РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7789 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
4 576 24

Воины Объединенных сил на Херсонщине отрабатывают ведение оборонительного боя, - Наев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Херсонщине, в районе выполнения боевых задач на позициях, продолжаются ежедневные тренировки личного состава по отражению вооруженного нападения противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины.

"По словам командующего Объединенными сил ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, поддержание боевой готовности и обученности военнослужащих группировки войск, которая подчинена Командованию и несет боевую службу на юге нашей страны, является приоритетной составляющей выполнения задач по поддержанию территориальной целостности государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Наев обсудил план сотрудничества с партнерами из НАТО: Украина движется к полноценному членству в Альянсе. ФОТОрепортаж

- Под руководством опытных командиров взводов и рот военнослужащие отрабатывают вопросы организации связи и взаимодействия между подразделениями, слаженности и оперативного реагирования на изменение обстановки при ведении оборонительного боя, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

По мнению командующего, личный состав хорошо справляется с поставленными задачами, демонстрируя высокий уровень профессионального мастерства, и доводит свои действия до автоматизма", - говорится в сообщении.

Воины Объединенных сил на Херсонщине отрабатывают ведение оборонительного боя, - Наев 01
Воины Объединенных сил на Херсонщине отрабатывают ведение оборонительного боя, - Наев 02
Воины Объединенных сил на Херсонщине отрабатывают ведение оборонительного боя, - Наев 03
Воины Объединенных сил на Херсонщине отрабатывают ведение оборонительного боя, - Наев 04

Автор: 

военные учения (3457) Наев Сергей (346) операция Объединенных сил (6766) Херсонская область (4758)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Обычные ежедневные тренировки - доведение до автоматизма своих действий в составе подразделения.Все Норм!)))
показать весь комментарий
27.01.2021 11:08
+16
Навчання це дуже добре, хай кцп бачать, що на цьому напрямку бліцкріга в них не буде!
показать весь комментарий
27.01.2021 11:20
+15
Як завжди найкращі, навчання це дуже добре!!
показать весь комментарий
27.01.2021 11:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А когда наступательного ?
показать весь комментарий
27.01.2021 10:11 Ответить
О! Вже знайдено зрадозрадну зраду в новині!
показать весь комментарий
27.01.2021 10:15 Ответить
Это само-собой)))) такое не показывают))) ждем приказа
показать весь комментарий
27.01.2021 11:19 Ответить
а вам прям так и показали все детали... не чудите
показать весь комментарий
27.01.2021 10:22 Ответить
Обычные ежедневные тренировки - доведение до автоматизма своих действий в составе подразделения.Все Норм!)))
показать весь комментарий
27.01.2021 11:08 Ответить
Воїни Об'єднаних сил на Херсонщині відпрацьовують ведення оборонного бою, - Наєв - Цензор.НЕТ 2677

Воїни Об'єднаних сил на Херсонщині відпрацьовують ведення оборонного бою, - Наєв - Цензор.НЕТ 1518
показать весь комментарий
27.01.2021 11:15 Ответить
Навчання це дуже добре, хай кцп бачать, що на цьому напрямку бліцкріга в них не буде!
показать весь комментарий
27.01.2021 11:20 Ответить
Як завжди найкращі, навчання це дуже добре!!
показать весь комментарий
27.01.2021 11:23 Ответить
Ми на шляху до перемоги!💪
показать весь комментарий
27.01.2021 11:24 Ответить
вы спали уже победили давно многие пишут уже из окопов под воронежем
показать весь комментарий
27.01.2021 21:25 Ответить
РАЗАМ ДО ПЕРЕМОГИ!!!
показать весь комментарий
27.01.2021 11:29 Ответить
Ситуація складається так, що в нас Крим це найбільш загрозливий напрямок. Тому підготовка має бути постійна. РФ дуже не простий ворог. І тут потрібно зважати на всі варіанти.
показать весь комментарий
27.01.2021 11:50 Ответить
"Личный состав хорошо справляется с поставленными задачами, демонстрируя высокий уровень профессионального мастерства, и доводит свои действия до автоматизма", - Именно в этом заключается залог успеха и причина сдерживания агрессии.
показать весь комментарий
27.01.2021 12:00 Ответить
Ставити "пусті" по суті питання, навіть не володіючи обстановкою, щоб тільки накалити ситуацію та обурити інших, справа звичайно дуже важка...!
Взамін того, щоб виразити підтримку та подякувати реально діючому командиру за значний внесок в розвиток і зміцнення нашого війська.
Всьому свій час і я впевнений, що Наєв знає, коли цей час має настати!
показать весь комментарий
27.01.2021 12:08 Ответить
помоему уже почти все победили зачем эти тренировки
показать весь комментарий
27.01.2021 21:24 Ответить
сколько соляры списал зам по тылу с коман. частью
показать весь комментарий
27.01.2021 19:03 Ответить
на мое памяти уже три раза вектор меняли то черниговшина то херсоншина вот так вот третий год уже мотаютьсяс юга на сервер явно разаедка лажает или ктото пилит на этих перебросках сделали бы уже укреп район а если путин десант высадит где тогда тренироваться
показать весь комментарий
27.01.2021 21:23 Ответить
Не наступу, а оборони.... Ехх
показать весь комментарий
28.01.2021 09:06 Ответить

За рік до війни.
показать весь комментарий
12.11.2022 14:48 Ответить
 
 