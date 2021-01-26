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Тайник с оружием наемника РФ, объявленного в розыск, обнаружили на Луганщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области тайник с военными средствами поражения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Из тайника, оборудованного в подвале заброшенного дома в поселке Станица Луганская, правоохранители изъяли гранатомет РПГ-18, 29 гранат Ф-1 и 3 запала УЗРГМ.

По предварительным данным, тайник с оружием в 2014 году обустроил наемник РФ, который объявлен в розыск за участие в незаконных вооруженных формированиях, которые оказывали сопротивление силам антитеррористической операции.

Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: Тротиловые шашки, артснаряды и гранатометные выстрелы: СБУ обнаружила на выезде из Северодонецка тайник наемников РФ

Тайник с оружием наемника РФ, объявленного в розыск, обнаружили на Луганщине, - СБУ 01
Тайник с оружием наемника РФ, объявленного в розыск, обнаружили на Луганщине, - СБУ 02
Тайник с оружием наемника РФ, объявленного в розыск, обнаружили на Луганщине, - СБУ 03

Автор: 

оружие (10214) СБУ (19890) наемники рф (2080) тайник (131) Луганская область (6494)


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а не странно что не хватает 26 запалов? не логично как то...
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26.01.2021 12:12 Ответить
на новый рик петардами пошло
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26.01.2021 16:11 Ответить
 
 