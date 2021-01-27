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Новый уровень доверия к "Слугам народа", веселый хоровод, красивый обычай. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Новый уровень доверия к Слугам народа, веселый хоровод, красивый обычай. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Новый уровень доверия

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленского впервые упал ниже 20%. "Слуга народа" опустилась на четвертое место, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Новый уровень доверия к Слугам народа, веселый хоровод, красивый обычай. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Жизнь - веселый хоровод

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в день рождения похвастался хорошей формой: "43 по паспорту, 30 в душе". ФОТО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Честный, умный и искренний. Я рад и горд", - Ермак поздравил Зеленского

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленскому в день рождения принесли под ОП рояль: "Занимайтесь тем, что у вас выходит". ВИДЕО+ ФОТОрепортаж

Новый уровень доверия к Слугам народа, веселый хоровод, красивый обычай. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Подстава...

Новый уровень доверия к Слугам народа, веселый хоровод, красивый обычай. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Ой, лєпо!

Новый уровень доверия к Слугам народа, веселый хоровод, красивый обычай. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Сделал все, что мог

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский дважды просил Дубинского выйти из фракции, тот отказался, - Лещенко (обновлено)

Новый уровень доверия к Слугам народа, веселый хоровод, красивый обычай. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Вставай, Вова!

Новый уровень доверия к Слугам народа, веселый хоровод, красивый обычай. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

О референдуме и парламенте

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала законопроект о референдуме. ВИДЕО

Новый уровень доверия к Слугам народа, веселый хоровод, красивый обычай. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Красивый обычай

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (20336) рейтинг (1636) фотожаба (14376) Слуга народа (2630) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+71
Новый уровень доверия к "Слугам народа", веселый хоровод, красивый обычай. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1276
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27.01.2021 08:47
+63
Гадюка змінює шкіру
Новый уровень доверия к "Слугам народа", веселый хоровод, красивый обычай. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3992
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27.01.2021 08:59
+61
Новый уровень доверия к "Слугам народа", веселый хоровод, красивый обычай. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9902
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27.01.2021 08:59
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Прокинулися, нарешті)))
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27.01.2021 09:43 Ответить
Новий рівень довіри до "Слуг народу", веселий хоровод, гарний звичай. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8311
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27.01.2021 09:51 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3435625.html 43-х річного лошару ОСОБИСТО не привітав ЖОДЕН з лідерів країн

"Найвеличнішого лідора світу" (за версією Єрмака і мами Рімми) з днем народження, окрім цих двох, по ходу не привітав жоден з лідерів країн

Попри те, що Банкова опублікувала спеціальний прес-реліз, що Зеленського привітали лідери Китаю, Кореї, Словаччини, Єгипту, Киргизії, Казахстану і посол Ізраїлю, всі ці вітання надіслані поштою (кореєць написав твіт) і є лиш стандартною канцилярщиною офісів того чи іншого лідера

Це приблизно те ж саме, що ви вітаєте людину яку треба привітати (і не дуже хочеться) смскою чи коментарем в фейсбуці
Тільки в офісах лідерів держав це роблять не президенти, а звичайні клерки.

Зеленський чекав на дзвінок Байдена (судячи з істерик телеграм-каналів банкової), але ніхто з лідерів держав не підняв трубку і не привітав 43-річного лоха

Більше того, в день народження капризного мальчіка, з його іменної фракції гівна і палок, після особистих прохань, відмовився виходити дубінський, і фракція рішення прийняти не змогла.
Не пройшло і два роки.
Воістину, найвеличніший лідор світу.
М.Лемберг
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27.01.2021 10:10 Ответить
Зеленський ПІДРІС.
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27.01.2021 11:16 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3436310.html SHARP`s REVIEW

*** ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ - ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК...
Итак, ему вчера (25.01.21) стукнуло 43. По опыту общения с людьми скажу одно: если человек в 42 - пианист из художественной самодеятельности, вероятность того, что в 43 он станет мудрым государственным деятелем стремится к нулю. А теперь по порядку...

