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Экс-узник "ДНР" Ассеев показал фото "Изоляции": Сливает их тот, кто решил заработать себе индульгенцию. ФОТО

Бывший узник террористов "ДНР", журналист и писатель Станислав Асеев выложил снимки, на которых изображена тюрьма "Изоляция".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Асеева в фейсбуке.

"Сейчас вы видите уникальные кадры: общее фото территории "Изоляции", камеры заключённых (первый этаж с решётками) и прогулочный дворик, обнесённый "колючкой", куда нас выводили по утрам на 5-7 минут", - отметил он. 

Читайте также: "Изоляция" в Донецке - современный концлагерь, там присутствует полный спектр военных преступлений, - бывший узник Асеев

По его словам, фото, включая данные из "журнала учёта посещения задержанных ССО МГБ ДНР", начали сливать в открытый доступ "те, у кого из администрации ещё сохранились мозги, наконец поняли, чем в ближайшем будущем обернётся для них эта "тема" - международным розыском и судом с нашей стороны - и "обнулением" в этом случае от "братьев" из ФСБ".

Экс-узник ДНР Ассеев показал фото Изоляции: Сливает их тот, кто решил заработать себе индульгенцию 01
Экс-узник ДНР Ассеев показал фото Изоляции: Сливает их тот, кто решил заработать себе индульгенцию 02
Экс-узник ДНР Ассеев показал фото Изоляции: Сливает их тот, кто решил заработать себе индульгенцию 03
Экс-узник ДНР Ассеев показал фото Изоляции: Сливает их тот, кто решил заработать себе индульгенцию 04

Читайте также: С администрацией "Изоляции" говорить не о чем: они - военные преступники, а все контролирует ФСБ, - Асеев

"Решили заработать себе индульгенцию. Что ж, это вряд ли, мы тоже готовим сюрприз. Если кто-то думает "пошумели 2020-ый и всё забыли" - ошибаетесь, ублюдки: скоро вас будет знать в лицо каждая собака вокруг ваших паршивых домов", - подытожил Асеев.

Экс-узник ДНР Ассеев показал фото Изоляции: Сливает их тот, кто решил заработать себе индульгенцию 05

Донецьк (6322) пытки (833) изоляция (106) Асеев Станислав (60)


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Топ комментарии
+15
Экс-узник "ДНР" Ассеев показал фото "Изоляции": Сливает их тот, кто решил заработать себе индульгенцию - Цензор.НЕТ 2564
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27.01.2021 10:54
+11
Дык это ж мыжебратия, все норм. 73%хотят дружить и окончания ваины, ибо "они устали "
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27.01.2021 10:47
+6
Та ладно! "Этоженашилюди!"(с), или все таки нет?
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27.01.2021 10:46
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Та ладно! "Этоженашилюди!"(с), или все таки нет?
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27.01.2021 10:46 Ответить
Дык это ж мыжебратия, все норм. 73%хотят дружить и окончания ваины, ибо "они устали "
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27.01.2021 10:47 Ответить
Не пам'ятаєш, скільки відсотків - за вступ до НАТО та Євросоюза? Про всяк випадок - за навчання українською мовою?
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27.01.2021 12:52 Ответить
С какой целью интересуешься? Гуглом не умеешь пользоваться ?
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27.01.2021 12:54 Ответить
страсть и талант к устройству всяческих зон . тюрячек и прочих лагерей это надо сказать у москалей в крови . представляю как они в 45-ом истекали слюной разглядывая немецкие концлагеря . такое совершенство и не они придумали
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27.01.2021 10:52 Ответить
Та как не они, эти концентрационные лагеря ещё членин придумал, потом гестаповцы приезжали по обмену опытом в совок и даже договор гимлера с берией есть о сотрудничестве...
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27.01.2021 11:00 Ответить
справедливости ради нужно вспомнить что первыми придумали концлагеря то ли англичане во время войны с бурами то ли янки во время гражданской войны Севера и Юга

но та любовь с которой москали относятся к таким местам англосаксам и не снилась
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27.01.2021 11:05 Ответить
Они их не разглядывали, а разбирали и в Гулаги перевозили.
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27.01.2021 11:59 Ответить
Экс-узник "ДНР" Ассеев показал фото "Изоляции": Сливает их тот, кто решил заработать себе индульгенцию - Цензор.НЕТ 2564
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27.01.2021 10:54 Ответить
Оце ротяка! Вєщь! Є куди приймати...
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27.01.2021 11:06 Ответить
В жеребця прийме ?
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27.01.2021 11:10 Ответить
ПроХВєссіАналка...
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27.01.2021 11:17 Ответить
Индульгенцию? Эти упыри намылились в Раду. Какая индульгенция?
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27.01.2021 11:10 Ответить
Усе ЗЕпідаровське кодло на чолі з обісцяним сивухою туди на день, щоб "поняли, пачем халва на зоне"
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27.01.2021 11:13 Ответить
Головне що бордюри й дерева побілені. Як в найкращі совєцкі часи.
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27.01.2021 11:33 Ответить
ССО конспектує. Мрію про день, коли на Цензорі напишуть як ССО штурмом бере цю халабуду і витягує днрівців, як щурів за хвости.
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27.01.2021 11:44 Ответить
Знаете почему Донецкие и Луганские области называли криминальными столицами Украины. Потому что там самое большое количество тюрем в Украине. А может и в бывшем СНГ.
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27.01.2021 11:49 Ответить
Прикольные концлагеря в ОРДЛО.

Есть концлагеря - будет и Нюрнбергский процесс
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27.01.2021 13:09 Ответить
 
 