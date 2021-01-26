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Подросток устроил стрельбу из пневматического пистолета на детской площадке под Одессой, ранены два мальчика, - Нацполиция. ФОТО

В результате хулиганских действий пострадали двое подростков 13 и 14 лет. Медицинская помощь ребятам не понадобилась. Степень тяжести причиненных им телесных повреждений определит экспертиза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Событие произошло 24 января около 16:00. Подозреваемый пришел на детскую площадку со своим 15-летним приятелем и начал безосновательно цепляться к двум парням, которые занимались спортом. Во время спора он осуществил в сторону несовершеннолетних несколько выстрелов из пневматического оружия и скрылся вместе с товарищем", - говорится в сообщении.

Пострадавшие рассказали о происшествии матерям, а те обратились в полицию. Во время допроса они рассказали, что металлические шарики, которыми стрелял преступник, попали им в руки, ноги и спину, однако за медицинской помощью они не обращались.

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Для всестороннего и объективного изучения обстоятельств происшествия следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая установит, какие именно повреждения получили несовершеннолетние и степень их тяжести.

Подозреваемого и его старшего товарища полицейские нашли на одной из улиц города. В ходе следствия выяснилось, что именно 15-летний подросток приобрел через интернет оружие, из которого стрелял его приятель.

"Сейчас действия несовершеннолетнего "стрелка" квалифицировали как хулиганство согласно ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Пистолет у парня изъяли и направили на экспертное исследование. Что же касается правовой оценки действий другого участника - она ​​будет дана после выяснения всех обстоятельств происшествия.

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Подросток устроил стрельбу из пневматического пистолета на детской площадке под Одессой, ранены два мальчика, - Нацполиция 01
Подросток устроил стрельбу из пневматического пистолета на детской площадке под Одессой, ранены два мальчика, - Нацполиция 02

Автор: 

Одесская область (3563) подростки (444) Нацполиция (16458) стрельба (3251)


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Топ комментарии
+6
До мене один довбень з флобером чіплявся. В результаті у мене з'явився револьвер під патрон флобера. Класна цяцька, але барабан був силуміновий і після невдалого експерименту його розірвало....
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26.01.2021 15:10
+4
А якщо б пирнув ножем, чи в запалі зніс голову сокирою? Все просто, зброя є такий же товар як автомобіль чи кухонний ніж, тож коли її громадянин використав , він повиннен за це відповідати, як на приклад, наїхав на людей в автівці, чи вбив ножем, кислотою тощо. Легкість отримання зброї, зокрема, пневматичної, під флобера, чи АКМ не повинна бути пом'якшувальним фактором. Тож все просто, вчинив злочин - відповідай, і не важливо це дробова рушниця, чи автомобіль, чи ніж з кухні, чи мутузок від прання білизни чи пасок від штанів. Тож суддям потрібно судити за злочини, а не за марку стрілецької зброї. Я особисто за вільний обіг стрілецької зброї як товару, і за покарання за злочини, вчинені зі зброєю чи ні.
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26.01.2021 16:49
+3
Пороха мабуть сипанув забагато.
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26.01.2021 15:13
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Только вот это не оружие. Журналисты, как обычно, зап#здEлись по этому поводу. А вот хулиганка имела место, это да.
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26.01.2021 15:06 Ответить
До мене один довбень з флобером чіплявся. В результаті у мене з'явився револьвер під патрон флобера. Класна цяцька, але барабан був силуміновий і після невдалого експерименту його розірвало....
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26.01.2021 15:10 Ответить
Пороха мабуть сипанув забагато.
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26.01.2021 15:13 Ответить
Так, перестарався....
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26.01.2021 15:24 Ответить
Всех возраст указали кроме самого стрелявшего.
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26.01.2021 15:15 Ответить
Премию надо дать стрелку,что не промахнулсяОт Ассоциации владельцев Оружия.Привелигерованные бандиты с лицензией на убийство.
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26.01.2021 15:19 Ответить
ти ще додай що українці дурніші за молдаван ( в Молдові дозволено короткоствол) .... і далі українці "розумнішають" коли необхідно "обирати" наступну "владу" , так ?
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26.01.2021 15:36 Ответить
Хоплофобия - медицинский термин.
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26.01.2021 15:43 Ответить
Віслюкофобія
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26.01.2021 17:01 Ответить
Ты и его боишься?
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26.01.2021 17:05 Ответить
оружием пневматика может быть если она предназначена для поражения цели и имеет калбир от 4.5мм и скорость вылета более 100метров в секунду.
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26.01.2021 15:34 Ответить
99% рынка пневматики - либо аирсофт, вообще не являющийся оружием никак(пластиковые 6мм пульки для занятия стрйкболом) либо 4.5 пневма, прошедшая таможню и находящаяся в свободной продаже. Убить ею невозможно. Точнее такие же шансы как и камнем или палкой.
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26.01.2021 15:35 Ответить
а ще необхідно заборонити кухонні ножі ... їми вбивають набагато частіше ніж з пістолетів
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26.01.2021 15:38 Ответить
Апстены тоже запретить - а то некоторые норовят убиться...
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26.01.2021 15:44 Ответить
и посносить дома выше 1 этажа, а в 1-этажках запретить крыши, чтоб низззя было убиваться с высоты
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04.05.2021 11:16 Ответить
А тепер давайте дамо всим бажаючим дурням дозвіл на огнєстрел.
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26.01.2021 16:37 Ответить
А чому ви за всіх розписуєтесь? Так і пишіть про себе - я неадекватний тому проти!
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26.01.2021 16:51 Ответить
Чуєш, ти, неадекват з рогаткою. Ти б загаворив би по іншому якби то стосувалось твоїх дітей......Тоді б ти співав би інше...З того пістоля в глаз можна увігнать так, що до ранку не спасуть....
У мене якраз є дозвіл на зберігання та полювання, якому вже 20 років. За цей немає жодного зауваження чи якихось дій з боку поліції чи єгерів.
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26.01.2021 17:11 Ответить
Ви суспільний діагност? Авто те ж калічить і хребет і ноги, а 97 відсотків вбивств це кухонні ножі Так закрийте і залізничний транспорт і спиртне і наркоту. Тюрми закривають не заборони на зброю, а відкриття нових і якісних шкіл.
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26.01.2021 18:24 Ответить
А якщо б пирнув ножем, чи в запалі зніс голову сокирою? Все просто, зброя є такий же товар як автомобіль чи кухонний ніж, тож коли її громадянин використав , він повиннен за це відповідати, як на приклад, наїхав на людей в автівці, чи вбив ножем, кислотою тощо. Легкість отримання зброї, зокрема, пневматичної, під флобера, чи АКМ не повинна бути пом'якшувальним фактором. Тож все просто, вчинив злочин - відповідай, і не важливо це дробова рушниця, чи автомобіль, чи ніж з кухні, чи мутузок від прання білизни чи пасок від штанів. Тож суддям потрібно судити за злочини, а не за марку стрілецької зброї. Я особисто за вільний обіг стрілецької зброї як товару, і за покарання за злочини, вчинені зі зброєю чи ні.
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26.01.2021 16:49 Ответить
Все были подростками...Поэтому, нужно всё называть своими именами--дебил!!!
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26.01.2021 17:06 Ответить
 
 