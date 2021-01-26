Мужчина, за деньги сообщавший о минировании объектов в Украине и за границей, задержан в Запорожье, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины задержала в Запорожье анонима за систематические сообщения о якобы минировании государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры в Украине и за рубежом.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, житель областного центра создал в одной из запрещенных в Украине социальных сетей группу, в которой за деньги принимал "заказ" на псевдоминирование различных объектов.
Злоумышленник регулярно присылал на электронные почтовые ящики СБУ и Нацполиции письма с угрозами о якобы закладке взрывчатки в общеобразовательных школах, высших учебных заведениях, атомных станциях, вокзалах и в местах массового пребывания людей.
Проверяется информация, что "анонимный террорист" успел прислать более 200 сообщений о минировании.
Правоохранители задержали злоумышленника в Запорожье по месту жительства.
Во время обысков у фигуранта дела правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сами вербуют, сами ловят и тут же отпускают за "согласие" сотрудничать.
И всё по одному сценарию.
Сами вербуют, сами ловят и .... отпускают за согласие сотрудничать.
Уже есть подтверждённые факты.
Они привлекают в качестве исполнителей или бедные слои или маргиналов.
Сейчас массово шьют дела на участников тарифных протестов - рука фсб!
Буду первым...
Секретность гарантирую.
Согласен на сотрудничество (это чтоб сразу отпустили).
але тепер, виходячи з тексту, я повинен бути впевнений, що сбу не лише сама своїх "мочить"..