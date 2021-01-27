Двое мужчин незаконно добывали уголь в закрытой шахте на Донетчине, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Двум мужчинам сообщено о подозрении в нарушении правил охраны или использования недр, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в составе организованной преступной группы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, в 2019 году житель г. Покровск и киевлянин организовали добычу и реализацию каменного угля, который входит в категорию полезных ископаемых общегосударственного значения, без соответствующих разрешительных документов. Объем незаконно добытого угля составил почти 1200 тонн стоимостью более 2 млн грн.

Добыча осуществлялась в закрытой шахте в г. Горняк с применением специализированной техники и механизмов и при отсутствии разрешений на выполнение работ с повышенной опасностью.

В дальнейшем незаконно добытый уголь реализовывался через подконтрольные организаторам схемы предприятия.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

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