Тайник с оружием наемника РФ, объявленного в розыск, обнаружили на Луганщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области тайник с военными средствами поражения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Из тайника, оборудованного в подвале заброшенного дома в поселке Станица Луганская, правоохранители изъяли гранатомет РПГ-18, 29 гранат Ф-1 и 3 запала УЗРГМ.

По предварительным данным, тайник с оружием в 2014 году обустроил наемник РФ, который объявлен в розыск за участие в незаконных вооруженных формированиях, которые оказывали сопротивление силам антитеррористической операции.

Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

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