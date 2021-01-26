Чиновник ГНС Тернопольщины вместе с сыном вымогали $40 тыс. с угрозами расправы, дело передано в суд. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) во Львове завершили досудебное расследование в отношении начальника Тернопольской государственной налоговой инспекции Главного управления Государственной налоговой службы (ГНС) в Тернопольской области и его сына, руководителя предприятия, обвиняемых в вымогательстве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ГБР во вторник.

"Начальник по предварительному сговору группой лиц со своим сыном и еще двумя представителями криминалитета требовали у гражданина денежные средства в сумме $40 тыс. за якобы присвоенную им продукцию за время его работы на предприятии, руководителем которого является 25-летний сын чиновника. При этом лица угрожали потерпевшему физической расправой, осложнениями при возможном дальнейшем трудоустройстве и в осуществлении предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

В указанном деле чиновник ГНС и руководитель предприятия обвиняются в вымогательстве, нанесшем имущественный ущерб в крупных размерах (ч. 3 ст. 189 Уголовного кодекса Украины), а еще двое гражданских лиц - в пособничестве в вымогательстве, нанесшем имущественный ущерб в крупных размерах (ч.5 ст.27 ч.3 ст.189 УК). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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Обвинительные акты направлены в суд.

В сентябре 2020 года руководитель предприятия был задержан во время получения им части средств в размере $10 тыс.







