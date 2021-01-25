В Киеве почтили память первых погибших участников Революции Достоинства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве прошла акция памяти первых погибших участников Революции Достоинства - Героев Небесной Сотни: Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника, Юрия Вербицкого и Александра Бадеры.

Как сообщили Цензор.НЕТ организаторы, акцию в 2015 году начала Третья сотня Самообороны Майдана, в которую входил Сергей Нигоян - первая жертва во время событий Майдана.

Обычно шествие происходило 22 января - в день, когда появились первые погибшие. В этом году из-за локдауна дата сместилась на 25 января.

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Колонна шла от Лядских ворот (где находился блокпост, на котором дежурил Нигоян) по Крещатику в сторону Европейской площади, через улицу Михаила Грушевского до стадиона "Динамо" и Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого.









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Участники шествия зажгли лампадки и возложили цветы к мемориальным доскам майдановцев на Грушевского, потом прошло богослужение.









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Фото, видео: Олег Богачук

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Напомним, Михаил Жизневский стал одной из первых жертв Революции Достоинства. Он трагически погиб 22 января 2014 года от выстрела в сердце на улице Грушевского в Киеве. В июне 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко присвоил Жизневскому посмертно звание Героя Украины. Кроме того, Жизневский был посмертно награжден орденом Героев Небесной Сотни. Нина и Михаил Жизневские получали от украинского государства пожизненную пенсию как родители героя Небесной сотни. Украина также помогла в получении квартиры для семьи.

Сергей Нигоян - армянин, родившийся в Украине. Погиб 22 января 2014 возле стадиона "Динамо" на улице Грушевского в Киеве, во время событий Революции Достоинства. Нигоян был одним из первых погибших во время событий на Майдане.