Новый уровень доверия к "Слугам народа", веселый хоровод, красивый обычай. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Новый уровень доверия

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленского впервые упал ниже 20%. "Слуга народа" опустилась на четвертое место, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Жизнь - веселый хоровод

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в день рождения похвастался хорошей формой: "43 по паспорту, 30 в душе". ФОТО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Честный, умный и искренний. Я рад и горд", - Ермак поздравил Зеленского

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленскому в день рождения принесли под ОП рояль: "Занимайтесь тем, что у вас выходит". ВИДЕО+ ФОТОрепортаж

Подстава...

Ой, лєпо!

Сделал все, что мог

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский дважды просил Дубинского выйти из фракции, тот отказался, - Лещенко (обновлено)

Вставай, Вова!

О референдуме и парламенте

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала законопроект о референдуме. ВИДЕО

Красивый обычай

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