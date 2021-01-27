Воины Объединенных сил на Херсонщине отрабатывают ведение оборонительного боя, - Наев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Херсонщине, в районе выполнения боевых задач на позициях, продолжаются ежедневные тренировки личного состава по отражению вооруженного нападения противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины.

"По словам командующего Объединенными сил ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, поддержание боевой готовности и обученности военнослужащих группировки войск, которая подчинена Командованию и несет боевую службу на юге нашей страны, является приоритетной составляющей выполнения задач по поддержанию территориальной целостности государства.

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- Под руководством опытных командиров взводов и рот военнослужащие отрабатывают вопросы организации связи и взаимодействия между подразделениями, слаженности и оперативного реагирования на изменение обстановки при ведении оборонительного боя, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

По мнению командующего, личный состав хорошо справляется с поставленными задачами, демонстрируя высокий уровень профессионального мастерства, и доводит свои действия до автоматизма", - говорится в сообщении.







