Начальника отделения полиции Киевщины будут судить за вымогательство 400 тыс. грн взятки, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Киевской городской прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника отделения полиции - начальника следственного отделения одного из отделов полиции ГУ Нацполиции в Киевской области по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Расследованием установлено, что правоохранитель вымогал у гражданина 400 тыс. грн неправомерной выгоды за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное в крупных размерах, и закрытие уголовного производства.

Правоохранителя задержали во время получения взятки.

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