* Как я уже писал, из госбюджета (плюс спонсорские деньги) было выделено около 50 млн на известную лоббистскую фирму, которая должна была в качестве программы-минимум организовать звонок Зеленского Байдену в ДР Скрипучего. Если бы Байден просто взял трубку, событие было бы преподнесено, как историческое достижение украинской дипломатии. Если бы хозяин Белого Дома ещё и поздравил мальчика, Мендель бы написала, что Зеленский - будущий президент мира.

Ничего этого не случилось. Деньги выброшены на ветер, Байден с утра вспомнил о своих собаках, но почему-то забыл о Зеленском. А если бы ему напомнили, то только в связи с Коломйским и "химией", которая случилась между Зе и Трампом (цитата Кулебы).

* Идём дальше... По информации из ОПУ, вчера имениннику принесли результаты закрытого социсследования (крупные партии проводит замеры ежемесячно). Согласно ему, "слуги" ВПЕРВЫЕ опустились на третье место, пропустив вперёд ЕС и ОПЗЖ. Рейтинг которых отличается статистической погрешностью в пользу ОПЗЖ (на 0,2% выше, чем у ЕС). Сам Зе пока впереди, но на данный момент всего на 4% опережает Порошенко и Бойко, которые также идут ноздря в ноздрю.

* И, наконец, удар под дых презЕдент получил от ИВК, который через Дубинского продолжает шантажировать мальчика и требовать преференций - как для своего бизнеса, так и в плане защиты от американского правосудия. В этом контексте Игорь Валериевич традиционно привлёк в качестве союзницы оттюнигованную леди Винтер украинского разлива - Юлию Владимировну, которая готова продать свою политическую любовь тем, кто пролоббирует ей премьерское кресло - как максимум, или парочку министерских должностей плюс места для своих людей в госкомпаниях - как минимум.

** За всем происходящим у нас внимательно наблюдает американская дипломатия во главе с Нуланд. Которая на свежую голову сделала, как мне кажется, два основных вывода:

** Зеленский, несмотря на свои заверения, продолжает находиться под тотальным влиянием своего работодателя - папы Карло, который и слепил этого Буратино.

** Популярность нынешнего президента продолжает падать, а потому нужно начинать работать с теми силами в Украине, которые занимают наиболее проамериканскую позицию. С прицелом на следующие выборы.

В связи с изложенным, будет выбран новый посол США в Украине. Волкер это будет, Йованович или кто-то третий, станет понятно очень скоро. Шабунинцы, естессно, "пробивают" Йованович, для ЕС (да и всей Украины) предпочтительней был бы Волкер. Хотя есть и третья кандидатура, о которой пока промолчу.

Таким образом, ДР Владимирсаныча выдался весьма грустным - подарков, которые он ожидал, увы, не обломилось. Лизание же его попы со стороны Мендель, Ермака, Подоляка - тех, кто получает за это деньги, не в счёт.

* На сегодня всё. Ещё раз попросил бы всех сторонников партии ЕС и Порошенко быть максимально сдержанными по отношению к своим единомышленникам. Скоро наступит момент истины и необходимо единение. Ибо у нас в стране спонтанно сложилась двухпартийная система, где с одной стороны партия, ориентирующаяся на западные ценности, с другой - пророссийские партии, партии холодильника и партии попутного ветра. Поэтому нам нужно быть вместе.
Шануймося!
Helgi Sharp
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27.01.2021 10:15 Ответить
Пан Sharp має рацію!

+100500
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27.01.2021 11:24 Ответить
ты не написал что пэтя жал руку трампу за 400к зелени
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27.01.2021 12:15 Ответить
За $40 млн.!!! Каких 400к? Он шо, бомж?
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27.01.2021 15:09 Ответить
Новий рівень довіри до "Слуг народу", веселий хоровод, гарний звичай. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8214
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27.01.2021 10:47 Ответить
а вообще то если бы кадырова кто то ТАК опускал как ЗЕ. то он бы сразу после своего комента умер бы и самозакопался шоб не отвечать ему за базар...
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31.01.2021 16:39 Ответить
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