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Супруги на Днепропетровщине наладили производство и сбыт фальшивых банкнот номиналом 100, 200, 500 и 1000 грн, - полиция. ФОТО

Муж и жена самостоятельно изготавливали фальшивые гривны, рассчитывались ими в магазинах и продавали в Интернете. Среди клиентов злоумышленников были даже владельцы небольших магазинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ, уголовное преступление разоблачили сотрудники киберполиции Днепропетровщины совместно со следователями и оперативниками Днепровского районного управления полиции под процессуальным руководством Днепропетровской местной прокуратуры №3

Установлено, что организатор схемы - 42-летний мужчина. К незаконной деятельности он привлек свою 33-летнюю жену. Фигурант приобрел специализированную технику и бумагу для незаконного производства банкнот. Фигуранты подделывали купюры номиналом 100, 200, 500 и 1000 гривен.

Фальшивые гривны они использовали для собственных целей, а также продавали в мессенджере за 40% от их реальной стоимости. "Продукцию" поставляли заказчикам методом так называемых закладок. Установлено, что среди желающих приобрести поддельные банкноты были и владельцы небольших магазинов.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Задержана банда фальшивомонетчиков на Киевщине. Подделки "проходили" контроль в пунктах обмена, государству грозил ущерб на 20 млн грн, - СБУ. ФОТО

По месту жительства фигурантов и в их автомобиле работники полиции провели обыски. Изъяты мобильные телефоны, банковские карты, модифицированный принтер со специальной краской и бумагой, "черновые" записи и поддельные гривны.

Правоохранители устанавливают возможных сообщников фигурантов. Следственные действия продолжаются.

Организатору объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Супруги на Днепропетровщине наладили производство и сбыт фальшивых банкнот номиналом 100, 200, 500 и 1000 грн, - полиция 01
Супруги на Днепропетровщине наладили производство и сбыт фальшивых банкнот номиналом 100, 200, 500 и 1000 грн, - полиция 02

Также смотрите: Задержан одессит, изготовлявший фальшивые деньги номиналом 500 и 200 грн, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

Нацполиция (16458) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) фальшивомонетчики (92) киберполиция (327) Днепропетровская область (3943)


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Топ комментарии
+10
тоже нелох-42
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26.01.2021 16:56
+8
Установлено, что организатор схемы - 42-летний мужчина...

А Кривой Рог это тоже Днепропетровщина
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26.01.2021 16:49
+8
Со вчерашнего дня - 43-х летнего
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26.01.2021 16:50
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Весела сімейка....
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26.01.2021 16:47 Ответить
Установлено, что организатор схемы - 42-летний мужчина...

А Кривой Рог это тоже Днепропетровщина
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26.01.2021 16:49 Ответить
Со вчерашнего дня - 43-х летнего
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26.01.2021 16:50 Ответить
тоже нелох-42
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26.01.2021 16:56 Ответить
Не лох якийсь.
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26.01.2021 17:19 Ответить
Жадность фраера сгубила...рисовали бы для себя...и рисовали бы дальше...и продажа...это сразу все...
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26.01.2021 16:49 Ответить
Антимонопольный комитет сразу накрыл.
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26.01.2021 16:53 Ответить
От є ж у нас справжні таланти!
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26.01.2021 16:50 Ответить
доллары нада было потделовать
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26.01.2021 16:53 Ответить
И что ты с ними делать будеш в банк пойдеш или в обменик))
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26.01.2021 17:08 Ответить
Банкноты разные, а статья одна и та же. Если уже рисковать, то с максимальным выхлопом))) он же умудрился впаривать гривны ФОПчикам
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26.01.2021 17:11 Ответить
Он не впаривал а продавал за 40процнтов стоимости, а они уже впаривали людям( жесть.
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26.01.2021 17:18 Ответить
Супруги из кривого рога ?
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26.01.2021 16:57 Ответить
есть же талантливые люди в нашей стране!
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26.01.2021 16:57 Ответить
Талановиті не паляться, ніхто навіть не знає про їх існування, а це так, дилетанти.
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26.01.2021 17:16 Ответить
в старину таким талантам заливали расплавленный свинец в глотку.. не мешало бы и в наше время таким образом такой талант поощрять ..
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26.01.2021 18:19 Ответить
Я поняла их поймали по интнрнет обьявлению о продаже? Те купюры не отличимые такие были чтоли?
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26.01.2021 17:20 Ответить
Талановиті люди живуть в Дніпрі...
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26.01.2021 17:23 Ответить
Куплю залишок не реалізований по низькой ціні
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26.01.2021 17:43 Ответить
блоху на скаку астановіт в горячую ...ізду вайдьот...кацап без грабежа пропадьот
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26.01.2021 18:04 Ответить
даже с этой голографической лентой заделали ... умеют.
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26.01.2021 18:48 Ответить
Если взять листок бумаги,
Краски, ножницы и клей,
При сноровке и отваге,
Можно сделать сто рублей.
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26.01.2021 19:39 Ответить
Від 5 до 10! А раніше "вишачок" світив!
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26.01.2021 19:42 Ответить
Установлено, что организатор схемы - 42-летний мужчина...

По совместительству отец днепропетровских титушек?
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26.01.2021 19:48 Ответить
Ну хоть какая-то экономика показала рост.
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26.01.2021 19:59 Ответить
свадьба в малиновке-возьмите я себе еще нарисую))
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27.01.2021 14:24 Ответить
 
 