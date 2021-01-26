Тайник с оружием наемника РФ, объявленного в розыск, обнаружили на Луганщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области тайник с военными средствами поражения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Из тайника, оборудованного в подвале заброшенного дома в поселке Станица Луганская, правоохранители изъяли гранатомет РПГ-18, 29 гранат Ф-1 и 3 запала УЗРГМ.
По предварительным данным, тайник с оружием в 2014 году обустроил наемник РФ, который объявлен в розыск за участие в незаконных вооруженных формированиях, которые оказывали сопротивление силам антитеррористической операции.
Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
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Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий26.01.2021 12:12 Ответить Мне нравится 2
Valera Petrov #405644
показать весь комментарий26.01.2021 16:11 Ответить Мне нравится 0
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