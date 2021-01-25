Два человека погибли, четверо пострадали в результате ДТП на Львовщине, - патрульная полиция. ФОТО

На автодороге Киев - Чоп в населенном пункте Дубина Львовской области произошло ДТП с участием трех транспортных средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции области.

Уточняется, что погибли два человека, четыре - предварительно - получили травмы.







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