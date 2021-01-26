РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5343 посетителя онлайн
Новости Фото
4 774 8

Чиновник ГНС Тернопольщины вместе с сыном вымогали $40 тыс. с угрозами расправы, дело передано в суд. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) во Львове завершили досудебное расследование в отношении начальника Тернопольской государственной налоговой инспекции Главного управления Государственной налоговой службы (ГНС) в Тернопольской области и его сына, руководителя предприятия, обвиняемых в вымогательстве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ГБР во вторник.

"Начальник по предварительному сговору группой лиц со своим сыном и еще двумя представителями криминалитета требовали у гражданина денежные средства в сумме $40 тыс. за якобы присвоенную им продукцию за время его работы на предприятии, руководителем которого является 25-летний сын чиновника. При этом лица угрожали потерпевшему физической расправой, осложнениями при возможном дальнейшем трудоустройстве и в осуществлении предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

В указанном деле чиновник ГНС и руководитель предприятия обвиняются в вымогательстве, нанесшем имущественный ущерб в крупных размерах (ч. 3 ст. 189 Уголовного кодекса Украины), а еще двое гражданских лиц - в пособничестве в вымогательстве, нанесшем имущественный ущерб в крупных размерах (ч.5 ст.27 ч.3 ст.189 УК). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Смотрите также: У бизнесмена на Закарпатье вымогали $100 тыс. "долга": преступники задержаны. ФОТО

Обвинительные акты направлены в суд.

В сентябре 2020 года руководитель предприятия был задержан во время получения им части средств в размере $10 тыс.

Чиновник ГНС Тернопольщины вместе с сыном вымогали $40 тыс. с угрозами расправы, дело передано в суд 01
Чиновник ГНС Тернопольщины вместе с сыном вымогали $40 тыс. с угрозами расправы, дело передано в суд 02
Чиновник ГНС Тернопольщины вместе с сыном вымогали $40 тыс. с угрозами расправы, дело передано в суд 03
Чиновник ГНС Тернопольщины вместе с сыном вымогали $40 тыс. с угрозами расправы, дело передано в суд 04

вымогательство (428) Госпогранслужба (6420) ГБР (2985) Тернопольская область (725)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сейчас у всей страны деньги вымогают... кого арестовывать?
показать весь комментарий
26.01.2021 16:00 Ответить
Этот кадр - фанат Мертветчука или Пороха ?
показать весь комментарий
26.01.2021 16:00 Ответить
А что есть особо разница?))
показать весь комментарий
26.01.2021 19:03 Ответить
Бандиты-с - как и было сказано. Украина захвачена бандитами! И то не вчера.
показать весь комментарий
26.01.2021 16:05 Ответить
Папка плохому не научит! Надо же как-то оболтуса к ремеслу приучать. А то отбьется от рук, начнет еще, чего доброго, по библиотекам ходить или, не дай бох, волонтерить!
показать весь комментарий
26.01.2021 16:10 Ответить
Оправдают, дело закроют и повысят в должности
показать весь комментарий
26.01.2021 16:22 Ответить
Чого чекати від зебилів, колили презек безпредельщик, а в сбу бандитськи розбірки.
показать весь комментарий
27.01.2021 07:45 Ответить
 
 