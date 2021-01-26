СБУ изъяла на Волыни 180 кг незаконно добытого янтаря-сырца. ФОТОрепортаж

На Волыни сотрудники Службы безопасности Украины изъяли почти 180 килограммов незаконно добытого янтаря-сырца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По оперативным данным спецслужбы, жители Закарпатья скупали "солнечный камень" у местных нелегальных копателей. После сортировки и расфасовки злоумышленники переправляли янтарь в страны Евросоюза.

Правоохранители задержали одного из скупщиков с партией "товара". По предварительным оценкам, минимальная стоимость бренда составляет 0,5 миллиона гривен.

Изъятый "солнечный камень" направлен для проведения соответствующих экспертиз.

Продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 2 ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины.

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Разоблачение злоумышленников осуществлялось совместно со следователями ГУ ЧП в Волынской области под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры.











Фото: сайт СБУ