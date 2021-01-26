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Мужчина, за деньги сообщавший о минировании объектов в Украине и за границей, задержан в Запорожье, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала в Запорожье анонима за систематические сообщения о якобы минировании государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры в Украине и за рубежом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, житель областного центра создал в одной из запрещенных в Украине социальных сетей группу, в которой за деньги принимал "заказ" на псевдоминирование различных объектов.

Злоумышленник регулярно присылал на электронные почтовые ящики СБУ и Нацполиции письма с угрозами о якобы закладке взрывчатки в общеобразовательных школах, высших учебных заведениях, атомных станциях, вокзалах и в местах массового пребывания людей.

Проверяется информация, что "анонимный террорист" успел прислать более 200 сообщений о минировании.

Правоохранители задержали злоумышленника в Запорожье по месту жительства.

Во время обысков у фигуранта дела правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе и области "заминировали" 373 объекта - детсады, школы и учебно-воспитательные комплексы, - Нацполиция

Мужчина, за деньги сообщавший о минировании объектов в Украине и за границей, задержан в Запорожье, - СБУ 01
Мужчина, за деньги сообщавший о минировании объектов в Украине и за границей, задержан в Запорожье, - СБУ 02
Мужчина, за деньги сообщавший о минировании объектов в Украине и за границей, задержан в Запорожье, - СБУ 03

Автор: 

Запорожье (2651) минирование (1446) СБУ (19890)


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Топ комментарии
+6
Надеюсь 8 дадут.
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26.01.2021 14:26
+3
Ну от пожалуста... Круглосуточний дАмашній арєст, мля... Так чого ж вас не будуть розводити як лохів з цими "мінуваннями"? Траба цього виродка за яйця та на фонарнно стовба підвісити і показати це по телевізору що буде така з кожним хто буде "мініровать"
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26.01.2021 14:27
+3
Санкция статьи предусматривает 8 лет за факт ложного минирования. Фактов - около 200. Следовало впаять по 8 лет за каждый эпизод. Но законодательство не позволяет. А зря! Нужно применять санкцию за КАЖДОГО преступление. Но тогда ментам не на кого будет списывать мелкие "висяки". Типа, ты идешь на 10-ку за разбой, возьми и кражу телефона, все равно больше 10-ти не дадут. Принцип поглощения - враг неминуемости наказания и друг вседозволенности.
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26.01.2021 14:37
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Надеюсь 8 дадут.
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26.01.2021 14:26 Ответить
Отпустят. Сейчас у них пошло повально и по одному сценарию.
Сами вербуют, сами ловят и тут же отпускают за "согласие" сотрудничать.
И всё по одному сценарию.
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26.01.2021 14:28 Ответить
он практически герой -как мальчишь кибальчишь..думаю орден дадут и отпуск ..к морю ..к бабам песок.. желтый и девки вином торгуют..
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26.01.2021 15:02 Ответить
За кожне "мінування".
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26.01.2021 16:00 Ответить
сбу скоро всех украинцев "разоблачит".
Сами вербуют, сами ловят и .... отпускают за согласие сотрудничать.
Уже есть подтверждённые факты.
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26.01.2021 14:26 Ответить
допускаю что сами (во власти) порой и звонят или "минируют"....
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26.01.2021 14:39 Ответить
Нет.
Они привлекают в качестве исполнителей или бедные слои или маргиналов.
Сейчас массово шьют дела на участников тарифных протестов - рука фсб!
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26.01.2021 14:42 Ответить
Тебе лайкает начинка ,а это зашквар
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26.01.2021 15:43 Ответить
Хочешь я тебе лайкну?
Буду первым...
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26.01.2021 15:45 Ответить
Не надо , это будет для меня зашкваром
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26.01.2021 15:47 Ответить
Ну от пожалуста... Круглосуточний дАмашній арєст, мля... Так чого ж вас не будуть розводити як лохів з цими "мінуваннями"? Траба цього виродка за яйця та на фонарнно стовба підвісити і показати це по телевізору що буде така з кожним хто буде "мініровать"
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26.01.2021 14:27 Ответить
И сколько стоит такой заказ?
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26.01.2021 14:27 Ответить
ты готов принять деньги?или отдать?
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26.01.2021 15:14 Ответить
Интересно, за сколько люди готовы выбрасывать в мусор сотни тысяч государственных денег.
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26.01.2021 15:35 Ответить
Мужчина? Вижу какого то сморчка недоразвитого
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26.01.2021 14:28 Ответить
сбу, согласен стать агентом фсб за соответствующую от вас оплату.
Секретность гарантирую.
Согласен на сотрудничество (это чтоб сразу отпустили).
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26.01.2021 14:31 Ответить
кацапа,фсб и ольгино-это разные структуры. ты вряд ли интересен как агент.балаболишь много
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26.01.2021 15:18 Ответить
На бочку с порохом посадить. Пущай полетает!)))
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26.01.2021 14:31 Ответить
Покажите суд, потом этап, потом колонию ...лет на 7...может у других мозги проявятся этого не делать.
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26.01.2021 14:32 Ответить
ота тварь дрожащая - мужчина?... та ну... сопля зеленая...идиёт
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26.01.2021 14:35 Ответить
якісь люди без облич.. на моніторі незозуміло, чи то вінду встановлюють, чи то комп не грузиться.. і гола хата з покривадлом на підлозі..
але тепер, виходячи з тексту, я повинен бути впевнений, що сбу не лише сама своїх "мочить"..
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26.01.2021 14:36 Ответить
Так вот кто подрывает Безопасность Украины ... Именно этот задрот "умруноработатьнебуду". Не, таких тоже надо под шконку загонять, но ... Новость в пресс-центре СБУ? Может обычная рутинная работа?
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26.01.2021 14:37 Ответить
Санкция статьи предусматривает 8 лет за факт ложного минирования. Фактов - около 200. Следовало впаять по 8 лет за каждый эпизод. Но законодательство не позволяет. А зря! Нужно применять санкцию за КАЖДОГО преступление. Но тогда ментам не на кого будет списывать мелкие "висяки". Типа, ты идешь на 10-ку за разбой, возьми и кражу телефона, все равно больше 10-ти не дадут. Принцип поглощения - враг неминуемости наказания и друг вседозволенности.
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26.01.2021 14:37 Ответить
Зачем вы вишите "мужчина" и оскорбляете этим всю сильную половину планеты? Больше подходит "недоделок", "недоумок", "недочеловек"...
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26.01.2021 14:48 Ответить
И не трудно догадаться что платила за это - Кацапия.
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26.01.2021 15:02 Ответить
За донаты мать родную продадут блохеры хреновы, нашёл как зарабатывать дурилка картонная.
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26.01.2021 15:03 Ответить
биомусор нужно УБИРАТЬ!! Иначе порядок в стране не навести!!!!
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26.01.2021 15:26 Ответить
Ничего не будет ему...старшие во власти отмажут.
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26.01.2021 15:53 Ответить
"о минировании объектов в Украине и за границей" Ну, за минирование в Украине, понятное дело, наказьівать необходимо! Но за минирование за границей, к примеру на расейке, надо награждать
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26.01.2021 22:32 Ответить
РАССТРЕЛЯТЬ!
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26.01.2021 22:42 Ответить
 
 