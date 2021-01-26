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СБУ изъяла на Волыни 180 кг незаконно добытого янтаря-сырца. ФОТОрепортаж

На Волыни сотрудники Службы безопасности Украины изъяли почти 180 килограммов незаконно добытого янтаря-сырца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По оперативным данным спецслужбы, жители Закарпатья скупали "солнечный камень" у местных нелегальных копателей. После сортировки и расфасовки злоумышленники переправляли янтарь в страны Евросоюза.

Правоохранители задержали одного из скупщиков с партией "товара". По предварительным оценкам, минимальная стоимость бренда составляет 0,5 миллиона гривен.

Изъятый "солнечный камень" направлен для проведения соответствующих экспертиз. 

СБУ изъяла на Волыни 180 кг незаконно добытого янтаря-сырца 01

Продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 2 ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины.

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Разоблачение злоумышленников осуществлялось совместно со следователями ГУ ЧП в Волынской области под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры.

СБУ изъяла на Волыни 180 кг незаконно добытого янтаря-сырца 02
СБУ изъяла на Волыни 180 кг незаконно добытого янтаря-сырца 03
СБУ изъяла на Волыни 180 кг незаконно добытого янтаря-сырца 04
СБУ изъяла на Волыни 180 кг незаконно добытого янтаря-сырца 05
СБУ изъяла на Волыни 180 кг незаконно добытого янтаря-сырца 06
Фото: сайт СБУ

СБУ (19890) янтарь (581) Волынская область (996)


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Топ комментарии
+5
СБУ займається не контррозвідкою, а економічними справами. Ця організація перетворилася на організоване сборище упирів. Вихід один: розігнати разом із швидкоспеченими лейтенантами і бригадними генералами і створювати нову службу безпеки
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26.01.2021 11:24
+3
СБУ у местньіх ментов хлеб забрала! БАРЬІГИ!!!
СБУ вилучила на Волині 180 кг незаконно видобутого бурштину-сирцю - Цензор.НЕТ 654
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26.01.2021 11:14
+3
В Україні всі служби займаються чим завгодно тільки не своїм ділом! ДБР ламає музеї, поліція займається медициною (найбільші надходження з бюджету для боротьби з covid), СБУ незаконними видобутками...
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26.01.2021 11:17
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Порох никак не может успокоится. Роет и роет.
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26.01.2021 11:11 Ответить
В Україні всі служби займаються чим завгодно тільки не своїм ділом! ДБР ламає музеї, поліція займається медициною (найбільші надходження з бюджету для боротьби з covid), СБУ незаконними видобутками...
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26.01.2021 11:17 Ответить
СБУ у местньіх ментов хлеб забрала! БАРЬІГИ!!!
СБУ вилучила на Волині 180 кг незаконно видобутого бурштину-сирцю - Цензор.НЕТ 654
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26.01.2021 11:14 Ответить
нуу.. молодцы, наверное)))
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26.01.2021 11:15 Ответить
СБУ займається не контррозвідкою, а економічними справами. Ця організація перетворилася на організоване сборище упирів. Вихід один: розігнати разом із швидкоспеченими лейтенантами і бригадними генералами і створювати нову службу безпеки
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26.01.2021 11:24 Ответить
10 лет без права переписки
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26.01.2021 11:27 Ответить
Ну чем и в самом деле СБУ ещё заняться?
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26.01.2021 11:27 Ответить
СБУ - ребята не промах. Подальше от Юго-Востока и агрессора, поближе к Северо-Западу и ЕС. ..ну и янтарю конечно...
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26.01.2021 11:30 Ответить
СБУ давно пора разогнать и вернуть тех, кто работал в ней до 1990 года (конечно, кроме уродов 5-линии)... если, конечно, кто-то захочет вернуться...
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26.01.2021 11:38 Ответить
Яку національну небезпеку несе цей бурштин, від збагачений на уран 235, чи є плутонієм, чи кріт з ОПУ везе бурштин щоб фінансувати ФСБ? Чому цим не займається прокуратура, МВС, Національна гвардія, а саме СБУ?
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26.01.2021 11:39 Ответить
Поясняю. Шпионы - это сложно и не денежно. Если это настоящий ГРУшник или ФСБшник, то у СБУ мозгов не хватит его выявить. Да и желания особо нет, т.к. шпионы с собой по ляму зелени не таскают, нет у них не бизнеса, не счетов в банке - т.е. не интересно. А для показателей, периодически "выявляют" идейных ватников (как правило совковых военных-пенсионеров), которые за 2 коп. от ФСБ, следят за нашими ВСУшниками. Эти за идею, а не за деньги. Т.е. для СБУ опять облом. Вот тебе и вся борьба с шпионами. А те, кто сдает интересы Украины, слив например операцию по вагнеровцам, так те и руководят этим самым СБУ.
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26.01.2021 11:58 Ответить
Служба Безопасности Украины предотвратила опасность государственности, в виде янтаря?
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26.01.2021 11:39 Ответить
именно этот мужик являеться старателем скупщикои и перевозчиком, так понемать? менты не при чем, власть то же?
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26.01.2021 12:15 Ответить
какие 180 кило ? не видел я ваши 150 кило, ну ладно, поищем на складах вещдоков ваши сто кило, нет пока не нашли ваши 50 кило, приходите, нашелся ваш кило
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26.01.2021 13:33 Ответить
невже у авакінських мусорів вилучили? цікаво, що тоді мусарня авакінська робить, якщо бакланівські чорти замість шпигунів та сепарів, бурштин вилучають?
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26.01.2021 14:40 Ответить
 
 