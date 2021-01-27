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Двое мужчин незаконно добывали уголь в закрытой шахте на Донетчине, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Двум мужчинам сообщено о подозрении в нарушении правил охраны или использования недр, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в составе организованной преступной группы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, в 2019 году житель г. Покровск и киевлянин организовали добычу и реализацию каменного угля, который входит в категорию полезных ископаемых общегосударственного значения, без соответствующих разрешительных документов. Объем незаконно добытого угля составил почти 1200 тонн стоимостью более 2 млн грн.

Добыча осуществлялась в закрытой шахте в г. Горняк с применением специализированной техники и механизмов и при отсутствии разрешений на выполнение работ с повышенной опасностью.

В дальнейшем незаконно добытый уголь реализовывался через подконтрольные организаторам схемы предприятия.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юриста одной из крупнейших украинских компаний-провайдеров будут судить за госизмену, - Офис Генпрокурора

Двое мужчин незаконно добывали уголь в закрытой шахте на Донетчине, - Офис Генпрокурора 01
Двое мужчин незаконно добывали уголь в закрытой шахте на Донетчине, - Офис Генпрокурора 02
Двое мужчин незаконно добывали уголь в закрытой шахте на Донетчине, - Офис Генпрокурора 03

Автор: 

добыча (270) шахта (960) уголь (1000) Донецкая область (9629) недра (29) Офис Генпрокурора (2465)


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Топ комментарии
+15
Под чутким руководством Венедиктовой раскрыто преступление века...
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27.01.2021 10:02
+14
Вот это преступников впоймали. Ай да молодцы
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27.01.2021 10:00
+12
Ахметов рыдает от зависти....
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27.01.2021 10:02
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Вот это преступников впоймали. Ай да молодцы
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27.01.2021 10:00 Ответить
Смешно 😜 и противно 🤢! 🎪🤡👹Миллиарды разворовывают
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27.01.2021 10:13 Ответить
- Клиента надо приучить к мысли, продолжал возбужденно Бендер, что ему придется отдать деньги. Его надо морально разоружить, подавить в нем реакционные собственнические инстинкты… (с)
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27.01.2021 10:30 Ответить
угу, а закон об уголовной ответственности коррупционеров, разворовывающих миллиарды отменили.
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27.01.2021 10:28 Ответить
Под чутким руководством Венедиктовой раскрыто преступление века...
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27.01.2021 10:02 Ответить
Двоє чоловіків незаконно видобували вугілля в закритій шахті на Донеччині, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2641
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27.01.2021 10:30 Ответить
Ахметов рыдает от зависти....
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27.01.2021 10:02 Ответить
Ото таке... А може хлопці шукали заховану паРашею зброю для сепарюг, щоб передати сбу. А вугілля то побочний "продукт" пошуків...
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27.01.2021 10:06 Ответить
А что работягам еще оставалось делать ведь ТЕС на грани остановки а Ахметка больше занят поставками из кацапии и из окупированых територий чем добычей украинского угля.
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27.01.2021 10:07 Ответить
Слава членограю, двух "олигархов" поборол
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27.01.2021 10:08 Ответить
А вы говорите, что писюнист ставленник олигархов! Двое вот уже под следствием! Да он олигархов к ногтю, как гнид!
Жаль только, что несправедливо относится бубочка к честному трудовому народу. Вот простых работяг Ахметова с Коломойским, например, чуть не зализал до смерти!
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27.01.2021 10:16 Ответить
Не, ну ужас, конечно, ага. Ответят по закону, чё там.
А то, что группа мужчин у нас незаконно развалила нахрен всю энергосистему Украины и похерила энергобезопасность страны, так это не очень и страшно. К тому же группа мужчин здорово поправит свое и без того прекрасное материальное состояние. А эти два нищеброда из копанки чего поправят? "Это вам не это. Надо понимать всю глубину наших глубин." (с)
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27.01.2021 10:11 Ответить
Как можно в такую дырку лезть? А вдруг обвалится?
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27.01.2021 10:11 Ответить
"Жить захочеш, ещё не так раскорячишся." (С)
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27.01.2021 10:18 Ответить
Ну вот!! Не зря народные деньги прожирает Офис Генпрокурора.
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27.01.2021 10:16 Ответить
Двое мущин добыли 1200 тонн угля на 2 миллиона гривен.
Сейчас рассматривается вопрос о сбивании с них лавандоса в размере по миллиону гривен с носа с последующим закрытием уголовного дела.
Должностные лица Генпрокуратуры считают, что по миллиону ето очень мало, потому шо за миллион гривен нормальную машину даже не купишь, а только бомжевозку для быдла типа какой-нибудь Октавии.
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27.01.2021 10:19 Ответить
Это цены по формуле Кейптаун +?
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27.01.2021 10:37 Ответить
получается 1666 грн тонна, ето шаровая цена вообще, если не антрацит а говно какое нибудь - он в опте 2500 грн вагонными нормами, а в розницу в Киеве нема дешевле 4х тыщ
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27.01.2021 10:56 Ответить
Почему Королевскую с её копанками за жопу не возьмут?
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27.01.2021 10:23 Ответить
Королевскую лучше уже за манду чем за дряблую сраку ...
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27.01.2021 10:38 Ответить
Стахановцы!
Хотя по Конституции недра принадлежат народу, но офис ГП , считает что Ахметову.
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27.01.2021 10:24 Ответить
Правильно, що прикрили: ці двоє були організаторами, а не рабами, що працюють без всякого контролю. Кого ви захищаєте, тролі?
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27.01.2021 10:29 Ответить
Суки прокурорські, а вам в голову не приходило олігархам офшори перекрить?
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27.01.2021 10:35 Ответить
Незаконно, тривалий час (длительное время) ....? ***, он кабеля в нору йдуть товсті як нога, по 100А не менше, напевне механізмами гризли породу, і ніхто не знав, аж поки сусідів (вирубка під хати і городи зайшла) чи конкурентів це не дістало, або роботяга алкаш котрого вигнали з тої копанки не стукнув куди треба.
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27.01.2021 10:36 Ответить
Такого идиотизма не било ни при одной власти. Наркоманский паноптикум.
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27.01.2021 12:13 Ответить
это кто посмел позарится на ахметовское добро !
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27.01.2021 12:17 Ответить
кормильцы корм для Украины добывали чтобы побагатому....
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27.01.2021 13:08 Ответить
 
 