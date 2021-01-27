Двое мужчин незаконно добывали уголь в закрытой шахте на Донетчине, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Двум мужчинам сообщено о подозрении в нарушении правил охраны или использования недр, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в составе организованной преступной группы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, в 2019 году житель г. Покровск и киевлянин организовали добычу и реализацию каменного угля, который входит в категорию полезных ископаемых общегосударственного значения, без соответствующих разрешительных документов. Объем незаконно добытого угля составил почти 1200 тонн стоимостью более 2 млн грн.
Добыча осуществлялась в закрытой шахте в г. Горняк с применением специализированной техники и механизмов и при отсутствии разрешений на выполнение работ с повышенной опасностью.
В дальнейшем незаконно добытый уголь реализовывался через подконтрольные организаторам схемы предприятия.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
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Жаль только, что несправедливо относится бубочка к честному трудовому народу. Вот простых работяг Ахметова с Коломойским, например, чуть не зализал до смерти!
А то, что группа мужчин у нас незаконно развалила нахрен всю энергосистему Украины и похерила энергобезопасность страны, так это не очень и страшно. К тому же группа мужчин здорово поправит свое и без того прекрасное материальное состояние. А эти два нищеброда из копанки чего поправят? "Это вам не это. Надо понимать всю глубину наших глубин." (с)
Сейчас рассматривается вопрос о сбивании с них лавандоса в размере по миллиону гривен с носа с последующим закрытием уголовного дела.
Должностные лица Генпрокуратуры считают, что по миллиону ето очень мало, потому шо за миллион гривен нормальную машину даже не купишь, а только бомжевозку для быдла типа какой-нибудь Октавии.
Хотя по Конституции недра принадлежат народу, но офис ГП , считает что Ахметову.