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Новости Фото Взяточники
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На Житомирщине на взятке 1000 долл. попался чиновник Госэкоинспекции, крышевавший "черных" лесорубов, - Нацполиция. ФОТО

В Житомирской области при получении взятки задержан начальник отдела Государственной экологической инспекции Полесского округа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

На Житомирщине на взятке 1000 долл. попался чиновник Госэкоинспекции, крышевавший черных лесорубов, - Нацполиция 01

Чиновник наладил коррупционную схему "крышевания" незаконной вырубки древесины различных пород. За предоставление так называемого "зеленого коридора", а также непривлечение черных лесорубов к ответственности в случае их обнаружения, граждане платили определенное вознаграждение.

В ходе процессуальных мероприятий был задокументирован факт вымогательства 1000 долларов взятки. За это сотрудник Госэкоинспекции пообещал правонарушителю "решить" вопрос о непривлечение его к административной ответственности и в дальнейшем "прикрывать" незаконную вырубку дуба.

В понедельник, 25 января, правоохранители задержали чиновника при получении части взятки - 600 долларов.

На Житомирщине на взятке 1000 долл. попался чиновник Госэкоинспекции, крышевавший черных лесорубов, - Нацполиция 02

Решается вопрос о сообщении взяточнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения. За содеянное должностному лицу может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Автор: 

взятка (6158) Госэкоинспекция (148) Нацполиция (16458) Житомирская область (1390)


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Топ комментарии
+1
Его уже много.Дайте людям отдохнуть от пети.
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26.01.2021 17:12
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Порошенко заставлял взятки брать.
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26.01.2021 17:07 Ответить
Его уже много.Дайте людям отдохнуть от пети.
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26.01.2021 17:12 Ответить
Руки рубав ....
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26.01.2021 18:29 Ответить
https://www.facebook.com/muzonchikua/videos/%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/710293506283634/
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26.01.2021 17:08 Ответить
Підстава або дурак
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26.01.2021 18:06 Ответить
зелеботы, ау!
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26.01.2021 18:16 Ответить
А В ОСТАЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ !!!??? ПОЗОРНЫЕ ХАЛТУРЩИКИ !!!
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27.01.2021 00:58 Ответить
 
 