Подросток устроил стрельбу из пневматического пистолета на детской площадке под Одессой, ранены два мальчика, - Нацполиция. ФОТО

В результате хулиганских действий пострадали двое подростков 13 и 14 лет. Медицинская помощь ребятам не понадобилась. Степень тяжести причиненных им телесных повреждений определит экспертиза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Событие произошло 24 января около 16:00. Подозреваемый пришел на детскую площадку со своим 15-летним приятелем и начал безосновательно цепляться к двум парням, которые занимались спортом. Во время спора он осуществил в сторону несовершеннолетних несколько выстрелов из пневматического оружия и скрылся вместе с товарищем", - говорится в сообщении.

Пострадавшие рассказали о происшествии матерям, а те обратились в полицию. Во время допроса они рассказали, что металлические шарики, которыми стрелял преступник, попали им в руки, ноги и спину, однако за медицинской помощью они не обращались.

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Для всестороннего и объективного изучения обстоятельств происшествия следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая установит, какие именно повреждения получили несовершеннолетние и степень их тяжести.

Подозреваемого и его старшего товарища полицейские нашли на одной из улиц города. В ходе следствия выяснилось, что именно 15-летний подросток приобрел через интернет оружие, из которого стрелял его приятель.

"Сейчас действия несовершеннолетнего "стрелка" квалифицировали как хулиганство согласно ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Пистолет у парня изъяли и направили на экспертное исследование. Что же касается правовой оценки действий другого участника - она ​​будет дана после выяснения всех обстоятельств происшествия.

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