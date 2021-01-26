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Начальника отделения полиции Киевщины будут судить за вымогательство 400 тыс. грн взятки, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Киевской городской прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника отделения полиции - начальника следственного отделения одного из отделов полиции ГУ Нацполиции в Киевской области по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Расследованием установлено, что правоохранитель вымогал у гражданина 400 тыс. грн неправомерной выгоды за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное в крупных размерах, и закрытие уголовного производства.

Правоохранителя задержали во время получения взятки.

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Начальника отделения полиции Киевщины будут судить за вымогательство 400 тыс. грн взятки, - Офис Генпрокурора 01
Начальника отделения полиции Киевщины будут судить за вымогательство 400 тыс. грн взятки, - Офис Генпрокурора 02

Автор: 

взятка (6158) Киевская область (4126) Нацполиция (16458) Офис Генпрокурора (2465)


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Оправдают, через суд восстановится с компенсацией и пойдет на повышение.
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26.01.2021 13:20 Ответить
Якщо тільки "за вимогатєльство" то можуть і посадити...Але якщо встиг отримати - то лишиться на свободі...
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26.01.2021 13:21 Ответить
Значить будет через годик департаментом в министерстве керувать
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26.01.2021 16:12 Ответить
 
 