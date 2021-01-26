2 337 3
Начальника отделения полиции Киевщины будут судить за вымогательство 400 тыс. грн взятки, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Киевской городской прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника отделения полиции - начальника следственного отделения одного из отделов полиции ГУ Нацполиции в Киевской области по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Расследованием установлено, что правоохранитель вымогал у гражданина 400 тыс. грн неправомерной выгоды за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное в крупных размерах, и закрытие уголовного производства.
Правоохранителя задержали во время получения взятки.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стас Белов #480401
показать весь комментарий26.01.2021 13:20 Ответить Мне нравится 2
Володимир Романчук #477233
показать весь комментарий26.01.2021 13:21 Ответить Мне нравится 0
Zemych
показать весь комментарий26.01.2021 16:12 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль