Экс-узник "ДНР" Ассеев показал фото "Изоляции": Сливает их тот, кто решил заработать себе индульгенцию. ФОТО

Бывший узник террористов "ДНР", журналист и писатель Станислав Асеев выложил снимки, на которых изображена тюрьма "Изоляция".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Асеева в фейсбуке.

"Сейчас вы видите уникальные кадры: общее фото территории "Изоляции", камеры заключённых (первый этаж с решётками) и прогулочный дворик, обнесённый "колючкой", куда нас выводили по утрам на 5-7 минут", - отметил он.

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По его словам, фото, включая данные из "журнала учёта посещения задержанных ССО МГБ ДНР", начали сливать в открытый доступ "те, у кого из администрации ещё сохранились мозги, наконец поняли, чем в ближайшем будущем обернётся для них эта "тема" - международным розыском и судом с нашей стороны - и "обнулением" в этом случае от "братьев" из ФСБ".









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"Решили заработать себе индульгенцию. Что ж, это вряд ли, мы тоже готовим сюрприз. Если кто-то думает "пошумели 2020-ый и всё забыли" - ошибаетесь, ублюдки: скоро вас будет знать в лицо каждая собака вокруг ваших паршивых домов", - подытожил Асеев.