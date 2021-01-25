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Два человека погибли, четверо пострадали в результате ДТП на Львовщине, - патрульная полиция. ФОТО

На автодороге Киев - Чоп в населенном пункте Дубина Львовской области произошло ДТП с участием трех транспортных средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции области.

Уточняется, что погибли два человека, четыре - предварительно - получили травмы.

Два человека погибли, четверо пострадали в результате ДТП на Львовщине, - патрульная полиция 01
Два человека погибли, четверо пострадали в результате ДТП на Львовщине, - патрульная полиция 02
Два человека погибли, четверо пострадали в результате ДТП на Львовщине, - патрульная полиция 03

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Автор: 

ДТП (7673) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) смерть (9223) патрульная полиция (1813) Львовская область (2904)


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жесть...
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25.01.2021 21:55 Ответить
Не дай Бог, сколько аварий на дорогах, сколько людей гибнет.
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25.01.2021 21:59 Ответить
Нахуаж так гнать было
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25.01.2021 22:36 Ответить
в 99,9% дтп виноват всего лишь 1 человек. ребята, будьте очень внимательны. удачи всем.
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25.01.2021 22:36 Ответить
Колись переведуться ці "поспішайки" чи ні?
Куди вони бл#дь постійно не встигають??? Тепер встиг?
Жалко невинних людей що гинуть з за ідіотів-спішунів.
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25.01.2021 23:11 Ответить
 
 