погибших участников Революции Достоинства 17


В Киеве почтили память первых погибших участников Революции Достоинства 18
В Киеве почтили память первых погибших участников Революции Достоинства 19
Фото, видео: Олег Богачук

Смотрите: Память первых погибших героев Небесной Сотни почтили в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, Михаил Жизневский стал одной из первых жертв Революции Достоинства. Он трагически погиб 22 января 2014 года от выстрела в сердце на улице Грушевского в Киеве. В июне 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко присвоил Жизневскому посмертно звание Героя Украины. Кроме того, Жизневский был посмертно награжден орденом Героев Небесной Сотни. Нина и Михаил Жизневские получали от украинского государства пожизненную пенсию как родители героя Небесной сотни. Украина также помогла в получении квартиры для семьи.

Сергей Нигоян - армянин, родившийся в Украине. Погиб 22 января 2014 возле стадиона "Динамо" на улице Грушевского в Киеве, во время событий Революции Достоинства. Нигоян был одним из первых погибших во время событий на Майдане.

Автор: 

Киев (25511) евромайдан (7835) Жизневский Михаил (37) Нигоян Сергей (27) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+28
Вічна пам'ять полеглим у війні з москалями.
Пам'ятаємо, що вона почалась з Майдану.
Саме туди лапоть прийшов вбивати українців.
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25.01.2021 20:55
+27
Вічна Слава Героям! Смерть ворогам України!
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25.01.2021 20:45
+21
У Києві вшанували пам'ять перших загиблих учасників Революції Гідності - Цензор.НЕТ 6678
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25.01.2021 21:07
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Правила форума Совет форумчан
Вічна Слава Героям! Смерть ворогам України!
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25.01.2021 20:45 Ответить
Хорошо, что мудаческий пост можно заспамить.
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25.01.2021 20:54 Ответить
Спам больше читают.
Поэтому я тебя трогать не буду.
Живи уродом.
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25.01.2021 20:55 Ответить
Крестики никто не читает.
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25.01.2021 20:57 Ответить
А у меня спам часто не открывается.
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25.01.2021 21:05 Ответить
а к чєму он должен бил прівєсті?
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25.01.2021 20:59 Ответить
Вічна пам'ять полеглим у війні з москалями.
Пам'ятаємо, що вона почалась з Майдану.
Саме туди лапоть прийшов вбивати українців.
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25.01.2021 20:55 Ответить
Була Україна в сльозах і руїнах,
Тужила за синами вона.
Але ще не вмерла, не впала на коліна,
Прекрасна наша рідна сторона. Гей, гей.
Але ще не вмерла, не впала на коліна,
Прекрасна наша рідна сторона.

https://www.youtube.com/watch?v=Zx7TL-Xzy7Q https://www.youtube.com/watch?v=Zx7TL-Xzy7Q
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25.01.2021 20:58 Ответить
Героям Слава і вічна пам'ять!
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25.01.2021 20:59 Ответить
Герої не вмирають
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25.01.2021 21:02 Ответить
У Києві вшанували пам'ять перших загиблих учасників Революції Гідності - Цензор.НЕТ 6678
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25.01.2021 21:07 Ответить
А кто убил Жизневского? Чем закончилось следствие?
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25.01.2021 21:10 Ответить
Режим януковича-лукашенка
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25.01.2021 21:13 Ответить
І вам Слава, сині гори,Кригою окуті.І вам, лицарі великі,Богом не забуті.Борітеся - поборете,Вам Бог помагає!За вас Правда, за вас Слава,І Воля Святая!
С.Нігоян ( Майдан, 2014 р.)Спочивай, Сину !Слава Україні !!!
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25.01.2021 21:35 Ответить
Вічна, світла пам'ять.....
У Києві вшанували пам'ять перших загиблих учасників Революції Гідності - Цензор.НЕТ 8023

У Києві вшанували пам'ять перших загиблих учасників Революції Гідності - Цензор.НЕТ 8469
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25.01.2021 22:01 Ответить
Друже добрий...
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27.01.2021 01:27 Ответить
ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО УНИЧТОЖЕНИЯ КОРРУПЦИОНЕРОВ ПО ВСЕМУ МИРУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.01.2021 22:24 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
У Києві вшанували пам'ять перших загиблих учасників Революції Гідності - Цензор.НЕТ 8491
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25.01.2021 23:12 Ответить
Був би в Киеві сам би прийшов !
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25.01.2021 23:13 Ответить
я очень низко прошу прощения у погибших и их близких но у меня в башке всё время крутится
"здесь брошены орлы ради бройлерных куриц"
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26.01.2021 18:38 Ответить
Нет, сэр...
Если такое крутится- тогда у Вас голова, а не башка...
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27.01.2021 01:42 Ответить
Слава Україні ! Героям Слава! Пишаємось, пам"ятаємо - НЕ ПРОБАЧИМО !
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26.01.2021 19:37 Ответить
Слава Україні ! Героям Слава ! Пишаємось, пам"ятаємо - НЕ ПРОБАЧИМО !
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26.01.2021 19:57 Ответить
 
 