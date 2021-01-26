Супруги на Днепропетровщине наладили производство и сбыт фальшивых банкнот номиналом 100, 200, 500 и 1000 грн, - полиция. ФОТО

Муж и жена самостоятельно изготавливали фальшивые гривны, рассчитывались ими в магазинах и продавали в Интернете. Среди клиентов злоумышленников были даже владельцы небольших магазинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ, уголовное преступление разоблачили сотрудники киберполиции Днепропетровщины совместно со следователями и оперативниками Днепровского районного управления полиции под процессуальным руководством Днепропетровской местной прокуратуры №3

Установлено, что организатор схемы - 42-летний мужчина. К незаконной деятельности он привлек свою 33-летнюю жену. Фигурант приобрел специализированную технику и бумагу для незаконного производства банкнот. Фигуранты подделывали купюры номиналом 100, 200, 500 и 1000 гривен.

Фальшивые гривны они использовали для собственных целей, а также продавали в мессенджере за 40% от их реальной стоимости. "Продукцию" поставляли заказчикам методом так называемых закладок. Установлено, что среди желающих приобрести поддельные банкноты были и владельцы небольших магазинов.

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По месту жительства фигурантов и в их автомобиле работники полиции провели обыски. Изъяты мобильные телефоны, банковские карты, модифицированный принтер со специальной краской и бумагой, "черновые" записи и поддельные гривны.

Правоохранители устанавливают возможных сообщников фигурантов. Следственные действия продолжаются.

Организатору объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.





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