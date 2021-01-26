На Житомирщине на взятке 1000 долл. попался чиновник Госэкоинспекции, крышевавший "черных" лесорубов, - Нацполиция. ФОТО

В Житомирской области при получении взятки задержан начальник отдела Государственной экологической инспекции Полесского округа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Чиновник наладил коррупционную схему "крышевания" незаконной вырубки древесины различных пород. За предоставление так называемого "зеленого коридора", а также непривлечение черных лесорубов к ответственности в случае их обнаружения, граждане платили определенное вознаграждение.

В ходе процессуальных мероприятий был задокументирован факт вымогательства 1000 долларов взятки. За это сотрудник Госэкоинспекции пообещал правонарушителю "решить" вопрос о непривлечение его к административной ответственности и в дальнейшем "прикрывать" незаконную вырубку дуба.

В понедельник, 25 января, правоохранители задержали чиновника при получении части взятки - 600 долларов.

Решается вопрос о сообщении взяточнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения. За содеянное должностному лицу может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.